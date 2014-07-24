سعر Ethereum (ETH)
السعر المباشر لمشروع Ethereum (ETH) اليوم هو $ 1,894.54، مع تغير بنسبة 0.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ETH الحالي إلى USD هو $ 1,894.54 لكل ETH.
يحتل Ethereum حاليًا المرتبة #2 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 228.64B، مع عرض متداول قدره 120.68M ETH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ETH بين $ 1,869.61 (أدنى) و$ 1,912.11 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4,953.732913768563، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.4208970069885254.
على المدى القصير، تحرك ETH بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-1.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 130.00M.
No.2
9.26%
2014-07-24 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Ethereum هي $ 228.64B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 130.00M. العرض المتداول لـ ETH يبلغ 120.68M، مع إجمالي عرض 120684182.88203797. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 228.64B.
-0.04%
+0.56%
-1.25%
-1.25%
تتبع تغيرات أسعار Ethereum لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +10.5521
|+0.56%
|30 يوم
|$ +49.53
|+2.68%
|60 يوم
|$ +151.03
|+8.66%
|90 يوم
|$ -216.14
|-10.25%
سجل اليوم ETH تغيرًا $ +10.5521 (+0.56%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +49.53 (+2.68%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ETH تغييرًا في $ +151.03 (+8.66%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -216.14 (-10.25%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Ethereum الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ETH: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
ETH_USDT في الإطار الزمني 4 ساعات، يتحرك السعر الحالي عند 1883.95 فوق مركز التداول عند 1881.06. وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R1 عند 1883.32. يظهر الهيكل السوقي ترتيبًا إيجابيًا على المدى القصير. ووفقًا لنظام التمركزات، يقع السعر في الجزء العلوي من النطاق بين S2 وR2. وقد أكملت قوى الشراء والبيع تبادل الحصص بالقرب من المركز. كما أن السعر الحالي قد ابتعد عن منطقة الكثافة السعرية المنخفضة، مع تحرك مركز الثقل الهيكلي نحو الأعلى بشكل طفيف. تشير مجموعتا المتوسطات المتحركة MA وEMA إلى إشارة شراء واضحة. كما تم تشكيل نموذج تقاطع ذهبي في مؤشر MACD. ويشير مؤشر القوة الدافعة إلى تركّز عمليات الشراء على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، بينما يُلاحظ ظهور تباين في قيم المؤشرات السريعة والبطيئة. وتبقى معدلات التذبذب ضمن مستوياتها الطبيعية. كما أن قيم KDJ وStochRSI لم تدخل بعد نطاقات القيم المتطرفة. وتتميز قناة بولينجر بحالة انفتاح مستقرة. تهيمن قوة المشترين على السوق، لكنها لم تُظهر حتى الآن أي اندفاع واضح في اتجاه واحد، فيما تراجعت قوة البائعين مؤقتًا. السعر المرجعي القريب هو مستوى المقاومة R2 عند 1887.04، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 3.09 دولار أمريكي. أما أول دعم أسفل السعر فهو عند نقطة S1 عند 1877.34، والتي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 6.61 دولار أمريكي. ويتم وضع مستوى الدفاع البعيد عند نقطة S2 عند 1875.08. وتركز النقاط الرئيسية للمراقبة على نتيجة اختراق مستوى 1887.04، حيث يوفر مستوى 1877.34 حماية فورية للتصحيحات السعرية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Ethereum نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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بصرف النظر عن بيتكوين، فإن إيثريوم (ETH) هو مشروع البلوكتشين الأكثر متابعة. باعتبارها ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، فهي ليست عملة رقمية فحسب، بل هي أيضًا منصة لامركزية تدعم مجموعة وا
سعة من التطبيقات. من التمويل اللامركزي (DeFi) و NFTs إلى الألعاب و ميتافيرس، تعمل العديد من تطبيقات البلوكتشين المعروفة على إيثريوم.
تم إطلاق Ethereum في عام 2015 وهو مصمم لدعم مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات، بما في ذلك الألعاب والمنتجات المالية. ببساطة ، إذا كان BTC يعتبر "ذهبًا رقميًا" ، فإن إيثريوم يعمل كـ "كمبيوتر عالمي" قادر على تشغيل تطبيقات البلوكتشين متنوعة. يمكن للمطورين بناء عقود ذكية على إيثريوم، مما يتيح للتطبيقات اللامركزية (dApps) العمل تلقائيًا بدون وسطاء.
اليوم، أصبحت إيثريوم البنية التحتية الأساسية لـ DeFi و NFTs و DAOs والقطاعات الأخرى. لا يتم استخدام توكنها الأصلي، ETH، لدفع رسوم الشبكة (Gas) فحسب، بل يتم تطبيقه أيضًا على نطاق واسع
في الاستثمار والتخزين وضمن النظام البيئي الأوسع.
تم اقتراح إيثريوم وإنشاءه في عام 2013 بواسطة Vitalik Buterin، وهو مبرمج كندي من أصل روسي. مستوحاة من بيتكوين، تصور Vitalik منصة يمكن أن تدعم العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية. في عام 2014، بدأ حملة تمويل جماعي، وبدأت شبكة إيثريوم رسميًا في عام 2015.
تم بناء إيثريوم حول العديد من المكونات الأساسية: البلوكتشين، والعقود الذكية، و آلة إيثريوم الافتراضية (EVM)، ورسوم المعاملات.
- البلوكتشين: في تأسيسها، إيثيريوم هو دفتر الأستاذ الموزعة التي تحتفظ بها الآلاف من العقد في جميع أنحاء العالم، وضمان أن البيانات لا يمكن تغييرها.
- العقود الذكية: الميزة الأكثر ثورية في إيثيريوم، تسمح العقود الذكية للمطورين بوضع شروط محددة مسبقًا. بمجرد استيفاء هذه الشروط ، يتم تنفيذ العقد تلقائيًا دون تدخل بشري.
- آلة إيثريوم الافتراضية (EVM): غالبًا ما يوصف بأنه عقل إيثيريوم، فإن EVM هو كمبيوتر افتراضي يتكون من جميع العقد على الشبكة. عندما ينشر المطورون عقودًا أو تطبيقات ذكية، يقوم EVM بتنفيذ البرامج ويضمن تشغيلها وفقًا للقواعد.
- رسوم المعاملات: تتطلب كل عملية على إيثيريوم (على سبيل المثال، إرسال إيثيريوم) رسومًا صغيرة تعرف باسم الغاز، وهي مقومة بلغة غوي، وهي وحدة جزئية من إيثيريوم.
بيتكوين وإيثيريوم لها أهداف ووظائف مختلفة تماما:
- تحديد المواقع: عملة BTC هي في الأساس عملة رقمية تركز على تخزين القيمة، في حين أن إيثيريوم هي منصة تطبيق حيث تعمل ETH كعملة وكوقود للنظام البيئي.
- العرض: يبلغ الحد الأقصى لإمدادات BTC 21 مليون قطعة نقدية. ليس لدى ETH حد عرض ثابت، ولكن منذ ترقية EIP-1559 في عام 2021، تم إدخال آلية حرق، مما أدى إلى اتجاه انخفاض التداول.
- الوظائف: لدى BTC وظيفة واحدة، خاصة لعمليات النقل وكمخزن للقيمة. على النقيض من ذلك، تقدم إيثيريوم وظائف واسعة، تدعم DeFi و NFTs و GameFi ومجموعة واسعة من تطبيقات النظام البيئي.
- آلية الإجماع: لا تزال Bitcoin تستخدم إثبات العمل (PoW). بعد الانتهاء من "الدمج" في عام 2022، انتقلت إيثيريوم بالكامل إلى إثبات الحصة (PoS)، وهو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وقابلية للتطوير.
تشبه عملية شراء ETH على MEXC أو منصات التداول الأخرى شراء BTC:
- قم بالتسجيل للحصول على حساب وإكمال التحقق من KYC .
- إيداع الأموال (يتم دعم البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان وغيرها من الطرق)
- ابحث عن ETH وأدخل المبلغ الذي ترغب في شرائه
- قم بتأكيد الطلب، وسوف تمتلك ETH الخاص بك
سعر ETH متقلب للغاية، وغالبًا ما يتحرك مثل الأفعوانية. لقد ارتفع من بضعة دولارات فقط إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بحوالي 5,000$. اليوم، تحتل قيمتها السوقية المرتبة الثانية بين جميع العملات المشفرة، بعد BTC فقط.
تشمل العوامل التي تدفع سعر ETH ما يلي:
- نمو النظم الإيكولوجية مثل DeFi و NFTs
- ترقيات إيثيريوم (مثل حلول تحجيم ETH 2.0 و Layer-2)
- رأس المال المؤسسي وإدخال صناديق الاستثمار المتداولة إيثيريوم
- السياسات العالمية والتطورات التنظيمية
يمكنك تتبع تحركات أسعار ETH في الوقت الفعلي وحجم التداول مباشرة على منصة MEXC.
يعتبر العديد من الخبراء والمؤسسات أن إيثيريوم لها قيمة استثمارية طويلة الأجل:
- حالات الاستخدام المتنوعة: ETH ليست عملة فحسب، بل هي أيضًا الوقود الذي يدعم النظام البيئي Web3 بأكمله.
- نمو النظام البيئي: تعتمد معظم مشاريع DeFi و NFT على إيثيريوم.
- زيادة الندرة: مع EIP-1559، اكتسبت ETH ميزة انكماشية كجزء من حرق رسوم المعاملات.
- الاعتراف المؤسسي: مع إدخال صناديق إيثيريوم ETFs ، يمكن لمزيد من المؤسسات الآن الاستثمار بشكل قانوني في ETH.
من المهم ملاحظة أنه بعد ترقية 2022 المعروفة باسم The Merge، لم تعد إيثيريوم تدعم التعدين، بعد أن تحولت من إثبات العمل (PoW) إلى إثبات الحصة (PoS).
- قبل عام 2022: قام المستخدمون بتعدين ETH باستخدام بطاقات الرسومات لكسب مكافآت.
- بعد 2022: يمكن كسب ETH من خلال التخزين. يقوم المستخدمون بإيداع ETH في عقد الشبكة للمساعدة في التحقق من صحة المعاملات والحصول على مكافآت في المقابل.
مع نضوج النظام البيئي إيثيريوم، تم تقديم إيثيريوم ETFs (الصناديق المتداولة في البورصة) في العديد من البلدان. إيثيريوم ETF هو صندوق يتتبع سعر ETH. يسمح للمستثمرين بالتعرض لتحركات أسعار ETH دون الحاجة إلى إدارة محافظ العملات المشفرة أو حسابات الصرف. يمكن للمستثمرين شراء أسهم إيثيريوم ETF وتداول ETH من خلال قنوات مألوفة مثل حسابات الوساطة.
مزايا ETF ما يلي:
- يمكن للمستثمرين الوصول إلى ETH من خلال حسابات الأوراق المالية التقليدية
- لا حاجة لإدارة محافظ أو تقلق بشأن المخاطر الأمنية
- تسهيل إدراج إيثيريوم في محافظ الاستثمار المؤسسي
يمثل إدخال إيثيريوم ETFs خطوة نحو قبول أوسع لـ ETH في الأسواق المالية الرئيسية.
مستكشف Etherscan هو مستكشف البولكتشين يوفر الوصول إلى البيانات العامة على سلسلة الإيثريوم ، بما في ذلك المعاملات والعقود الذكية والعناوين. جميع التفاعلات على الإيثريوم شفافة. من خلال إدخال تجزئة المعاملة (ID المعاملة)، يمكن للمستخدمين عرض جميع الأنشطة ذات الصلة، بما في ذلك التوكنات والعقود الذكية وعناوين المحفظة.
تتأثر تقلبات أسعار ETH بعدة عوامل:
- أخبار إيجابية: ترقيات إيثريوم الناجحة، موافقات ETF، شراء مؤسسي
- أخبار سلبية: حملات تنظيمية، حوادث قرصنة، رسوم غاز مرتفعة
- دورات السوق: تتبع ETH دورة مشابهة لنمط البتكوين لمدة أربع سنوات، ولكن يتم تضخيم تقلباتها من خلال محركات السوق مثل حلول DeFi و NFTs و Layer-2.
في MEXC، يمكنك تتبع اتجاهات ETH قصيرة وطويلة الأجل باستخدام الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وأدوات تحليل السوق.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ethereum، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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