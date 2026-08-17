سعر BAT (BAT)
السعر المباشر لمشروع BAT (BAT) اليوم هو $ 0,05964، مع تغير بنسبة 0,94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAT الحالي إلى USD هو $ 0,05964 لكل BAT.
يحتل BAT حاليًا المرتبة #152 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 89.21M، مع عرض متداول قدره 1.50B BAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAT بين $ 0,05875 (أدنى) و$ 0,06123 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,92093964141134505، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,06620930135250092.
على المدى القصير، تحرك BAT بمقدار -%0,39 خلال الساعة الماضية و-%10,84 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.33K.
No.152
%99,71
%0,01
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ BAT هي $ 89.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.33K. العرض المتداول لـ BAT يبلغ 1.50B، مع إجمالي عرض 1500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89,46M.
-%0,39
-%0,94
-%10,84
-%10,84
تتبع تغيرات أسعار BAT لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0,0005658
|-%0,94
|30 يوم
|$ -0,01943
|-%24,58
|60 يوم
|$ -0,03261
|-%35,35
|90 يوم
|$ -0,03832
|-%39,12
سجل اليوم BAT تغيرًا $ -0,0005658 (-%0,94)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0,01943 (-%24,58)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BAT تغييرًا في $ -0,03261 (-%35,35)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0,03832 (-%39,12)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار BAT الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق BAT: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BAT_USDT يتحرك خلال الإطار الزمني 4 ساعات فوق مركز السعر عند 0.05924، ويقترب السعر الحالي 0.05977 من مستوى المقاومة R1 عند 0.05983. يقع السعر في النصف العلوي من النطاق بين S2 وR2، مما يشير إلى أن المشترين يسيطرون على مساحة فائضة طفيفة ضمن النظام الهيكلي. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة ومؤشر EMA إلى إشارات شراء، فيما يحافظ الترتيب الهيكلي على توجه صعودي متذبذب. كما يظهر مؤشر MACD تشكيل تقاطع ذهبي مع اتجاه قوي للطاقة الصاعدة على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة دون ظهور أي قيم متطرفة تدل على حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط. كذلك تسير مؤشرات KDJ وStochRSI باتجاه تصاعدي بشكل متزامن، مع تماشي اتجاه الخطين السريع والبطيء. تُظهر قناة بولينجر استمرارًا في الانفتاح المستقر، مع بقاء معدل التقلبات ضمن مستوياته الاعتيادية دون أي بوادر لتوسع أو انكماش حاد. وتتركز قوة الدفع بشكل كبير، حيث تميل القوى الشرائية قليلًا إلى السيطرة على المدى القصير. أما بالنسبة للمستويات المرجعية الأعلى، فإن أقرب نقطة مقاومة هي R1 عند 0.05983، وهي تبعد أقل من 1% عن السعر الحالي. وفي حال اختراق هذا المستوى، سيتجه السعر نحو الهدف التالي عند R2 عند 0.06029، بفارق يقارب 0.8%. وعلى الجانب الآخر، يقع أقرب دعم عند المركز 0.05924، وهو يبعد حوالي 0.9% عن السعر الحالي. كما توجد مستويات دفاع أعمق عند S1 عند 0.05878 وS2 عند 0.05819. وبذلك، يجد السعر نفسه محاصَرًا بين R1 والمركز، مع تركز النقاط الرئيسية على جانبي السعر.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BAT نموًا %0,00. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BAT، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
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