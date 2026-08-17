سعر Genius اليوم

السعر المباشر لمشروع Genius (GENIUS) اليوم هو $ 0.37649، مع تغير بنسبة 0.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GENIUS الحالي إلى USD هو $ 0.37649 لكل GENIUS.

يحتل Genius حاليًا المرتبة #146 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 126.27M، مع عرض متداول قدره 335.38M GENIUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GENIUS بين $ 0.36311 (أدنى) و$ 0.37904 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.9501277877507296، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.17394524246504348.

على المدى القصير، تحرك GENIUS بمقدار +1.36% خلال الساعة الماضية و+9.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.83K.

معلومات سوق Genius (GENIUS)

التصنيف No.146 القيمة السوقية $ 126.27M$ 126.27M $ 126.27M الحجم (24 ساعة) $ 65.83K$ 65.83K $ 65.83K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 376.49M$ 376.49M $ 376.49M إمداد دورة التداول 335.38M 335.38M 335.38M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 953,973,324.288 953,973,324.288 953,973,324.288 معدل التداول 33.53% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Genius هي $ 126.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.83K. العرض المتداول لـ GENIUS يبلغ 335.38M، مع إجمالي عرض 953973324.288. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 376.49M.