سعر FRAX اليوم

السعر المباشر لمشروع FRAX (FRAX) اليوم هو $ 0.2828، مع تغير بنسبة 2.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FRAX الحالي إلى USD هو $ 0.2828 لكل FRAX.

يحتل FRAX حاليًا المرتبة #332 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24.95M، مع عرض متداول قدره 88.23M FRAX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FRAX بين $ 0.2825 (أدنى) و$ 0.2895 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 42.67301505828751، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.5272702051633938.

على المدى القصير، تحرك FRAX بمقدار -0.57% خلال الساعة الماضية و-10.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.25K.

معلومات سوق FRAX (FRAX)

التصنيف No.332 القيمة السوقية $ 24.95M$ 24.95M $ 24.95M الحجم (24 ساعة) $ 55.25K$ 55.25K $ 55.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.19M$ 28.19M $ 28.19M إمداد دورة التداول 88.23M 88.23M 88.23M الحد الأقصى للعرض 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 إجمالي العرض 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 معدل التداول 88.51% البلوكتشين العام FRAX

القيمة السوقية الحالية لـ FRAX هي $ 24.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.25K. العرض المتداول لـ FRAX يبلغ 88.23M، مع إجمالي عرض 99681495.59113361. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.19M.