معلومات سعر Yooldo Games (ESPORTS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.20824 $ 0.20824 $ 0.20824 24 ساعة منخفض $ 0.22292 $ 0.22292 $ 0.22292 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.20824$ 0.20824 $ 0.20824 24 ساعة مرتفع $ 0.22292$ 0.22292 $ 0.22292 عالية طوال الوقت $ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653 $ 0.24206080804529653 أدنى سعر $ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288 $ 0.05189790997151288 تغير السعر (1 ساعة) +0.93% تغير السعر (1يوم) -4.03% تغير السعر (7 أيام) +5.89% تغير السعر (7 أيام) +5.89%

سعر Yooldo Games (ESPORTS) في الوقت الحقيقي هو $ 0.21048. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ESPORTS بين أدنى سعر $ 0.20824 وأعلى سعر $ 0.22292، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـESPORTS على الإطلاق هو $ 0.24206080804529653، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.05189790997151288.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ESPORTS +0.93% على مدار الساعة الماضية، -4.03% على مدار 24 ساعة، و +5.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Yooldo Games (ESPORTS)

التصنيف No.747 القيمة السوقية $ 26.59M$ 26.59M $ 26.59M الحجم (24 ساعة) $ 59.63K$ 59.63K $ 59.63K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 189.43M$ 189.43M $ 189.43M إمداد دورة التداول 126.35M 126.35M 126.35M الحد الأقصى للعرض 900,000,000 900,000,000 900,000,000 إجمالي العرض 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 معدل التداول 14.03% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Yooldo Games هي $ 26.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.63K. العرض المتداول لـ ESPORTS يبلغ 126.35M، مع إجمالي عرض 899999999.9999992. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 189.43M.