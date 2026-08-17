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سعر Genius المباشر اليوم هو 0.37649 USD. القيمة السوقية لـ GENIUS هي 126,266,108.94291 USD. تابع تحديثات أسعار GENIUS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Genius المباشر اليوم هو 0.37649 USD. القيمة السوقية لـ GENIUS هي 126,266,108.94291 USD. تابع تحديثات أسعار GENIUS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GENIUS

معلومات سعر GENIUS

ما هو GENIUS

الوثيقة البيضاء لـ GENIUS

الموقع الرسمي لـ GENIUS

اقتصاد توكن GENIUS

توقعات سعر GENIUS

سجل GENIUS

دليل شراء GENIUS

محول عملة GENIUS إلى الفيات

عقود GENIUS الفورية

GENIUS عقود USDT-M الآجلة

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سعر Genius (GENIUS)

السعر المباشر لـ 1 GENIUS إلى USD:

$0.37635
$0.37635$0.37635
+0.66%1D
USD
مخطط أسعار Genius (GENIUS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:58:28 (UTC+8)

سعر Genius اليوم

السعر المباشر لمشروع Genius (GENIUS) اليوم هو $ 0.37649، مع تغير بنسبة 0.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GENIUS الحالي إلى USD هو $ 0.37649 لكل GENIUS.

يحتل Genius حاليًا المرتبة #146 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 126.27M، مع عرض متداول قدره 335.38M GENIUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GENIUS بين $ 0.36311 (أدنى) و$ 0.37904 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.9501277877507296، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.17394524246504348.

على المدى القصير، تحرك GENIUS بمقدار +1.36% خلال الساعة الماضية و+9.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.83K.

معلومات سوق Genius (GENIUS)

No.146

$ 126.27M
$ 126.27M$ 126.27M

$ 65.83K
$ 65.83K$ 65.83K

$ 376.49M
$ 376.49M$ 376.49M

335.38M
335.38M 335.38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

953,973,324.288
953,973,324.288 953,973,324.288

33.53%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Genius هي $ 126.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.83K. العرض المتداول لـ GENIUS يبلغ 335.38M، مع إجمالي عرض 953973324.288. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 376.49M.

سجل سعر Genius بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.36311
$ 0.36311$ 0.36311
24 ساعة منخفض
$ 0.37904
$ 0.37904$ 0.37904
24 ساعة مرتفع

$ 0.36311
$ 0.36311$ 0.36311

$ 0.37904
$ 0.37904$ 0.37904

$ 0.9501277877507296
$ 0.9501277877507296$ 0.9501277877507296

$ 0.17394524246504348
$ 0.17394524246504348$ 0.17394524246504348

+1.36%

+0.66%

+9.03%

+9.03%

سجل سعر Genius (GENIUS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Genius لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0024676+0.66%
30 يوم$ +0.05421+16.82%
60 يوم$ -0.0255-6.35%
90 يوم$ -0.04726-11.16%
تغير سعر Genius اليوم

سجل اليوم GENIUS تغيرًا $ +0.0024676 (+0.66%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Genius لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.05421 (+16.82%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Genius لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GENIUS تغييرًا في $ -0.0255 (-6.35%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Genius لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.04726 (-11.16%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Genius (GENIUS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Genius.

تحليل Genius

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Genius الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Genius اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق GENIUS: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

جنيوس_يو إس دي تي يتداول عند مستوى 0.37282 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر فوق نقطة الدعم S1 عند 0.372، بينما يشكّل مستوى المقاومة الرئيسي عند 0.3818 الحد العلوي للهيكل السعري الحالي. يتحرك السعر حاليًا ضمن نطاق انتقالي بين مستوى S1 والمقاومة الرئيسية. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، مما يشير إلى استمرار قوة الشراء على المدى القصير. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين في قوة الخطين السريع والبطيء. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، ما يعكس توازنًا مؤقتًا بين قوى الشراء والبيع. كما أن قيم مؤشري KDJ وStochRSI لا تُظهر أي حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. تبقى معدلات التذبذب قريبة من المستوى الأوسط لخطوط البولينجر، فيما يظهر توزيع الزخم حالة من التشتت، مع عدم توافق اتجاه المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يشير إلى غياب قوة دافعة واضحة في السوق. يقع الدعم القريب عند مستوى 0.372، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00082. أما الدعم الثانوي الأدنى فموجود عند 0.3661، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00672. وعلى الجانب الآخر، يقع المقاومة القريبة عند مستوى المقاومة الرئيسي عند 0.3818، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00898. أما المقاومة الثانوية العليا فتقع عند مستوى R1 عند 0.3877، والتي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.01488. تبدو المسافات بين المستويات الرئيسية متساوية، مما يشير إلى أن حركة السعر محصورة ضمن النطاق الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Genius

Genius (GENIUS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GENIUS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرGenius (GENIUS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Genius نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Genius الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GENIUS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Genius.

كيفية شراء واستثمار Genius في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Genius؟ شراء GENIUS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Genius. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Genius (GENIUS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Genius فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Genius (GENIUS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Genius

يسمح لك امتلاك Genius بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Genius ( GENIUS )

مشروع Genius - المحطة النهائية على السلسلة، والتي توفر CEX على السلسلة.

Genius المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Genius، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Genius الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AnalyticsAvalanche EcosystemBinance Alpha Spotlight

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Genius

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:58:28 (UTC+8)

تحديثات Genius (GENIUS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Genius

GENIUS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع GENIUS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GENIUS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Genius (GENIUS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Genius المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCGENIUS
$0.37695
$0.37695$0.37695
+1.08%
160.13K (USDT)
/USDTGENIUS
$0.37672
$0.37672$0.37672
+0.84%
176.75K (USDT)

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حاسبة GENIUS إلى USD

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GENIUS
GENIUS
USD
USD

1 GENIUS = 0.37649 USD