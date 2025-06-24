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EstateX السعر(ESX)

USD

مخطط أسعار EstateX (ESX) المباشر

$0.011237
$0.011237$0.011237
+3.92%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول ESX

السعر الحالي لـ EstateX (ESX) اليوم هو 0.011237 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من ESX إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق EstateX:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 1.04M USD
- تغير سعر EstateX خلال اليوم هو +3.92%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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ESX أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار EstateX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00042387+3.92%
30 يوم$ +0.008287+280.91%
60 يوم$ +0.008287+280.91%
90 يوم$ +0.008287+280.91%
تغير سعر EstateX اليوم

سجل اليوم ESX تغيرًا $ +0.00042387 (+3.92%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر EstateX لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.008287 (+280.91%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر EstateX لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ESX تغييرًا في $ +0.008287 (+280.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر EstateX لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.008287 (+280.91%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

ESX معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار EstateX: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.007301
$ 0.007301$ 0.007301

$ 0.013229
$ 0.013229$ 0.013229

$ 0.033992
$ 0.033992$ 0.033992

-10.03%

+3.92%

+280.91%

ESX معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

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ما هو EstateX ( ESX )

تُعدّ EstateX رائدةً في إضفاء الطابع الديمقراطي على سوق العقارات العالمي، الذي تبلغ قيمته 300 تريليون دولار أمريكي، وذلك من خلال معالجة التحديات الحرجة وجعل امتلاك العقارات في متناول الجميع وبأسعار معقولة ومرنة. ومن خلال تسخير تقنية البلوكتشين، تُمكّن EstateX أي شخص من البدء في بناء محفظة عقارية متنوعة بمبلغ لا يتجاوز 100 دولار أمريكي، مُحطمةً بذلك الحواجز التقليدية ومُتيحةً فرصًا لتكوين الثروات عالميًا.

متوفر EstateX على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك EstateX الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ESXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول EstateX على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء EstateX سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر EstateX

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل EstateX، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ ESX؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارEstateX.

سجل أسعار EstateX

يوفر تتبع مسار سعر ESX معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ ESX. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار EstateX.

توكنوميكس EstateX (ESX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس EstateX (ESX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ESX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء EstateX ( ESX )

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عملة ESX إلى العملات المحلية

1 ESX إلى VND
295.701655
1 ESX إلى AUD
A$0.01719261
1 ESX إلى GBP
0.00820301
1 ESX إلى EUR
0.00966382
1 ESX إلى USD
$0.011237
1 ESX إلى MYR
RM0.04764488
1 ESX إلى TRY
0.44520994
1 ESX إلى JPY
¥1.62756708
1 ESX إلى RUB
0.88064369
1 ESX إلى INR
0.96548304
1 ESX إلى IDR
Rp184.21308528
1 ESX إلى KRW
15.28838798
1 ESX إلى PHP
0.63882345
1 ESX إلى EGP
￡E.0.56241185
1 ESX إلى BRL
R$0.0618035
1 ESX إلى CAD
C$0.01539469
1 ESX إلى BDT
1.37327377
1 ESX إلى NGN
17.39465126
1 ESX إلى UAH
0.46880764
1 ESX إلى VES
Bs1.157411
1 ESX إلى PKR
Rs3.19951101
1 ESX إلى KZT
5.81020322
1 ESX إلى THB
฿0.36688805
1 ESX إلى TWD
NT$0.33126676
1 ESX إلى AED
د.إ0.04123979
1 ESX إلى CHF
Fr0.0089896
1 ESX إلى HKD
HK$0.08809808
1 ESX إلى MAD
.د.م0.10214433
1 ESX إلى MXN
$0.21372774
1 ESX إلى PLN
0.04101505

EstateX المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ EstateX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب EstateX الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

ESX
ESX
USD
USD

1 ESX = 0.011237 USD

تداول

USDTESX
$0.011237
$0.011237$0.011237
+53.53%

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