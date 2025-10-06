سعر Frankencoin المباشر اليوم هو 1.2617 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ZCHF إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ZCHF بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Frankencoin المباشر اليوم هو 1.2617 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ZCHF إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ZCHF بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ZCHF

معلومات سعر ZCHF

الوثيقة البيضاء لـ ZCHF

الموقع الرسمي لـ ZCHF

اقتصاد توكن ZCHF

توقعات سعر ZCHF

سجل ZCHF

دليل شراء ZCHF

محول عملة ZCHF إلى الفيات

ZCHF العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Frankencoin

Frankencoin السعر(ZCHF)

السعر المباشر لـ 1 ZCHF إلى USD:

$1.2617
$1.2617$1.2617
+0.17%1D
USD
مخطط أسعار Frankencoin (ZCHF) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:50:44 (UTC+8)

معلومات سعر Frankencoin (ZCHF) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.2587
$ 1.2587$ 1.2587
24 ساعة منخفض
$ 1.2617
$ 1.2617$ 1.2617
24 ساعة مرتفع

$ 1.2587
$ 1.2587$ 1.2587

$ 1.2617
$ 1.2617$ 1.2617

$ 1.4867555171082332
$ 1.4867555171082332$ 1.4867555171082332

$ 1.0691543241973427
$ 1.0691543241973427$ 1.0691543241973427

0.00%

+0.17%

+0.58%

+0.58%

سعر Frankencoin (ZCHF) في الوقت الحقيقي هو $ 1.2617. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZCHF بين أدنى سعر $ 1.2587 وأعلى سعر $ 1.2617، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZCHF على الإطلاق هو $ 1.4867555171082332، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.0691543241973427.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZCHF 0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.17% على مدار 24 ساعة، و +0.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Frankencoin (ZCHF)

No.3987

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.92K
$ 53.92K$ 53.92K

$ 12.07M
$ 12.07M$ 12.07M

0.00
0.00 0.00

9,569,702
9,569,702 9,569,702

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Frankencoin هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.92K. العرض المتداول لـ ZCHF يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 9569702. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.07M.

سجل سعر Frankencoin (ZCHF) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Frankencoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.002141+0.17%
30 يوم$ +0.0066+0.52%
60 يوم$ +0.6617+110.28%
90 يوم$ +0.6617+110.28%
تغير سعر Frankencoin اليوم

سجل اليوم ZCHF تغيرًا $ +0.002141 (+0.17%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Frankencoin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0066 (+0.52%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Frankencoin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ZCHF تغييرًا في $ +0.6617 (+110.28%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Frankencoin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.6617 (+110.28%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Frankencoin (ZCHF)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Frankencoin.

ما هو Frankencoin ( ZCHF )

عملة Frankencoin هي عملة مستقرة مضمونة وخالية من أوراكل وتتبع قيمة الفرنك السويسري.

متوفر Frankencoin على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Frankencoin الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ZCHFلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Frankencoin على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Frankencoin سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Frankencoin (USD)

كم ستكون قيمة Frankencoin (ZCHF) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Frankencoin (ZCHF) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Frankencoin.

تحقق الآن من توقعات سعر Frankencoin!

توكنوميكس Frankencoin (ZCHF)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Frankencoin (ZCHF) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ZCHF والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Frankencoin ( ZCHF )

هل تبحث عن كيفية شراء Frankencoin؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Frankencoin على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ZCHF إلى العملات المحلية

1 Frankencoin (ZCHF) إلى VND
33,201.6355
1 Frankencoin (ZCHF) إلى AUD
A$1.905167
1 Frankencoin (ZCHF) إلى GBP
0.946275
1 Frankencoin (ZCHF) إلى EUR
1.072445
1 Frankencoin (ZCHF) إلى USD
$1.2617
1 Frankencoin (ZCHF) إلى MYR
RM5.286523
1 Frankencoin (ZCHF) إلى TRY
52.928315
1 Frankencoin (ZCHF) إلى JPY
¥191.7784
1 Frankencoin (ZCHF) إلى ARS
ARS$1,858.168675
1 Frankencoin (ZCHF) إلى RUB
100.292533
1 Frankencoin (ZCHF) إلى INR
111.294557
1 Frankencoin (ZCHF) إلى IDR
Rp21,028.324922
1 Frankencoin (ZCHF) إلى PHP
74.150109
1 Frankencoin (ZCHF) إلى EGP
￡E.59.766729
1 Frankencoin (ZCHF) إلى BRL
R$6.762712
1 Frankencoin (ZCHF) إلى CAD
C$1.753763
1 Frankencoin (ZCHF) إلى BDT
154.457314
1 Frankencoin (ZCHF) إلى NGN
1,836.53052
1 Frankencoin (ZCHF) إلى COP
$4,852.687455
1 Frankencoin (ZCHF) إلى ZAR
R.21.612921
1 Frankencoin (ZCHF) إلى UAH
53.130187
1 Frankencoin (ZCHF) إلى TZS
T.Sh.3,107.630185
1 Frankencoin (ZCHF) إلى VES
Bs273.7889
1 Frankencoin (ZCHF) إلى CLP
$1,187.2597
1 Frankencoin (ZCHF) إلى PKR
Rs357.717184
1 Frankencoin (ZCHF) إلى KZT
673.255737
1 Frankencoin (ZCHF) إلى THB
฿40.677208
1 Frankencoin (ZCHF) إلى TWD
NT$38.570169
1 Frankencoin (ZCHF) إلى AED
د.إ4.630439
1 Frankencoin (ZCHF) إلى CHF
Fr0.996743
1 Frankencoin (ZCHF) إلى HKD
HK$9.803409
1 Frankencoin (ZCHF) إلى AMD
֏483.407738
1 Frankencoin (ZCHF) إلى MAD
.د.م11.645491
1 Frankencoin (ZCHF) إلى MXN
$23.253131
1 Frankencoin (ZCHF) إلى SAR
ريال4.731375
1 Frankencoin (ZCHF) إلى ETB
Br191.362039
1 Frankencoin (ZCHF) إلى KES
KSh162.999023
1 Frankencoin (ZCHF) إلى JOD
د.أ0.8945453
1 Frankencoin (ZCHF) إلى PLN
4.579971
1 Frankencoin (ZCHF) إلى RON
лв5.501012
1 Frankencoin (ZCHF) إلى SEK
kr11.809512
1 Frankencoin (ZCHF) إلى BGN
лв2.119656
1 Frankencoin (ZCHF) إلى HUF
Ft420.840035
1 Frankencoin (ZCHF) إلى CZK
26.356913
1 Frankencoin (ZCHF) إلى KWD
د.ك0.3860802
1 Frankencoin (ZCHF) إلى ILS
4.100525
1 Frankencoin (ZCHF) إلى BOB
Bs8.718347
1 Frankencoin (ZCHF) إلى AZN
2.14489
1 Frankencoin (ZCHF) إلى TJS
SM11.658108
1 Frankencoin (ZCHF) إلى GEL
3.431824
1 Frankencoin (ZCHF) إلى AOA
Kz1,150.127869
1 Frankencoin (ZCHF) إلى BHD
.د.ب0.4743992
1 Frankencoin (ZCHF) إلى BMD
$1.2617
1 Frankencoin (ZCHF) إلى DKK
kr8.087497
1 Frankencoin (ZCHF) إلى HNL
L33.233178
1 Frankencoin (ZCHF) إلى MUR
57.419967
1 Frankencoin (ZCHF) إلى NAD
$21.789559
1 Frankencoin (ZCHF) إلى NOK
kr12.591766
1 Frankencoin (ZCHF) إلى NZD
$2.170124
1 Frankencoin (ZCHF) إلى PAB
B/.1.2617
1 Frankencoin (ZCHF) إلى PGK
K5.311757
1 Frankencoin (ZCHF) إلى QAR
ر.ق4.592588
1 Frankencoin (ZCHF) إلى RSD
дин.127.103658
1 Frankencoin (ZCHF) إلى UZS
soʻm15,201.201323
1 Frankencoin (ZCHF) إلى ALL
L104.809419
1 Frankencoin (ZCHF) إلى ANG
ƒ2.258443
1 Frankencoin (ZCHF) إلى AWG
ƒ2.27106
1 Frankencoin (ZCHF) إلى BBD
$2.5234
1 Frankencoin (ZCHF) إلى BAM
KM2.107039
1 Frankencoin (ZCHF) إلى BIF
Fr3,720.7533
1 Frankencoin (ZCHF) إلى BND
$1.627593
1 Frankencoin (ZCHF) إلى BSD
$1.2617
1 Frankencoin (ZCHF) إلى JMD
$202.477616
1 Frankencoin (ZCHF) إلى KHR
5,087.489825
1 Frankencoin (ZCHF) إلى KMF
Fr531.1757
1 Frankencoin (ZCHF) إلى LAK
27,428.260321
1 Frankencoin (ZCHF) إلى LKR
රු384.301203
1 Frankencoin (ZCHF) إلى MDL
L21.436283
1 Frankencoin (ZCHF) إلى MGA
Ar5,632.582076
1 Frankencoin (ZCHF) إلى MOP
P10.106217
1 Frankencoin (ZCHF) إلى MVR
19.30401
1 Frankencoin (ZCHF) إلى MWK
MK2,190.449987
1 Frankencoin (ZCHF) إلى MZN
MT80.62263
1 Frankencoin (ZCHF) إلى NPR
रु178.27821
1 Frankencoin (ZCHF) إلى PYG
8,947.9764
1 Frankencoin (ZCHF) إلى RWF
Fr1,833.2501
1 Frankencoin (ZCHF) إلى SBD
$10.371174
1 Frankencoin (ZCHF) إلى SCR
17.512396
1 Frankencoin (ZCHF) إلى SRD
$49.887618
1 Frankencoin (ZCHF) إلى SVC
$11.039875
1 Frankencoin (ZCHF) إلى SZL
L21.789559
1 Frankencoin (ZCHF) إلى TMT
m4.41595
1 Frankencoin (ZCHF) إلى TND
د.ت3.7043512
1 Frankencoin (ZCHF) إلى TTD
$8.566943
1 Frankencoin (ZCHF) إلى UGX
Sh4,395.7628
1 Frankencoin (ZCHF) إلى XAF
Fr710.3371
1 Frankencoin (ZCHF) إلى XCD
$3.40659
1 Frankencoin (ZCHF) إلى XOF
Fr710.3371
1 Frankencoin (ZCHF) إلى XPF
Fr128.6934
1 Frankencoin (ZCHF) إلى BWP
P17.953991
1 Frankencoin (ZCHF) إلى BZD
$2.536017
1 Frankencoin (ZCHF) إلى CVE
$119.445139
1 Frankencoin (ZCHF) إلى DJF
Fr224.5826
1 Frankencoin (ZCHF) إلى DOP
$80.824502
1 Frankencoin (ZCHF) إلى DZD
د.ج163.89483
1 Frankencoin (ZCHF) إلى FJD
$2.838825
1 Frankencoin (ZCHF) إلى GNF
Fr10,970.4815
1 Frankencoin (ZCHF) إلى GTQ
Q9.664622
1 Frankencoin (ZCHF) إلى GYD
$264.225214
1 Frankencoin (ZCHF) إلى ISK
kr155.1891

Frankencoin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Frankencoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Frankencoin الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Frankencoin

كم يساوي Frankencoin (ZCHF) اليوم؟
سعر ZCHF المباشر في USD هو USD 1.2617، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ZCHF إلى USD الحالي؟
سعر ZCHF إلى USD الحالي هو $ 1.2617. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Frankencoin ؟
القيمة السوقية لعملة ZCHF هي $ 0.00 USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ZCHF؟
العرض المتداول لتوكن ZCHF هو 0.00 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ZCHF؟
حقق ZCHF سعرًا قياسيًا قدره 1.4867555171082332 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ZCHF؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1.0691543241973427 ZCHF.
ما هو حجم تداول ZCHF؟
حجم تداول ZCHF المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 53.92K USD.
هل سترتفع ZCHF هذا العام؟
قد يرتفع ZCHF هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ZCHF لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:50:44 (UTC+8)

تحديثات Frankencoin (ZCHF) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ZCHF إلى USD

المبلغ

ZCHF
ZCHF
USD
USD

1 ZCHF = 1.2617 USD

تداول ZCHF

/USDTZCHF
$1.2617
$1.2617$1.2617
+0.17%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,358.65
$113,358.65$113,358.65

-1.11%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,017.70
$4,017.70$4,017.70

-1.93%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04559
$0.04559$0.04559

-1.83%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.46
$195.46$195.46

-1.72%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4350
$3.4350$3.4350

-10.95%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,017.70
$4,017.70$4,017.70

-1.93%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,358.65
$113,358.65$113,358.65

-1.11%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.46
$195.46$195.46

-1.72%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6299
$2.6299$2.6299

-0.23%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19407
$0.19407$0.19407

-2.85%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000045
$0.000000000000000000000045$0.000000000000000000000045

+309.09%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.288
$2.288$2.288

+205.06%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001799
$0.00001799$0.00001799

+176.76%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000225
$0.0000000225$0.0000000225

+161.62%

شعار DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.004600
$0.004600$0.004600

+84.00%