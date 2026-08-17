سعر Talus اليوم

السعر المباشر لمشروع Talus (US) اليوم هو $ 0.01807، مع تغير بنسبة 1.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل US الحالي إلى USD هو $ 0.01807 لكل US.

يحتل Talus حاليًا المرتبة #627 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39.75M، مع عرض متداول قدره 2.20B US. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول US بين $ 0.0176 (أدنى) و$ 0.0216 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02640094984446082، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00267812221316004.

على المدى القصير، تحرك US بمقدار +0.44% خلال الساعة الماضية و-56.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 117.85K.

معلومات سوق Talus (US)

التصنيف No.627 القيمة السوقية $ 39.75M$ 39.75M $ 39.75M الحجم (24 ساعة) $ 117.85K$ 117.85K $ 117.85K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 180.70M$ 180.70M $ 180.70M إمداد دورة التداول 2.20B 2.20B 2.20B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 معدل التداول 22.00% البلوكتشين العام SUI

القيمة السوقية الحالية لـ Talus هي $ 39.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 117.85K. العرض المتداول لـ US يبلغ 2.20B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 180.70M.