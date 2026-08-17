سعر CELO اليوم

السعر المباشر لمشروع CELO (CELO) اليوم هو $ 0.06015، مع تغير بنسبة 0.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CELO الحالي إلى USD هو $ 0.06015 لكل CELO.

يحتل CELO حاليًا المرتبة #503 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36.22M، مع عرض متداول قدره 602.21M CELO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CELO بين $ 0.05922 (أدنى) و$ 0.06082 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 10.6583577، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05641956264705303.

على المدى القصير، تحرك CELO بمقدار -0.32% خلال الساعة الماضية و-8.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.94K.

معلومات سوق CELO (CELO)

التصنيف No.503 القيمة السوقية $ 36.22M$ 36.22M $ 36.22M الحجم (24 ساعة) $ 55.94K$ 55.94K $ 55.94K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.15M$ 60.15M $ 60.15M إمداد دورة التداول 602.21M 602.21M 602.21M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 60.22% البلوكتشين العام CELO

القيمة السوقية الحالية لـ CELO هي $ 36.22M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.94K. العرض المتداول لـ CELO يبلغ 602.21M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.15M.