AIW

مشروع Stability World AI هي منصة ذكاء اصطناعي توليدية رائدة مصممة لعشاق Web3 والمبدعين والمجتمعات. وهي تسمح للمستخدمين بإنشاء وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة ووكلاء الذكاء الاصطناعي المصممة لتلبية احتياجات محددة. سواء كنت تقوم بإنشاء نماذج KOL أو مقاطع فيديو أو رسوم متحركة، توفر Stability World AI أدوات لإطلاق العنان لإبداعك وإشراك الجماهير. يتم تمييز كل وكيل ذكاء اصطناعي وإقرانه بالعملة الأصلية، $AIW، مما يفتح المجال لمزيج سلس من الإبداع والتمويل اللامركزي. من خلال توفير حل ذكاء اصطناعي توليدي شامل مع بروتوكول API، تدعم Stability World AI المشاريع التي تحول شخصيات وسائل التواصل الاجتماعي إلى مواد قابلة للتخصيص وتجلب نموذجًا جديدًا للهوية الرقمية والمشاركة والتمويل اللامركزي.

اسم العملة المشفرةAIW

مبلغ التوكن10,000,000,000

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