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سعر FRAX المباشر اليوم هو 0.2828 USD. القيمة السوقية لـ FRAX هي 24,952,763.34012932568 USD. تابع تحديثات أسعار FRAX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر FRAX المباشر اليوم هو 0.2828 USD. القيمة السوقية لـ FRAX هي 24,952,763.34012932568 USD. تابع تحديثات أسعار FRAX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FRAX

معلومات سعر FRAX

ما هو FRAX

الوثيقة البيضاء لـ FRAX

الموقع الرسمي لـ FRAX

اقتصاد توكن FRAX

توقعات سعر FRAX

سجل FRAX

دليل شراء FRAX

محول عملة FRAX إلى الفيات

عقود FRAX الفورية

FRAX عقود USDT-M الآجلة

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سعر FRAX (FRAX)

السعر المباشر لـ 1 FRAX إلى USD:

$0.2826
$0.2826$0.2826
-2.28%1D
USD
مخطط أسعار FRAX (FRAX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:50:45 (UTC+8)

سعر FRAX اليوم

السعر المباشر لمشروع FRAX (FRAX) اليوم هو $ 0.2828، مع تغير بنسبة 2.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FRAX الحالي إلى USD هو $ 0.2828 لكل FRAX.

يحتل FRAX حاليًا المرتبة #332 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24.95M، مع عرض متداول قدره 88.23M FRAX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FRAX بين $ 0.2825 (أدنى) و$ 0.2895 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 42.67301505828751، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.5272702051633938.

على المدى القصير، تحرك FRAX بمقدار -0.57% خلال الساعة الماضية و-10.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.25K.

معلومات سوق FRAX (FRAX)

No.332

$ 24.95M
$ 24.95M$ 24.95M

$ 55.25K
$ 55.25K$ 55.25K

$ 28.19M
$ 28.19M$ 28.19M

88.23M
88.23M 88.23M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

88.51%

FRAX

القيمة السوقية الحالية لـ FRAX هي $ 24.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.25K. العرض المتداول لـ FRAX يبلغ 88.23M، مع إجمالي عرض 99681495.59113361. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.19M.

سجل سعر FRAX بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.2825
$ 0.2825$ 0.2825
24 ساعة منخفض
$ 0.2895
$ 0.2895$ 0.2895
24 ساعة مرتفع

$ 0.2825
$ 0.2825$ 0.2825

$ 0.2895
$ 0.2895$ 0.2895

$ 42.67301505828751
$ 42.67301505828751$ 42.67301505828751

$ 0.5272702051633938
$ 0.5272702051633938$ 0.5272702051633938

-0.57%

-2.28%

-10.57%

-10.57%

سجل سعر FRAX (FRAX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار FRAX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.006594-2.28%
30 يوم$ +0.0149+5.56%
60 يوم$ +0.008+2.91%
90 يوم$ -0.1306-31.60%
تغير سعر FRAX اليوم

سجل اليوم FRAX تغيرًا $ -0.006594 (-2.28%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر FRAX لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0149 (+5.56%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر FRAX لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FRAX تغييرًا في $ +0.008 (+2.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر FRAX لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1306 (-31.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة FRAX (FRAX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار FRAX.

تحليل FRAX

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار FRAX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق FRAX اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق FRAX: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

FRAX_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.2918. يقع السعر فوق منطقة الوسط المتمثلة بمستوى 0.2849. تشير منظومة الدعم والمقاومة إلى أن السعر قد اخترق مستوى المقاومة R2 عند 0.2889، مما يعكس استمرار هيمنة المشترين ضمن نطاقات سعرية مرتفعة. ومع ذلك، تُظهر المؤشرات حالة تباعد (ديفيرجنس)، حيث تشير مجموعتا المتوسطات المتحركة MA وEMA إلى إشارات شراء. كما يقترب السعر من الحد العلوي لمؤشر بولينجر باند. من ناحية أخرى، يُظهر مؤشر MACD تشكّل صورة تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين في قوة الخطين السريع والبطيء. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة المحايدة، بينما لا يوفر كلٌّ من KDJ وStochRSI أي إشارة واضحة بشأن الاتجاه المستقبلي. وتبقى معدلات التقلبات عند مستوياتها الحالية. بالنسبة للمستويات الرئيسية القريبة، فإن مستوى المقاومة R2 عند 0.2889 يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0029. أما أول دعم أسفل السعر فهو عند مستوى الوسط 0.2849، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0069. ومن جهة الدعم البعيد، يُعتبر مستوى S1 عند 0.2835 نقطة مرجعية مهمة، ويقع على بعد 0.0083 من السعر الحالي. وبالنظر إلى الدعم الأبعد، فإن مستوى S2 عند 0.2809 يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0109. وبشكل عام، يشهد السوق تنافسًا بين الجانبين الشرائي والبيعي ضمن النطاق الممتد بين 0.2889 و0.2849.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار FRAX؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز FRAX:

1. آلية الاستقرار الخوارزمي - يؤثر تصميم FRAX الفريد كعملة مستقرة جزئية خوارزمية على الطلب على رموز الحوكمة.

2. إيرادات البروتوكول - تؤثر الرسوم المُحصَّلة من عمليات الصك والاسترداد والإقراض في قيمة الرمز.

3. إجمالي القيمة المغلقة (TVL) - يؤدي ارتفاع إجمالي القيمة المغلقة في بروتوكول FRAX إلى زيادة فائدته وارتفاع الطلب عليه.

4. معنويات السوق - تتأثر أوضاع سوق DeFi والعملات المستقرة بشكل عام.

5. مشاركة الحوكمة - تدفع حقوق التصويت وقرارات البروتوكول الطلب على الرمز.

6. حوافز زراعة العوائد - تشمل مكافآت الإيداع وبرامج تعدين السيولة.

7. تكامل الشراكات - يعزز اعتماد FRAX عبر بروتوكولات DeFi أخرى من شعبيتها.

8. البيئة التنظيمية - تؤثر لوائح العملات المستقرة في النظام البيئي بأكمله.

لماذا يريد الناس معرفة سعر FRAX اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر FRAX اليوم لأنه عملة مستقرة خوارزمية شهيرة تهدف إلى الحفاظ على تعادل 1 دولار. يراقب المتداولون سعرها بحثًا عن فرص المراجحة عندما ينحرف عن السعر المرتبط بالدولار. كما يتابع المستثمرون استقرار السعر لتقييم فعالية البروتوكول واتخاذ قرارات مستنيرة.

توقعات أسعار FRAX

FRAX (FRAX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FRAX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFRAX (FRAX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر FRAX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر FRAX الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FRAX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار FRAX.

كيفية شراء واستثمار FRAX في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع FRAX؟ شراء FRAX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء FRAX. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء FRAX (FRAX).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة FRAX فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء FRAX (FRAX)

ماذا يمكنك أن تفعل مع FRAX

يسمح لك امتلاك FRAX بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو FRAX ( FRAX )

FRAX هو الرمز الأصلي لسلسلة Fraxtal من الطبقة الأولى، ويعمل كرمز الغاز الأساسي والأصل القاعدي عبر الشبكة. كان يُعرف سابقًا باسم FXS (Frax Share)، وتمت إعادة تسميته بعد ترقية North Star. وقد شكّل هذا الانتقال تحولًا في الوظيفة، حيث لم يعد FRAX رمز حوكمة، بل أصبح أصلًا ذا عرض ثابت بطابع سلعي يُستخدم لتأمين وتشغيل سلسلة Fraxtal. يُستخدم FRAX لدفع رسوم الغاز، ودعم عمليات المدققين، ويُعد الأساس النقدي لمنظومة Fraxtal. يتبع الرمز جدول إصدار محدد مسبقًا وغير قابل للتغيير، مما يعزز دوره كأصل مستقر ويمكن التنبؤ به لاستخدامات الشبكة. وعلى الرغم من أن بروتوكولات DeFi الأخرى قد تختار استخدام FRAX في نماذج التخزين أو الحوكمة، إلا أن الرمز نفسه لا يمنح حقوق حوكمة ضمن البروتوكول الأساسي. وعلى عكس الإصدارات السابقة من منظومة Frax المبنية على إيثريوم والتي كانت تعتمد على نموذج العملة المستقرة الجزئية-الخوارزمية، فإن رمز FRAX الحالي موجود بشكل أصلي على سلسلة Fraxtal. قد تتوفر إصدارات مغلفة أو عبر الجسور لأغراض التوافق بين السلاسل، إلا أن الإصدار والاستخدام الأساسيين يظلان ضمن Fraxtal. تم إطلاق مشروع Frax في الأصل عام 2020، وقدم نموذج عملة مستقرة هجينة تجمع بين الآليات الخوارزمية والضمانات. ومع تطوره إلى شبكة Fraxtal، أصبح FRAX يؤدي دورًا مزدوجًا — حيث يستمر كأصل لامركزي ضمن DeFi، وفي الوقت نفسه يمد سلسلة Layer 1 مستقلة بالطاقة.

FRAX المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ FRAX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب FRAX الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemAurora EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول FRAX

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:50:45 (UTC+8)

تحديثات FRAX (FRAX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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FRAX USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع FRAX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود FRAX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق FRAX (FRAX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FRAX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFRAX
$0.2827
$0.2827$0.2827
-2.28%
193.84K (USDT)

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1 FRAX = 0.2828 USD