معلومات سعر DOWGE (DJI6930) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0116 $ 0.0116 $ 0.0116 24 ساعة منخفض $ 0.013169 $ 0.013169 $ 0.013169 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0116$ 0.0116 $ 0.0116 24 ساعة مرتفع $ 0.013169$ 0.013169 $ 0.013169 عالية طوال الوقت $ 0.08693921033884658$ 0.08693921033884658 $ 0.08693921033884658 أدنى سعر $ 0.000062434482660359$ 0.000062434482660359 $ 0.000062434482660359 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -2.41% تغير السعر (7 أيام) -3.19% تغير السعر (7 أيام) -3.19%

سعر DOWGE (DJI6930) في الوقت الحقيقي هو $ 0.012067. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DJI6930 بين أدنى سعر $ 0.0116 وأعلى سعر $ 0.013169، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDJI6930 على الإطلاق هو $ 0.08693921033884658، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000062434482660359.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DJI6930 +0.17% على مدار الساعة الماضية، -2.41% على مدار 24 ساعة، و -3.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DOWGE (DJI6930)

التصنيف No.1077 القيمة السوقية $ 12.07M$ 12.07M $ 12.07M الحجم (24 ساعة) $ 63.04K$ 63.04K $ 63.04K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.07M$ 12.07M $ 12.07M إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M الحد الأقصى للعرض 999,978,625 999,978,625 999,978,625 إجمالي العرض 999,978,625 999,978,625 999,978,625 معدل التداول 100.00% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ DOWGE هي $ 12.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.04K. العرض المتداول لـ DJI6930 يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999978625. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.07M.