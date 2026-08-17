سعر Symbiosis اليوم

السعر المباشر لمشروع Symbiosis (SIS) اليوم هو $ 0.02024، مع تغير بنسبة 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SIS الحالي إلى USD هو $ 0.02024 لكل SIS.

يحتل Symbiosis حاليًا المرتبة #1499 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.96M، مع عرض متداول قدره 96.97M SIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SIS بين $ 0.02011 (أدنى) و$ 0.02055 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.6100558308510315، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01194286387173575.

على المدى القصير، تحرك SIS بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و-2.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 97.81K.

معلومات سوق Symbiosis (SIS)

التصنيف No.1499 القيمة السوقية $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M الحجم (24 ساعة) $ 97.81K$ 97.81K $ 97.81K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M إمداد دورة التداول 96.97M 96.97M 96.97M الحد الأقصى للعرض 99,489,760 99,489,760 99,489,760 إجمالي العرض 99,489,760.94302 99,489,760.94302 99,489,760.94302 معدل التداول 97.47% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Symbiosis هي $ 1.96M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 97.81K. العرض المتداول لـ SIS يبلغ 96.97M، مع إجمالي عرض 99489760.94302. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.01M.