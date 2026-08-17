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سعر SUSHI المباشر اليوم هو 0.1611 USD. القيمة السوقية لـ SUSHI هي 46,209,124.308794793777 USD. تابع تحديثات أسعار SUSHI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر SUSHI المباشر اليوم هو 0.1611 USD. القيمة السوقية لـ SUSHI هي 46,209,124.308794793777 USD. تابع تحديثات أسعار SUSHI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SUSHI

معلومات سعر SUSHI

ما هو SUSHI

الوثيقة البيضاء لـ SUSHI

الموقع الرسمي لـ SUSHI

اقتصاد توكن SUSHI

توقعات سعر SUSHI

سجل SUSHI

دليل شراء SUSHI

محول عملة SUSHI إلى الفيات

عقود SUSHI الفورية

SUSHI عقود USDT-M الآجلة

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سعر SUSHI (SUSHI)

السعر المباشر لـ 1 SUSHI إلى USD:

$0.1611
$0.1611$0.1611
+0.06%1D
USD
مخطط أسعار SUSHI (SUSHI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:08:22 (UTC+8)

سعر SUSHI اليوم

السعر المباشر لمشروع SUSHI (SUSHI) اليوم هو $ 0.1611، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUSHI الحالي إلى USD هو $ 0.1611 لكل SUSHI.

يحتل SUSHI حاليًا المرتبة #401 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 46.21M، مع عرض متداول قدره 286.84M SUSHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUSHI بين $ 0.1573 (أدنى) و$ 0.1627 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 23.38225619، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.16059337892889144.

على المدى القصير، تحرك SUSHI بمقدار -0.68% خلال الساعة الماضية و-3.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.87K.

معلومات سوق SUSHI (SUSHI)

No.401

$ 46.21M
$ 46.21M$ 46.21M

$ 55.87K
$ 55.87K$ 55.87K

$ 46.96M
$ 46.96M$ 46.96M

286.84M
286.84M 286.84M

291,514,753.90092285
291,514,753.90092285 291,514,753.90092285

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ SUSHI هي $ 46.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.87K. العرض المتداول لـ SUSHI يبلغ 286.84M، مع إجمالي عرض 291514753.90092285. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.96M.

سجل سعر SUSHI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1573
$ 0.1573$ 0.1573
24 ساعة منخفض
$ 0.1627
$ 0.1627$ 0.1627
24 ساعة مرتفع

$ 0.1573
$ 0.1573$ 0.1573

$ 0.1627
$ 0.1627$ 0.1627

$ 23.38225619
$ 23.38225619$ 23.38225619

$ 0.16059337892889144
$ 0.16059337892889144$ 0.16059337892889144

-0.68%

+0.06%

-3.88%

-3.88%

سجل سعر SUSHI (SUSHI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار SUSHI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000097+0.06%
30 يوم$ 00.00%
60 يوم$ -0.0135-7.74%
90 يوم$ -0.0463-22.33%
تغير سعر SUSHI اليوم

سجل اليوم SUSHI تغيرًا $ +0.000097 (+0.06%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SUSHI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ 0 (0.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SUSHI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SUSHI تغييرًا في $ -0.0135 (-7.74%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SUSHI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0463 (-22.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة SUSHI (SUSHI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار SUSHI.

تحليل SUSHI

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار SUSHI الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق SUSHI اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق SUSHI: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

السُّشِي_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.1597. يقبع السعر بالقرب من المنطقة الملاصقة للمركز عند 0.1606. تشير أنظمة الترددات إلى أن السعر الحالي متطابق مع مستوى S1، بينما يشكّل المستوى R1 عند 0.1615 مقاومة مباشرة. أما على الجانب الأدنى، فإن مستوى S2 عند 0.1588 يمثّل نقطة مرجعية قريبة. يتخذ هيكل السوق شكل حركة تداول ضيقة ضمن نطاق تراوح، حيث يحقق الطرفان (البائعون والمشترون) توازنًا حول نقاط التردد الرئيسية. لم يتمكن السعر بعد من اختراق نطاق الضغط المركزي بشكل فعال. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA إشارات ترتيب شراء واضحة. كما أكّد مؤشر MACD حدوث تقاطع ذهبي، مما يدل على تحول محتمل في الزخم القصير المدى. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة المحايدة، ما يشير إلى عدم اتخاذ اتجاه واضح حتى الآن. كما لوحظ ظهور تباين بين المؤشرات السريعة والبطيئة، إذ تدعم المتوسطات المتحركة الاتجاه الصعودي دون أن يواكبها مؤشرات التذبذب. وتبقى معدلات التقلبات منخفضة، فيما يُظهر توزيع الزخم تشتتًا نسبيًا دون تشكيل قوة موحدة. تشير مستويات المقاومة الرئيسية القريبة إلى 0.1615، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.1%. أما مستوى الدعم الرئيسي القريب فهو عند 0.1588، ويقع على بُعد 0.6% من السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى المقاومة المرجعي البعيد عند 0.1624، والذي يبعد بنسبة 1.7% عن السعر الحالي. أما مستوى الدعم المرجعي البعيد فيحتاج إلى مراقبة مستويات التردد الأدنى. يقع السعر الحالي بين مستوى S1 والمركز، مما يجعل نطاق التداول ضيقًا جدًا، الأمر الذي يحدّ من حجم التقلبات اللحظية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار SUSHI؟

تتأثر أسعار السوشي بما يلي: حجم تداول DEX على منصة SushiSwap، وإجمالي القيمة المُقفلة (TVL)، ومقترحات الحوكمة والتحديثات البروتوكولية، ومكافآت زراعة العائد وعوائد الرهان، والمنافسة من قبل منصات DEX الأخرى مثل Uniswap، ومشاعر سوق DeFi بشكل عام، وارتباط بيتكوين/إيثريوم، والأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر في منصات DEX، وتغييرات المعروض من التوكنات، واعتماد الميزات الجديدة مثل الوظائف عبر السلاسل.

لماذا يريد الناس معرفة سعر SUSHI اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر السوشي اليوم لأن: 1) تُؤثِّر قرارات التداول – توقيت الشراء/البيع – في الأرباح؛ 2) يساعد تتبع المحافظ الاستثمارية في رصد التغيّرات في قيمة الاستثمارات؛ 3) يُسهم تحليل السوق في تحديد الاتجاهات والأنماط؛ 4) تُتيح فرص التمويل اللامركزي (DeFi) حيث إنَّ سوشي يُمكِّن منصة SushiSwap DEX بفضل مكافآت زراعة العائد.

توقعات أسعار SUSHI

SUSHI (SUSHI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SUSHI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSUSHI (SUSHI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SUSHI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر SUSHI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SUSHI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار SUSHI.

كيفية شراء واستثمار SUSHI في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع SUSHI؟ شراء SUSHI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء SUSHI. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء SUSHI (SUSHI).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة SUSHI فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء SUSHI (SUSHI)

ماذا يمكنك أن تفعل مع SUSHI

يسمح لك امتلاك SUSHI بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو SUSHI ( SUSHI )

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

SUSHI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SUSHI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب SUSHI الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SUSHI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:08:22 (UTC+8)

تحديثات SUSHI (SUSHI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن SUSHI

SUSHI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SUSHI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SUSHI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق SUSHI (SUSHI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SUSHI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSUSHI
$0.1614
$0.1614$0.1614
+0.31%
348.42K (USDT)
/USDCSUSHI
$0.1614
$0.1614$0.1614
+0.37%
338.11K (USDT)

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1 SUSHI = 0.1611 USD