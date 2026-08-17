سعر Enso اليوم

السعر المباشر لمشروع Enso (ENSO) اليوم هو $ 0.7929، مع تغير بنسبة 1.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ENSO الحالي إلى USD هو $ 0.7929 لكل ENSO.

يحتل Enso حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ENSO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ENSO بين $ 0.7906 (أدنى) و$ 0.8282 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ENSO بمقدار -0.33% خلال الساعة الماضية و-20.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 89.21K.

معلومات سوق Enso (ENSO)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 89.21K$ 89.21K $ 89.21K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 79.29M$ 79.29M $ 79.29M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Enso هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 89.21K. العرض المتداول لـ ENSO يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.29M.