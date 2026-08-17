سعر Edel اليوم

السعر المباشر لمشروع Edel (EDEL) اليوم هو $ 0.00779، مع تغير بنسبة 2.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EDEL الحالي إلى USD هو $ 0.00779 لكل EDEL.

يحتل Edel حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- EDEL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EDEL بين $ 0.00728 (أدنى) و$ 0.00784 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك EDEL بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و+31.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.53K.

معلومات سوق Edel (EDEL)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 55.53K$ 55.53K $ 55.53K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Edel هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.53K. العرض المتداول لـ EDEL يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.