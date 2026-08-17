سعر FRAX (FRAX)
السعر المباشر لمشروع FRAX (FRAX) اليوم هو $ 0.2828، مع تغير بنسبة 2.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FRAX الحالي إلى USD هو $ 0.2828 لكل FRAX.
يحتل FRAX حاليًا المرتبة #332 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24.95M، مع عرض متداول قدره 88.23M FRAX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FRAX بين $ 0.2825 (أدنى) و$ 0.2895 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 42.67301505828751، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.5272702051633938.
على المدى القصير، تحرك FRAX بمقدار -0.57% خلال الساعة الماضية و-10.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.25K.
No.332
88.51%
FRAX
القيمة السوقية الحالية لـ FRAX هي $ 24.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.25K. العرض المتداول لـ FRAX يبلغ 88.23M، مع إجمالي عرض 99681495.59113361. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.19M.
-0.57%
-2.28%
-10.57%
-10.57%
تتبع تغيرات أسعار FRAX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.006594
|-2.28%
|30 يوم
|$ +0.0149
|+5.56%
|60 يوم
|$ +0.008
|+2.91%
|90 يوم
|$ -0.1306
|-31.60%
سجل اليوم FRAX تغيرًا $ -0.006594 (-2.28%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0149 (+5.56%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FRAX تغييرًا في $ +0.008 (+2.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1306 (-31.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار FRAX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق FRAX: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
FRAX_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.2918. يقع السعر فوق منطقة الوسط المتمثلة بمستوى 0.2849. تشير منظومة الدعم والمقاومة إلى أن السعر قد اخترق مستوى المقاومة R2 عند 0.2889، مما يعكس استمرار هيمنة المشترين ضمن نطاقات سعرية مرتفعة. ومع ذلك، تُظهر المؤشرات حالة تباعد (ديفيرجنس)، حيث تشير مجموعتا المتوسطات المتحركة MA وEMA إلى إشارات شراء. كما يقترب السعر من الحد العلوي لمؤشر بولينجر باند. من ناحية أخرى، يُظهر مؤشر MACD تشكّل صورة تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين في قوة الخطين السريع والبطيء. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة المحايدة، بينما لا يوفر كلٌّ من KDJ وStochRSI أي إشارة واضحة بشأن الاتجاه المستقبلي. وتبقى معدلات التقلبات عند مستوياتها الحالية. بالنسبة للمستويات الرئيسية القريبة، فإن مستوى المقاومة R2 عند 0.2889 يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0029. أما أول دعم أسفل السعر فهو عند مستوى الوسط 0.2849، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0069. ومن جهة الدعم البعيد، يُعتبر مستوى S1 عند 0.2835 نقطة مرجعية مهمة، ويقع على بعد 0.0083 من السعر الحالي. وبالنظر إلى الدعم الأبعد، فإن مستوى S2 عند 0.2809 يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0109. وبشكل عام، يشهد السوق تنافسًا بين الجانبين الشرائي والبيعي ضمن النطاق الممتد بين 0.2889 و0.2849.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر FRAX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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FRAX هو الرمز الأصلي لسلسلة Fraxtal من الطبقة الأولى، ويعمل كرمز الغاز الأساسي والأصل القاعدي عبر الشبكة. كان يُعرف سابقًا باسم FXS (Frax Share)، وتمت إعادة تسميته بعد ترقية North Star. وقد شكّل هذا الانتقال تحولًا في الوظيفة، حيث لم يعد FRAX رمز حوكمة، بل أصبح أصلًا ذا عرض ثابت بطابع سلعي يُستخدم لتأمين وتشغيل سلسلة Fraxtal. يُستخدم FRAX لدفع رسوم الغاز، ودعم عمليات المدققين، ويُعد الأساس النقدي لمنظومة Fraxtal. يتبع الرمز جدول إصدار محدد مسبقًا وغير قابل للتغيير، مما يعزز دوره كأصل مستقر ويمكن التنبؤ به لاستخدامات الشبكة. وعلى الرغم من أن بروتوكولات DeFi الأخرى قد تختار استخدام FRAX في نماذج التخزين أو الحوكمة، إلا أن الرمز نفسه لا يمنح حقوق حوكمة ضمن البروتوكول الأساسي. وعلى عكس الإصدارات السابقة من منظومة Frax المبنية على إيثريوم والتي كانت تعتمد على نموذج العملة المستقرة الجزئية-الخوارزمية، فإن رمز FRAX الحالي موجود بشكل أصلي على سلسلة Fraxtal. قد تتوفر إصدارات مغلفة أو عبر الجسور لأغراض التوافق بين السلاسل، إلا أن الإصدار والاستخدام الأساسيين يظلان ضمن Fraxtal. تم إطلاق مشروع Frax في الأصل عام 2020، وقدم نموذج عملة مستقرة هجينة تجمع بين الآليات الخوارزمية والضمانات. ومع تطوره إلى شبكة Fraxtal، أصبح FRAX يؤدي دورًا مزدوجًا — حيث يستمر كأصل لامركزي ضمن DeFi، وفي الوقت نفسه يمد سلسلة Layer 1 مستقلة بالطاقة.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ FRAX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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