سعر OmiseGo اليوم

السعر المباشر لمشروع OmiseGo (OMG) اليوم هو $ 0.0444، مع تغير بنسبة 0.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OMG الحالي إلى USD هو $ 0.0444 لكل OMG.

يحتل OmiseGo حاليًا المرتبة #1097 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6.23M، مع عرض متداول قدره 140.25M OMG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OMG بين $ 0.04413 (أدنى) و$ 0.04505 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 28.351900100708008، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0469995221765353.

على المدى القصير، تحرك OMG بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و-0.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.36K.

معلومات سوق OmiseGo (OMG)

التصنيف No.1097 القيمة السوقية $ 6.23M$ 6.23M $ 6.23M الحجم (24 ساعة) $ 52.36K$ 52.36K $ 52.36K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.23M$ 6.23M $ 6.23M إمداد دورة التداول 140.25M 140.25M 140.25M الحد الأقصى للعرض 140,245,399 140,245,399 140,245,399 إجمالي العرض 140,245,398.24513278 140,245,398.24513278 140,245,398.24513278 معدل التداول 99.99% تاريخ الإصدار 2017-06-27 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.27$ 0.27 $ 0.27 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ OmiseGo هي $ 6.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.36K. العرض المتداول لـ OMG يبلغ 140.25M، مع إجمالي عرض 140245398.24513278. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.23M.