ما هو YURU COIN ( YURU )

YURU COIN هي التوكن الرسمي لجائزة يورو-شارا الكبرى ( Yuru-Chara Grand Prix) المحبوبة في اليابان - وهي مسابقة تميمة على مستوى البلاد اجتذبت أكثر من 738 مليون مشاهدة للصفحة و170 مليون صوت تراكمي منذ عام 2011. تدعم العملة تصويت المعجبين والحملات والتفاعل مع NFT، وتستخدم نموذجًا انكماشيًا حيث يتم حرق التوكن من خلال المشاركة.

متوفر YURU COIN على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك YURU COIN الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:

- التحقق من توفر تخزين YURUلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.

- اقرأ المراجعات والتحليلات حول YURU COIN على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء YURU COIN سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر YURU COIN (USD)

كم ستكون قيمة YURU COIN (YURU) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك YURU COIN (YURU) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة YURU COIN.

تحقق الآن من توقعات سعر YURU COIN!

توكنوميكس YURU COIN (YURU)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس YURU COIN (YURU) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس YURU والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء YURU COIN ( YURU )

هل تبحث عن كيفية شراء YURU COIN؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء YURU COIN على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة YURU إلى العملات المحلية

جرب المحول

YURU COIN المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ YURU COIN، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول YURU COIN كم يساوي YURU COIN (YURU) اليوم؟ سعر YURU المباشر في USD هو USD 0.8297 ، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق. ما هو سعر YURU إلى USD الحالي؟ $ 0.8297 . راجع سعر YURU إلى USD الحالي هو. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة. ما هي القيمة السوقية لـ YURU COIN ؟ القيمة السوقية لعملة YURU هي -- USD . القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها. ما هو العرض المتداول لتوكن YURU؟ العرض المتداول لتوكن YURU هو -- USD . ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ YURU؟ حقق YURU سعرًا قياسيًا قدره 0.5789586277522937 USD . ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ YURU؟ أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.346206572110043 YURU . ما هو حجم تداول YURU؟ حجم تداول YURU المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 18.33K USD . هل سترتفع YURU هذا العام؟ قد يرتفع YURU هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر YURU لمزيد من التحليل المتعمق.

