سعر ZKcandy اليوم

السعر المباشر لمشروع ZKcandy (ZAY) اليوم هو $ 1.1126، مع تغير بنسبة 46.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZAY الحالي إلى USD هو $ 1.1126 لكل ZAY.

يحتل ZKcandy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ZAY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZAY بين $ 0.7569 (أدنى) و$ 1.8359 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ZAY بمقدار +6.39% خلال الساعة الماضية و-47.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.23M.

معلومات سوق ZKcandy (ZAY)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.11B$ 1.11B $ 1.11B إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ ZKcandy هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.23M. العرض المتداول لـ ZAY يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.11B.