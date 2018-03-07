سعر TrueUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع TrueUSD (TUSD) اليوم هو $ 0.999، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TUSD الحالي إلى USD هو $ 0.999 لكل TUSD.

يحتل TrueUSD حاليًا المرتبة #81 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 494.02M، مع عرض متداول قدره 494.52M TUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TUSD بين $ 0.999 (أدنى) و$ 0.9992 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.364490032196045، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.917876956195.

على المدى القصير، تحرك TUSD بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.31K.

معلومات سوق TrueUSD (TUSD)

التصنيف No.81 القيمة السوقية $ 494.02M$ 494.02M $ 494.02M الحجم (24 ساعة) $ 6.31K$ 6.31K $ 6.31K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 494.02M$ 494.02M $ 494.02M إمداد دورة التداول 494.52M 494.52M 494.52M إجمالي العرض 494,515,083 494,515,083 494,515,083 الحصة السوقية 0.02% تاريخ الإصدار 2018-03-07 00:00:00 سعر الإصدار $ 1$ 1 $ 1 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ TrueUSD هي $ 494.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.31K. العرض المتداول لـ TUSD يبلغ 494.52M، مع إجمالي عرض 494515083. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 494.02M.