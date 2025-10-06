سعر StablR USD المباشر اليوم هو 1.001 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي USDR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر USDR بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر StablR USD المباشر اليوم هو 1.001 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي USDR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر USDR بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار StablR USD

StablR USD السعر(USDR)

السعر المباشر لـ 1 USDR إلى USD:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
USD
مخطط أسعار StablR USD (USDR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:07:25 (UTC+8)

معلومات سعر StablR USD (USDR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 ساعة منخفض
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 ساعة مرتفع

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

سعر StablR USD (USDR) في الوقت الحقيقي هو $ 1.001. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USDR بين أدنى سعر $ 1.001 وأعلى سعر $ 1.001، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSDR على الإطلاق هو $ 1.02146361646693، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.980782166260219.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USDR 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق StablR USD (USDR)

No.1209

$ 8.81M
$ 8.81M$ 8.81M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.81M
$ 8.81M$ 8.81M

8.80M
8.80M 8.80M

--
----

8,804,451.68
8,804,451.68 8,804,451.68

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ StablR USD هي $ 8.81M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ USDR يبلغ 8.80M، مع إجمالي عرض 8804451.68. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.81M.

سجل سعر StablR USD (USDR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار StablR USD لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ +0.001+0.10%
60 يوم$ +0.007+0.70%
90 يوم$ +0.002+0.20%
تغير سعر StablR USD اليوم

سجل اليوم USDR تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر StablR USD لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.001 (+0.10%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر StablR USD لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد USDR تغييرًا في $ +0.007 (+0.70%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر StablR USD لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.002 (+0.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة StablR USD (USDR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار StablR USD.

ما هو StablR USD ( USDR )

عملة StablR USD (USDR) هي عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي، متوافقة مع معايير MiCAR، ومرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي، وقابلة للاسترداد بنسبة 1:1. العملة المستقرة مضمونة بسندات حكومية ورقية وقصيرة الأجل. الغرض الرئيسي من StablR USD (USDR) هو توفير بديل رقمي للعملات التقليدية، أكثر كفاءة وأمانًا وسهولة في الوصول. يمكن استخدام StablR USD (USDR) كوسيلة للتبادل، ومخزن للقيمة، ووحدة حساب. من بين الاستخدامات الرئيسية لعملة StablR USD (USDR) تمكين المدفوعات بشكل أسرع وأقل تكلفة، وتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين (العملات الأجنبية)، وتمكين أنظمة مالية أكثر مرونة وقدرة على الصمود.

متوفر StablR USD على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك StablR USD الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين USDRلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول StablR USD على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء StablR USD سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر StablR USD (USD)

كم ستكون قيمة StablR USD (USDR) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك StablR USD (USDR) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة StablR USD.

تحقق الآن من توقعات سعر StablR USD!

توكنوميكس StablR USD (USDR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس StablR USD (USDR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس USDR والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء StablR USD ( USDR )

هل تبحث عن كيفية شراء StablR USD؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء StablR USD على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة USDR إلى العملات المحلية

1 StablR USD (USDR) إلى VND
26,341.315
1 StablR USD (USDR) إلى AUD
A$1.51151
1 StablR USD (USDR) إلى GBP
0.75075
1 StablR USD (USDR) إلى EUR
0.85085
1 StablR USD (USDR) إلى USD
$1.001
1 StablR USD (USDR) إلى MYR
RM4.19419
1 StablR USD (USDR) إلى TRY
41.99195
1 StablR USD (USDR) إلى JPY
¥152.152
1 StablR USD (USDR) إلى ARS
ARS$1,474.22275
1 StablR USD (USDR) إلى RUB
79.32925
1 StablR USD (USDR) إلى INR
88.36828
1 StablR USD (USDR) إلى IDR
Rp16,683.32666
1 StablR USD (USDR) إلى PHP
58.79874
1 StablR USD (USDR) إلى EGP
￡E.47.41737
1 StablR USD (USDR) إلى BRL
R$5.35535
1 StablR USD (USDR) إلى CAD
C$1.39139
1 StablR USD (USDR) إلى BDT
122.54242
1 StablR USD (USDR) إلى NGN
1,457.0556
1 StablR USD (USDR) إلى COP
$3,864.861
1 StablR USD (USDR) إلى ZAR
R.17.15714
1 StablR USD (USDR) إلى UAH
42.15211
1 StablR USD (USDR) إلى TZS
T.Sh.2,465.51305
1 StablR USD (USDR) إلى VES
Bs217.217
1 StablR USD (USDR) إلى CLP
$941.941
1 StablR USD (USDR) إلى PKR
Rs283.80352
1 StablR USD (USDR) إلى KZT
534.14361
1 StablR USD (USDR) إلى THB
฿32.31228
1 StablR USD (USDR) إلى TWD
NT$30.60057
1 StablR USD (USDR) إلى AED
د.إ3.67367
1 StablR USD (USDR) إلى CHF
Fr0.79079
1 StablR USD (USDR) إلى HKD
HK$7.77777
1 StablR USD (USDR) إلى AMD
֏383.52314
1 StablR USD (USDR) إلى MAD
.د.م9.23923
1 StablR USD (USDR) إلى MXN
$18.45844
1 StablR USD (USDR) إلى SAR
ريال3.75375
1 StablR USD (USDR) إلى ETB
Br151.82167
1 StablR USD (USDR) إلى KES
KSh129.31919
1 StablR USD (USDR) إلى JOD
د.أ0.709709
1 StablR USD (USDR) إلى PLN
3.63363
1 StablR USD (USDR) إلى RON
лв4.37437
1 StablR USD (USDR) إلى SEK
kr9.38938
1 StablR USD (USDR) إلى BGN
лв1.68168
1 StablR USD (USDR) إلى HUF
Ft334.21388
1 StablR USD (USDR) إلى CZK
20.9209
1 StablR USD (USDR) إلى KWD
د.ك0.306306
1 StablR USD (USDR) إلى ILS
3.25325
1 StablR USD (USDR) إلى BOB
Bs6.91691
1 StablR USD (USDR) إلى AZN
1.7017
1 StablR USD (USDR) إلى TJS
SM9.24924
1 StablR USD (USDR) إلى GEL
2.72272
1 StablR USD (USDR) إلى AOA
Kz912.48157
1 StablR USD (USDR) إلى BHD
.د.ب0.376376
1 StablR USD (USDR) إلى BMD
$1.001
1 StablR USD (USDR) إلى DKK
kr6.42642
1 StablR USD (USDR) إلى HNL
L26.36634
1 StablR USD (USDR) إلى MUR
45.55551
1 StablR USD (USDR) إلى NAD
$17.28727
1 StablR USD (USDR) إلى NOK
kr9.98998
1 StablR USD (USDR) إلى NZD
$1.72172
1 StablR USD (USDR) إلى PAB
B/.1.001
1 StablR USD (USDR) إلى PGK
K4.21421
1 StablR USD (USDR) إلى QAR
ر.ق3.64364
1 StablR USD (USDR) إلى RSD
дин.100.92082
1 StablR USD (USDR) إلى UZS
soʻm12,060.23819
1 StablR USD (USDR) إلى ALL
L83.15307
1 StablR USD (USDR) إلى ANG
ƒ1.79179
1 StablR USD (USDR) إلى AWG
ƒ1.8018
1 StablR USD (USDR) إلى BBD
$2.002
1 StablR USD (USDR) إلى BAM
KM1.67167
1 StablR USD (USDR) إلى BIF
Fr2,951.949
1 StablR USD (USDR) إلى BND
$1.29129
1 StablR USD (USDR) إلى BSD
$1.001
1 StablR USD (USDR) إلى JMD
$160.64048
1 StablR USD (USDR) إلى KHR
4,036.28225
1 StablR USD (USDR) إلى KMF
Fr421.421
1 StablR USD (USDR) إلى LAK
21,760.86913
1 StablR USD (USDR) إلى LKR
රු304.89459
1 StablR USD (USDR) إلى MDL
L17.017
1 StablR USD (USDR) إلى MGA
Ar4,468.74428
1 StablR USD (USDR) إلى MOP
P8.01801
1 StablR USD (USDR) إلى MVR
15.3153
1 StablR USD (USDR) إلى MWK
MK1,737.84611
1 StablR USD (USDR) إلى MZN
MT63.9639
1 StablR USD (USDR) إلى NPR
रु141.4413
1 StablR USD (USDR) إلى PYG
7,099.092
1 StablR USD (USDR) إلى RWF
Fr1,454.453
1 StablR USD (USDR) إلى SBD
$8.22822
1 StablR USD (USDR) إلى SCR
13.89388
1 StablR USD (USDR) إلى SRD
$39.57954
1 StablR USD (USDR) إلى SVC
$8.75875
1 StablR USD (USDR) إلى SZL
L17.28727
1 StablR USD (USDR) إلى TMT
m3.5035
1 StablR USD (USDR) إلى TND
د.ت2.938936
1 StablR USD (USDR) إلى TTD
$6.79679
1 StablR USD (USDR) إلى UGX
Sh3,487.484
1 StablR USD (USDR) إلى XAF
Fr564.564
1 StablR USD (USDR) إلى XCD
$2.7027
1 StablR USD (USDR) إلى XOF
Fr564.564
1 StablR USD (USDR) إلى XPF
Fr102.102
1 StablR USD (USDR) إلى BWP
P14.24423
1 StablR USD (USDR) إلى BZD
$2.01201
1 StablR USD (USDR) إلى CVE
$94.76467
1 StablR USD (USDR) إلى DJF
Fr178.178
1 StablR USD (USDR) إلى DOP
$64.12406
1 StablR USD (USDR) إلى DZD
د.ج130.0299
1 StablR USD (USDR) إلى FJD
$2.25225
1 StablR USD (USDR) إلى GNF
Fr8,703.695
1 StablR USD (USDR) إلى GTQ
Q7.66766
1 StablR USD (USDR) إلى GYD
$209.62942
1 StablR USD (USDR) إلى ISK
kr123.123

StablR USD المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ StablR USD، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب StablR USD الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول StablR USD

كم يساوي StablR USD (USDR) اليوم؟
سعر USDR المباشر في USD هو USD 1.001، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر USDR إلى USD الحالي؟
سعر USDR إلى USD الحالي هو $ 1.001. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ StablR USD ؟
القيمة السوقية لعملة USDR هي $ 8.81M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن USDR؟
العرض المتداول لتوكن USDR هو 8.80M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ USDR؟
حقق USDR سعرًا قياسيًا قدره 1.02146361646693 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ USDR؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.980782166260219 USDR.
ما هو حجم تداول USDR؟
حجم تداول USDR المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 0.00 USD.
هل سترتفع USDR هذا العام؟
قد يرتفع USDR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر USDR لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:07:25 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة USDR إلى USD

المبلغ

USDR
USDR
USD
USD

1 USDR = 1 USD

تداول USDR

/USDCUSDR
$0.999
$0.999$0.999
0.00%
/USDTUSDR
$1.001
$1.001$1.001
0.00%

