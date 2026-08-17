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سعر CELO المباشر اليوم هو 0.06015 USD. القيمة السوقية لـ CELO هي 36,222,995.9808 USD. تابع تحديثات أسعار CELO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر CELO المباشر اليوم هو 0.06015 USD. القيمة السوقية لـ CELO هي 36,222,995.9808 USD. تابع تحديثات أسعار CELO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CELO

معلومات سعر CELO

ما هو CELO

الوثيقة البيضاء لـ CELO

الموقع الرسمي لـ CELO

اقتصاد توكن CELO

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سعر CELO (CELO)

السعر المباشر لـ 1 CELO إلى USD:

$0.06015
$0.06015$0.06015
-0.59%1D
USD
مخطط أسعار CELO (CELO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:33:00 (UTC+8)

سعر CELO اليوم

السعر المباشر لمشروع CELO (CELO) اليوم هو $ 0.06015، مع تغير بنسبة 0.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CELO الحالي إلى USD هو $ 0.06015 لكل CELO.

يحتل CELO حاليًا المرتبة #503 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36.22M، مع عرض متداول قدره 602.21M CELO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CELO بين $ 0.05922 (أدنى) و$ 0.06082 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 10.6583577، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05641956264705303.

على المدى القصير، تحرك CELO بمقدار -0.32% خلال الساعة الماضية و-8.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.94K.

معلومات سوق CELO (CELO)

No.503

$ 36.22M
$ 36.22M$ 36.22M

$ 55.94K
$ 55.94K$ 55.94K

$ 60.15M
$ 60.15M$ 60.15M

602.21M
602.21M 602.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

60.22%

CELO

القيمة السوقية الحالية لـ CELO هي $ 36.22M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.94K. العرض المتداول لـ CELO يبلغ 602.21M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.15M.

سجل سعر CELO بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.05922
$ 0.05922$ 0.05922
24 ساعة منخفض
$ 0.06082
$ 0.06082$ 0.06082
24 ساعة مرتفع

$ 0.05922
$ 0.05922$ 0.05922

$ 0.06082
$ 0.06082$ 0.06082

$ 10.6583577
$ 10.6583577$ 10.6583577

$ 0.05641956264705303
$ 0.05641956264705303$ 0.05641956264705303

-0.32%

-0.59%

-8.42%

-8.42%

سجل سعر CELO (CELO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار CELO لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000357-0.59%
30 يوم$ -0.01032-14.65%
60 يوم$ -0.00237-3.80%
90 يوم$ -0.01933-24.33%
تغير سعر CELO اليوم

سجل اليوم CELO تغيرًا $ -0.000357 (-0.59%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر CELO لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01032 (-14.65%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر CELO لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CELO تغييرًا في $ -0.00237 (-3.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر CELO لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01933 (-24.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة CELO (CELO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار CELO.

تحليل CELO

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار CELO الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق CELO اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CELO: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

CELO_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.06079، وقد تجاوز السعر نقطة المحورية R2 عند 0.06077. يقع السعر الحالي فوق المركز الرئيسي عند 0.06027، مما يؤكد هيمنة الاتجاه الصعودي. تشير أنظمة المتوسطات المتحركة MA وEMA إلى إشارات شراء قوية تتراوح بين 3 إلى 4، مع اتساق اتجاه المؤشرات. كما خرج السعر من نطاق التذبذب ليصبح ضمن قناة صاعدة قصيرة المدى. تشكل مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، مع اتساع الفجوة بين الخطين السريع والبطيء، مما يعكس تراكمًا متزايدًا للزخم الصاعد. يقبع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية دون الوصول إلى مستويات التشبع الشرائي القصوى، مما يترك هامشًا للاستمرار في الحركة الصاعدة. كما يشهد كل من KDJ وStochRSI ارتفاعًا متزامنًا، ما يعزز تآزر الزخم على المديين القصير والمتوسط. أما بولينجر باند، فتتسع فتحاته بشكل ملحوظ، مما يشير إلى زيادة في معدل التقلبات بالتوازي مع ارتفاع الأسعار. وتستمر قوة المشترين في التراكم عند المستويات الحالية. على المدى القريب، تمثل نقطة المحورية R2 عند 0.06077 أقرب مستوى مقاومة، حيث تبعد عن السعر الحالي أقل من 0.1%، مما يجعلها نقطة اختبار فورية. وعلى الجانب الهبوطي، تقع نقطة المحورية S1 عند 0.06005، وهي تبعد نحو 1.2% عن السعر الحالي، مما يوفر مساحةً للتصحيح أو الانتعاش. أما نقطة المحورية S2 البعيدة فهي عند 0.05977، وهي أدنى بكثير. وفي الوقت نفسه، يظل المركز الرئيسي عند 0.06027 بمثابة خط فاصل بين الاتجاهات الصاعدة والهابطة، مما يحافظ على استمرارية البنية الحالية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار CELO؟

تتأثر أسعار Celo بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد نظام Celo البيئي للتمويل اللامركزي الذي يركز على الهواتف المحمولة وحالات استخدام الدفع في العالم الحقيقي.
2. الطلب على المشاركة في الحوكمة والمشاركة كمُصدِرين للتحقق في الشبكة.
3. التكامل مع الأنظمة المالية التقليدية والشراكات الاستراتيجية.
4. المزاج العام لسوق العملات المشفرة وارتباطه ببيتكوين.
5. التطورات التنظيمية التي تؤثر على مجال التمويل اللامركزي والمدفوعات عبر الهواتف المحمولة.
6. استخدام الشبكة وحجم المعاملات وتطوير التطبيقات اللامركزية.
7. ديناميكيات المعروض من الرموز عبر آلية تحقيق الاستقرار.
8. المنافسة من منصات البلوك تشين الأخرى التي تركز على الهواتف المحمولة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر CELO اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر CELO اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منها. يُعَدّ CELO منصة بلوك تشين تركز على أولوية الأجهزة المحمولة وتهدف إلى تعزيز الشمول المالي، ولذلك يتابع المستثمرون سعره للاستفادة من التقلبات وقياس أداء استثماراتهم.

توقعات أسعار CELO

CELO (CELO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CELO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCELO (CELO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر CELO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر CELO الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CELO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار CELO.

كيفية شراء واستثمار CELO في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع CELO؟ شراء CELO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء CELO. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء CELO (CELO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة CELO فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء CELO (CELO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع CELO

يسمح لك امتلاك CELO بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو CELO ( CELO )

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

مستند تقني

CELO المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ CELO، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب CELO الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Celo EcosystemCoinList LaunchpadLayer 2 (L2)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول CELO

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:33:00 (UTC+8)

تحديثات CELO (CELO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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CELO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CELO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CELO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق CELO (CELO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CELO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCELO
$0.06018
$0.06018$0.06018
-0.55%
932.97K (USDT)

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