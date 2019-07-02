سعر Chiliz اليوم

السعر المباشر لمشروع Chiliz (CHZ) اليوم هو $ 0.01225، مع تغير بنسبة 1.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHZ الحالي إلى USD هو $ 0.01225 لكل CHZ.

يحتل Chiliz حاليًا المرتبة #111 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 127.56M، مع عرض متداول قدره 10.41B CHZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHZ بين $ 0.01213 (أدنى) و$ 0.01257 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.89147509، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0040007649349.

على المدى القصير، تحرك CHZ بمقدار -0.65% خلال الساعة الماضية و-7.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 88.86K.

معلومات سوق Chiliz (CHZ)

التصنيف No.111 القيمة السوقية $ 127.56M$ 127.56M $ 127.56M الحجم (24 ساعة) $ 88.86K$ 88.86K $ 88.86K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 127.56M$ 127.56M $ 127.56M إمداد دورة التداول 10.41B 10.41B 10.41B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 10,412,910,769 10,412,910,769 10,412,910,769 الحصة السوقية 0.01% تاريخ الإصدار 2019-07-02 00:00:00 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Chiliz هي $ 127.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 88.86K. العرض المتداول لـ CHZ يبلغ 10.41B، مع إجمالي عرض 10412910769. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 127.56M.