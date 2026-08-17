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سعر Songbird المباشر اليوم هو 0.0009317 USD. القيمة السوقية لـ SGB هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار SGB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Songbird المباشر اليوم هو 0.0009317 USD. القيمة السوقية لـ SGB هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار SGB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SGB

معلومات سعر SGB

ما هو SGB

الوثيقة البيضاء لـ SGB

الموقع الرسمي لـ SGB

اقتصاد توكن SGB

توقعات سعر SGB

سجل SGB

دليل شراء SGB

محول عملة SGB إلى الفيات

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شعار Songbird

سعر Songbird (SGB)

السعر المباشر لـ 1 SGB إلى USD:

$0.0009313
$0.0009313$0.0009313
+0.07%1D
USD
مخطط أسعار Songbird (SGB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:31:58 (UTC+8)

سعر Songbird اليوم

السعر المباشر لمشروع Songbird (SGB) اليوم هو $ 0.0009317، مع تغير بنسبة 0.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SGB الحالي إلى USD هو $ 0.0009317 لكل SGB.

يحتل Songbird حاليًا المرتبة #4034 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 SGB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SGB بين $ 0.0009055 (أدنى) و$ 0.0009437 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.71921248921682955، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00064421584493785.

على المدى القصير، تحرك SGB بمقدار -0.38% خلال الساعة الماضية و-12.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.41K.

معلومات سوق Songbird (SGB)

No.4034

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.41K
$ 54.41K$ 54.41K

$ 14.99M
$ 14.99M$ 14.99M

0.00
0.00 0.00

16,089,041,095.890411
16,089,041,095.890411 16,089,041,095.890411

SGB

القيمة السوقية الحالية لـ Songbird هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.41K. العرض المتداول لـ SGB يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 16089041095.890411. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.99M.

سجل سعر Songbird بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0009055
$ 0.0009055$ 0.0009055
24 ساعة منخفض
$ 0.0009437
$ 0.0009437$ 0.0009437
24 ساعة مرتفع

$ 0.0009055
$ 0.0009055$ 0.0009055

$ 0.0009437
$ 0.0009437$ 0.0009437

$ 0.71921248921682955
$ 0.71921248921682955$ 0.71921248921682955

$ 0.00064421584493785
$ 0.00064421584493785$ 0.00064421584493785

-0.38%

+0.07%

-12.81%

-12.81%

سجل سعر Songbird (SGB) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Songbird لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000000651+0.07%
30 يوم$ -0.0001598-14.65%
60 يوم$ -0.0002068-18.17%
90 يوم$ -0.0006548-41.28%
تغير سعر Songbird اليوم

سجل اليوم SGB تغيرًا $ +0.000000651 (+0.07%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Songbird لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0001598 (-14.65%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Songbird لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SGB تغييرًا في $ -0.0002068 (-18.17%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Songbird لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0006548 (-41.28%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Songbird

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Songbird الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Songbird؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار سونغبيرد (SGB):

1. تطوير شبكة فليير: يؤثر التقدم في شبكة فليير الرئيسية على SGB، إذ إنها تعدّ الشبكة الكانارية.
2. المنفعة والاعتماد: تُحفِّز حالات الاستخدام الواقعية وتكاملات DeFi الطلب.
3. معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام في تحديد أسعار SGB.
4. ديناميكيات العرض: توزيع الرموز المميزة وآليات الحوكمة والترسيخ.
5. التحديثات التقنية: ترقيات الشبكة والميزات الجديدة.
6. الشراكات: التعاون مع مشاريع أخرى أو بورصات تداول.
7. الأخبار المتعلقة باللوائح: اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة التي تؤثر في المنظومة الأوسع.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Songbird اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر سونغ بيرد (SGB) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. يُعَدّ SGB رمز الشبكة الكاناري لشبكة فليير، ولذلك يتابع المستثمرون سعره لقياس معنويات السوق واتخاذ قرارات شراء أو بيع مستنيرة.

توقعات أسعار Songbird

Songbird (SGB) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SGB في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSongbird (SGB) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Songbird نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Songbird الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SGB للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Songbird.

كيفية شراء واستثمار Songbird في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Songbird؟ شراء SGB سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Songbird. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Songbird (SGB).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Songbird فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Songbird (SGB)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Songbird

يسمح لك امتلاك Songbird بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Songbird ( SGB )

Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.

Songbird المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Songbird، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Songbird الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Songbird

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:31:58 (UTC+8)

تحديثات Songbird (SGB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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SGB USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SGB باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SGB USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Songbird (SGB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Songbird المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSGB
$0.0009309
$0.0009309$0.0009309
0.00%
58.65M (USDT)

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1 SGB = 0.0009317 USD