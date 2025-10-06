سعر Uranium.io المباشر اليوم هو 5 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XU3O8 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XU3O8 بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Uranium.io المباشر اليوم هو 5 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XU3O8 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XU3O8 بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Uranium.io

Uranium.io السعر(XU3O8)

السعر المباشر لـ 1 XU3O8 إلى USD:

$4.999
$4.999$4.999
0.00%1D
USD
مخطط أسعار Uranium.io (XU3O8) المباشر
معلومات سعر Uranium.io (XU3O8) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 4.852
$ 4.852$ 4.852
24 ساعة منخفض
$ 5.005
$ 5.005$ 5.005
24 ساعة مرتفع

$ 4.852
$ 4.852$ 4.852

$ 5.005
$ 5.005$ 5.005

--
----

--
----

+0.04%

0.00%

+4.10%

+4.10%

سعر Uranium.io (XU3O8) في الوقت الحقيقي هو $ 5. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XU3O8 بين أدنى سعر $ 4.852 وأعلى سعر $ 5.005، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXU3O8 على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XU3O8 +0.04% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +4.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Uranium.io (XU3O8)

--
----

$ 173.02K
$ 173.02K$ 173.02K

$ 800.00M
$ 800.00M$ 800.00M

--
----

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

القيمة السوقية الحالية لـ Uranium.io هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 173.02K. العرض المتداول لـ XU3O8 يبلغ --، مع إجمالي عرض 160000038. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 800.00M.

سجل سعر Uranium.io (XU3O8) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Uranium.io لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ -0.112-2.20%
60 يوم$ +0.245+5.15%
90 يوم$ +0.564+12.71%
تغير سعر Uranium.io اليوم

سجل اليوم XU3O8 تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Uranium.io لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.112 (-2.20%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Uranium.io لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XU3O8 تغييرًا في $ +0.245 (+5.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Uranium.io لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.564 (+12.71%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Uranium.io (XU3O8)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Uranium.io.

ما هو Uranium.io ( XU3O8 )

مشروع Uranium.io (XU3O8) هو أول يورانيوم مُرمّز في العالم، حيث يُمثّل كل توكن ملكية عادلة في يورانيوم فعلي، يتم تخزينه والتحقق منه بواسطة شركة Cameco. تم بناء XU3O8 كتوكِن ERC-20 على شبكة Etherlink، وهي شبكة من الطبقة الثانية (L2) عالية السرعة مدعومة بتقنية Tezos، مما يجمع بين التركيب العميق على السلسلة والبنية التحتية ذات المستوى المؤسسي.

متوفر Uranium.io على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Uranium.io الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين XU3O8لترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Uranium.io على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Uranium.io سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Uranium.io (USD)

كم ستكون قيمة Uranium.io (XU3O8) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Uranium.io (XU3O8) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Uranium.io.

تحقق الآن من توقعات سعر Uranium.io!

توكنوميكس Uranium.io (XU3O8)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Uranium.io (XU3O8) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس XU3O8 والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Uranium.io ( XU3O8 )

هل تبحث عن كيفية شراء Uranium.io؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Uranium.io على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة XU3O8 إلى العملات المحلية

1 Uranium.io (XU3O8) إلى VND
131,575
1 Uranium.io (XU3O8) إلى AUD
A$7.55
1 Uranium.io (XU3O8) إلى GBP
3.75
1 Uranium.io (XU3O8) إلى EUR
4.25
1 Uranium.io (XU3O8) إلى USD
$5
1 Uranium.io (XU3O8) إلى MYR
RM20.95
1 Uranium.io (XU3O8) إلى TRY
209.75
1 Uranium.io (XU3O8) إلى JPY
¥760
1 Uranium.io (XU3O8) إلى ARS
ARS$7,363.75
1 Uranium.io (XU3O8) إلى RUB
396.25
1 Uranium.io (XU3O8) إلى INR
441.4
1 Uranium.io (XU3O8) إلى IDR
Rp83,333.3
1 Uranium.io (XU3O8) إلى PHP
293.7
1 Uranium.io (XU3O8) إلى EGP
￡E.236.85
1 Uranium.io (XU3O8) إلى BRL
R$26.75
1 Uranium.io (XU3O8) إلى CAD
C$6.95
1 Uranium.io (XU3O8) إلى BDT
612.1
1 Uranium.io (XU3O8) إلى NGN
7,278
1 Uranium.io (XU3O8) إلى COP
$19,305
1 Uranium.io (XU3O8) إلى ZAR
R.85.7
1 Uranium.io (XU3O8) إلى UAH
210.55
1 Uranium.io (XU3O8) إلى TZS
T.Sh.12,315.25
1 Uranium.io (XU3O8) إلى VES
Bs1,085
1 Uranium.io (XU3O8) إلى CLP
$4,705
1 Uranium.io (XU3O8) إلى PKR
Rs1,417.6
1 Uranium.io (XU3O8) إلى KZT
2,668.05
1 Uranium.io (XU3O8) إلى THB
฿161.4
1 Uranium.io (XU3O8) إلى TWD
NT$152.85
1 Uranium.io (XU3O8) إلى AED
د.إ18.35
1 Uranium.io (XU3O8) إلى CHF
Fr3.95
1 Uranium.io (XU3O8) إلى HKD
HK$38.85
1 Uranium.io (XU3O8) إلى AMD
֏1,915.7
1 Uranium.io (XU3O8) إلى MAD
.د.م46.15
1 Uranium.io (XU3O8) إلى MXN
$92.2
1 Uranium.io (XU3O8) إلى SAR
ريال18.75
1 Uranium.io (XU3O8) إلى ETB
Br758.35
1 Uranium.io (XU3O8) إلى KES
KSh645.95
1 Uranium.io (XU3O8) إلى JOD
د.أ3.545
1 Uranium.io (XU3O8) إلى PLN
18.15
1 Uranium.io (XU3O8) إلى RON
лв21.85
1 Uranium.io (XU3O8) إلى SEK
kr46.9
1 Uranium.io (XU3O8) إلى BGN
лв8.4
1 Uranium.io (XU3O8) إلى HUF
Ft1,669.4
1 Uranium.io (XU3O8) إلى CZK
104.5
1 Uranium.io (XU3O8) إلى KWD
د.ك1.53
1 Uranium.io (XU3O8) إلى ILS
16.25
1 Uranium.io (XU3O8) إلى BOB
Bs34.55
1 Uranium.io (XU3O8) إلى AZN
8.5
1 Uranium.io (XU3O8) إلى TJS
SM46.2
1 Uranium.io (XU3O8) إلى GEL
13.6
1 Uranium.io (XU3O8) إلى AOA
Kz4,557.85
1 Uranium.io (XU3O8) إلى BHD
.د.ب1.88
1 Uranium.io (XU3O8) إلى BMD
$5
1 Uranium.io (XU3O8) إلى DKK
kr32.1
1 Uranium.io (XU3O8) إلى HNL
L131.7
1 Uranium.io (XU3O8) إلى MUR
227.55
1 Uranium.io (XU3O8) إلى NAD
$86.35
1 Uranium.io (XU3O8) إلى NOK
kr49.9
1 Uranium.io (XU3O8) إلى NZD
$8.6
1 Uranium.io (XU3O8) إلى PAB
B/.5
1 Uranium.io (XU3O8) إلى PGK
K21.05
1 Uranium.io (XU3O8) إلى QAR
ر.ق18.2
1 Uranium.io (XU3O8) إلى RSD
дин.504.1
1 Uranium.io (XU3O8) إلى UZS
soʻm60,240.95
1 Uranium.io (XU3O8) إلى ALL
L415.35
1 Uranium.io (XU3O8) إلى ANG
ƒ8.95
1 Uranium.io (XU3O8) إلى AWG
ƒ9
1 Uranium.io (XU3O8) إلى BBD
$10
1 Uranium.io (XU3O8) إلى BAM
KM8.35
1 Uranium.io (XU3O8) إلى BIF
Fr14,745
1 Uranium.io (XU3O8) إلى BND
$6.45
1 Uranium.io (XU3O8) إلى BSD
$5
1 Uranium.io (XU3O8) إلى JMD
$802.4
1 Uranium.io (XU3O8) إلى KHR
20,161.25
1 Uranium.io (XU3O8) إلى KMF
Fr2,105
1 Uranium.io (XU3O8) إلى LAK
108,695.65
1 Uranium.io (XU3O8) إلى LKR
රු1,522.95
1 Uranium.io (XU3O8) إلى MDL
L85
1 Uranium.io (XU3O8) إلى MGA
Ar22,321.4
1 Uranium.io (XU3O8) إلى MOP
P40.05
1 Uranium.io (XU3O8) إلى MVR
76.5
1 Uranium.io (XU3O8) إلى MWK
MK8,680.55
1 Uranium.io (XU3O8) إلى MZN
MT319.5
1 Uranium.io (XU3O8) إلى NPR
रु706.5
1 Uranium.io (XU3O8) إلى PYG
35,460
1 Uranium.io (XU3O8) إلى RWF
Fr7,265
1 Uranium.io (XU3O8) إلى SBD
$41.1
1 Uranium.io (XU3O8) إلى SCR
69.4
1 Uranium.io (XU3O8) إلى SRD
$197.7
1 Uranium.io (XU3O8) إلى SVC
$43.75
1 Uranium.io (XU3O8) إلى SZL
L86.35
1 Uranium.io (XU3O8) إلى TMT
m17.5
1 Uranium.io (XU3O8) إلى TND
د.ت14.68
1 Uranium.io (XU3O8) إلى TTD
$33.95
1 Uranium.io (XU3O8) إلى UGX
Sh17,420
1 Uranium.io (XU3O8) إلى XAF
Fr2,820
1 Uranium.io (XU3O8) إلى XCD
$13.5
1 Uranium.io (XU3O8) إلى XOF
Fr2,820
1 Uranium.io (XU3O8) إلى XPF
Fr510
1 Uranium.io (XU3O8) إلى BWP
P71.15
1 Uranium.io (XU3O8) إلى BZD
$10.05
1 Uranium.io (XU3O8) إلى CVE
$473.35
1 Uranium.io (XU3O8) إلى DJF
Fr890
1 Uranium.io (XU3O8) إلى DOP
$320.3
1 Uranium.io (XU3O8) إلى DZD
د.ج649.5
1 Uranium.io (XU3O8) إلى FJD
$11.25
1 Uranium.io (XU3O8) إلى GNF
Fr43,475
1 Uranium.io (XU3O8) إلى GTQ
Q38.3
1 Uranium.io (XU3O8) إلى GYD
$1,047.1
1 Uranium.io (XU3O8) إلى ISK
kr615

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Uranium.io

كم يساوي Uranium.io (XU3O8) اليوم؟
سعر XU3O8 المباشر في USD هو USD 5، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر XU3O8 إلى USD الحالي؟
سعر XU3O8 إلى USD الحالي هو $ 5. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Uranium.io ؟
القيمة السوقية لعملة XU3O8 هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن XU3O8؟
العرض المتداول لتوكن XU3O8 هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ XU3O8؟
حقق XU3O8 سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ XU3O8؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- XU3O8.
ما هو حجم تداول XU3O8؟
حجم تداول XU3O8 المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 173.02K USD.
هل سترتفع XU3O8 هذا العام؟
قد يرتفع XU3O8 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر XU3O8 لمزيد من التحليل المتعمق.
