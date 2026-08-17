سعر SUSHI اليوم

السعر المباشر لمشروع SUSHI (SUSHI) اليوم هو $ 0.1611، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUSHI الحالي إلى USD هو $ 0.1611 لكل SUSHI.

يحتل SUSHI حاليًا المرتبة #401 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 46.21M، مع عرض متداول قدره 286.84M SUSHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUSHI بين $ 0.1573 (أدنى) و$ 0.1627 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 23.38225619، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.16059337892889144.

على المدى القصير، تحرك SUSHI بمقدار -0.68% خلال الساعة الماضية و-3.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.87K.

معلومات سوق SUSHI (SUSHI)

التصنيف No.401 القيمة السوقية $ 46.21M$ 46.21M $ 46.21M الحجم (24 ساعة) $ 55.87K$ 55.87K $ 55.87K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 46.96M$ 46.96M $ 46.96M إمداد دورة التداول 286.84M 286.84M 286.84M إجمالي العرض 291,514,753.90092285 291,514,753.90092285 291,514,753.90092285 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ SUSHI هي $ 46.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.87K. العرض المتداول لـ SUSHI يبلغ 286.84M، مع إجمالي عرض 291514753.90092285. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.96M.