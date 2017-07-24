سعر Bitcoin Cash Node المباشر اليوم هو 205.4 USD. القيمة السوقية لـ BCH هي 4,117,858,558.125 USD. تابع تحديثات أسعار BCH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Bitcoin Cash Node المباشر اليوم هو 205.4 USD. القيمة السوقية لـ BCH هي 4,117,858,558.125 USD. تابع تحديثات أسعار BCH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Bitcoin Cash Node (BCH) اليوم هو $ 205.4، مع تغير بنسبة 0.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BCH الحالي إلى USD هو $ 205.4 لكل BCH.
يحتل Bitcoin Cash Node حاليًا المرتبة #22 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4.12B، مع عرض متداول قدره 20.05M BCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BCH بين $ 202 (أدنى) و$ 205.9 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4,355.6201171875، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 75.0753135706.
على المدى القصير، تحرك BCH بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-5.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 744.25K.
معلومات سوق Bitcoin Cash Node (BCH)
No.22
$ 4.12B
$ 4.12B$ 4.12B
$ 744.25K
$ 744.25K$ 744.25K
$ 4.31B
$ 4.31B$ 4.31B
20.05M
20.05M 20.05M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
20,047,996.875
20,047,996.875 20,047,996.875
95.46%
0.18%
2017-07-24 00:00:00
$ 555.89
$ 555.89$ 555.89
BCH
القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin Cash Node هي $ 4.12B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 744.25K. العرض المتداول لـ BCH يبلغ 20.05M، مع إجمالي عرض 20047996.875. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.31B.
سجل سعر Bitcoin Cash Node بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 202
$ 202$ 202
24 ساعة منخفض
$ 205.9
$ 205.9$ 205.9
24 ساعة مرتفع
$ 202
$ 202$ 202
$ 205.9
$ 205.9$ 205.9
$ 4,355.6201171875
$ 4,355.6201171875$ 4,355.6201171875
$ 75.0753135706
$ 75.0753135706$ 75.0753135706
-0.10%
+0.39%
-5.18%
-5.18%
سجل سعر Bitcoin Cash Node (BCH) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Bitcoin Cash Node لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.798
+0.39%
30 يوم
$ -13.4
-6.13%
60 يوم
$ -1.8
-0.87%
90 يوم
$ -175.7
-46.11%
تغير سعر Bitcoin Cash Node اليوم
سجل اليوم BCH تغيرًا $ +0.798 (+0.39%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Bitcoin Cash Node لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -13.4 (-6.13%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Bitcoin Cash Node لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BCH تغييرًا في $ -1.8 (-0.87%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Bitcoin Cash Node لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -175.7 (-46.11%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Bitcoin Cash Node (BCH)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Bitcoin Cash Node الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Bitcoin Cash Node اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق BCH: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الميت
K < D
انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكاز
S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
بين S1-نقطة ارتكاز
نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI
> 80
منطقة ذروة الشراء
ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)
أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
بين النطاق السفلي والمتوسط
ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BCH_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من محور مركز 204.42. السعر يتداول ضمن نطاق ضيق بين مستويات S1 وR1. تطابق نقطة المحور مع السعر الحالي يشير إلى توازن بين المشترين والبائعين، مما يعكس هيكل سوق متذبذب ومرتب.
تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى حالة ترتيب شراء واضحة. كما أن مؤشر MACD قد أظهر إشارة تقاطع صاعد. أما مؤشر RSI فما زال عند مستوى محايد، بينما تُظهر خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة ظاهرة التفاصل. إن انكماش معدل التقلبات يدل على تشتت القوة الدافعة، مما يشير إلى غياب قوة دفع واضحة باتجاه واحد.
على الصعيد العلوي، يبعد مستوى R1 عند 205.04 دولارًا عن السعر الحالي بفارق 0.64 دولارًا فقط، فيما يُعتبر مستوى R2 عند 205.96 دولارًا بمثابة نقطة مرجعية بعيدة نسبيًا. وعلى الصعيد السفلي، يبعد مستوى S1 عند 203.50 دولارًا عن السعر الحالي بفارق 0.90 دولارًا، بينما يوفر مستوى S2 عند 202.88 دولارًا دعمًا ثانويًا. وبالتالي، فإن هامش الحركة المتاحة قريبًا محدود، وتبقى النقاط المحورية الرئيسية هي التي تحدد الاتجاه على المدى القصير.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Bitcoin Cash Node؟
تتأثر أسعار Bitcoin Cash Node (BCH) بعدة عوامل رئيسية:
1. معنويات السوق وثقة المستثمرين 2. تحركات سعر البيتكوين (الارتباط القوي) 3. معدلات التبني وقبول التجار 4. معدل تجزئة الشبكة وصعوبة التعدين 5. التطورات التنظيمية والسياسات الحكومية 6. حجم التداول والسيولة 7. المنافسة من العملات المشفرة الأخرى 8. التحديثات التقنية وتحسين البروتوكول 9. التغطية الإعلامية والتصور العام 10. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
تتفاعل هذه العوامل لتكوّن تقلبات في أسعار BCH واتجاهات قيمته على المدى الطويل.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Bitcoin Cash Node اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر بتكوين كاش نود (BCH) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وتحليل السوق، وحساب الأرباح والخسائر. يحتاج المتداولون إلى أسعار في الوقت الفعلي لتنفيذ أوامر الشراء والبيع بشكل فعّال. كما يتابع المستثمرون التحركات اليومية لتقييم الأداء واتخاذ القرارات الاستراتيجية بشأن الإبقاء على المراكز أو بيعها.
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BCH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBitcoin Cash Node (BCH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bitcoin Cash Node نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Bitcoin Cash Node الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BCH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Bitcoin Cash Node.
كيفية شراء واستثمار Bitcoin Cash Node في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Bitcoin Cash Node؟ شراء BCH سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Bitcoin Cash Node. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Bitcoin Cash Node (BCH).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Bitcoin Cash Node فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Bitcoin Cash Node
يسمح لك امتلاك Bitcoin Cash Node بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
استكشف سوق MEXC الفوري
تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.
تداول العقود الآجلة
تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.
MEXC Launchpool
قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.
تداول ما قبل السوق MEXC
قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.
التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC
شراء Bitcoin Cash Node (BCH) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
إن Bitcoin ABC هو تنفيذ كامل للعقدة لبروتوكول Bitcoin Cash، والذي يهدف إلى توفير برنامج قوي ومستقر والمساعدة في قيادة تطوير بروتوكول Bitcoin Cash بعملية مفتوحة وتعاونية.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
يتم التحكم في عرض البيتكوين وفقًا لقواعد مُعدَّة مسبقًا تُحدِّد كيفية إصدار العملات الجديدة. ويستخدم المعدِّنون—الذين يُشار إليهم غالبًا على أنهم «منقبو الذهب الرقمي»—قوة الحوسبة لتأمين الشبكة، ويتم تعويضهم بعملات بيتكوين جديدة. وكانت مكافأة الكتلة (Block Reward) في بدايتها ٥٠ عملة بيتكوين لكل كتلة، لكنها تُقسَّم إلى النصف كل أربع سنوات تقريبًا في حدث يُعرف باسم «النصفية» (Halving)، مما يقلل من معدل الإصدار الجديد تدريجيًّا. وفي عام ٢٠٢٤، يتلقى المعدِّنون ٣٫١٢٥ عملة بيتكوين لكل كتلة، ومن المتوقع أن تخفض «النصفية» القادمة المكافأة إلى ١٫٥٦٢٥ عملة بيتكوين. ويستمر هذا الجدول الزمني للإطلاق حتى يصل العرض الإجمالي إلى ٢١ مليون عملة بيتكوين، وبعد ذلك لا يمكن إنشاء أي عملات إضافية. وقد تم بالفعل تعدين أكثر من ١٩ مليون عملة بيتكوين، ومن المتوقع أن يتم تعدين آخر عملة بيتكوين حوالي عام ٢١٤٠. وبعد انتهاء مرحلة الإصدار، سيكتسب المعدِّنون دخلهم فقط من رسوم المعاملات التي يدفعها المستخدمون عند إرسال بيتكوين. ويشكِّل سقف العرض الثابت وغير القابل للتغيير سببًا جوهريًّا لاعتبار البيتكوين ذات قيمة مقارنةً بالعملات الحكومية التي يمكن طباعتها بكميات أكبر.
التكنولوجيا
بيتكوين يعمل على سلسلة كتل يمكن وصفها بأنها دفتر أستاذ رقمي مشترك يمكن لأي شخص الاطلاع عليه. وعند إرسال شخص ما لعملات البيتكوين، تُبث المعاملة إلى شبكة عالمية من الحواسيب. ويقوم عمال التعدين (Miners) بتجميع هذه المعاملات والتحقق منها وتسجيلها في كتل تُضاف بشكل متسلسل، على غرار الصفحات في كتاب. ويتم التوصل إلى اتفاقٍ بشأن السجل الصحيح من خلال آلية «إثبات العمل» (proof-of-work): حيث يتنافس عمال التعدين لحل لغز رياضي صعب، وأول من يحله هو من يضيف الكتلة التالية ويحصل على مكافأة بالبيتكوين. أما محاولة إعادة كتابة المعاملات السابقة فستتطلب إعادة إنجاز عملية إثبات العمل الخاصة بالكتلة المستهدفة وكل الكتل التي تليها، وهي مهمة تتطلب طاقة حاسوبية أكبر من تلك المتاحة للشبكة الصادقة، ما يجعل التلاعب غير عملي. وتبقى المشاركة مفتوحةً، بينما تكون المعاملات عامةً لكن المستخدمين يظلون مجهولي الهوية، ويستخدم تعدين البيتكوين اليوم عادةً أجهزة ASIC متخصصة تعزّز الأمن أكثر فأكثر.
الفريق
تم إنشاء بيتكوين بواسطة ساتوشي ناكاموتو المُستَعير، الذي نشر ورقة بيتكوين البيضاء في عام ٢٠٠٨ وأطلق الشبكة في عام ٢٠٠٩. وهوية ساتوشي الحقيقية مجهولة، وقد اختفى في عام ٢٠١٠ بعد مساعدة النظام على التأسيس. ولا تدار بيتكوين بواسطة قائد مركزي؛ بل تعتمد بدلًا من ذلك على مجتمع عالمي من المطورين والمنقبين والمستخدمين الذين يحافظون على تشغيل الشبكة وأمانها. ويتم تنسيق التطوير عبر «بيتكوين كور» Bitcoin Core، وهو مشروع مفتوح المصدر يضم مئات المساهمين. وتُعتبر هذه البنية اللامركزية قوةً رئيسيةً على نطاق واسع لأنها تمنع أي شخص أو مجموعة واحدة من السيطرة على الشبكة أو إيقافها.
خارطة الطريق
لا يمتلك بيتكوين خارطة طريق تقليدية لأن شركةً واحدةً أو فردًا واحدًا لا يوجهان تطويره. ويتم اقتراح التحديثات من قِبل المطورين في جميع أنحاء العالم، وتُنفَّذ فقط عندما يتوصل مجتمع بيتكوين الأوسع إلى اتفاقٍ بشأنها. وقد ركَّزت الجهود تاريخيًّا على تحسين الأمان، وتعزيز الخصوصية، وزيادة عدد المعاملات التي يمكن للنظام معالجتها. ومن أبرز التطورات الحديثة شبكة «لايتنيغ» (Lightning Network)، المصممة لدعم عددٍ أكبر بكثيرٍ من المعاملات مع معالجةٍ أسرع وأقل تكلفةً. أما الإنجاز الآخر البارز فهو تحديث «تبروت» (Taproot) الذي جرى في عام 2021، والذي حسَّن الخصوصية ووسَّع إمكانات العقود الذكية. وتستمر الجهود الحالية في التركيز على قابلية التوسع، ومزايا الخصوصية، ووظائف العقود الذكية، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لبيتكوين المتمثلة في اللامركزية والأمان، ومن المتوقع أن تسعى التحسينات المستقبلية إلى تحقيق ذلك التوازن نفسه.
نظرة عامة
بيتكوين هو نظام دفع رقمي مُصمَّم للتحويلات المباشرة بين الأشخاص دون الحاجة إلى البنوك أو أي وسطاء آخرين. وهو يعمل مثل النقود الأصلية للإنترنت، مستخدمًا آليات أمنية تمنع الغش وتمنع إنفاق نفس المبالغ مرتين. وباعتماده على البراهين الرياضية بدلًا من الثقة في المؤسسات المالية، فقد أثَّر في طريقة تفكير الكثير من الناس حول المال. ومنذ إطلاقه عام 2009، نما من كونه تجربةً إلى أصلٍ معترفٍ به عالميًّا، وتقدَّر قيمته بمئات المليارات من الدولارات، ما يُظهر أن العملات الرقمية اللامركزية يمكنها العمل على نطاق واسع.
Bitcoin Cash Node المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Bitcoin Cash Node، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Bitcoin Cash Node سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Bitcoin Cash Node المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Bitcoin Cash Node اليوم؟
سعر Bitcoin Cash Node اليوم هو $ 205.4. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Bitcoin Cash Node استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Bitcoin Cash Node عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في BCH، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Bitcoin Cash Node في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Bitcoin Cash Node بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Bitcoin Cash Node في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر BCH المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Bitcoin Cash Node بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر BCH لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Bitcoin Cash Node في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر BCH بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,542.37
+0.61%
ETH
1,903
+0.99%
GOLD(XAUT)
4,386.74
+0.61%
USDC
1.00088
-0.01%
SOL
75.86
+0.38%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ BCH على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج BCH/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Bitcoin Cash Node ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Bitcoin Cash Node هذا العام؟
قد يرتفع سعر Bitcoin Cash Node هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Bitcoin Cash Node (BCH) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:02:02 (UTC+8)
تحديثات Bitcoin Cash Node (BCH) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر.
يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.