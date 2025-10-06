سعر Mavryk Network المباشر اليوم هو 0.0306 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MVRK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MVRK بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Mavryk Network المباشر اليوم هو 0.0306 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MVRK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MVRK بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن MVRK

معلومات سعر MVRK

الوثيقة البيضاء لـ MVRK

الموقع الرسمي لـ MVRK

اقتصاد توكن MVRK

توقعات سعر MVRK

سجل MVRK

دليل شراء MVRK

محول عملة MVRK إلى الفيات

MVRK العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Mavryk Network

Mavryk Network السعر(MVRK)

السعر المباشر لـ 1 MVRK إلى USD:

$0.0306
$0.0306$0.0306
+2.00%1D
USD
مخطط أسعار Mavryk Network (MVRK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:54:51 (UTC+8)

معلومات سعر Mavryk Network (MVRK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0234
$ 0.0234$ 0.0234
24 ساعة منخفض
$ 0.0339
$ 0.0339$ 0.0339
24 ساعة مرتفع

$ 0.0234
$ 0.0234$ 0.0234

$ 0.0339
$ 0.0339$ 0.0339

--
----

--
----

-9.74%

+2.00%

-48.92%

-48.92%

سعر Mavryk Network (MVRK) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0306. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MVRK بين أدنى سعر $ 0.0234 وأعلى سعر $ 0.0339، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMVRK على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MVRK -9.74% على مدار الساعة الماضية، +2.00% على مدار 24 ساعة، و -48.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mavryk Network (MVRK)

--
----

$ 3.43K
$ 3.43K$ 3.43K

$ 30.60M
$ 30.60M$ 30.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MAVRYK

القيمة السوقية الحالية لـ Mavryk Network هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.43K. العرض المتداول لـ MVRK يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.60M.

سجل سعر Mavryk Network (MVRK) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Mavryk Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0006+2.00%
30 يوم$ -0.0549-64.22%
60 يوم$ +0.0056+22.40%
90 يوم$ +0.0056+22.40%
تغير سعر Mavryk Network اليوم

سجل اليوم MVRK تغيرًا $ +0.0006 (+2.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Mavryk Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0549 (-64.22%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Mavryk Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MVRK تغييرًا في $ +0.0056 (+22.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Mavryk Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0056 (+22.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Mavryk Network (MVRK)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Mavryk Network.

ما هو Mavryk Network ( MVRK )

شبكة Mavryk Network هي بلوكتشين من الجيل الأول تعمل على دعم ترميز أكثر من 10 مليارات دولار من الأصول في العالم الحقيقي (RWA)، مع التوكن الأصلي الخاص بها MVRK$ في قلب النظام البيئي.

متوفر Mavryk Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Mavryk Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MVRKلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Mavryk Network على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Mavryk Network سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Mavryk Network (USD)

كم ستكون قيمة Mavryk Network (MVRK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Mavryk Network (MVRK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Mavryk Network.

تحقق الآن من توقعات سعر Mavryk Network!

توكنوميكس Mavryk Network (MVRK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Mavryk Network (MVRK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MVRK والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Mavryk Network ( MVRK )

هل تبحث عن كيفية شراء Mavryk Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Mavryk Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MVRK إلى العملات المحلية

1 Mavryk Network (MVRK) إلى VND
805.239
1 Mavryk Network (MVRK) إلى AUD
A$0.046206
1 Mavryk Network (MVRK) إلى GBP
0.02295
1 Mavryk Network (MVRK) إلى EUR
0.02601
1 Mavryk Network (MVRK) إلى USD
$0.0306
1 Mavryk Network (MVRK) إلى MYR
RM0.128214
1 Mavryk Network (MVRK) إلى TRY
1.28367
1 Mavryk Network (MVRK) إلى JPY
¥4.6512
1 Mavryk Network (MVRK) إلى ARS
ARS$45.06615
1 Mavryk Network (MVRK) إلى RUB
2.424438
1 Mavryk Network (MVRK) إلى INR
2.700756
1 Mavryk Network (MVRK) إلى IDR
Rp509.999796
1 Mavryk Network (MVRK) إلى PHP
1.796526
1 Mavryk Network (MVRK) إلى EGP
￡E.1.449522
1 Mavryk Network (MVRK) إلى BRL
R$0.16371
1 Mavryk Network (MVRK) إلى CAD
C$0.042534
1 Mavryk Network (MVRK) إلى BDT
3.746052
1 Mavryk Network (MVRK) إلى NGN
44.54136
1 Mavryk Network (MVRK) إلى COP
$118.1466
1 Mavryk Network (MVRK) إلى ZAR
R.0.524178
1 Mavryk Network (MVRK) إلى UAH
1.288566
1 Mavryk Network (MVRK) إلى TZS
T.Sh.75.36933
1 Mavryk Network (MVRK) إلى VES
Bs6.6402
1 Mavryk Network (MVRK) إلى CLP
$28.7946
1 Mavryk Network (MVRK) إلى PKR
Rs8.675712
1 Mavryk Network (MVRK) إلى KZT
16.328466
1 Mavryk Network (MVRK) إلى THB
฿0.988686
1 Mavryk Network (MVRK) إلى TWD
NT$0.935136
1 Mavryk Network (MVRK) إلى AED
د.إ0.112302
1 Mavryk Network (MVRK) إلى CHF
Fr0.024174
1 Mavryk Network (MVRK) إلى HKD
HK$0.237762
1 Mavryk Network (MVRK) إلى AMD
֏11.724084
1 Mavryk Network (MVRK) إلى MAD
.د.م0.282438
1 Mavryk Network (MVRK) إلى MXN
$0.564264
1 Mavryk Network (MVRK) إلى SAR
ريال0.11475
1 Mavryk Network (MVRK) إلى ETB
Br4.641102
1 Mavryk Network (MVRK) إلى KES
KSh3.953214
1 Mavryk Network (MVRK) إلى JOD
د.أ0.0216954
1 Mavryk Network (MVRK) إلى PLN
0.111078
1 Mavryk Network (MVRK) إلى RON
лв0.133722
1 Mavryk Network (MVRK) إلى SEK
kr0.287334
1 Mavryk Network (MVRK) إلى BGN
лв0.051408
1 Mavryk Network (MVRK) إلى HUF
Ft10.213362
1 Mavryk Network (MVRK) إلى CZK
0.63954
1 Mavryk Network (MVRK) إلى KWD
د.ك0.0093636
1 Mavryk Network (MVRK) إلى ILS
0.09945
1 Mavryk Network (MVRK) إلى BOB
Bs0.211446
1 Mavryk Network (MVRK) إلى AZN
0.05202
1 Mavryk Network (MVRK) إلى TJS
SM0.282744
1 Mavryk Network (MVRK) إلى GEL
0.083232
1 Mavryk Network (MVRK) إلى AOA
Kz27.894042
1 Mavryk Network (MVRK) إلى BHD
.د.ب0.0115056
1 Mavryk Network (MVRK) إلى BMD
$0.0306
1 Mavryk Network (MVRK) إلى DKK
kr0.196452
1 Mavryk Network (MVRK) إلى HNL
L0.806004
1 Mavryk Network (MVRK) إلى MUR
1.392606
1 Mavryk Network (MVRK) إلى NAD
$0.528462
1 Mavryk Network (MVRK) إلى NOK
kr0.305388
1 Mavryk Network (MVRK) إلى NZD
$0.052632
1 Mavryk Network (MVRK) إلى PAB
B/.0.0306
1 Mavryk Network (MVRK) إلى PGK
K0.128826
1 Mavryk Network (MVRK) إلى QAR
ر.ق0.111384
1 Mavryk Network (MVRK) إلى RSD
дин.3.082644
1 Mavryk Network (MVRK) إلى UZS
soʻm368.674614
1 Mavryk Network (MVRK) إلى ALL
L2.541942
1 Mavryk Network (MVRK) إلى ANG
ƒ0.054774
1 Mavryk Network (MVRK) إلى AWG
ƒ0.05508
1 Mavryk Network (MVRK) إلى BBD
$0.0612
1 Mavryk Network (MVRK) إلى BAM
KM0.051102
1 Mavryk Network (MVRK) إلى BIF
Fr90.2394
1 Mavryk Network (MVRK) إلى BND
$0.039474
1 Mavryk Network (MVRK) إلى BSD
$0.0306
1 Mavryk Network (MVRK) إلى JMD
$4.910688
1 Mavryk Network (MVRK) إلى KHR
123.38685
1 Mavryk Network (MVRK) إلى KMF
Fr12.8826
1 Mavryk Network (MVRK) إلى LAK
665.217378
1 Mavryk Network (MVRK) إلى LKR
රු9.320454
1 Mavryk Network (MVRK) إلى MDL
L0.5202
1 Mavryk Network (MVRK) إلى MGA
Ar136.606968
1 Mavryk Network (MVRK) إلى MOP
P0.245106
1 Mavryk Network (MVRK) إلى MVR
0.46818
1 Mavryk Network (MVRK) إلى MWK
MK53.124966
1 Mavryk Network (MVRK) إلى MZN
MT1.95534
1 Mavryk Network (MVRK) إلى NPR
रु4.32378
1 Mavryk Network (MVRK) إلى PYG
217.0152
1 Mavryk Network (MVRK) إلى RWF
Fr44.4618
1 Mavryk Network (MVRK) إلى SBD
$0.251532
1 Mavryk Network (MVRK) إلى SCR
0.424728
1 Mavryk Network (MVRK) إلى SRD
$1.209924
1 Mavryk Network (MVRK) إلى SVC
$0.26775
1 Mavryk Network (MVRK) إلى SZL
L0.528462
1 Mavryk Network (MVRK) إلى TMT
m0.1071
1 Mavryk Network (MVRK) إلى TND
د.ت0.0898416
1 Mavryk Network (MVRK) إلى TTD
$0.207774
1 Mavryk Network (MVRK) إلى UGX
Sh106.6104
1 Mavryk Network (MVRK) إلى XAF
Fr17.2584
1 Mavryk Network (MVRK) إلى XCD
$0.08262
1 Mavryk Network (MVRK) إلى XOF
Fr17.2584
1 Mavryk Network (MVRK) إلى XPF
Fr3.1212
1 Mavryk Network (MVRK) إلى BWP
P0.435438
1 Mavryk Network (MVRK) إلى BZD
$0.061506
1 Mavryk Network (MVRK) إلى CVE
$2.896902
1 Mavryk Network (MVRK) إلى DJF
Fr5.4468
1 Mavryk Network (MVRK) إلى DOP
$1.960236
1 Mavryk Network (MVRK) إلى DZD
د.ج3.97494
1 Mavryk Network (MVRK) إلى FJD
$0.06885
1 Mavryk Network (MVRK) إلى GNF
Fr266.067
1 Mavryk Network (MVRK) إلى GTQ
Q0.234396
1 Mavryk Network (MVRK) إلى GYD
$6.408252
1 Mavryk Network (MVRK) إلى ISK
kr3.7638

Mavryk Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Mavryk Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Mavryk Network الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Mavryk Network

كم يساوي Mavryk Network (MVRK) اليوم؟
سعر MVRK المباشر في USD هو USD 0.0306، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MVRK إلى USD الحالي؟
سعر MVRK إلى USD الحالي هو $ 0.0306. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Mavryk Network ؟
القيمة السوقية لعملة MVRK هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MVRK؟
العرض المتداول لتوكن MVRK هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MVRK؟
حقق MVRK سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MVRK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- MVRK.
ما هو حجم تداول MVRK؟
حجم تداول MVRK المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 3.43K USD.
هل سترتفع MVRK هذا العام؟
قد يرتفع MVRK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MVRK لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:54:51 (UTC+8)

تحديثات Mavryk Network (MVRK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة MVRK إلى USD

المبلغ

MVRK
MVRK
USD
USD

1 MVRK = 0.0306 USD

تداول MVRK

/USDTMVRK
$0.0306
$0.0306$0.0306
+2.00%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,333.65
$113,333.65$113,333.65

-1.14%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,028.00
$4,028.00$4,028.00

-1.68%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04390
$0.04390$0.04390

-5.46%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.74
$195.74$195.74

-1.58%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4250
$3.4250$3.4250

-11.20%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,028.00
$4,028.00$4,028.00

-1.68%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,333.65
$113,333.65$113,333.65

-1.14%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.74
$195.74$195.74

-1.58%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6340
$2.6340$2.6340

-0.07%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19436
$0.19436$0.19436

-2.70%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000300
$0.0000000300$0.0000000300

+248.83%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.304
$2.304$2.304

+207.20%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001865
$0.00001865$0.00001865

+186.92%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000096
$0.0000000000000000096$0.0000000000000000096

+113.33%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008604
$0.0008604$0.0008604

+86.75%