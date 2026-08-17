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سعر Talus المباشر اليوم هو 0.01807 USD. القيمة السوقية لـ US هي 39,754,000 USD. تابع تحديثات أسعار US إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Talus المباشر اليوم هو 0.01807 USD. القيمة السوقية لـ US هي 39,754,000 USD. تابع تحديثات أسعار US إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Talus (US)

السعر المباشر لـ 1 US إلى USD:

$0.01807
$0.01807$0.01807
+1.23%1D
USD
مخطط أسعار Talus (US) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:43:47 (UTC+8)

سعر Talus اليوم

السعر المباشر لمشروع Talus (US) اليوم هو $ 0.01807، مع تغير بنسبة 1.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل US الحالي إلى USD هو $ 0.01807 لكل US.

يحتل Talus حاليًا المرتبة #627 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39.75M، مع عرض متداول قدره 2.20B US. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول US بين $ 0.0176 (أدنى) و$ 0.0216 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02640094984446082، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00267812221316004.

على المدى القصير، تحرك US بمقدار +0.44% خلال الساعة الماضية و-56.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 117.85K.

معلومات سوق Talus (US)

No.627

$ 39.75M
$ 39.75M$ 39.75M

$ 117.85K
$ 117.85K$ 117.85K

$ 180.70M
$ 180.70M$ 180.70M

2.20B
2.20B 2.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.00%

SUI

القيمة السوقية الحالية لـ Talus هي $ 39.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 117.85K. العرض المتداول لـ US يبلغ 2.20B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 180.70M.

سجل سعر Talus بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0176
$ 0.0176$ 0.0176
24 ساعة منخفض
$ 0.0216
$ 0.0216$ 0.0216
24 ساعة مرتفع

$ 0.0176
$ 0.0176$ 0.0176

$ 0.0216
$ 0.0216$ 0.0216

$ 0.02640094984446082
$ 0.02640094984446082$ 0.02640094984446082

$ 0.00267812221316004
$ 0.00267812221316004$ 0.00267812221316004

+0.44%

+1.23%

-56.83%

-56.83%

سجل سعر Talus (US) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Talus لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0002196+1.23%
30 يوم$ -0.02797-60.76%
60 يوم$ +0.00269+17.49%
90 يوم$ +0.0128+242.88%
تغير سعر Talus اليوم

سجل اليوم US تغيرًا $ +0.0002196 (+1.23%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Talus لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02797 (-60.76%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Talus لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد US تغييرًا في $ +0.00269 (+17.49%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Talus لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0128 (+242.88%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Talus (US)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Talus.

تحليل Talus

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Talus الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Talus اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق US: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)ذروة البيع< 30قد ينخفض ​​السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

US_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق مركز السعر 0.015783. السعر الحالي عند 0.01694، وهو يقع تحت مستوى المقاومة R1 عند 0.017594. يُعتبر السعر حالياً ضمن النصف العلوي من نظام التمركز. كما أن نظام المتوسطات المتحركة يظهر ترتيباً صعودياً، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير. مؤشر MACD سجل إشارة تقاطع هبوطي، فيما يظهر الزخم انحرافاً قصيراً. مؤشر RSI يقبع في منطقة التشبع البيعي، بينما تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة اتجاهات متباينة. تشهد قوة الشراء تشتتاً عند المستويات العليا، فيما يبقى معدل التذبذب في حالة تقارب مستمر. وبذلك، تحقق قوى الشراء والبيع توازناً مؤقتاً عند المستوى الحالي. المقاومة الرئيسية القريبة تقع عند 0.017594، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 3.8%. أما الدعم الأول فموجود عند مركز السعر 0.015783، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 6.8%. ومن جهة أخرى، يوجد دعم قوي بعيد عند نقطة S1 عند 0.012315، وكذلك مقاومة قوية بعيدة عند نقطة R2 عند 0.021062. إن اختراق السعر لمستوى R1 سيتيح مجالاً للارتفاع، بينما كسر مستوى المركز قد يؤكد ضعف النمط الهيكلي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Talus؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار عملة Talus (الولايات المتحدة) المشفرة:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. حجم التداول ومستويات السيولة
3. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
4. التطورات التنظيمية وأخبار الامتثال
5. التحديثات التقنية وتحسينات المنصة
6. إعلانات الشراكات
7. ديناميات العرض والطلب
8. تحركات أسعار البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية
9. الأوضاع الاقتصادية واعتماد المؤسسات
10. نمو المجتمع وتطوير النظام البيئي

لماذا يريد الناس معرفة سعر Talus اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر تالوس اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم اتجاهات السوق، وحساب الأرباح/الخسائر، والبقاء على اطلاع دائم بتغيرات قيمة الاستثمار في الوقت الفعلي.

توقعات أسعار Talus

Talus (US) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف US في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTalus (US) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Talus نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Talus الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار US للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Talus.

كيفية شراء واستثمار Talus في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Talus؟ شراء US سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Talus. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Talus (US).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Talus فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Talus (US)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Talus

يسمح لك امتلاك Talus بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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شراء Talus (US) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو Talus ( US )

مشروع Talus هو شبكة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تُوفر طبقة تنفيذ على السلسلة للوكلاء المستقلين والذكيين. تُمكّن أنظمة الذكاء الاصطناعي من العمل بشفافية وفعالية على السلسلة من خلال Nexus، إطار عملها الآلي اللامركزي.

Talus المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Talus، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Talus الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Talus

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:43:47 (UTC+8)

تحديثات Talus (US) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Talus

US USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع US باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود US USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Talus (US) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Talus المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUS
$0.01807
$0.01807$0.01807
+1.34%
6.24M (USDT)

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