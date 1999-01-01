BLUM

تعمل Blum على بناء منظومة متكاملة من أدوات التداول على السلسلة، تشمل منصة إطلاق مزودة بإمكانيات بث مباشر ووكلاء ذكاء اصطناعي، ومنصة تداول مزودة ببوت مدمج، وعقود دائمة، ومنصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستراتيجيات التداول. في عام واحد فقط منذ انطلاقها، تطورت Blum من كونها جزءًا من برنامج Binance MVB إلى إطلاق منصة إطلاق تركز على عملة الميم، حيث تم إنشاء أكثر من 240,000 توكن، وشارك فيها أكثر من 400,000 متداول. كما أطلقنا بوت التداول الخاص بنا، مما ساهم في توسيع نطاق المنظومة.

اسم العملة المشفرةBLUM

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

الحد الأقصى للعرض0

إجمالي العرض1 000 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامTONCOIN

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

