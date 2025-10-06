سعر Yooldo Games المباشر اليوم هو 0.21048 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ESPORTS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ESPORTS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Yooldo Games المباشر اليوم هو 0.21048 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ESPORTS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ESPORTS بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Yooldo Games

Yooldo Games السعر(ESPORTS)

السعر المباشر لـ 1 ESPORTS إلى USD:

$0.21048
$0.21048$0.21048
-4.03%1D
USD
مخطط أسعار Yooldo Games (ESPORTS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:22:56 (UTC+8)

معلومات سعر Yooldo Games (ESPORTS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.20824
$ 0.20824$ 0.20824
24 ساعة منخفض
$ 0.22292
$ 0.22292$ 0.22292
24 ساعة مرتفع

$ 0.20824
$ 0.20824$ 0.20824

$ 0.22292
$ 0.22292$ 0.22292

$ 0.24206080804529653
$ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

+0.93%

-4.03%

+5.89%

+5.89%

سعر Yooldo Games (ESPORTS) في الوقت الحقيقي هو $ 0.21048. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ESPORTS بين أدنى سعر $ 0.20824 وأعلى سعر $ 0.22292، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـESPORTS على الإطلاق هو $ 0.24206080804529653، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.05189790997151288.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ESPORTS +0.93% على مدار الساعة الماضية، -4.03% على مدار 24 ساعة، و +5.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Yooldo Games (ESPORTS)

No.747

$ 26.59M
$ 26.59M$ 26.59M

$ 59.63K
$ 59.63K$ 59.63K

$ 189.43M
$ 189.43M$ 189.43M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Yooldo Games هي $ 26.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.63K. العرض المتداول لـ ESPORTS يبلغ 126.35M، مع إجمالي عرض 899999999.9999992. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 189.43M.

سجل سعر Yooldo Games (ESPORTS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Yooldo Games لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0088385-4.03%
30 يوم$ +0.03411+19.34%
60 يوم$ +0.09235+78.17%
90 يوم$ +0.06215+41.89%
تغير سعر Yooldo Games اليوم

سجل اليوم ESPORTS تغيرًا $ -0.0088385 (-4.03%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Yooldo Games لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.03411 (+19.34%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Yooldo Games لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ESPORTS تغييرًا في $ +0.09235 (+78.17%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Yooldo Games لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.06215 (+41.89%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Yooldo Games (ESPORTS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Yooldo Games.

ما هو Yooldo Games ( ESPORTS )

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

متوفر Yooldo Games على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Yooldo Games الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ESPORTSلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Yooldo Games على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Yooldo Games سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Yooldo Games (USD)

كم ستكون قيمة Yooldo Games (ESPORTS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Yooldo Games (ESPORTS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Yooldo Games.

تحقق الآن من توقعات سعر Yooldo Games!

توكنوميكس Yooldo Games (ESPORTS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Yooldo Games (ESPORTS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ESPORTS والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Yooldo Games ( ESPORTS )

هل تبحث عن كيفية شراء Yooldo Games؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Yooldo Games على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ESPORTS إلى العملات المحلية

Yooldo Games المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Yooldo Games، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Yooldo Games الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Yooldo Games

كم يساوي Yooldo Games (ESPORTS) اليوم؟
سعر ESPORTS المباشر في USD هو USD 0.21048، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ESPORTS إلى USD الحالي؟
سعر ESPORTS إلى USD الحالي هو $ 0.21048. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Yooldo Games ؟
القيمة السوقية لعملة ESPORTS هي $ 26.59M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ESPORTS؟
العرض المتداول لتوكن ESPORTS هو 126.35M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ESPORTS؟
حقق ESPORTS سعرًا قياسيًا قدره 0.24206080804529653 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ESPORTS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.05189790997151288 ESPORTS.
ما هو حجم تداول ESPORTS؟
حجم تداول ESPORTS المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 59.63K USD.
هل سترتفع ESPORTS هذا العام؟
قد يرتفع ESPORTS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ESPORTS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:22:56 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ESPORTS إلى USD

المبلغ

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0.21048 USD

تداول ESPORTS

/USDTESPORTS
$0.21048
$0.21048$0.21048
-3.98%

