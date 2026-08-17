سعر BAT اليوم

السعر المباشر لمشروع BAT (BAT) اليوم هو $ 0,05964، مع تغير بنسبة 0,94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAT الحالي إلى USD هو $ 0,05964 لكل BAT.

يحتل BAT حاليًا المرتبة #152 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 89.21M، مع عرض متداول قدره 1.50B BAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAT بين $ 0,05875 (أدنى) و$ 0,06123 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,92093964141134505، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,06620930135250092.

على المدى القصير، تحرك BAT بمقدار -%0,39 خلال الساعة الماضية و-%10,84 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.33K.

معلومات سوق BAT (BAT)

التصنيف No.152 القيمة السوقية $ 89.21M$ 89.21M $ 89.21M الحجم (24 ساعة) $ 57.33K$ 57.33K $ 57.33K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 89,46M$ 89,46M $ 89,46M إمداد دورة التداول 1.50B 1.50B 1.50B الحد الأقصى للعرض 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 إجمالي العرض 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 معدل التداول %99,71 الحصة السوقية %0,01 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ BAT هي $ 89.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.33K. العرض المتداول لـ BAT يبلغ 1.50B، مع إجمالي عرض 1500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89,46M.