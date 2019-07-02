سعر Chiliz (CHZ)
السعر المباشر لمشروع Chiliz (CHZ) اليوم هو $ 0.01225، مع تغير بنسبة 1.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHZ الحالي إلى USD هو $ 0.01225 لكل CHZ.
يحتل Chiliz حاليًا المرتبة #111 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 127.56M، مع عرض متداول قدره 10.41B CHZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHZ بين $ 0.01213 (أدنى) و$ 0.01257 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.89147509، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0040007649349.
على المدى القصير، تحرك CHZ بمقدار -0.65% خلال الساعة الماضية و-7.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 88.86K.
No.111
0.01%
2019-07-02 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Chiliz هي $ 127.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 88.86K. العرض المتداول لـ CHZ يبلغ 10.41B، مع إجمالي عرض 10412910769. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 127.56M.
-0.65%
-1.92%
-7.34%
-7.34%
تتبع تغيرات أسعار Chiliz لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002398
|-1.92%
|30 يوم
|$ -0.00351
|-22.28%
|60 يوم
|$ -0.01097
|-47.25%
|90 يوم
|$ -0.03598
|-74.61%
سجل اليوم CHZ تغيرًا $ -0.0002398 (-1.92%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00351 (-22.28%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CHZ تغييرًا في $ -0.01097 (-47.25%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.03598 (-74.61%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Chiliz الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق CHZ: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
CHZ_USDT يتحرك فوق مركز المحور عند مستوى 0.01247 على الإطار الزمني 4 ساعات. وقد استقر السعر فوق مستوى S1 وخط المحور، مما يحافظ على استمرارية بنية المشترين. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، كما أن ترتيب مؤشر EMA يؤكد الاتجاه الصعودي. يقبع السوق ضمن نطاق ضيق من التذبذب، مع ظهور ملامح واضحة لتقارب نقاط القمة والقاع. تشكل مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة بالقرب من خط الصفر. يقع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، دون ظهور انحرافات متطرفة في الزخم. كما تشير قيم KDJ وStochRSI إلى اتجاه تصاعدي متزامن، مما يعكس تركّز قوة الشراء على المدى القصير. بعد أن ضاقت بولينجر باند، أصبحت الحركة مستوية، مع انخفاض حاد في معدل التقلبات. يحقق الطرفان (البائعون والمشترون) توازنًا مؤقتًا عند المستوى الحالي، مع غياب قوة دفع كافية لاختراق أي اتجاه واضح. يتمركز مستوى المقاومة R1 عند 0.01249، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.16% فقط، ما يجعله هدفًا قريبًا للاختبار. أما مستوى المقاومة R2 عند 0.01253 فهو أبعد نسبيًا، ويُعد مساحة مرجعية ثانوية. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم S1 عند 0.01241، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.48%، ويمثّل أول مستوى دفاعي. بينما يقع دعم S2 عند 0.01237، وهو أدنى مستوى، ويحدّ حدود الانخفاض. تتركز الأسعار الرئيسية بشكل كثيف، مما يضيق المساحات المتاحة للتحرك صعودًا أو هبوطًا.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Chiliz نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Chiliz، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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