سعر Camp Network المباشر اليوم هو 0.01304 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CAMP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CAMP بسهولة على موقع MEXC الآن.

Camp Network السعر(CAMP)

السعر المباشر لـ 1 CAMP إلى USD:

$0.01304
-5.02%1D
USD
مخطط أسعار Camp Network (CAMP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:39:03 (UTC+8)

معلومات سعر Camp Network (CAMP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01277
24 ساعة منخفض
$ 0.0143
24 ساعة مرتفع

$ 0.01277
$ 0.0143
--
--
+0.30%

-5.02%

-18.71%

-18.71%

سعر Camp Network (CAMP) في الوقت الحقيقي هو $ 0.01304. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CAMP بين أدنى سعر $ 0.01277 وأعلى سعر $ 0.0143، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCAMP على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CAMP +0.30% على مدار الساعة الماضية، -5.02% على مدار 24 ساعة، و -18.71% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Camp Network (CAMP)

--
$ 143.10K
$ 143.10K$ 143.10K

$ 130.40M
$ 130.40M$ 130.40M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Camp Network هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 143.10K. العرض المتداول لـ CAMP يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 130.40M.

سجل سعر Camp Network (CAMP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Camp Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0006892-5.02%
30 يوم$ -0.02024-60.82%
60 يوم$ -0.08497-86.70%
90 يوم$ +0.00304+30.40%
تغير سعر Camp Network اليوم

سجل اليوم CAMP تغيرًا $ -0.0006892 (-5.02%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Camp Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02024 (-60.82%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Camp Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CAMP تغييرًا في $ -0.08497 (-86.70%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Camp Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00304 (+30.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Camp Network (CAMP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Camp Network.

ما هو Camp Network ( CAMP )

شبكة Camp هي طبقة الملكية الفكرية المستقلة، وهي أول سلسلة كتل مصممة خصيصًا من الطبقة الأولى لدعم المنشأ والترخيص القابل للبرمجة وتحقيق الدخل من الوكلاء على مستوى البروتوكول. مع تحول الذكاء الاصطناعي التوليدي نحو الإبداع، توفر كامب البنية التحتية اللازمة لتسجيل الملكية الفكرية على السلسلة وترخيصها وتحقيق الدخل منها عبر الاستهلاك القائم على الذكاء الاصطناعي ومنصة لاعب ضد لاعب. تجعل كامب المحتوى قابلًا للبرمجة والتنفيذ وتحقيق الدخل منه افتراضيًا، مما يسد فجوة البنية التحتية عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.

متوفر Camp Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Camp Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين CAMPلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Camp Network على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Camp Network سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Camp Network (USD)

كم ستكون قيمة Camp Network (CAMP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Camp Network (CAMP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Camp Network.

تحقق الآن من توقعات سعر Camp Network!

توكنوميكس Camp Network (CAMP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Camp Network (CAMP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CAMP والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Camp Network ( CAMP )

هل تبحث عن كيفية شراء Camp Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Camp Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة CAMP إلى العملات المحلية

1 Camp Network (CAMP) إلى VND
343.1476
1 Camp Network (CAMP) إلى AUD
A$0.0196904
1 Camp Network (CAMP) إلى GBP
0.00978
1 Camp Network (CAMP) إلى EUR
0.011084
1 Camp Network (CAMP) إلى USD
$0.01304
1 Camp Network (CAMP) إلى MYR
RM0.0546376
1 Camp Network (CAMP) إلى TRY
0.547028
1 Camp Network (CAMP) إلى JPY
¥1.98208
1 Camp Network (CAMP) إلى ARS
ARS$19.20466
1 Camp Network (CAMP) إلى RUB
1.0332896
1 Camp Network (CAMP) إلى INR
1.1511712
1 Camp Network (CAMP) إلى IDR
Rp217.3332464
1 Camp Network (CAMP) إلى PHP
0.7661
1 Camp Network (CAMP) إلى EGP
￡E.0.6179656
1 Camp Network (CAMP) إلى BRL
R$0.069764
1 Camp Network (CAMP) إلى CAD
C$0.0181256
1 Camp Network (CAMP) إلى BDT
1.5963568
1 Camp Network (CAMP) إلى NGN
18.981024
1 Camp Network (CAMP) إلى COP
$50.34744
1 Camp Network (CAMP) إلى ZAR
R.0.223636
1 Camp Network (CAMP) إلى UAH
0.5491144
1 Camp Network (CAMP) إلى TZS
T.Sh.32.118172
1 Camp Network (CAMP) إلى VES
Bs2.82968
1 Camp Network (CAMP) إلى CLP
$12.27064
1 Camp Network (CAMP) إلى PKR
Rs3.6971008
1 Camp Network (CAMP) إلى KZT
6.9582744
1 Camp Network (CAMP) إلى THB
฿0.421844
1 Camp Network (CAMP) إلى TWD
NT$0.3987632
1 Camp Network (CAMP) إلى AED
د.إ0.0478568
1 Camp Network (CAMP) إلى CHF
Fr0.0103016
1 Camp Network (CAMP) إلى HKD
HK$0.1013208
1 Camp Network (CAMP) إلى AMD
֏4.9961456
1 Camp Network (CAMP) إلى MAD
.د.م0.1203592
1 Camp Network (CAMP) إلى MXN
$0.2404576
1 Camp Network (CAMP) إلى SAR
ريال0.0489
1 Camp Network (CAMP) إلى ETB
Br1.9777768
1 Camp Network (CAMP) إلى KES
KSh1.6846376
1 Camp Network (CAMP) إلى JOD
د.أ0.00924536
1 Camp Network (CAMP) إلى PLN
0.0473352
1 Camp Network (CAMP) إلى RON
лв0.0569848
1 Camp Network (CAMP) إلى SEK
kr0.1224456
1 Camp Network (CAMP) إلى BGN
лв0.0219072
1 Camp Network (CAMP) إلى HUF
Ft4.35536
1 Camp Network (CAMP) إلى CZK
0.272536
1 Camp Network (CAMP) إلى KWD
د.ك0.00399024
1 Camp Network (CAMP) إلى ILS
0.04238
1 Camp Network (CAMP) إلى BOB
Bs0.0901064
1 Camp Network (CAMP) إلى AZN
0.022168
1 Camp Network (CAMP) إلى TJS
SM0.1204896
1 Camp Network (CAMP) إلى GEL
0.0354688
1 Camp Network (CAMP) إلى AOA
Kz11.8868728
1 Camp Network (CAMP) إلى BHD
.د.ب0.00490304
1 Camp Network (CAMP) إلى BMD
$0.01304
1 Camp Network (CAMP) إلى DKK
kr0.0837168
1 Camp Network (CAMP) إلى HNL
L0.3434736
1 Camp Network (CAMP) إلى MUR
0.5934504
1 Camp Network (CAMP) إلى NAD
$0.2252008
1 Camp Network (CAMP) إلى NOK
kr0.1302696
1 Camp Network (CAMP) إلى NZD
$0.0224288
1 Camp Network (CAMP) إلى PAB
B/.0.01304
1 Camp Network (CAMP) إلى PGK
K0.0548984
1 Camp Network (CAMP) إلى QAR
ر.ق0.0474656
1 Camp Network (CAMP) إلى RSD
дин.1.3139104
1 Camp Network (CAMP) إلى UZS
soʻm157.1083976
1 Camp Network (CAMP) إلى ALL
L1.0832328
1 Camp Network (CAMP) إلى ANG
ƒ0.0233416
1 Camp Network (CAMP) إلى AWG
ƒ0.023472
1 Camp Network (CAMP) إلى BBD
$0.02608
1 Camp Network (CAMP) إلى BAM
KM0.0217768
1 Camp Network (CAMP) إلى BIF
Fr38.45496
1 Camp Network (CAMP) إلى BND
$0.0168216
1 Camp Network (CAMP) إلى BSD
$0.01304
1 Camp Network (CAMP) إلى JMD
$2.0926592
1 Camp Network (CAMP) إلى KHR
52.58054
1 Camp Network (CAMP) إلى KMF
Fr5.48984
1 Camp Network (CAMP) إلى LAK
283.4782552
1 Camp Network (CAMP) إلى LKR
රු3.9718536
1 Camp Network (CAMP) إلى MDL
L0.22168
1 Camp Network (CAMP) إلى MGA
Ar58.2142112
1 Camp Network (CAMP) إلى MOP
P0.1044504
1 Camp Network (CAMP) إلى MVR
0.199512
1 Camp Network (CAMP) إلى MWK
MK22.6388744
1 Camp Network (CAMP) إلى MZN
MT0.833256
1 Camp Network (CAMP) إلى NPR
रु1.842552
1 Camp Network (CAMP) إلى PYG
92.47968
1 Camp Network (CAMP) إلى RWF
Fr18.94712
1 Camp Network (CAMP) إلى SBD
$0.1071888
1 Camp Network (CAMP) إلى SCR
0.1866024
1 Camp Network (CAMP) إلى SRD
$0.5156016
1 Camp Network (CAMP) إلى SVC
$0.1141
1 Camp Network (CAMP) إلى SZL
L0.2252008
1 Camp Network (CAMP) إلى TMT
m0.04564
1 Camp Network (CAMP) إلى TND
د.ت0.03828544
1 Camp Network (CAMP) إلى TTD
$0.0885416
1 Camp Network (CAMP) إلى UGX
Sh45.43136
1 Camp Network (CAMP) إلى XAF
Fr7.35456
1 Camp Network (CAMP) إلى XCD
$0.035208
1 Camp Network (CAMP) إلى XOF
Fr7.35456
1 Camp Network (CAMP) إلى XPF
Fr1.33008
1 Camp Network (CAMP) إلى BWP
P0.1855592
1 Camp Network (CAMP) إلى BZD
$0.0262104
1 Camp Network (CAMP) إلى CVE
$1.2344968
1 Camp Network (CAMP) إلى DJF
Fr2.32112
1 Camp Network (CAMP) إلى DOP
$0.8353424
1 Camp Network (CAMP) إلى DZD
د.ج1.693896
1 Camp Network (CAMP) إلى FJD
$0.02934
1 Camp Network (CAMP) إلى GNF
Fr113.3828
1 Camp Network (CAMP) إلى GTQ
Q0.0998864
1 Camp Network (CAMP) إلى GYD
$2.7308368
1 Camp Network (CAMP) إلى ISK
kr1.60392

Camp Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Camp Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Camp Network الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Camp Network

كم يساوي Camp Network (CAMP) اليوم؟
سعر CAMP المباشر في USD هو USD 0.01304، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CAMP إلى USD الحالي؟
سعر CAMP إلى USD الحالي هو $ 0.01304. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Camp Network ؟
القيمة السوقية لعملة CAMP هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CAMP؟
العرض المتداول لتوكن CAMP هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CAMP؟
حقق CAMP سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CAMP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- CAMP.
ما هو حجم تداول CAMP؟
حجم تداول CAMP المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 143.10K USD.
هل سترتفع CAMP هذا العام؟
قد يرتفع CAMP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CAMP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:39:03 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة CAMP إلى USD

المبلغ

CAMP
CAMP
USD
USD

1 CAMP = 0.01304 USD

تداول CAMP

/USDCCAMP
$0.01303
$0.01303$0.01303
-5.09%
/USDTCAMP
$0.01304
$0.01304$0.01304
-5.09%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

