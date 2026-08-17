سعر CELO المباشر اليوم هو 0.06015 USD. القيمة السوقية لـ CELO هي 36,222,995.9808 USD. تابع تحديثات أسعار CELO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر CELO المباشر اليوم هو 0.06015 USD. القيمة السوقية لـ CELO هي 36,222,995.9808 USD. تابع تحديثات أسعار CELO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع CELO (CELO) اليوم هو $ 0.06015، مع تغير بنسبة 0.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CELO الحالي إلى USD هو $ 0.06015 لكل CELO.
يحتل CELO حاليًا المرتبة #503 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36.22M، مع عرض متداول قدره 602.21M CELO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CELO بين $ 0.05922 (أدنى) و$ 0.06082 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 10.6583577، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05641956264705303.
على المدى القصير، تحرك CELO بمقدار -0.32% خلال الساعة الماضية و-8.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.94K.
معلومات سوق CELO (CELO)
No.503
$ 36.22M
$ 36.22M$ 36.22M
$ 55.94K
$ 55.94K$ 55.94K
$ 60.15M
$ 60.15M$ 60.15M
602.21M
602.21M 602.21M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
60.22%
CELO
القيمة السوقية الحالية لـ CELO هي $ 36.22M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.94K. العرض المتداول لـ CELO يبلغ 602.21M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.15M.
سجل سعر CELO بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.05922
$ 0.05922$ 0.05922
24 ساعة منخفض
$ 0.06082
$ 0.06082$ 0.06082
24 ساعة مرتفع
$ 0.05922
$ 0.05922$ 0.05922
$ 0.06082
$ 0.06082$ 0.06082
$ 10.6583577
$ 10.6583577$ 10.6583577
$ 0.05641956264705303
$ 0.05641956264705303$ 0.05641956264705303
-0.32%
-0.59%
-8.42%
-8.42%
سجل سعر CELO (CELO) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار CELO لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.000357
-0.59%
30 يوم
$ -0.01032
-14.65%
60 يوم
$ -0.00237
-3.80%
90 يوم
$ -0.01933
-24.33%
تغير سعر CELO اليوم
سجل اليوم CELO تغيرًا $ -0.000357 (-0.59%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر CELO لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01032 (-14.65%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر CELO لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CELO تغييرًا في $ -0.00237 (-3.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر CELO لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01933 (-24.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة CELO (CELO)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار CELO الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق CELO اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق CELO: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
السعر > R2
أعلى من R2
أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
CELO_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.06079، وقد تجاوز السعر نقطة المحورية R2 عند 0.06077. يقع السعر الحالي فوق المركز الرئيسي عند 0.06027، مما يؤكد هيمنة الاتجاه الصعودي. تشير أنظمة المتوسطات المتحركة MA وEMA إلى إشارات شراء قوية تتراوح بين 3 إلى 4، مع اتساق اتجاه المؤشرات. كما خرج السعر من نطاق التذبذب ليصبح ضمن قناة صاعدة قصيرة المدى.
تشكل مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، مع اتساع الفجوة بين الخطين السريع والبطيء، مما يعكس تراكمًا متزايدًا للزخم الصاعد. يقبع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية دون الوصول إلى مستويات التشبع الشرائي القصوى، مما يترك هامشًا للاستمرار في الحركة الصاعدة. كما يشهد كل من KDJ وStochRSI ارتفاعًا متزامنًا، ما يعزز تآزر الزخم على المديين القصير والمتوسط. أما بولينجر باند، فتتسع فتحاته بشكل ملحوظ، مما يشير إلى زيادة في معدل التقلبات بالتوازي مع ارتفاع الأسعار. وتستمر قوة المشترين في التراكم عند المستويات الحالية.
على المدى القريب، تمثل نقطة المحورية R2 عند 0.06077 أقرب مستوى مقاومة، حيث تبعد عن السعر الحالي أقل من 0.1%، مما يجعلها نقطة اختبار فورية. وعلى الجانب الهبوطي، تقع نقطة المحورية S1 عند 0.06005، وهي تبعد نحو 1.2% عن السعر الحالي، مما يوفر مساحةً للتصحيح أو الانتعاش. أما نقطة المحورية S2 البعيدة فهي عند 0.05977، وهي أدنى بكثير. وفي الوقت نفسه، يظل المركز الرئيسي عند 0.06027 بمثابة خط فاصل بين الاتجاهات الصاعدة والهابطة، مما يحافظ على استمرارية البنية الحالية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار CELO؟
تتأثر أسعار Celo بعدة عوامل رئيسية:
1. اعتماد نظام Celo البيئي للتمويل اللامركزي الذي يركز على الهواتف المحمولة وحالات استخدام الدفع في العالم الحقيقي. 2. الطلب على المشاركة في الحوكمة والمشاركة كمُصدِرين للتحقق في الشبكة. 3. التكامل مع الأنظمة المالية التقليدية والشراكات الاستراتيجية. 4. المزاج العام لسوق العملات المشفرة وارتباطه ببيتكوين. 5. التطورات التنظيمية التي تؤثر على مجال التمويل اللامركزي والمدفوعات عبر الهواتف المحمولة. 6. استخدام الشبكة وحجم المعاملات وتطوير التطبيقات اللامركزية. 7. ديناميكيات المعروض من الرموز عبر آلية تحقيق الاستقرار. 8. المنافسة من منصات البلوك تشين الأخرى التي تركز على الهواتف المحمولة.
لماذا يريد الناس معرفة سعر CELO اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر CELO اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منها. يُعَدّ CELO منصة بلوك تشين تركز على أولوية الأجهزة المحمولة وتهدف إلى تعزيز الشمول المالي، ولذلك يتابع المستثمرون سعره للاستفادة من التقلبات وقياس أداء استثماراتهم.
توقعات أسعار CELO
CELO (CELO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CELO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCELO (CELO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر CELO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر CELO الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CELO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار CELO.
كيفية شراء واستثمار CELO في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع CELO؟ شراء CELO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء CELO. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء CELO (CELO).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة CELO فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع CELO
يسمح لك امتلاك CELO بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
يرتكز النظام البيئي على رمزين رئيسيين: CELO، وهو الأصل الأصلي، وcUSD، أي «دولار سيلو». يتوافق رمز CELO مع واجهة ERC-20، لكنه يختلف عن رموز ERC-20 النموذجية لأنه يمكن نقله إما عبر عقد الرمز (token contract) أو بشكل أصلي (natively)، على غرار طريقة عمل ETH على شبكة الإثيريوم. أما cUSD فيُنفَّذ بالكامل كعقد ذكي، ويتبع معيار ERC-20، ويهدف إلى الحفاظ على قيمة مستقرة مقابل الدولار الأمريكي للاستخدام اليومي. ومن السمات المميِّزة لهذا النظام أن رسوم المعاملات يمكن دفعها بعملات مختلفة، بما في ذلك العملات المستقرة مثل cUSD، وبالتالي لا يحتاج المستخدمون إلى امتلاك رمز CELO فقط لتغطية هذه الرسوم. ويدعم هذا النموذج نظامًا ماليًّا سهل الوصول إليه من خلال جعل العملات المستقرة محور العمليات اليومية، بينما تُخصَّص لرمز CELO أدوار الحوكمة والتخزين (staking)، ما يسمح لمُلاك الرموز بالمشاركة في عمليات الحوكمة، والتخزين لكسب المكافآت، والمساعدة في تأمين الشبكة؛ ومن المتوقع أن يحسِّن الانتقال إلى الطبقة الثانية (L2) التكاملية مع النظام البيئي للإثيريوم مع الحفاظ على الوظائف الأساسية.
التكنولوجيا
صمِمَتْ منصة سيلو (Celo) ببساطةٍ وسهولةٍ في الوصول، وهي مبنيةٌ لتؤدي أداءً جيّدًا للمستخدمين الذين يستخدمون أجهزةً منخفضة التكلفة أو يعانون من اتصالٍ محدود. وتتبع نهج «الحزمة الكاملة» (full-stack)، حيث تُصمَّم كل طبقةٍ فيها مع التركيز على تجربة المستخدم النهائي، مع تحقيق توازنٍ في الوقت نفسه بين متطلبات مشغّلي الشبكة. وعلى طبقة البلوكشين، تستخدم آلية توافق مقاومة للعيوب البيزنطية (Byzantine Fault Tolerant - BFT) تعتمد على إثبات الحصة (Proof-of-Stake)، ما يسمح بأوقات تكوين كتل تبلغ ٥ ثوانٍ — وهي أسرع من الفترات الأطول المُستخدمة في إيثيريوم (Ethereum). كما تدعم سيلو دفع رسوم المعاملات باستخدام عدة عملات رقمية مختلفة، وليس فقط الرمز الأصلي CELO، مما يساعد المستخدمين الذين يفضلون العملات المستقرة (stablecoins). وتوفّر العقود الذكية الأساسية عملات مستقرة متوافقة مع معيار ERC-20، وشهادات هوية، وآليات حوكمة، وهذه العقود قابلة للتحديث عبر حوكمة لامركزية؛ وفي إطار الانتقال إلى الطبقة الثانية (L2)، تنفّذ سيلو جسرًا أصليًّا (native bridging) مع إيثيريوم لتقليل الاعتماد على الجسور الخارجية، بينما تدعم خصائص التحسين المصمّمة خصيصًا للأجهزة المحمولة — مثل بروتوكولات العميل الخفيف (lightweight client protocols) — الاستخدام في بيئات ذات عرض نطاق ترددي منخفض، وتزداد أمانًا بفضل شبكة إيثيريوم القوية.
الفريق
تتم إدارة تطور سيلو من خلال عمليات الحوكمة اللامركزية التي تُنظِّم العقود الذكية الأساسية القابلة للترقية. وتتولى الحوكمة الإشراف على المكونات الرئيسية على السلسلة مثل العملات المستقرة المتوافقة مع معيار ERC-20، وشهادات الهوية، واتخاذ القرارات البروتوكولية. ويشارك حاملو الرموز المميزة مباشرةً في الحوكمة، وكذلك عبر رهان الرموز (Staking) لدعم أمن الشبكة. كما يبرز خارطة الطريق ملاحظات المجتمع كمدخلٍ متكرر عبر المراحل المختلفة، مما ينسِّق التغييرات التشغيلية مع أهداف تجربة المستخدم. ومن خلال هذه البنية، تُقدَّم عملية الانتقال إلى طبقة إثنيم 2 (Ethereum Layer 2) باعتبارها هجرةً تشارك فيها المجتمع، تحافظ في الوقت نفسه على مهمة سيلو بينما تتكامل بشكل أعمق مع إثنيم.
خارطة الطريق
يتم تنفيذ عملية الانتقال إلى طبقة ثانية (L2) على شبكة الإيثريوم وفقًا لخطّة تشمل عمليات نشر مُرحَّلة على شبكات الاختبار (testnet) وتقوية تدريجية. وقد دخلت شبكة Dango L2 Testnet للتجربة حيز التشغيل في أوائل يوليو ٢٠٢٤ واستمرت حتى ٩ أكتوبر ٢٠٢٤، لتكون بذلك أول بيئة عامة للاختبار. وبعد ذلك، تم إطلاق شبكة Alfajores L2 Testnet في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤، لتوفير بيئة أكثر استقرارًا لمُشغِّلي العُقد والمطوِّرين. ومن المقرر إجراء «تجميد الكود» (code freeze) في أكتوبر ٢٠٢٤، يليه إجراء عمليات تدقيق شاملة. وبعد ذلك، من المقرر إطلاق شبكة Baklava L2 Testnet في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ كـ«تجربة جافة نهائية» للمجتمع المسؤول عن التحقق من صحة المعاملات (validator community)، تمهيدًا لإطلاق شبكة Celo L2 Mainnet في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ لإكمال عملية الانتقال، مع التركيز في كل مرحلة على الاختبارات الواسعة النطاق، وملاحظات المجتمع، واستقرار الشبكة، وتجربة المستخدم.
نظرة عامة
يَتَحَوَّل «سيلو» بعيدًا عن كونه بلوكشين مستقلًّا من الطبقة الأولى (Layer 1)، ويدخل في مرحلة التحوُّل ليصبح حلاًّ من طبقة الثانية (Layer 2) على شبكة الإيثريوم. والهدف هو الحفاظ على تجربة المستخدم الودودة التي يتمتّع بها، مع الاستفادة في الوقت نفسه من أمان شبكة الإيثريوم وبيئتها الأوسع. ويواصل «سيلو» إعطاء الأولوية للأدوات المالية البسيطة المصمَّمة خصيصًا للجوال أولًا، بما في ذلك تكاليف المعاملات المنخفضة وإمكانية دفع الرسوم باستخدام العملات المستقرة (stablecoins). وهذه الخطوة تعزِّز الروابط بين «سيلو» وشبكة الإيثريوم، مع الحفاظ على مهمته المتمثلة في بناء نظام مالي سهل الوصول إليه، وتدعيم التزامه بالشمول المالي من خلال تحسين الأمان وقابلية التوسُّع.
CELO المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ CELO، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان CELO سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار CELO المحتملة وعائد ROI.
كم سعر CELO اليوم؟
سعر CELO اليوم هو $ 0.06015. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال CELO استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال CELO عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في CELO، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ CELO في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول CELO بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ CELO في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر CELO المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ CELO بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر CELO لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر CELO في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر CELO بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,411.03
+0.40%
ETH
1,895.21
+0.58%
GOLD(XAUT)
4,383.56
+0.54%
USDC
1.0009
0.00%
SOL
75.41
-0.21%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ CELO على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج CELO/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر CELO ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر CELO هذا العام؟
قد يرتفع سعر CELO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر CELO (CELO) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:33:00 (UTC+8)
تحديثات CELO (CELO) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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