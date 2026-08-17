سعر Nebula3 اليوم

السعر المباشر لمشروع Nebula3 (SN3) اليوم هو $ 0.0002915، مع تغير بنسبة 20.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN3 الحالي إلى USD هو $ 0.0002915 لكل SN3.

يحتل Nebula3 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- SN3. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN3 بين $ 0.0002381 (أدنى) و$ 0.0002971 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك SN3 بمقدار +5.84% خلال الساعة الماضية و+1.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.06K.

معلومات سوق Nebula3 (SN3)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 55.06K$ 55.06K $ 55.06K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 291.50K$ 291.50K $ 291.50K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Nebula3 هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.06K. العرض المتداول لـ SN3 يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 291.50K.