سعر Nervos Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Nervos Network (CKB) اليوم هو $ 0.0008247، مع تغير بنسبة 0.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CKB الحالي إلى USD هو $ 0.0008247 لكل CKB.

يحتل Nervos Network حاليًا المرتبة #368 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 40.37M، مع عرض متداول قدره 48.95B CKB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CKB بين $ 0.0008142 (أدنى) و$ 0.0008356 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04412336، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00098670591464891.

على المدى القصير، تحرك CKB بمقدار -0.38% خلال الساعة الماضية و-4.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.52K.

معلومات سوق Nervos Network (CKB)

التصنيف No.368 القيمة السوقية $ 40.37M$ 40.37M $ 40.37M الحجم (24 ساعة) $ 55.52K$ 55.52K $ 55.52K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.04M$ 41.04M $ 41.04M إمداد دورة التداول 48.95B 48.95B 48.95B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 49,768,776,417.92965917 49,768,776,417.92965917 49,768,776,417.92965917 تاريخ الإصدار 2019-11-14 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.01$ 0.01 $ 0.01 البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Nervos Network هي $ 40.37M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.52K. العرض المتداول لـ CKB يبلغ 48.95B، مع إجمالي عرض 49768776417.92965917. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.04M.