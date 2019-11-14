سعر Nervos Network (CKB)
السعر المباشر لمشروع Nervos Network (CKB) اليوم هو $ 0.0008247، مع تغير بنسبة 0.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CKB الحالي إلى USD هو $ 0.0008247 لكل CKB.
يحتل Nervos Network حاليًا المرتبة #368 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 40.37M، مع عرض متداول قدره 48.95B CKB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CKB بين $ 0.0008142 (أدنى) و$ 0.0008356 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04412336، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00098670591464891.
على المدى القصير، تحرك CKB بمقدار -0.38% خلال الساعة الماضية و-4.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.52K.
No.368
2019-11-14 00:00:00
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القيمة السوقية الحالية لـ Nervos Network هي $ 40.37M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.52K. العرض المتداول لـ CKB يبلغ 48.95B، مع إجمالي عرض 49768776417.92965917. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.04M.
-0.38%
-0.98%
-4.40%
-4.40%
تتبع تغيرات أسعار Nervos Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000008162
|-0.98%
|30 يوم
|$ -0.0000621
|-7.01%
|60 يوم
|$ -0.0002743
|-24.96%
|90 يوم
|$ -0.0005993
|-42.09%
سجل اليوم CKB تغيرًا $ -0.000008162 (-0.98%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000621 (-7.01%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CKB تغييرًا في $ -0.0002743 (-24.96%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0005993 (-42.09%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Nervos Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق CKB: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
CKB_USDT يتحرك حالياً عند سعر 8.426E-4 على الإطار الزمني 4 ساعات، ويتمركز فوق مستوى المقاومة R2. لقد تجاوز السعر النطاق المركزي عند 8.26E-4 وثبت بشكل مستقر ضمن منظومة الدعم والمقاومة قصيرة المدى. يبقى هيكل المشترين متماسكاً، وقد تشكّل نمط التوحيد عند المستويات العالية. تشير كلٌّ من المتوسطات المتحركة (MA) والإكسبرينشال موفينغ أفيريج (EMA) إلى إشارات شراء. كما أن مؤشر MACD قد شكّل تقاطعاً صعودياً، مع اتجاه مؤشرات القوة في نفس الاتجاه. أما مؤشر القوة النسبية (RSI)، فهو يتواجد في المنطقة المحايدة دون ظهور أي حالة بيع مفرط أو شراء مفرط حاد. وتبقى معدلات التقلبات مستقرة، فيما تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباعداً متزامناً، مما يشير إلى أن زخم الصعود الحالي مركز ومُستمر. يُعتبر المستوى المرجعي القريب R2 (8.38E-4) نقطة اختبار فورية للارتداد، حيث يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.55%. أما من الأسفل، فإن مستويات الدعم الكثيفة تتكون بين S1 (8.21E-4) والنطاق المركزي (8.26E-4)، والتي تبعد عن السعر الحالي بنحو 2.5%. وعلى الجانب الأعلى، يقع مستوى الدعم الهيكلي S2 عند 8.14E-4. ولا توجد مقاومات مباشرة في الأعلى، لذا يتعين مراقبة ما إذا كان السعر سيتمكن من كسر أعلى مستوياته السابقة مع الحفاظ على توافق أحجام التداول.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Nervos Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Nervos Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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