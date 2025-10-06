سعر YURU COIN المباشر اليوم هو 0.8297 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YURU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YURU بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر YURU COIN المباشر اليوم هو 0.8297 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YURU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YURU بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار YURU COIN

YURU COIN السعر(YURU)

السعر المباشر لـ 1 YURU إلى USD:

$0.8297
$0.8297
-2.62%1D
USD
مخطط أسعار YURU COIN (YURU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:50:31 (UTC+8)

معلومات سعر YURU COIN (YURU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.8085
$ 0.8085
24 ساعة منخفض
$ 0.8607
$ 0.8607
24 ساعة مرتفع

$ 0.8085
$ 0.8085

$ 0.8607
$ 0.8607

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043

+0.72%

-2.62%

+5.58%

+5.58%

سعر YURU COIN (YURU) في الوقت الحقيقي هو $ 0.8297. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YURU بين أدنى سعر $ 0.8085 وأعلى سعر $ 0.8607، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYURU على الإطلاق هو $ 0.5789586277522937، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.346206572110043.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YURU +0.72% على مدار الساعة الماضية، -2.62% على مدار 24 ساعة، و +5.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق YURU COIN (YURU)

No.3786

--
--

$ 18.33K
$ 18.33K

$ 8.30M
$ 8.30M

--
--

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ YURU COIN هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 18.33K. العرض المتداول لـ YURU يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.30M.

سجل سعر YURU COIN (YURU) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار YURU COIN لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.022323-2.62%
30 يوم$ -0.0905-9.84%
60 يوم$ -0.2874-25.73%
90 يوم$ -0.1736-17.31%
تغير سعر YURU COIN اليوم

سجل اليوم YURU تغيرًا $ -0.022323 (-2.62%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر YURU COIN لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0905 (-9.84%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر YURU COIN لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد YURU تغييرًا في $ -0.2874 (-25.73%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر YURU COIN لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1736 (-17.31%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة YURU COIN (YURU)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار YURU COIN.

ما هو YURU COIN ( YURU )

YURU COIN هي التوكن الرسمي لجائزة يورو-شارا الكبرى ( Yuru-Chara Grand Prix) المحبوبة في اليابان - وهي مسابقة تميمة على مستوى البلاد اجتذبت أكثر من 738 مليون مشاهدة للصفحة و170 مليون صوت تراكمي منذ عام 2011. تدعم العملة تصويت المعجبين والحملات والتفاعل مع NFT، وتستخدم نموذجًا انكماشيًا حيث يتم حرق التوكن من خلال المشاركة.

متوفر YURU COIN على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك YURU COIN الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين YURUلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول YURU COIN على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء YURU COIN سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر YURU COIN (USD)

كم ستكون قيمة YURU COIN (YURU) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك YURU COIN (YURU) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة YURU COIN.

تحقق الآن من توقعات سعر YURU COIN!

توكنوميكس YURU COIN (YURU)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس YURU COIN (YURU) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس YURU والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء YURU COIN ( YURU )

هل تبحث عن كيفية شراء YURU COIN؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء YURU COIN على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة YURU إلى العملات المحلية

1 YURU COIN (YURU) إلى VND
21,833.5555
1 YURU COIN (YURU) إلى AUD
A$1.252847
1 YURU COIN (YURU) إلى GBP
0.622275
1 YURU COIN (YURU) إلى EUR
0.705245
1 YURU COIN (YURU) إلى USD
$0.8297
1 YURU COIN (YURU) إلى MYR
RM3.476443
1 YURU COIN (YURU) إلى TRY
34.805915
1 YURU COIN (YURU) إلى JPY
¥126.1144
1 YURU COIN (YURU) إلى ARS
ARS$1,221.940675
1 YURU COIN (YURU) إلى RUB
65.952853
1 YURU COIN (YURU) إلى INR
73.187837
1 YURU COIN (YURU) إلى IDR
Rp13,828.327802
1 YURU COIN (YURU) إلى PHP
48.761469
1 YURU COIN (YURU) إلى EGP
￡E.39.302889
1 YURU COIN (YURU) إلى BRL
R$4.447192
1 YURU COIN (YURU) إلى CAD
C$1.153283
1 YURU COIN (YURU) إلى BDT
101.571874
1 YURU COIN (YURU) إلى NGN
1,207.71132
1 YURU COIN (YURU) إلى COP
$3,191.150655
1 YURU COIN (YURU) إلى ZAR
R.14.212761
1 YURU COIN (YURU) إلى UAH
34.938667
1 YURU COIN (YURU) إلى TZS
T.Sh.2,043.592585
1 YURU COIN (YURU) إلى VES
Bs180.0449
1 YURU COIN (YURU) إلى CLP
$780.7477
1 YURU COIN (YURU) إلى PKR
Rs235.236544
1 YURU COIN (YURU) إلى KZT
442.736217
1 YURU COIN (YURU) إلى THB
฿26.749528
1 YURU COIN (YURU) إلى TWD
NT$25.363929
1 YURU COIN (YURU) إلى AED
د.إ3.044999
1 YURU COIN (YURU) إلى CHF
Fr0.655463
1 YURU COIN (YURU) إلى HKD
HK$6.446769
1 YURU COIN (YURU) إلى AMD
֏317.891258
1 YURU COIN (YURU) إلى MAD
.د.م7.658131
1 YURU COIN (YURU) إلى MXN
$15.291371
1 YURU COIN (YURU) إلى SAR
ريال3.111375
1 YURU COIN (YURU) إلى ETB
Br125.840599
1 YURU COIN (YURU) إلى KES
KSh107.188943
1 YURU COIN (YURU) إلى JOD
د.أ0.5882573
1 YURU COIN (YURU) إلى PLN
3.011811
1 YURU COIN (YURU) إلى RON
лв3.617492
1 YURU COIN (YURU) إلى SEK
kr7.765992
1 YURU COIN (YURU) إلى BGN
лв1.393896
1 YURU COIN (YURU) إلى HUF
Ft276.746435
1 YURU COIN (YURU) إلى CZK
17.332433
1 YURU COIN (YURU) إلى KWD
د.ك0.2538882
1 YURU COIN (YURU) إلى ILS
2.696525
1 YURU COIN (YURU) إلى BOB
Bs5.733227
1 YURU COIN (YURU) إلى AZN
1.41049
1 YURU COIN (YURU) إلى TJS
SM7.666428
1 YURU COIN (YURU) إلى GEL
2.256784
1 YURU COIN (YURU) إلى AOA
Kz756.329629
1 YURU COIN (YURU) إلى BHD
.د.ب0.3119672
1 YURU COIN (YURU) إلى BMD
$0.8297
1 YURU COIN (YURU) إلى DKK
kr5.318377
1 YURU COIN (YURU) إلى HNL
L21.854298
1 YURU COIN (YURU) إلى MUR
37.759647
1 YURU COIN (YURU) إلى NAD
$14.328919
1 YURU COIN (YURU) إلى NOK
kr8.280406
1 YURU COIN (YURU) إلى NZD
$1.427084
1 YURU COIN (YURU) إلى PAB
B/.0.8297
1 YURU COIN (YURU) إلى PGK
K3.493037
1 YURU COIN (YURU) إلى QAR
ر.ق3.020108
1 YURU COIN (YURU) إلى RSD
дин.83.583978
1 YURU COIN (YURU) إلى UZS
soʻm9,996.383243
1 YURU COIN (YURU) إلى ALL
L68.923179
1 YURU COIN (YURU) إلى ANG
ƒ1.485163
1 YURU COIN (YURU) إلى AWG
ƒ1.49346
1 YURU COIN (YURU) إلى BBD
$1.6594
1 YURU COIN (YURU) إلى BAM
KM1.385599
1 YURU COIN (YURU) إلى BIF
Fr2,446.7853
1 YURU COIN (YURU) إلى BND
$1.070313
1 YURU COIN (YURU) إلى BSD
$0.8297
1 YURU COIN (YURU) إلى JMD
$133.150256
1 YURU COIN (YURU) إلى KHR
3,345.557825
1 YURU COIN (YURU) إلى KMF
Fr349.3037
1 YURU COIN (YURU) إلى LAK
18,036.956161
1 YURU COIN (YURU) إلى LKR
රු252.718323
1 YURU COIN (YURU) إلى MDL
L14.096603
1 YURU COIN (YURU) إلى MGA
Ar3,704.013116
1 YURU COIN (YURU) إلى MOP
P6.645897
1 YURU COIN (YURU) إلى MVR
12.69441
1 YURU COIN (YURU) إلى MWK
MK1,440.450467
1 YURU COIN (YURU) إلى MZN
MT53.01783
1 YURU COIN (YURU) إلى NPR
रु117.23661
1 YURU COIN (YURU) إلى PYG
5,884.2324
1 YURU COIN (YURU) إلى RWF
Fr1,205.5541
1 YURU COIN (YURU) إلى SBD
$6.820134
1 YURU COIN (YURU) إلى SCR
11.516236
1 YURU COIN (YURU) إلى SRD
$32.806338
1 YURU COIN (YURU) إلى SVC
$7.259875
1 YURU COIN (YURU) إلى SZL
L14.328919
1 YURU COIN (YURU) إلى TMT
m2.90395
1 YURU COIN (YURU) إلى TND
د.ت2.4359992
1 YURU COIN (YURU) إلى TTD
$5.633663
1 YURU COIN (YURU) إلى UGX
Sh2,890.6748
1 YURU COIN (YURU) إلى XAF
Fr467.1211
1 YURU COIN (YURU) إلى XCD
$2.24019
1 YURU COIN (YURU) إلى XOF
Fr467.1211
1 YURU COIN (YURU) إلى XPF
Fr84.6294
1 YURU COIN (YURU) إلى BWP
P11.806631
1 YURU COIN (YURU) إلى BZD
$1.667697
1 YURU COIN (YURU) إلى CVE
$78.547699
1 YURU COIN (YURU) إلى DJF
Fr147.6866
1 YURU COIN (YURU) إلى DOP
$53.150582
1 YURU COIN (YURU) إلى DZD
د.ج107.77803
1 YURU COIN (YURU) إلى FJD
$1.866825
1 YURU COIN (YURU) إلى GNF
Fr7,214.2415
1 YURU COIN (YURU) إلى GTQ
Q6.355502
1 YURU COIN (YURU) إلى GYD
$173.755774
1 YURU COIN (YURU) إلى ISK
kr102.0531

YURU COIN المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ YURU COIN، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب YURU COIN الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول YURU COIN

كم يساوي YURU COIN (YURU) اليوم؟
سعر YURU المباشر في USD هو USD 0.8297، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر YURU إلى USD الحالي؟
سعر YURU إلى USD الحالي هو $ 0.8297. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ YURU COIN ؟
القيمة السوقية لعملة YURU هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن YURU؟
العرض المتداول لتوكن YURU هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ YURU؟
حقق YURU سعرًا قياسيًا قدره 0.5789586277522937 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ YURU؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.346206572110043 YURU.
ما هو حجم تداول YURU؟
حجم تداول YURU المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 18.33K USD.
هل سترتفع YURU هذا العام؟
قد يرتفع YURU هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر YURU لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:50:31 (UTC+8)

تحديثات YURU COIN (YURU) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة YURU إلى USD

المبلغ

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0.8297 USD

تداول YURU

/USDTYURU
$0.8297
$0.8297
-2.29%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

$113,341.84

$4,016.40

$0.04559

$195.34

$3.4350

$4,016.40

$113,341.84

$195.34

$2.6293

$0.19392

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000000000000035

$2.292

$0.00001799

$0.0000000225

$0.004600

