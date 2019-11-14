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سعر Nervos Network المباشر اليوم هو 0.0008247 USD. القيمة السوقية لـ CKB هي 40,372,409.519450533095834 USD. تابع تحديثات أسعار CKB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Nervos Network المباشر اليوم هو 0.0008247 USD. القيمة السوقية لـ CKB هي 40,372,409.519450533095834 USD. تابع تحديثات أسعار CKB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CKB

معلومات سعر CKB

ما هو CKB

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سعر Nervos Network (CKB)

السعر المباشر لـ 1 CKB إلى USD:

$0.0008247
$0.0008247$0.0008247
-0.98%1D
USD
مخطط أسعار Nervos Network (CKB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:39:57 (UTC+8)

سعر Nervos Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Nervos Network (CKB) اليوم هو $ 0.0008247، مع تغير بنسبة 0.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CKB الحالي إلى USD هو $ 0.0008247 لكل CKB.

يحتل Nervos Network حاليًا المرتبة #368 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 40.37M، مع عرض متداول قدره 48.95B CKB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CKB بين $ 0.0008142 (أدنى) و$ 0.0008356 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04412336، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00098670591464891.

على المدى القصير، تحرك CKB بمقدار -0.38% خلال الساعة الماضية و-4.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.52K.

معلومات سوق Nervos Network (CKB)

No.368

$ 40.37M
$ 40.37M$ 40.37M

$ 55.52K
$ 55.52K$ 55.52K

$ 41.04M
$ 41.04M$ 41.04M

48.95B
48.95B 48.95B

--
----

49,768,776,417.92965917
49,768,776,417.92965917 49,768,776,417.92965917

2019-11-14 00:00:00

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Nervos Network هي $ 40.37M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.52K. العرض المتداول لـ CKB يبلغ 48.95B، مع إجمالي عرض 49768776417.92965917. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.04M.

سجل سعر Nervos Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0008142
$ 0.0008142$ 0.0008142
24 ساعة منخفض
$ 0.0008356
$ 0.0008356$ 0.0008356
24 ساعة مرتفع

$ 0.0008142
$ 0.0008142$ 0.0008142

$ 0.0008356
$ 0.0008356$ 0.0008356

$ 0.04412336
$ 0.04412336$ 0.04412336

$ 0.00098670591464891
$ 0.00098670591464891$ 0.00098670591464891

-0.38%

-0.98%

-4.40%

-4.40%

سجل سعر Nervos Network (CKB) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Nervos Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000008162-0.98%
30 يوم$ -0.0000621-7.01%
60 يوم$ -0.0002743-24.96%
90 يوم$ -0.0005993-42.09%
تغير سعر Nervos Network اليوم

سجل اليوم CKB تغيرًا $ -0.000008162 (-0.98%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Nervos Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000621 (-7.01%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Nervos Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CKB تغييرًا في $ -0.0002743 (-24.96%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Nervos Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0005993 (-42.09%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Nervos Network

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Nervos Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Nervos Network اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CKB: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

CKB_USDT يتحرك حالياً عند سعر 8.426E-4 على الإطار الزمني 4 ساعات، ويتمركز فوق مستوى المقاومة R2. لقد تجاوز السعر النطاق المركزي عند 8.26E-4 وثبت بشكل مستقر ضمن منظومة الدعم والمقاومة قصيرة المدى. يبقى هيكل المشترين متماسكاً، وقد تشكّل نمط التوحيد عند المستويات العالية. تشير كلٌّ من المتوسطات المتحركة (MA) والإكسبرينشال موفينغ أفيريج (EMA) إلى إشارات شراء. كما أن مؤشر MACD قد شكّل تقاطعاً صعودياً، مع اتجاه مؤشرات القوة في نفس الاتجاه. أما مؤشر القوة النسبية (RSI)، فهو يتواجد في المنطقة المحايدة دون ظهور أي حالة بيع مفرط أو شراء مفرط حاد. وتبقى معدلات التقلبات مستقرة، فيما تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباعداً متزامناً، مما يشير إلى أن زخم الصعود الحالي مركز ومُستمر. يُعتبر المستوى المرجعي القريب R2 (8.38E-4) نقطة اختبار فورية للارتداد، حيث يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.55%. أما من الأسفل، فإن مستويات الدعم الكثيفة تتكون بين S1 (8.21E-4) والنطاق المركزي (8.26E-4)، والتي تبعد عن السعر الحالي بنحو 2.5%. وعلى الجانب الأعلى، يقع مستوى الدعم الهيكلي S2 عند 8.14E-4. ولا توجد مقاومات مباشرة في الأعلى، لذا يتعين مراقبة ما إذا كان السعر سيتمكن من كسر أعلى مستوياته السابقة مع الحفاظ على توافق أحجام التداول.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Nervos Network؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في سعر شبكة Nervos (CKB):

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لعالم العملات المشفرة
2. معدل اعتماد الشبكة ونشاط المطورين على المنصة
3. الشراكات والتكاملات مع مشاريع البلوك تشين الأخرى
4. ديناميات المعروض من الرموز وعوائد الحصص (الستاكنغ)
5. التطورات التقنية وترقيات البروتوكول
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على شبكات البلوك تشين من المستوى الأول
7. المنافسة من منصات العقود الذكية الأخرى
8. حجم التداول والسيولة في البورصات
9. الاستثمارات المؤسسية ونشاط كبار المستثمرين
10. الظروف الاقتصادية الأوسع ودرجة تحمل المخاطر

لماذا يريد الناس معرفة سعر Nervos Network اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر CKB اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المستثمرين على تقييم التقلبات، والتخطيط للاستراتيجيات، ومراقبة تغيرات قيمة حيازاتهم على مدار اليوم.

توقعات أسعار Nervos Network

Nervos Network (CKB) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CKB في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNervos Network (CKB) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Nervos Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Nervos Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CKB للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Nervos Network.

كيفية شراء واستثمار Nervos Network في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Nervos Network؟ شراء CKB سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Nervos Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Nervos Network (CKB).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Nervos Network فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Nervos Network (CKB)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Nervos Network

يسمح لك امتلاك Nervos Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Nervos Network ( CKB )

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Nervos Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Nervos Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Nervos Network الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Layer 2 (L2)Made in ChinaProof of Work (PoW)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Nervos Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:39:57 (UTC+8)

تحديثات Nervos Network (CKB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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CKB USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CKB باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CKB USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Nervos Network (CKB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Nervos Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCKB
$0.0008246
$0.0008246$0.0008246
-0.92%
67.11M (USDT)
/USDCCKB
$0.0008242
$0.0008242$0.0008242
-0.98%
64.29M (USDT)

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