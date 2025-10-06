سعر StablR Euro المباشر اليوم هو 1.164 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي EURR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر EURR بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر StablR Euro المباشر اليوم هو 1.164 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي EURR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر EURR بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار StablR Euro

StablR Euro السعر(EURR)

السعر المباشر لـ 1 EURR إلى USD:

$1.164
$1.164$1.164
+0.25%1D
USD
مخطط أسعار StablR Euro (EURR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:45:19 (UTC+8)

معلومات سعر StablR Euro (EURR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.161
$ 1.161$ 1.161
24 ساعة منخفض
$ 1.167
$ 1.167$ 1.167
24 ساعة مرتفع

$ 1.161
$ 1.161$ 1.161

$ 1.167
$ 1.167$ 1.167

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662$ 1.0191650915551662

0.00%

+0.25%

+0.51%

+0.51%

سعر StablR Euro (EURR) في الوقت الحقيقي هو $ 1.164. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EURR بين أدنى سعر $ 1.161 وأعلى سعر $ 1.167، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEURR على الإطلاق هو $ 1.4634306829935808، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.0191650915551662.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EURR 0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.25% على مدار 24 ساعة، و +0.51% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق StablR Euro (EURR)

No.1038

$ 13.60M
$ 13.60M$ 13.60M

$ 288.98
$ 288.98$ 288.98

$ 13.60M
$ 13.60M$ 13.60M

11.68M
11.68M 11.68M

11,683,541.95
11,683,541.95 11,683,541.95

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ StablR Euro هي $ 13.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 288.98. العرض المتداول لـ EURR يبلغ 11.68M، مع إجمالي عرض 11683541.95. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.60M.

سجل سعر StablR Euro (EURR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار StablR Euro لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0029+0.25%
30 يوم$ -0.005-0.43%
60 يوم$ +0.004+0.34%
90 يوم$ +0.032+2.82%
تغير سعر StablR Euro اليوم

سجل اليوم EURR تغيرًا $ +0.0029 (+0.25%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر StablR Euro لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.005 (-0.43%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر StablR Euro لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد EURR تغييرًا في $ +0.004 (+0.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر StablR Euro لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.032 (+2.82%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة StablR Euro (EURR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار StablR Euro.

ما هو StablR Euro ( EURR )

عملة StablR Euro (EURR) هي عملة مستقرة مدعومة باليورو، مرتبطة بقيمة اليورو، وقابلة للاسترداد بنسبة 1:1. العملة المستقرة مضمونة بسندات حكومية ورقية وقصيرة الأجل. الهدف الرئيسي من StablR Euro (EURR) هو توفير بديل رقمي للعملات التقليدية، أكثر كفاءة وأمانًا وسهولة في الوصول. يمكن استخدامStablR Euro (EURR) كوسيلة للتبادل، ومخزن للقيمة، ووحدة حساب. من بين الاستخدامات الرئيسية له تمكين مدفوعات أسرع وأقل تكلفة، وتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين، وتمكين أنظمة مالية أكثر مرونة وقدرة على الصمود.

متوفر StablR Euro على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك StablR Euro الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين EURRلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول StablR Euro على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء StablR Euro سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر StablR Euro (USD)

كم ستكون قيمة StablR Euro (EURR) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك StablR Euro (EURR) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة StablR Euro.

تحقق الآن من توقعات سعر StablR Euro!

توكنوميكس StablR Euro (EURR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس StablR Euro (EURR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس EURR والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء StablR Euro ( EURR )

هل تبحث عن كيفية شراء StablR Euro؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء StablR Euro على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة EURR إلى العملات المحلية

1 StablR Euro (EURR) إلى VND
30,630.66
1 StablR Euro (EURR) إلى AUD
A$1.75764
1 StablR Euro (EURR) إلى GBP
0.873
1 StablR Euro (EURR) إلى EUR
0.9894
1 StablR Euro (EURR) إلى USD
$1.164
1 StablR Euro (EURR) إلى MYR
RM4.87716
1 StablR Euro (EURR) إلى TRY
48.8298
1 StablR Euro (EURR) إلى JPY
¥176.928
1 StablR Euro (EURR) إلى ARS
ARS$1,714.281
1 StablR Euro (EURR) إلى RUB
92.22372
1 StablR Euro (EURR) إلى INR
102.73464
1 StablR Euro (EURR) إلى IDR
Rp19,399.99224
1 StablR Euro (EURR) إلى PHP
68.33844
1 StablR Euro (EURR) إلى EGP
￡E.55.13868
1 StablR Euro (EURR) إلى BRL
R$6.2274
1 StablR Euro (EURR) إلى CAD
C$1.61796
1 StablR Euro (EURR) إلى BDT
142.49688
1 StablR Euro (EURR) إلى NGN
1,694.3184
1 StablR Euro (EURR) إلى COP
$4,494.204
1 StablR Euro (EURR) إلى ZAR
R.19.93932
1 StablR Euro (EURR) إلى UAH
49.01604
1 StablR Euro (EURR) إلى TZS
T.Sh.2,866.9902
1 StablR Euro (EURR) إلى VES
Bs252.588
1 StablR Euro (EURR) إلى CLP
$1,095.324
1 StablR Euro (EURR) إلى PKR
Rs330.01728
1 StablR Euro (EURR) إلى KZT
621.12204
1 StablR Euro (EURR) إلى THB
฿37.60884
1 StablR Euro (EURR) إلى TWD
NT$35.57184
1 StablR Euro (EURR) إلى AED
د.إ4.27188
1 StablR Euro (EURR) إلى CHF
Fr0.91956
1 StablR Euro (EURR) إلى HKD
HK$9.04428
1 StablR Euro (EURR) إلى AMD
֏445.97496
1 StablR Euro (EURR) إلى MAD
.د.م10.74372
1 StablR Euro (EURR) إلى MXN
$21.46416
1 StablR Euro (EURR) إلى SAR
ريال4.365
1 StablR Euro (EURR) إلى ETB
Br176.54388
1 StablR Euro (EURR) إلى KES
KSh150.37716
1 StablR Euro (EURR) إلى JOD
د.أ0.825276
1 StablR Euro (EURR) إلى PLN
4.22532
1 StablR Euro (EURR) إلى RON
лв5.08668
1 StablR Euro (EURR) إلى SEK
kr10.92996
1 StablR Euro (EURR) إلى BGN
лв1.95552
1 StablR Euro (EURR) إلى HUF
Ft388.50828
1 StablR Euro (EURR) إلى CZK
24.3276
1 StablR Euro (EURR) إلى KWD
د.ك0.356184
1 StablR Euro (EURR) إلى ILS
3.783
1 StablR Euro (EURR) إلى BOB
Bs8.04324
1 StablR Euro (EURR) إلى AZN
1.9788
1 StablR Euro (EURR) إلى TJS
SM10.75536
1 StablR Euro (EURR) إلى GEL
3.16608
1 StablR Euro (EURR) إلى AOA
Kz1,061.06748
1 StablR Euro (EURR) إلى BHD
.د.ب0.437664
1 StablR Euro (EURR) إلى BMD
$1.164
1 StablR Euro (EURR) إلى DKK
kr7.47288
1 StablR Euro (EURR) إلى HNL
L30.65976
1 StablR Euro (EURR) إلى MUR
52.97364
1 StablR Euro (EURR) إلى NAD
$20.10228
1 StablR Euro (EURR) إلى NOK
kr11.61672
1 StablR Euro (EURR) إلى NZD
$2.00208
1 StablR Euro (EURR) إلى PAB
B/.1.164
1 StablR Euro (EURR) إلى PGK
K4.90044
1 StablR Euro (EURR) إلى QAR
ر.ق4.23696
1 StablR Euro (EURR) إلى RSD
дин.117.26136
1 StablR Euro (EURR) إلى UZS
soʻm14,024.09316
1 StablR Euro (EURR) إلى ALL
L96.69348
1 StablR Euro (EURR) إلى ANG
ƒ2.08356
1 StablR Euro (EURR) إلى AWG
ƒ2.0952
1 StablR Euro (EURR) إلى BBD
$2.328
1 StablR Euro (EURR) إلى BAM
KM1.94388
1 StablR Euro (EURR) إلى BIF
Fr3,432.636
1 StablR Euro (EURR) إلى BND
$1.50156
1 StablR Euro (EURR) إلى BSD
$1.164
1 StablR Euro (EURR) إلى JMD
$186.79872
1 StablR Euro (EURR) إلى KHR
4,693.539
1 StablR Euro (EURR) إلى KMF
Fr490.044
1 StablR Euro (EURR) إلى LAK
25,304.34732
1 StablR Euro (EURR) إلى LKR
රු354.54276
1 StablR Euro (EURR) إلى MDL
L19.788
1 StablR Euro (EURR) إلى MGA
Ar5,196.42192
1 StablR Euro (EURR) إلى MOP
P9.32364
1 StablR Euro (EURR) إلى MVR
17.8092
1 StablR Euro (EURR) إلى MWK
MK2,020.83204
1 StablR Euro (EURR) إلى MZN
MT74.3796
1 StablR Euro (EURR) إلى NPR
रु164.4732
1 StablR Euro (EURR) إلى PYG
8,255.088
1 StablR Euro (EURR) إلى RWF
Fr1,691.292
1 StablR Euro (EURR) إلى SBD
$9.56808
1 StablR Euro (EURR) إلى SCR
16.15632
1 StablR Euro (EURR) إلى SRD
$46.02456
1 StablR Euro (EURR) إلى SVC
$10.185
1 StablR Euro (EURR) إلى SZL
L20.10228
1 StablR Euro (EURR) إلى TMT
m4.074
1 StablR Euro (EURR) إلى TND
د.ت3.417504
1 StablR Euro (EURR) إلى TTD
$7.90356
1 StablR Euro (EURR) إلى UGX
Sh4,055.376
1 StablR Euro (EURR) إلى XAF
Fr656.496
1 StablR Euro (EURR) إلى XCD
$3.1428
1 StablR Euro (EURR) إلى XOF
Fr656.496
1 StablR Euro (EURR) إلى XPF
Fr118.728
1 StablR Euro (EURR) إلى BWP
P16.56372
1 StablR Euro (EURR) إلى BZD
$2.33964
1 StablR Euro (EURR) إلى CVE
$110.19588
1 StablR Euro (EURR) إلى DJF
Fr207.192
1 StablR Euro (EURR) إلى DOP
$74.56584
1 StablR Euro (EURR) إلى DZD
د.ج151.2036
1 StablR Euro (EURR) إلى FJD
$2.619
1 StablR Euro (EURR) إلى GNF
Fr10,120.98
1 StablR Euro (EURR) إلى GTQ
Q8.91624
1 StablR Euro (EURR) إلى GYD
$243.76488
1 StablR Euro (EURR) إلى ISK
kr143.172

StablR Euro المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ StablR Euro، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب StablR Euro الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول StablR Euro

كم يساوي StablR Euro (EURR) اليوم؟
سعر EURR المباشر في USD هو USD 1.164، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر EURR إلى USD الحالي؟
سعر EURR إلى USD الحالي هو $ 1.164. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ StablR Euro ؟
القيمة السوقية لعملة EURR هي $ 13.60M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن EURR؟
العرض المتداول لتوكن EURR هو 11.68M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ EURR؟
حقق EURR سعرًا قياسيًا قدره 1.4634306829935808 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ EURR؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1.0191650915551662 EURR.
ما هو حجم تداول EURR؟
حجم تداول EURR المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 288.98 USD.
هل سترتفع EURR هذا العام؟
قد يرتفع EURR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر EURR لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:45:19 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة EURR إلى USD

المبلغ

EURR
EURR
USD
USD

1 EURR = 1.164 USD

تداول EURR

/USDTEURR
$1.164
$1.164$1.164
+0.25%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

