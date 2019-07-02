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سعر Chiliz المباشر اليوم هو 0.01225 USD. القيمة السوقية لـ CHZ هي 127,558,156.92025 USD. تابع تحديثات أسعار CHZ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Chiliz المباشر اليوم هو 0.01225 USD. القيمة السوقية لـ CHZ هي 127,558,156.92025 USD. تابع تحديثات أسعار CHZ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CHZ

معلومات سعر CHZ

ما هو CHZ

الوثيقة البيضاء لـ CHZ

الموقع الرسمي لـ CHZ

اقتصاد توكن CHZ

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سعر Chiliz (CHZ)

السعر المباشر لـ 1 CHZ إلى USD:

$0.01225
$0.01225$0.01225
-1.92%1D
USD
مخطط أسعار Chiliz (CHZ) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:38:40 (UTC+8)

سعر Chiliz اليوم

السعر المباشر لمشروع Chiliz (CHZ) اليوم هو $ 0.01225، مع تغير بنسبة 1.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHZ الحالي إلى USD هو $ 0.01225 لكل CHZ.

يحتل Chiliz حاليًا المرتبة #111 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 127.56M، مع عرض متداول قدره 10.41B CHZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHZ بين $ 0.01213 (أدنى) و$ 0.01257 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.89147509، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0040007649349.

على المدى القصير، تحرك CHZ بمقدار -0.65% خلال الساعة الماضية و-7.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 88.86K.

معلومات سوق Chiliz (CHZ)

No.111

$ 127.56M
$ 127.56M$ 127.56M

$ 88.86K
$ 88.86K$ 88.86K

$ 127.56M
$ 127.56M$ 127.56M

10.41B
10.41B 10.41B

--
----

10,412,910,769
10,412,910,769 10,412,910,769

0.01%

2019-07-02 00:00:00

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Chiliz هي $ 127.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 88.86K. العرض المتداول لـ CHZ يبلغ 10.41B، مع إجمالي عرض 10412910769. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 127.56M.

سجل سعر Chiliz بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01213
$ 0.01213$ 0.01213
24 ساعة منخفض
$ 0.01257
$ 0.01257$ 0.01257
24 ساعة مرتفع

$ 0.01213
$ 0.01213$ 0.01213

$ 0.01257
$ 0.01257$ 0.01257

$ 0.89147509
$ 0.89147509$ 0.89147509

$ 0.0040007649349
$ 0.0040007649349$ 0.0040007649349

-0.65%

-1.92%

-7.34%

-7.34%

سجل سعر Chiliz (CHZ) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Chiliz لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002398-1.92%
30 يوم$ -0.00351-22.28%
60 يوم$ -0.01097-47.25%
90 يوم$ -0.03598-74.61%
تغير سعر Chiliz اليوم

سجل اليوم CHZ تغيرًا $ -0.0002398 (-1.92%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Chiliz لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00351 (-22.28%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Chiliz لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CHZ تغييرًا في $ -0.01097 (-47.25%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Chiliz لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.03598 (-74.61%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Chiliz

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Chiliz الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Chiliz اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CHZ: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

CHZ_USDT يتحرك فوق مركز المحور عند مستوى 0.01247 على الإطار الزمني 4 ساعات. وقد استقر السعر فوق مستوى S1 وخط المحور، مما يحافظ على استمرارية بنية المشترين. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، كما أن ترتيب مؤشر EMA يؤكد الاتجاه الصعودي. يقبع السوق ضمن نطاق ضيق من التذبذب، مع ظهور ملامح واضحة لتقارب نقاط القمة والقاع. تشكل مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة بالقرب من خط الصفر. يقع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، دون ظهور انحرافات متطرفة في الزخم. كما تشير قيم KDJ وStochRSI إلى اتجاه تصاعدي متزامن، مما يعكس تركّز قوة الشراء على المدى القصير. بعد أن ضاقت بولينجر باند، أصبحت الحركة مستوية، مع انخفاض حاد في معدل التقلبات. يحقق الطرفان (البائعون والمشترون) توازنًا مؤقتًا عند المستوى الحالي، مع غياب قوة دفع كافية لاختراق أي اتجاه واضح. يتمركز مستوى المقاومة R1 عند 0.01249، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.16% فقط، ما يجعله هدفًا قريبًا للاختبار. أما مستوى المقاومة R2 عند 0.01253 فهو أبعد نسبيًا، ويُعد مساحة مرجعية ثانوية. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم S1 عند 0.01241، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.48%، ويمثّل أول مستوى دفاعي. بينما يقع دعم S2 عند 0.01237، وهو أدنى مستوى، ويحدّ حدود الانخفاض. تتركز الأسعار الرئيسية بشكل كثيف، مما يضيق المساحات المتاحة للتحرك صعودًا أو هبوطًا.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Chiliz؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار Chiliz (CHZ):

1. الشراكات الرياضية - تُحفِّز التعاونات الجديدة مع الفرق وإطلاق رموز المعجبين الطلب.
2. اعتماد المنصة - يُؤثِّر ارتفاع مستوى تفاعل المستخدمين على منصة Socios.com في مدى فائدة الرمز.
3. المعنويات السوقية - تُؤثِّر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام في أسعار CHZ.
4. فائدة الرمز - استخدامه في التصويت، وتقديم المكافآت، والوصول إلى المحتوى الحصري.
5. المنافسة - المشاريع الأخرى في مجال الرياضة والعملات المشفرة.
6. الأخبار التنظيمية - تُؤثِّر لوائح المراهنات الرياضية واللوائح الخاصة بالعملات المشفرة في الأسعار.
7. الأحداث الرياضية الكبرى - مثل كأس العالم والأولمبياد التي تُعزِّز الاهتمام بالرمز.
8. إدراج الرمز في البورصات - تُزيد أزواج التداول الجديدة من إمكانية الوصول إليه.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Chiliz اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة Chiliz (CHZ) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

- اتخاذ قرارات التداول: يحتاج المتداولون النشطون إلى أسعار حالية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمراكز CHZ بشكل فعّال.

- تتبع المحافظ الاستثمارية: يراقب المستثمرون قيمة CHZ لتقييم أداء محافظهم في مجال العملات المشفرة وتحديد الأرباح والخسائر الإجمالية.

- التخطيط الزمني للسوق: تساعد معرفة الأسعار في تحديد نقاط الدخول أو الخروج المثلى لاستراتيجيات الاستثمار.

- الانخراط في الرياضة: تُمكّن CHZ من تشغيل رموز المعجبين الخاصة بالفرق الرياضية الكبرى، ولذلك يتابع المعجبون الأسعار للمشاركة في حوكمة الفرق والتمتع بتجارب حصرية.

- تقييم تأثير الأخبار: يمكن أن تؤثر الشراكات الكبرى مع أندية كرة القدم أو تحديثات المنصات بشكل كبير على سعر CHZ.

- فرص DeFi: تساعد الأسعار الحالية في تقييم خيارات زراعة العوائد أو المشاركة في عمليات الرهان أو توفير السيولة باستخدام CHZ.

- إدارة المخاطر: تتيح الأسعار في الوقت الفعلي إمكانية تحديد حجم المراكز بشكل مناسب ووضع أوامر وقف الخسارة.

- الخوف من فقدان الفرصة/المشاعر: غالبًا ما تدفع ضجة وسائل التواصل الاجتماعي والنقاشات المجتمعية الناس إلى التحقق من القيم الحالية لعملة CHZ.

توقعات أسعار Chiliz

Chiliz (CHZ) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CHZ في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرChiliz (CHZ) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Chiliz نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Chiliz الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CHZ للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Chiliz.

كيفية شراء واستثمار Chiliz في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Chiliz؟ شراء CHZ سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Chiliz. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Chiliz (CHZ).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Chiliz فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Chiliz (CHZ)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Chiliz

يسمح لك امتلاك Chiliz بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Chiliz ( CHZ )

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Chiliz المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Chiliz، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Chiliz الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Alleged SEC SecuritiesBase EcosystemChiliz Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Chiliz

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:38:40 (UTC+8)

تحديثات Chiliz (CHZ) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Chiliz

CHZ USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CHZ باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CHZ USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Chiliz (CHZ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Chiliz المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCHZ
$0.01225
$0.01225$0.01225
-2.00%
7.17M (USDT)
/USDCCHZ
$0.01222
$0.01222$0.01222
-2.00%
4.39M (USDT)

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