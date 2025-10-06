ما هو StablR USD ( USDR )

عملة StablR USD (USDR) هي عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي، متوافقة مع معايير MiCAR، ومرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي، وقابلة للاسترداد بنسبة 1:1. العملة المستقرة مضمونة بسندات حكومية ورقية وقصيرة الأجل. الغرض الرئيسي من StablR USD (USDR) هو توفير بديل رقمي للعملات التقليدية، أكثر كفاءة وأمانًا وسهولة في الوصول. يمكن استخدام StablR USD (USDR) كوسيلة للتبادل، ومخزن للقيمة، ووحدة حساب. من بين الاستخدامات الرئيسية لعملة StablR USD (USDR) تمكين المدفوعات بشكل أسرع وأقل تكلفة، وتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين (العملات الأجنبية)، وتمكين أنظمة مالية أكثر مرونة وقدرة على الصمود. عملة StablR USD (USDR) هي عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي، متوافقة مع معايير MiCAR، ومرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي، وقابلة للاسترداد بنسبة 1:1. العملة المستقرة مضمونة بسندات حكومية ورقية وقصيرة الأجل. الغرض الرئيسي من StablR USD (USDR) هو توفير بديل رقمي للعملات التقليدية، أكثر كفاءة وأمانًا وسهولة في الوصول. يمكن استخدام StablR USD (USDR) كوسيلة للتبادل، ومخزن للقيمة، ووحدة حساب. من بين الاستخدامات الرئيسية لعملة StablR USD (USDR) تمكين المدفوعات بشكل أسرع وأقل تكلفة، وتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين (العملات الأجنبية)، وتمكين أنظمة مالية أكثر مرونة وقدرة على الصمود.

متوفر StablR USD على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك StablR USD الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:

- التحقق من توفر تخزين USDRلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.

- اقرأ المراجعات والتحليلات حول StablR USD على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء StablR USD سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر StablR USD (USD)

كم ستكون قيمة StablR USD (USDR) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك StablR USD (USDR) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة StablR USD.

تحقق الآن من توقعات سعر StablR USD!

توكنوميكس StablR USD (USDR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس StablR USD (USDR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس USDR والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء StablR USD ( USDR )

هل تبحث عن كيفية شراء StablR USD؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء StablR USD على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة USDR إلى العملات المحلية

جرب المحول

StablR USD المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ StablR USD، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول StablR USD كم يساوي StablR USD (USDR) اليوم؟ سعر USDR المباشر في USD هو USD 1.001 ، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق. ما هو سعر USDR إلى USD الحالي؟ $ 1.001 . راجع سعر USDR إلى USD الحالي هو. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة. ما هي القيمة السوقية لـ StablR USD ؟ القيمة السوقية لعملة USDR هي $ 8.81M USD . القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها. ما هو العرض المتداول لتوكن USDR؟ العرض المتداول لتوكن USDR هو 8.80M USD . ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ USDR؟ حقق USDR سعرًا قياسيًا قدره 1.02146361646693 USD . ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ USDR؟ أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.980782166260219 USDR . ما هو حجم تداول USDR؟ حجم تداول USDR المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 0.00 USD . هل سترتفع USDR هذا العام؟ قد يرتفع USDR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر USDR لمزيد من التحليل المتعمق.

تحديثات StablR USD (USDR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8) نوع معلومات 10-28 21:35:49 تحديثات المجال بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد 10-28 14:23:33 تحديثات المجال عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89% 10-27 21:40:25 تحديثات المجال كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي 10-27 16:29:31 تحديثات المجال رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق 10-26 23:17:37 تحديثات المجال البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار 10-26 19:10:22 تحديثات المجال مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025