سعر Acurast (ACU)
السعر المباشر لمشروع Acurast (ACU) اليوم هو $ 0.10192، مع تغير بنسبة 17.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACU الحالي إلى USD هو $ 0.10192 لكل ACU.
يحتل Acurast حاليًا المرتبة #766 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22.12M، مع عرض متداول قدره 217.00M ACU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACU بين $ 0.10154 (أدنى) و$ 0.13029 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.3364582894557055، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0653352600137881.
على المدى القصير، تحرك ACU بمقدار -2.95% خلال الساعة الماضية و+14.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 88.77K.
No.766
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Acurast هي $ 22.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 88.77K. العرض المتداول لـ ACU يبلغ 217.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 101.92M.
-2.95%
-17.76%
+14.94%
+14.94%
تتبع تغيرات أسعار Acurast لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.02201
|-17.76%
|30 يوم
|$ +0.02815
|+38.15%
|60 يوم
|$ +0.01776
|+21.10%
|90 يوم
|$ +0.01484
|+17.04%
سجل اليوم ACU تغيرًا $ -0.02201 (-17.76%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.02815 (+38.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ACU تغييرًا في $ +0.01776 (+21.10%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.01484 (+17.04%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Acurast الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ACU: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
ACU_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.12321. يقع السعر فوق نقطة التمركز R2 عند 0.1216، ويتمركز حاليًا ضمن نطاق ممتد أعلى من مركز التمركز الأساسي عند 0.11622. لا يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صاعدًا واضحًا، كما تغيب إشارات الشراء، ويشير مركز الهيكل إلى انحراف عن المركز المرجعي. مؤشر MACD يُظهر شكل تقاطع هبوطي، حيث تتفرق الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل. قراءة مؤشر RSI تقع ضمن المنطقة المحايدة، بينما لا تشير قيم KDJ وStochRSI إلى حالة تشبع شرائي. أما باند بولينجر، فتبقى الفجوة بين خطوطه مستقرة، دون أي توسع ملحوظ في معدل التذبذب. وتتجه القوة الدافعة على المدى القصير نحو الجانب الهابط، مما يعكس توزيعًا غير متوازن لقوى الشراء والبيع، مع غياب دافع فوري للارتفاع. الدعم الأولي القريب يقع عند نقطة التمركز R2 عند 0.1216، وهي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00164. أما أول دعم أسفل منه فيتواجد عند نقطة التمركز R1 عند 0.11904، والتي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00417. أما مستوى الدفاع البعيد فيحدد عند مركز التمركز الأساسي عند 0.11622، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00699. وفي حال تراجع السعر، فمن المتوقع أن يختبر المستويات المذكورة أعلاه.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Acurast نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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شبكة حوسبة مدعومة بالهواتف. تُعيد Acurast تعريف الحوسبة باستخدام مليارات الهواتف الذكية - دون الحاجة إلى مراكز بيانات. تُمكّن هذه الشبكة، القابلة للتحقق والتوسع والسرية، المستخدمين من تشغيل تطبيقات آمنة على بنية تحتية لامركزية على نطاق واسع، دون المساس بالسرعة أو الخصوصية. وقد ضمّت Acurast بالفعل أكثر من 149,000 هاتف حول العالم إلى شبكتها التجريبية المُحفّزة، مما يجعلها شبكة الحوسبة اللامركزية الأكثر قابلية للتحقق المتاحة اليوم. هذه القدرة الحاسوبية الهائلة تُشغّل بالفعل أحمال عمل بالغة الأهمية ذات متطلبات أمان عالية وذكاء اصطناعي متقدمة. هذا ليس مجرد بروتوكول DePIN آخر، بل هو نقلة نوعية تُعيد تعريف كيفية الحوسبة في العالم.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Acurast، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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