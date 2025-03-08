1R0R

توكن R0AR هو توكن الخدمة الذي يُشغّل عالم R0AR بأكمله. إنه مفتاح اغتنام الفرص في منظومة R0AR المالية اللامركزية. R0AR هو توكن ERC-20 يُؤدي وظائف متعددة ضمن منظومة التمويل اللامركزي (DeFi). بصفته توكن حوكمة، يُتيح لحامليه فرصة المشاركة في تشكيل مستقبل المنصة، ويتيح الوصول إلى ميزات حصرية، ومنصة R0AR، والبوابة الإلكترونية، ومكافآت التخزين، وزراعة العائدات. سواء كنت تُخزن أو تُزرع أو تتداول على المنصة، أو تُعبّر عن رأيك في هذه المنظمة اللامركزية المستقلة، أو تتصفح سوق NFT، فإن R0AR هو جوهر كل ذلك.

اسم العملة المشفرة1R0R

التصنيفNo.5870

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

الحد الأقصى للعرض10,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000,010

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.05359728874422925,2025-03-08

أدنى سعر0.003689277531738991,2025-04-16

البلوكتشين العامETH

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

