سعر Songbird اليوم

السعر المباشر لمشروع Songbird (SGB) اليوم هو $ 0.0009317، مع تغير بنسبة 0.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SGB الحالي إلى USD هو $ 0.0009317 لكل SGB.

يحتل Songbird حاليًا المرتبة #4034 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 SGB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SGB بين $ 0.0009055 (أدنى) و$ 0.0009437 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.71921248921682955، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00064421584493785.

على المدى القصير، تحرك SGB بمقدار -0.38% خلال الساعة الماضية و-12.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.41K.

معلومات سوق Songbird (SGB)

التصنيف No.4034 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 54.41K$ 54.41K $ 54.41K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.99M$ 14.99M $ 14.99M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 إجمالي العرض 16,089,041,095.890411 16,089,041,095.890411 16,089,041,095.890411 البلوكتشين العام SGB

القيمة السوقية الحالية لـ Songbird هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.41K. العرض المتداول لـ SGB يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 16089041095.890411. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.99M.