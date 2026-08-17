سعر Play AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Play AI (PLAI) اليوم هو $ 0.001742، مع تغير بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PLAI الحالي إلى USD هو $ 0.001742 لكل PLAI.

يحتل Play AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- PLAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PLAI بين $ 0.001733 (أدنى) و$ 0.001748 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك PLAI بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-1.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.19K.

معلومات سوق Play AI (PLAI)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 58.19K$ 58.19K $ 58.19K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Play AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.19K. العرض المتداول لـ PLAI يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.74M.