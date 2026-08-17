سعر Palcoin Ventures اليوم

السعر المباشر لمشروع Palcoin Ventures (PALCOIN) اليوم هو $ 0.01572، مع تغير بنسبة 0.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PALCOIN الحالي إلى USD هو $ 0.01572 لكل PALCOIN.

يحتل Palcoin Ventures حاليًا المرتبة #4358 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 PALCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PALCOIN بين $ 0.0138 (أدنى) و$ 0.01744 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 47.009661309192346، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.12091621245806738.

على المدى القصير، تحرك PALCOIN بمقدار +6.57% خلال الساعة الماضية و+3.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 393.20.

معلومات سوق Palcoin Ventures (PALCOIN)

التصنيف No.4358 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 393.20$ 393.20 $ 393.20 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 250,000,000 250,000,000 250,000,000 إجمالي العرض 250,000,000 250,000,000 250,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Palcoin Ventures هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 393.20. العرض المتداول لـ PALCOIN يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 250000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.93M.