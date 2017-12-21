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سعر ELF المباشر اليوم هو 0.05416 USD. القيمة السوقية لـ ELF هي 44,521,908.119415704192 USD. تابع تحديثات أسعار ELF إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ELF المباشر اليوم هو 0.05416 USD. القيمة السوقية لـ ELF هي 44,521,908.119415704192 USD. تابع تحديثات أسعار ELF إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ELF

معلومات سعر ELF

ما هو ELF

الوثيقة البيضاء لـ ELF

الموقع الرسمي لـ ELF

اقتصاد توكن ELF

توقعات سعر ELF

سجل ELF

دليل شراء ELF

محول عملة ELF إلى الفيات

عقود ELF الفورية

ELF عقود USDT-M الآجلة

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شعار ELF

سعر ELF (ELF)

السعر المباشر لـ 1 ELF إلى USD:

$0.05416
$0.05416$0.05416
+0.18%1D
USD
مخطط أسعار ELF (ELF) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:26:43 (UTC+8)

سعر ELF اليوم

السعر المباشر لمشروع ELF (ELF) اليوم هو $ 0.05416، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELF الحالي إلى USD هو $ 0.05416 لكل ELF.

يحتل ELF حاليًا المرتبة #390 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44.52M، مع عرض متداول قدره 822.04M ELF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELF بين $ 0.05007 (أدنى) و$ 0.0551 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.7656800746917725، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02954983003153017.

على المدى القصير، تحرك ELF بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و-7.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.73K.

معلومات سوق ELF (ELF)

No.390

$ 44.52M
$ 44.52M$ 44.52M

$ 53.73K
$ 53.73K$ 53.73K

$ 53.97M
$ 53.97M$ 53.97M

822.04M
822.04M 822.04M

996,445,552.1261811
996,445,552.1261811 996,445,552.1261811

2017-12-21 00:00:00

$ 0.099
$ 0.099$ 0.099

NONE

القيمة السوقية الحالية لـ ELF هي $ 44.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.73K. العرض المتداول لـ ELF يبلغ 822.04M، مع إجمالي عرض 996445552.1261811. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.97M.

سجل سعر ELF بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.05007
$ 0.05007$ 0.05007
24 ساعة منخفض
$ 0.0551
$ 0.0551$ 0.0551
24 ساعة مرتفع

$ 0.05007
$ 0.05007$ 0.05007

$ 0.0551
$ 0.0551$ 0.0551

$ 2.7656800746917725
$ 2.7656800746917725$ 2.7656800746917725

$ 0.02954983003153017
$ 0.02954983003153017$ 0.02954983003153017

+0.12%

+0.18%

-7.04%

-7.04%

سجل سعر ELF (ELF) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ELF لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000973+0.18%
30 يوم$ -0.00915-14.46%
60 يوم$ -0.0084-13.43%
90 يوم$ -0.02069-27.65%
تغير سعر ELF اليوم

سجل اليوم ELF تغيرًا $ +0.0000973 (+0.18%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ELF لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00915 (-14.46%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ELF لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ELF تغييرًا في $ -0.0084 (-13.43%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ELF لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02069 (-27.65%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ELF (ELF)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ELF.

تحليل ELF

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ELF الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار ELF؟

تتأثر أسعار AELF (aelf) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
2. التطورات التقنية والتحديثات على المنصة
3. إعلانات الشراكات ونمو النظام البيئي
4. حجم التداول والسيولة في البورصات
5. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على مشاريع البلوك تشين
6. المنافسة من منصات البلوك تشين الأخرى
7. فائدة الرمز المميز ومكافآت الحوكمة
8. نشاط المطورين واعتماد التطبيقات اللامركزية على الشبكة

لماذا يريد الناس معرفة سعر ELF اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة ELF اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. تساعد تحركات الأسعار المستثمرين على تقييم الربحية، والتخطيط للإستراتيجيات، والاستجابة للتقلبات.

توقعات أسعار ELF

ELF (ELF) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ELF في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرELF (ELF) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ELF نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ELF الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ELF للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ELF.

كيفية شراء واستثمار ELF في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع ELF؟ شراء ELF سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ELF. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ELF (ELF).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ELF فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء ELF (ELF)

ماذا يمكنك أن تفعل مع ELF

يسمح لك امتلاك ELF بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

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شراء ELF (ELF) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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المستفيد

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ما هو ELF ( ELF )

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

ELF المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ELF، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ELF الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Aelf EcosystemBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ELF

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:26:43 (UTC+8)

تحديثات ELF (ELF) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن ELF

ELF USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ELF باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ELF USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ELF (ELF) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ELF المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTELF
$0.05409
$0.05409$0.05409
+0.18%
993.85K (USDT)

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1 ELF = 0.05416 USD