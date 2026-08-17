سعر Goldfish Gold اليوم

السعر المباشر لمشروع Goldfish Gold (GGBR) اليوم هو $ 4.394، مع تغير بنسبة 0.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GGBR الحالي إلى USD هو $ 4.394 لكل GGBR.

يحتل Goldfish Gold حاليًا المرتبة #3848 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 GGBR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GGBR بين $ 4.35 (أدنى) و$ 4.418 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.8003648551456735، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 3.0807814490419796.

على المدى القصير، تحرك GGBR بمقدار -0.37% خلال الساعة الماضية و+0.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.04K.

معلومات سوق Goldfish Gold (GGBR)

التصنيف No.3848 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 54.04K$ 54.04K $ 54.04K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 109.85M$ 109.85M $ 109.85M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 25,000,000 25,000,000 25,000,000 إجمالي العرض 25,000,000 25,000,000 25,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Goldfish Gold هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.04K. العرض المتداول لـ GGBR يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 25000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 109.85M.