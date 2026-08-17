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سعر Nebula3 المباشر اليوم هو 0.0002915 USD. القيمة السوقية لـ SN3 هي -- USD. تابع تحديثات أسعار SN3 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Nebula3 المباشر اليوم هو 0.0002915 USD. القيمة السوقية لـ SN3 هي -- USD. تابع تحديثات أسعار SN3 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SN3

معلومات سعر SN3

ما هو SN3

الوثيقة البيضاء لـ SN3

الموقع الرسمي لـ SN3

اقتصاد توكن SN3

توقعات سعر SN3

سجل SN3

دليل شراء SN3

محول عملة SN3 إلى الفيات

عقود SN3 الفورية

SN3 عقود USDT-M الآجلة

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سعر Nebula3 (SN3)

السعر المباشر لـ 1 SN3 إلى USD:

$0.0002914
$0.0002914$0.0002914
+20.11%1D
USD
مخطط أسعار Nebula3 (SN3) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:42:44 (UTC+8)

سعر Nebula3 اليوم

السعر المباشر لمشروع Nebula3 (SN3) اليوم هو $ 0.0002915، مع تغير بنسبة 20.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN3 الحالي إلى USD هو $ 0.0002915 لكل SN3.

يحتل Nebula3 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- SN3. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN3 بين $ 0.0002381 (أدنى) و$ 0.0002971 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك SN3 بمقدار +5.84% خلال الساعة الماضية و+1.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.06K.

معلومات سوق Nebula3 (SN3)

--
----

$ 55.06K
$ 55.06K$ 55.06K

$ 291.50K
$ 291.50K$ 291.50K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Nebula3 هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.06K. العرض المتداول لـ SN3 يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 291.50K.

سجل سعر Nebula3 بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0002381
$ 0.0002381$ 0.0002381
24 ساعة منخفض
$ 0.0002971
$ 0.0002971$ 0.0002971
24 ساعة مرتفع

$ 0.0002381
$ 0.0002381$ 0.0002381

$ 0.0002971
$ 0.0002971$ 0.0002971

--
----

--
----

+5.84%

+20.11%

+1.32%

+1.32%

سجل سعر Nebula3 (SN3) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Nebula3 لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000048789+20.11%
30 يوم$ -0.0001195-29.08%
60 يوم$ -0.0002363-44.78%
90 يوم$ -0.0005345-64.71%
تغير سعر Nebula3 اليوم

سجل اليوم SN3 تغيرًا $ +0.000048789 (+20.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Nebula3 لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0001195 (-29.08%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Nebula3 لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SN3 تغييرًا في $ -0.0002363 (-44.78%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Nebula3 لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0005345 (-64.71%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Nebula3

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Nebula3 الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Nebula3 اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق SN3: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

【هيكل السوق】 يتم تداول SN3_USDT عند السعر الحالي 7.831E-4 ضمن النطاق المحوري، حيث يقع تحت محور النطاق الرئيسي عند 8.08E-4 بنسبة 3.08%، وفي نطاق ضيق بين مستوى الدعم S1 عند 7.51E-4 وفوقه بنسبة 4.27%. كما سجلت مجموعتا المتوسطات المتحركة (MA) والمؤشر الأسي للمتوسطات المتحركة (EMA) ما بين 5 إلى 6 إشارات شراء، فيما يظهر نظام المتوسطات على المدى القصير والمتوسط انتظامًا في الترتيب الصعودي. ويتحرك السعر في الجزء السفلي من هيكل النطاق المحوري دون اختراق مستوى الدعم الرئيسي. 【حالة الزخم】 يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع إيجابي، مع بدء تقارب زخم الخطين السريع والبطيء نحو الارتفاع. أما مؤشر القوة النسبية (RSI)، فهو يبقى ضمن نطاق الحياد، دون ظهور انحياز واضح للشراء أو البيع حتى الآن. كما يحافظ نظام المتوسطات قصيرة المدى مع مؤشرات الاتجاه متوسطة المدى على اتجاه متسق، مع توزيع نسبي لزخم الشراء على الجانب الصاعد.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Nebula3

Nebula3 (SN3) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SN3 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNebula3 (SN3) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Nebula3 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Nebula3 الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SN3 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Nebula3.

كيفية شراء واستثمار Nebula3 في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Nebula3؟ شراء SN3 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Nebula3. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Nebula3 (SN3).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Nebula3 فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Nebula3 (SN3)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Nebula3

يسمح لك امتلاك Nebula3 بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Nebula3 ( SN3 )

منصة Nebula3 هي منصة GameFi متعددة السلاسل تقوم بتحويل ألعاب Web2 المثبتة إلى عناوين Web3 قابلة للتطوير.

Nebula3 المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Nebula3، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Nebula3 الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Artificial Intelligence (AI)Binance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Nebula3

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:42:44 (UTC+8)

تحديثات Nebula3 (SN3) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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SN3 USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SN3 باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SN3 USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Nebula3 (SN3) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Nebula3 المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSN3
$0.0002914
$0.0002914$0.0002914
+20.21%
217.73M (USDT)

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