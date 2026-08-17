شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Play AI المباشر اليوم هو 0.001742 USD. القيمة السوقية لـ PLAI هي -- USD. تابع تحديثات أسعار PLAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Play AI المباشر اليوم هو 0.001742 USD. القيمة السوقية لـ PLAI هي -- USD. تابع تحديثات أسعار PLAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PLAI

معلومات سعر PLAI

ما هو PLAI

الوثيقة البيضاء لـ PLAI

الموقع الرسمي لـ PLAI

اقتصاد توكن PLAI

توقعات سعر PLAI

سجل PLAI

دليل شراء PLAI

محول عملة PLAI إلى الفيات

عقود PLAI الفورية

PLAI عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Play AI

سعر Play AI (PLAI)

السعر المباشر لـ 1 PLAI إلى USD:

$0.001742
$0.001742$0.001742
-0.11%1D
USD
مخطط أسعار Play AI (PLAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:37:23 (UTC+8)

سعر Play AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Play AI (PLAI) اليوم هو $ 0.001742، مع تغير بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PLAI الحالي إلى USD هو $ 0.001742 لكل PLAI.

يحتل Play AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- PLAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PLAI بين $ 0.001733 (أدنى) و$ 0.001748 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك PLAI بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-1.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.19K.

معلومات سوق Play AI (PLAI)

--
----

$ 58.19K
$ 58.19K$ 58.19K

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Play AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.19K. العرض المتداول لـ PLAI يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.74M.

سجل سعر Play AI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001733
$ 0.001733$ 0.001733
24 ساعة منخفض
$ 0.001748
$ 0.001748$ 0.001748
24 ساعة مرتفع

$ 0.001733
$ 0.001733$ 0.001733

$ 0.001748
$ 0.001748$ 0.001748

--
----

--
----

-0.06%

-0.11%

-1.53%

-1.53%

سجل سعر Play AI (PLAI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Play AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000192-0.11%
30 يوم$ -0.00013-6.95%
60 يوم$ -0.00008-4.40%
90 يوم$ -0.000188-9.75%
تغير سعر Play AI اليوم

سجل اليوم PLAI تغيرًا $ -0.00000192 (-0.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Play AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00013 (-6.95%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Play AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PLAI تغييرًا في $ -0.00008 (-4.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Play AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000188 (-9.75%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Play AI (PLAI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Play AI.

تحليل Play AI

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Play AI الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Play AI؟

تتأثر أسعار رموز PLAI بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة في مجال العملات المشفرة
2. فائدة الرمز ودرجة اعتماده داخل منظومة Play AI
3. حجم التداول والسيولة على البورصات
4. إعلانات الشراكات وتطورات المنصة
5. أداء قطاع الذكاء الاصطناعي والحماس المحيط به
6. ديناميات المعروض من الرموز وبنية الاقتصاديات الخاصة بالرموز
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التنظيمية التي تؤثر على رموز الذكاء الاصطناعي أو الألعاب
8. مستوى تفاعل المجتمع والزخم على وسائل التواصل الاجتماعي
9. أنماط التحليل الفني
10. الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا

لماذا يريد الناس معرفة سعر Play AI اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Play AI (PLAI) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم مكاسب/خسائر الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق للاستفادة من الفرص أو تقليل المخاطر.

توقعات أسعار Play AI

Play AI (PLAI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PLAI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPlay AI (PLAI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Play AI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Play AI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PLAI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Play AI.

كيفية شراء واستثمار Play AI في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Play AI؟ شراء PLAI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Play AI. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Play AI (PLAI).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Play AI فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Play AI (PLAI)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Play AI

يسمح لك امتلاك Play AI بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Play AI (PLAI) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Play AI ( PLAI )

مشروع Play AI هو طبقة التنسيق لـ Onchain AI، مما يُمكّن أي شخص من إنشاء سير عمل ذكاء اصطناعي فعّالة ونشرها وتحقيق الربح منها بضغطة زر واحدة. تعمل بسلاسة خلف الكواليس، حيث تربط التطبيقات، وx402s، وMCPs، والوكلاء لإنجاز المهام. تُشغّل عملة PLAI نظام Play AI البيئي عبر Play Hub، وPlay Studio، وData Collective، ونظارات Mad Rims AI، مما يُشكّل دَفّة اقتصادية داخل الشبكة.

Play AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Play AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Play AI الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemCapital Launchpad (Kaito)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Play AI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:37:23 (UTC+8)

تحديثات Play AI (PLAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Play AI

PLAI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع PLAI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود PLAI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Play AI (PLAI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Play AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPLAI
$0.001741
$0.001741$0.001741
-0.16%
33.48M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.6377
$0.6377$0.6377

+2,025.66%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01612
$0.01612$0.01612

+303.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.041000
$0.041000$0.041000

+147.00%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06675
$0.06675$0.06675

-6.22%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.6377
$0.6377$0.6377

+2,025.66%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.041000
$0.041000$0.041000

+147.00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.1283
$1.1283$1.1283

+48.46%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002294
$0.0002294$0.0002294

+51.92%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00870
$0.00870$0.00870

+24.10%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة PLAI إلى USD

المبلغ

PLAI
PLAI
USD
USD

1 PLAI = 0.001742 USD