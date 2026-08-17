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سعر Enso المباشر اليوم هو 0.7929 USD. القيمة السوقية لـ ENSO هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ENSO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Enso المباشر اليوم هو 0.7929 USD. القيمة السوقية لـ ENSO هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ENSO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ENSO

معلومات سعر ENSO

ما هو ENSO

الوثيقة البيضاء لـ ENSO

الموقع الرسمي لـ ENSO

اقتصاد توكن ENSO

توقعات سعر ENSO

سجل ENSO

دليل شراء ENSO

محول عملة ENSO إلى الفيات

عقود ENSO الفورية

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سعر Enso (ENSO)

السعر المباشر لـ 1 ENSO إلى USD:

$0.7929
$0.7929$0.7929
-1.75%1D
USD
مخطط أسعار Enso (ENSO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:30:22 (UTC+8)

سعر Enso اليوم

السعر المباشر لمشروع Enso (ENSO) اليوم هو $ 0.7929، مع تغير بنسبة 1.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ENSO الحالي إلى USD هو $ 0.7929 لكل ENSO.

يحتل Enso حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ENSO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ENSO بين $ 0.7906 (أدنى) و$ 0.8282 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ENSO بمقدار -0.33% خلال الساعة الماضية و-20.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 89.21K.

معلومات سوق Enso (ENSO)

--
----

$ 89.21K
$ 89.21K$ 89.21K

$ 79.29M
$ 79.29M$ 79.29M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Enso هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 89.21K. العرض المتداول لـ ENSO يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.29M.

سجل سعر Enso بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.7906
$ 0.7906$ 0.7906
24 ساعة منخفض
$ 0.8282
$ 0.8282$ 0.8282
24 ساعة مرتفع

$ 0.7906
$ 0.7906$ 0.7906

$ 0.8282
$ 0.8282$ 0.8282

--
----

--
----

-0.33%

-1.75%

-20.80%

-20.80%

سجل سعر Enso (ENSO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Enso لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.014123-1.75%
30 يوم$ +0.0893+12.69%
60 يوم$ +0.1714+27.57%
90 يوم$ -0.0109-1.36%
تغير سعر Enso اليوم

سجل اليوم ENSO تغيرًا $ -0.014123 (-1.75%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Enso لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0893 (+12.69%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Enso لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ENSO تغييرًا في $ +0.1714 (+27.57%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Enso لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0109 (-1.36%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Enso (ENSO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Enso.

تحليل Enso

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Enso الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Enso اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ENSO: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

ENSO_USDT يتحرك على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.7924. يقع السعر فوق نقطة المحور S1 عند 0.7902. يشكّل مستوى المقاومة المركزي عند 0.8008 الحد الأعلى للهيكل المباشر. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، بينما تبقى مجموعة المتوسطات طويلة المدى في وضع حيادي. يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، فيما يقبع مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي. كما تظهر ظاهرة التباعد بين الخطين السريع والبطيء. تظل معدلات التقلبات عند مستوياتها الاعتيادية، ولا تُظهر توزيعات القوة الدافعة أي ميل واضح نحو اتجاه واحد. يقع الدعم القريب عند 0.7902، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0022. أما المقاومة القريبة فتقع عند 0.8008، وتبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0084. ويوجد دعم مرجعي بعيد عند 0.7807، ومقاومة مرجعية بعيدة عند 0.8103. يتحرك السعر في الجزء الأوسط السفلي من نظام النقاط المحورية، حيث يحقق الطرفان (الشراء والبيع) توازنًا مؤقتًا بالقرب من مستوى 0.7900.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Enso؟

تتأثر أسعار رموز ENSO بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. فائدة الرمز ودرجة اعتماده داخل منظومة Enso
4. إعلانات الشراكات وتطورات المنصة
5. ديناميات العرض، بما في ذلك مكافآت الحوكمة وعمليات حرق الرموز
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على بروتوكولات DeFi
7. المنافسة من منصات مماثلة لتحسين العائد
8. أداء قطاع DeFi بشكل عام وتغيرات إجمالي القيمة المقفلة (TVL)

لماذا يريد الناس معرفة سعر Enso اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر إنسو (ENSO) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع قيمة المحفظة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم اتجاهات السوق، وحساب الأرباح/الخسائر، والبقاء على اطلاع دائم بأداء الاستثمارات في سوق التشفير المتقلب.

توقعات أسعار Enso

Enso (ENSO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ENSO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرEnso (ENSO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Enso نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Enso الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ENSO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Enso.

كيفية شراء واستثمار Enso في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Enso؟ شراء ENSO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Enso. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Enso (ENSO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Enso فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Enso (ENSO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Enso

يسمح لك امتلاك Enso بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Enso ( ENSO )

Enso عبارة عن شبكة موحدة تربط جميع سلاسل الكتل، مما يتيح للمطورين إنشاء تطبيقات قابلة للتكوين لملايين المستخدمين عبر Web2 وWeb3.

Enso المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Enso، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Enso الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCoinList Launchpad

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Enso

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:30:22 (UTC+8)

تحديثات Enso (ENSO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Enso

ENSO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ENSO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ENSO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Enso (ENSO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Enso المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTENSO
$0.7927
$0.7927$0.7927
-2.05%
110.46K (USDT)

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1 ENSO = 0.7929 USD