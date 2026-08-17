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سعر BAT المباشر اليوم هو 0,05964 USD. القيمة السوقية لـ BAT هي 89.205.018,54065340693 USD. تابع تحديثات أسعار BAT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر BAT المباشر اليوم هو 0,05964 USD. القيمة السوقية لـ BAT هي 89.205.018,54065340693 USD. تابع تحديثات أسعار BAT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BAT

معلومات سعر BAT

ما هو BAT

الوثيقة البيضاء لـ BAT

الموقع الرسمي لـ BAT

اقتصاد توكن BAT

توقعات سعر BAT

سجل BAT

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عقود BAT الفورية

BAT عقود USDT-M الآجلة

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سعر BAT (BAT)

السعر المباشر لـ 1 BAT إلى USD:

$0,05963
$0,05963$0,05963
-%0,941D
USD
مخطط أسعار BAT (BAT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:59:25 (UTC+8)

سعر BAT اليوم

السعر المباشر لمشروع BAT (BAT) اليوم هو $ 0,05964، مع تغير بنسبة 0,94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAT الحالي إلى USD هو $ 0,05964 لكل BAT.

يحتل BAT حاليًا المرتبة #152 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 89.21M، مع عرض متداول قدره 1.50B BAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAT بين $ 0,05875 (أدنى) و$ 0,06123 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,92093964141134505، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,06620930135250092.

على المدى القصير، تحرك BAT بمقدار -%0,39 خلال الساعة الماضية و-%10,84 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.33K.

معلومات سوق BAT (BAT)

No.152

$ 89.21M
$ 89.21M$ 89.21M

$ 57.33K
$ 57.33K$ 57.33K

$ 89,46M
$ 89,46M$ 89,46M

1.50B
1.50B 1.50B

1.500.000.000
1.500.000.000 1.500.000.000

1.500.000.000
1.500.000.000 1.500.000.000

%99,71

%0,01

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ BAT هي $ 89.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.33K. العرض المتداول لـ BAT يبلغ 1.50B، مع إجمالي عرض 1500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89,46M.

سجل سعر BAT بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0,05875
$ 0,05875$ 0,05875
24 ساعة منخفض
$ 0,06123
$ 0,06123$ 0,06123
24 ساعة مرتفع

$ 0,05875
$ 0,05875$ 0,05875

$ 0,06123
$ 0,06123$ 0,06123

$ 1,92093964141134505
$ 1,92093964141134505$ 1,92093964141134505

$ 0,06620930135250092
$ 0,06620930135250092$ 0,06620930135250092

-%0,39

-%0,94

-%10,84

-%10,84

سجل سعر BAT (BAT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار BAT لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0,0005658-%0,94
30 يوم$ -0,01943-%24,58
60 يوم$ -0,03261-%35,35
90 يوم$ -0,03832-%39,12
تغير سعر BAT اليوم

سجل اليوم BAT تغيرًا $ -0,0005658 (-%0,94)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر BAT لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0,01943 (-%24,58)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر BAT لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BAT تغييرًا في $ -0,03261 (-%35,35)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر BAT لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0,03832 (-%39,12)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة BAT (BAT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار BAT.

تحليل BAT

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار BAT الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق BAT اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق BAT: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

BAT_USDT يتحرك خلال الإطار الزمني 4 ساعات فوق مركز السعر عند 0.05924، ويقترب السعر الحالي 0.05977 من مستوى المقاومة R1 عند 0.05983. يقع السعر في النصف العلوي من النطاق بين S2 وR2، مما يشير إلى أن المشترين يسيطرون على مساحة فائضة طفيفة ضمن النظام الهيكلي. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة ومؤشر EMA إلى إشارات شراء، فيما يحافظ الترتيب الهيكلي على توجه صعودي متذبذب. كما يظهر مؤشر MACD تشكيل تقاطع ذهبي مع اتجاه قوي للطاقة الصاعدة على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة دون ظهور أي قيم متطرفة تدل على حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط. كذلك تسير مؤشرات KDJ وStochRSI باتجاه تصاعدي بشكل متزامن، مع تماشي اتجاه الخطين السريع والبطيء. تُظهر قناة بولينجر استمرارًا في الانفتاح المستقر، مع بقاء معدل التقلبات ضمن مستوياته الاعتيادية دون أي بوادر لتوسع أو انكماش حاد. وتتركز قوة الدفع بشكل كبير، حيث تميل القوى الشرائية قليلًا إلى السيطرة على المدى القصير. أما بالنسبة للمستويات المرجعية الأعلى، فإن أقرب نقطة مقاومة هي R1 عند 0.05983، وهي تبعد أقل من 1% عن السعر الحالي. وفي حال اختراق هذا المستوى، سيتجه السعر نحو الهدف التالي عند R2 عند 0.06029، بفارق يقارب 0.8%. وعلى الجانب الآخر، يقع أقرب دعم عند المركز 0.05924، وهو يبعد حوالي 0.9% عن السعر الحالي. كما توجد مستويات دفاع أعمق عند S1 عند 0.05878 وS2 عند 0.05819. وبذلك، يجد السعر نفسه محاصَرًا بين R1 والمركز، مع تركز النقاط الرئيسية على جانبي السعر.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار BAT؟

تتأثر أسعار BAT (Basic Attention Token) بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد متصفح Brave – فكلما زاد عدد المستخدمين، ارتفع الطلب على الرمز المميز.
2. مشاركة المعلنين في نظام Brave Ads البيئي.
3. تكامل الناشرين واعتماد صنّاع المحتوى للرمز.
4. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطها ببيتكوين.
5. التطورات التنظيمية التي تؤثر على الإعلانات الرقمية.
6. توسيع فائدة الرمز المميز واستحداث حالات استخدام جديدة.
7. المنافسة من المتصفحات الأخرى التي تركز على الخصوصية.
8. حجم التداول والسيولة في البورصات.
9. إعلانات الشراكات والتكاملات مع المنصات.
10. اتجاهات Web3 والإنترنت اللامركزي بشكل عام.

لماذا يريد الناس معرفة سعر BAT اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر BAT اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتحديد توقيت الاستثمار، وتقييم الربحية. إن فائدة BAT في نظام Brave المتصفحي تجعله ذا صلة بالمستخدمين الذين يحصلون على المكافآت. كما أن مراقبة الأسعار تساعد في وضع استراتيجيات الشراء/البيع.

توقعات أسعار BAT

BAT (BAT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BAT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب %0,00 معدل النمو.
توقع سعرBAT (BAT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BAT نموًا %0,00. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر BAT الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BAT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار BAT.

كيفية شراء واستثمار BAT في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع BAT؟ شراء BAT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء BAT. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء BAT (BAT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة BAT فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء BAT (BAT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع BAT

يسمح لك امتلاك BAT بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو BAT ( BAT )

The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.

BAT المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BAT، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب BAT الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Avalanche EcosystemEnergi EcosystemEthereum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول BAT

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:59:25 (UTC+8)

تحديثات BAT (BAT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن BAT

BAT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BAT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BAT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق BAT (BAT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BAT المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBAT
$0,05964
$0,05964$0,05964
-%0,91
957.90K (USDT)

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1 BAT = 0,05964 USD