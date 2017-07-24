سعر Bitcoin Cash Node اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitcoin Cash Node (BCH) اليوم هو $ 205.4، مع تغير بنسبة 0.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BCH الحالي إلى USD هو $ 205.4 لكل BCH.

يحتل Bitcoin Cash Node حاليًا المرتبة #22 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4.12B، مع عرض متداول قدره 20.05M BCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BCH بين $ 202 (أدنى) و$ 205.9 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4,355.6201171875، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 75.0753135706.

على المدى القصير، تحرك BCH بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-5.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 744.25K.

معلومات سوق Bitcoin Cash Node (BCH)

التصنيف No.22 القيمة السوقية $ 4.12B$ 4.12B $ 4.12B الحجم (24 ساعة) $ 744.25K$ 744.25K $ 744.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.31B$ 4.31B $ 4.31B إمداد دورة التداول 20.05M 20.05M 20.05M الحد الأقصى للعرض 21,000,000 21,000,000 21,000,000 إجمالي العرض 20,047,996.875 20,047,996.875 20,047,996.875 معدل التداول 95.46% الحصة السوقية 0.18% تاريخ الإصدار 2017-07-24 00:00:00 سعر الإصدار $ 555.89$ 555.89 $ 555.89 البلوكتشين العام BCH

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin Cash Node هي $ 4.12B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 744.25K. العرض المتداول لـ BCH يبلغ 20.05M، مع إجمالي عرض 20047996.875. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.31B.