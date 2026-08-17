سعر SUSHI (SUSHI)
السعر المباشر لمشروع SUSHI (SUSHI) اليوم هو $ 0.1611، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUSHI الحالي إلى USD هو $ 0.1611 لكل SUSHI.
يحتل SUSHI حاليًا المرتبة #401 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 46.21M، مع عرض متداول قدره 286.84M SUSHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUSHI بين $ 0.1573 (أدنى) و$ 0.1627 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 23.38225619، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.16059337892889144.
على المدى القصير، تحرك SUSHI بمقدار -0.68% خلال الساعة الماضية و-3.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.87K.
No.401
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ SUSHI هي $ 46.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.87K. العرض المتداول لـ SUSHI يبلغ 286.84M، مع إجمالي عرض 291514753.90092285. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.96M.
-0.68%
+0.06%
-3.88%
-3.88%
تتبع تغيرات أسعار SUSHI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000097
|+0.06%
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ -0.0135
|-7.74%
|90 يوم
|$ -0.0463
|-22.33%
سجل اليوم SUSHI تغيرًا $ +0.000097 (+0.06%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ 0 (0.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SUSHI تغييرًا في $ -0.0135 (-7.74%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0463 (-22.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار SUSHI الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق SUSHI: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
السُّشِي_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.1597. يقبع السعر بالقرب من المنطقة الملاصقة للمركز عند 0.1606. تشير أنظمة الترددات إلى أن السعر الحالي متطابق مع مستوى S1، بينما يشكّل المستوى R1 عند 0.1615 مقاومة مباشرة. أما على الجانب الأدنى، فإن مستوى S2 عند 0.1588 يمثّل نقطة مرجعية قريبة. يتخذ هيكل السوق شكل حركة تداول ضيقة ضمن نطاق تراوح، حيث يحقق الطرفان (البائعون والمشترون) توازنًا حول نقاط التردد الرئيسية. لم يتمكن السعر بعد من اختراق نطاق الضغط المركزي بشكل فعال. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA إشارات ترتيب شراء واضحة. كما أكّد مؤشر MACD حدوث تقاطع ذهبي، مما يدل على تحول محتمل في الزخم القصير المدى. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة المحايدة، ما يشير إلى عدم اتخاذ اتجاه واضح حتى الآن. كما لوحظ ظهور تباين بين المؤشرات السريعة والبطيئة، إذ تدعم المتوسطات المتحركة الاتجاه الصعودي دون أن يواكبها مؤشرات التذبذب. وتبقى معدلات التقلبات منخفضة، فيما يُظهر توزيع الزخم تشتتًا نسبيًا دون تشكيل قوة موحدة. تشير مستويات المقاومة الرئيسية القريبة إلى 0.1615، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.1%. أما مستوى الدعم الرئيسي القريب فهو عند 0.1588، ويقع على بُعد 0.6% من السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى المقاومة المرجعي البعيد عند 0.1624، والذي يبعد بنسبة 1.7% عن السعر الحالي. أما مستوى الدعم المرجعي البعيد فيحتاج إلى مراقبة مستويات التردد الأدنى. يقع السعر الحالي بين مستوى S1 والمركز، مما يجعل نطاق التداول ضيقًا جدًا، الأمر الذي يحدّ من حجم التقلبات اللحظية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SUSHI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SUSHI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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