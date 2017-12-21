سعر ELF اليوم

السعر المباشر لمشروع ELF (ELF) اليوم هو $ 0.05416، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELF الحالي إلى USD هو $ 0.05416 لكل ELF.

يحتل ELF حاليًا المرتبة #390 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44.52M، مع عرض متداول قدره 822.04M ELF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELF بين $ 0.05007 (أدنى) و$ 0.0551 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.7656800746917725، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02954983003153017.

على المدى القصير، تحرك ELF بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و-7.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.73K.

معلومات سوق ELF (ELF)

التصنيف No.390 القيمة السوقية $ 44.52M$ 44.52M $ 44.52M الحجم (24 ساعة) $ 53.73K$ 53.73K $ 53.73K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 53.97M$ 53.97M $ 53.97M إمداد دورة التداول 822.04M 822.04M 822.04M إجمالي العرض 996,445,552.1261811 996,445,552.1261811 996,445,552.1261811 تاريخ الإصدار 2017-12-21 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.099$ 0.099 $ 0.099 البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ ELF هي $ 44.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.73K. العرض المتداول لـ ELF يبلغ 822.04M، مع إجمالي عرض 996445552.1261811. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.97M.