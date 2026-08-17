سعر 2u2 اليوم

السعر المباشر لمشروع 2u2 (2U2) اليوم هو $ 0.00283، مع تغير بنسبة 6.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 2U2 الحالي إلى USD هو $ 0.00283 لكل 2U2.

يحتل 2u2 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- 2U2. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 2U2 بين $ 0.00274 (أدنى) و$ 0.0032 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك 2U2 بمقدار +2.53% خلال الساعة الماضية و-38.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.40K.

معلومات سوق 2u2 (2U2)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.66M$ 5.66M $ 5.66M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ 2u2 هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.40K. العرض المتداول لـ 2U2 يبلغ --، مع إجمالي عرض 2000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.66M.