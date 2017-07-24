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سعر Bitcoin Cash Node المباشر اليوم هو 205.4 USD. القيمة السوقية لـ BCH هي 4,117,858,558.125 USD. تابع تحديثات أسعار BCH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Bitcoin Cash Node المباشر اليوم هو 205.4 USD. القيمة السوقية لـ BCH هي 4,117,858,558.125 USD. تابع تحديثات أسعار BCH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BCH

معلومات سعر BCH

ما هو BCH

الوثيقة البيضاء لـ BCH

الموقع الرسمي لـ BCH

اقتصاد توكن BCH

توقعات سعر BCH

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سعر Bitcoin Cash Node (BCH)

السعر المباشر لـ 1 BCH إلى USD:

$205.4
$205.4$205.4
+0.39%1D
USD
مخطط أسعار Bitcoin Cash Node (BCH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:02:02 (UTC+8)

سعر Bitcoin Cash Node اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitcoin Cash Node (BCH) اليوم هو $ 205.4، مع تغير بنسبة 0.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BCH الحالي إلى USD هو $ 205.4 لكل BCH.

يحتل Bitcoin Cash Node حاليًا المرتبة #22 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4.12B، مع عرض متداول قدره 20.05M BCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BCH بين $ 202 (أدنى) و$ 205.9 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4,355.6201171875، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 75.0753135706.

على المدى القصير، تحرك BCH بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-5.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 744.25K.

معلومات سوق Bitcoin Cash Node (BCH)

No.22

$ 4.12B
$ 4.12B$ 4.12B

$ 744.25K
$ 744.25K$ 744.25K

$ 4.31B
$ 4.31B$ 4.31B

20.05M
20.05M 20.05M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

20,047,996.875
20,047,996.875 20,047,996.875

95.46%

0.18%

2017-07-24 00:00:00

$ 555.89
$ 555.89$ 555.89

BCH

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin Cash Node هي $ 4.12B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 744.25K. العرض المتداول لـ BCH يبلغ 20.05M، مع إجمالي عرض 20047996.875. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.31B.

سجل سعر Bitcoin Cash Node بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 202
$ 202$ 202
24 ساعة منخفض
$ 205.9
$ 205.9$ 205.9
24 ساعة مرتفع

$ 202
$ 202$ 202

$ 205.9
$ 205.9$ 205.9

$ 4,355.6201171875
$ 4,355.6201171875$ 4,355.6201171875

$ 75.0753135706
$ 75.0753135706$ 75.0753135706

-0.10%

+0.39%

-5.18%

-5.18%

سجل سعر Bitcoin Cash Node (BCH) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Bitcoin Cash Node لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.798+0.39%
30 يوم$ -13.4-6.13%
60 يوم$ -1.8-0.87%
90 يوم$ -175.7-46.11%
تغير سعر Bitcoin Cash Node اليوم

سجل اليوم BCH تغيرًا $ +0.798 (+0.39%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Bitcoin Cash Node لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -13.4 (-6.13%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Bitcoin Cash Node لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BCH تغييرًا في $ -1.8 (-0.87%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Bitcoin Cash Node لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -175.7 (-46.11%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Bitcoin Cash Node (BCH)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Bitcoin Cash Node.

تحليل Bitcoin Cash Node

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Bitcoin Cash Node الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Bitcoin Cash Node اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق BCH: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

BCH_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من محور مركز 204.42. السعر يتداول ضمن نطاق ضيق بين مستويات S1 وR1. تطابق نقطة المحور مع السعر الحالي يشير إلى توازن بين المشترين والبائعين، مما يعكس هيكل سوق متذبذب ومرتب. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى حالة ترتيب شراء واضحة. كما أن مؤشر MACD قد أظهر إشارة تقاطع صاعد. أما مؤشر RSI فما زال عند مستوى محايد، بينما تُظهر خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة ظاهرة التفاصل. إن انكماش معدل التقلبات يدل على تشتت القوة الدافعة، مما يشير إلى غياب قوة دفع واضحة باتجاه واحد. على الصعيد العلوي، يبعد مستوى R1 عند 205.04 دولارًا عن السعر الحالي بفارق 0.64 دولارًا فقط، فيما يُعتبر مستوى R2 عند 205.96 دولارًا بمثابة نقطة مرجعية بعيدة نسبيًا. وعلى الصعيد السفلي، يبعد مستوى S1 عند 203.50 دولارًا عن السعر الحالي بفارق 0.90 دولارًا، بينما يوفر مستوى S2 عند 202.88 دولارًا دعمًا ثانويًا. وبالتالي، فإن هامش الحركة المتاحة قريبًا محدود، وتبقى النقاط المحورية الرئيسية هي التي تحدد الاتجاه على المدى القصير.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Bitcoin Cash Node؟

تتأثر أسعار Bitcoin Cash Node (BCH) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. تحركات سعر البيتكوين (الارتباط القوي)
3. معدلات التبني وقبول التجار
4. معدل تجزئة الشبكة وصعوبة التعدين
5. التطورات التنظيمية والسياسات الحكومية
6. حجم التداول والسيولة
7. المنافسة من العملات المشفرة الأخرى
8. التحديثات التقنية وتحسين البروتوكول
9. التغطية الإعلامية والتصور العام
10. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام

تتفاعل هذه العوامل لتكوّن تقلبات في أسعار BCH واتجاهات قيمته على المدى الطويل.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Bitcoin Cash Node اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بتكوين كاش نود (BCH) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وتحليل السوق، وحساب الأرباح والخسائر. يحتاج المتداولون إلى أسعار في الوقت الفعلي لتنفيذ أوامر الشراء والبيع بشكل فعّال. كما يتابع المستثمرون التحركات اليومية لتقييم الأداء واتخاذ القرارات الاستراتيجية بشأن الإبقاء على المراكز أو بيعها.

توقعات أسعار Bitcoin Cash Node

Bitcoin Cash Node (BCH) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BCH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBitcoin Cash Node (BCH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bitcoin Cash Node نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Bitcoin Cash Node الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BCH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Bitcoin Cash Node.

كيفية شراء واستثمار Bitcoin Cash Node في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Bitcoin Cash Node؟ شراء BCH سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Bitcoin Cash Node. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Bitcoin Cash Node (BCH).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Bitcoin Cash Node فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Bitcoin Cash Node (BCH)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Bitcoin Cash Node

يسمح لك امتلاك Bitcoin Cash Node بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Bitcoin Cash Node ( BCH )

إن Bitcoin ABC هو تنفيذ كامل للعقدة لبروتوكول Bitcoin Cash، والذي يهدف إلى توفير برنامج قوي ومستقر والمساعدة في قيادة تطوير بروتوكول Bitcoin Cash بعملية مفتوحة وتعاونية.

مستند تقني

Bitcoin Cash Node المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Bitcoin Cash Node، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Bitcoin Cash Node الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemBitcoin Fork

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آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:02:02 (UTC+8)

تحديثات Bitcoin Cash Node (BCH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Bitcoin Cash Node

BCH USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BCH باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BCH USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Bitcoin Cash Node (BCH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bitcoin Cash Node المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBCH
$205.4
$205.4$205.4
+0.34%
3.39K (USDT)
/USDCBCH
$205
$205$205
+0.29%
136.98 (USDT)
/BTCBCH
$0.003236
$0.003236$0.003236
-0.09%
41.71 (USDT)
/USD1BCH
$205.4
$205.4$205.4
+0.44%
268.52 (USDT)

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