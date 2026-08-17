سعر Palcoin Ventures (PALCOIN)
السعر المباشر لمشروع Palcoin Ventures (PALCOIN) اليوم هو $ 0.01572، مع تغير بنسبة 0.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PALCOIN الحالي إلى USD هو $ 0.01572 لكل PALCOIN.
يحتل Palcoin Ventures حاليًا المرتبة #4358 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 PALCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PALCOIN بين $ 0.0138 (أدنى) و$ 0.01744 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 47.009661309192346، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.12091621245806738.
على المدى القصير، تحرك PALCOIN بمقدار +6.57% خلال الساعة الماضية و+3.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 393.20.
No.4358
0.00%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Palcoin Ventures هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 393.20. العرض المتداول لـ PALCOIN يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 250000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.93M.
+6.57%
-0.75%
+3.76%
+3.76%
تتبع تغيرات أسعار Palcoin Ventures لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001188
|-0.75%
|30 يوم
|$ -0.18428
|-92.14%
|60 يوم
|$ -0.18428
|-92.14%
|90 يوم
|$ -0.18428
|-92.14%
سجل اليوم PALCOIN تغيرًا $ -0.0001188 (-0.75%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.18428 (-92.14%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PALCOIN تغييرًا في $ -0.18428 (-92.14%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.18428 (-92.14%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Palcoin Ventures نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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نظام Palcoin Ventures ($PALCOIN) هو نظام بيئي لرأس المال الاستثماري اللامركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويختص بتحديد الشركات الناشئة الواعدة في مجالي Web3 والبلوكشين وتقييمها ودعمها. ومن خلال محرك الذكاء الاصطناعي الخاص به Felixia ونموذج الحوكمة المجتمعية، يتيح PALCOIN لحاملي التوكن المشاركة في قرارات تمويل الشركات الناشئة وحوكمة النظام البيئي. ويعمل المشروع وفقًا لمبادئ الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع التركيز على الاستثمار الأخلاقي، والشفافية، والتخصيص المسؤول لرأس المال. وتتمثل مهمة Palcoin في إتاحة فرص رأس المال الاستثماري للجميع عبر منصة آمنة، مدفوعة بالمجتمع، ومدعومة بالتكنولوجيا.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Palcoin Ventures، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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