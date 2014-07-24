بصرف النظر عن بيتكوين، فإن إيثريوم (ETH) هو مشروع البلوكتشين الأكثر متابعة. باعتبارها ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، فهي ليست عملة رقمية فحسب، بل هي أيضًا منصة لامركزية تدعم مجموعة وا

سعة من التطبيقات. من التمويل اللامركزي (DeFi) و NFTs إلى الألعاب و ميتافيرس، تعمل العديد من تطبيقات البلوكتشين المعروفة على إيثريوم.

ما هو إيثريوم؟

تم إطلاق Ethereum في عام 2015 وهو مصمم لدعم مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات، بما في ذلك الألعاب والمنتجات المالية. ببساطة ، إذا كان BTC يعتبر "ذهبًا رقميًا" ، فإن إيثريوم يعمل كـ "كمبيوتر عالمي" قادر على تشغيل تطبيقات البلوكتشين متنوعة. يمكن للمطورين بناء عقود ذكية على إيثريوم، مما يتيح للتطبيقات اللامركزية (dApps) العمل تلقائيًا بدون وسطاء.

اليوم، أصبحت إيثريوم البنية التحتية الأساسية لـ DeFi و NFTs و DAOs والقطاعات الأخرى. لا يتم استخدام توكنها الأصلي، ETH، لدفع رسوم الشبكة (Gas) فحسب، بل يتم تطبيقه أيضًا على نطاق واسع

في الاستثمار والتخزين وضمن النظام البيئي الأوسع.

من أنشأ إيثيريوم؟

تم اقتراح إيثريوم وإنشاءه في عام 2013 بواسطة Vitalik Buterin، وهو مبرمج كندي من أصل روسي. مستوحاة من بيتكوين، تصور Vitalik منصة يمكن أن تدعم العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية. في عام 2014، بدأ حملة تمويل جماعي، وبدأت شبكة إيثريوم رسميًا في عام 2015.

كيف يعمل إيثيريوم؟

تم بناء إيثريوم حول العديد من المكونات الأساسية: البلوكتشين، والعقود الذكية، و آلة إيثريوم الافتراضية (EVM)، ورسوم المعاملات.

- البلوكتشين: في تأسيسها، إيثيريوم هو دفتر الأستاذ الموزعة التي تحتفظ بها الآلاف من العقد في جميع أنحاء العالم، وضمان أن البيانات لا يمكن تغييرها.

- العقود الذكية: الميزة الأكثر ثورية في إيثيريوم، تسمح العقود الذكية للمطورين بوضع شروط محددة مسبقًا. بمجرد استيفاء هذه الشروط ، يتم تنفيذ العقد تلقائيًا دون تدخل بشري.

- آلة إيثريوم الافتراضية (EVM): غالبًا ما يوصف بأنه عقل إيثيريوم، فإن EVM هو كمبيوتر افتراضي يتكون من جميع العقد على الشبكة. عندما ينشر المطورون عقودًا أو تطبيقات ذكية، يقوم EVM بتنفيذ البرامج ويضمن تشغيلها وفقًا للقواعد.

- رسوم المعاملات: تتطلب كل عملية على إيثيريوم (على سبيل المثال، إرسال إيثيريوم) رسومًا صغيرة تعرف باسم الغاز، وهي مقومة بلغة غوي، وهي وحدة جزئية من إيثيريوم.

بيتكوين مقابل إيثيريوم: ما هو الفرق؟

بيتكوين وإيثيريوم لها أهداف ووظائف مختلفة تماما:

- تحديد المواقع: عملة BTC هي في الأساس عملة رقمية تركز على تخزين القيمة، في حين أن إيثيريوم هي منصة تطبيق حيث تعمل ETH كعملة وكوقود للنظام البيئي.

- العرض: يبلغ الحد الأقصى لإمدادات BTC 21 مليون قطعة نقدية. ليس لدى ETH حد عرض ثابت، ولكن منذ ترقية EIP-1559 في عام 2021، تم إدخال آلية حرق، مما أدى إلى اتجاه انخفاض التداول.

- الوظائف: لدى BTC وظيفة واحدة، خاصة لعمليات النقل وكمخزن للقيمة. على النقيض من ذلك، تقدم إيثيريوم وظائف واسعة، تدعم DeFi و NFTs و GameFi ومجموعة واسعة من تطبيقات النظام البيئي.

- آلية الإجماع: لا تزال Bitcoin تستخدم إثبات العمل (PoW). بعد الانتهاء من "الدمج" في عام 2022، انتقلت إيثيريوم بالكامل إلى إثبات الحصة (PoS)، وهو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وقابلية للتطوير.

كيفية شراء إيثيريوم

تشبه عملية شراء ETH على MEXC أو منصات التداول الأخرى شراء BTC:

- قم بالتسجيل للحصول على حساب وإكمال التحقق من KYC .

- إيداع الأموال (يتم دعم البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان وغيرها من الطرق)

- ابحث عن ETH وأدخل المبلغ الذي ترغب في شرائه

- قم بتأكيد الطلب، وسوف تمتلك ETH الخاص بك

ما هي قيمة إيثيريوم؟

سعر ETH متقلب للغاية، وغالبًا ما يتحرك مثل الأفعوانية. لقد ارتفع من بضعة دولارات فقط إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بحوالي 5,000$. اليوم، تحتل قيمتها السوقية المرتبة الثانية بين جميع العملات المشفرة، بعد BTC فقط.

تشمل العوامل التي تدفع سعر ETH ما يلي:

- نمو النظم الإيكولوجية مثل DeFi و NFTs

- ترقيات إيثيريوم (مثل حلول تحجيم ETH 2.0 و Layer-2)

- رأس المال المؤسسي وإدخال صناديق الاستثمار المتداولة إيثيريوم

- السياسات العالمية والتطورات التنظيمية

يمكنك تتبع تحركات أسعار ETH في الوقت الفعلي وحجم التداول مباشرة على منصة MEXC.

هل إيثيريوم استثمار جيد؟

يعتبر العديد من الخبراء والمؤسسات أن إيثيريوم لها قيمة استثمارية طويلة الأجل:

- حالات الاستخدام المتنوعة: ETH ليست عملة فحسب، بل هي أيضًا الوقود الذي يدعم النظام البيئي Web3 بأكمله.

- نمو النظام البيئي: تعتمد معظم مشاريع DeFi و NFT على إيثيريوم.

- زيادة الندرة: مع EIP-1559، اكتسبت ETH ميزة انكماشية كجزء من حرق رسوم المعاملات.

- الاعتراف المؤسسي: مع إدخال صناديق إيثيريوم ETFs ، يمكن لمزيد من المؤسسات الآن الاستثمار بشكل قانوني في ETH.

كيفية تعدين إيثيريوم

من المهم ملاحظة أنه بعد ترقية 2022 المعروفة باسم The Merge، لم تعد إيثيريوم تدعم التعدين، بعد أن تحولت من إثبات العمل (PoW) إلى إثبات الحصة (PoS).

- قبل عام 2022: قام المستخدمون بتعدين ETH باستخدام بطاقات الرسومات لكسب مكافآت.

- بعد 2022: يمكن كسب ETH من خلال التخزين. يقوم المستخدمون بإيداع ETH في عقد الشبكة للمساعدة في التحقق من صحة المعاملات والحصول على مكافآت في المقابل.

ما هو إيثيريوم ETF؟

مع نضوج النظام البيئي إيثيريوم، تم تقديم إيثيريوم ETFs (الصناديق المتداولة في البورصة) في العديد من البلدان. إيثيريوم ETF هو صندوق يتتبع سعر ETH. يسمح للمستثمرين بالتعرض لتحركات أسعار ETH دون الحاجة إلى إدارة محافظ العملات المشفرة أو حسابات الصرف. يمكن للمستثمرين شراء أسهم إيثيريوم ETF وتداول ETH من خلال قنوات مألوفة مثل حسابات الوساطة.

مزايا ETF ما يلي:

- يمكن للمستثمرين الوصول إلى ETH من خلال حسابات الأوراق المالية التقليدية

- لا حاجة لإدارة محافظ أو تقلق بشأن المخاطر الأمنية

- تسهيل إدراج إيثيريوم في محافظ الاستثمار المؤسسي

يمثل إدخال إيثيريوم ETFs خطوة نحو قبول أوسع لـ ETH في الأسواق المالية الرئيسية.

ما هو Etherscan؟

مستكشف Etherscan هو مستكشف البولكتشين يوفر الوصول إلى البيانات العامة على سلسلة الإيثريوم ، بما في ذلك المعاملات والعقود الذكية والعناوين. جميع التفاعلات على الإيثريوم شفافة. من خلال إدخال تجزئة المعاملة (ID المعاملة)، يمكن للمستخدمين عرض جميع الأنشطة ذات الصلة، بما في ذلك التوكنات والعقود الذكية وعناوين المحفظة.

لماذا ترتفع إيثريوم أو تنخفض؟

تتأثر تقلبات أسعار ETH بعدة عوامل:

- أخبار إيجابية: ترقيات إيثريوم الناجحة، موافقات ETF، شراء مؤسسي

- أخبار سلبية: حملات تنظيمية، حوادث قرصنة، رسوم غاز مرتفعة

- دورات السوق: تتبع ETH دورة مشابهة لنمط البتكوين لمدة أربع سنوات، ولكن يتم تضخيم تقلباتها من خلال محركات السوق مثل حلول DeFi و NFTs و Layer-2.

في MEXC، يمكنك تتبع اتجاهات ETH قصيرة وطويلة الأجل باستخدام الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وأدوات تحليل السوق.