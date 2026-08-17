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سعر Acurast المباشر اليوم هو 0.10192 USD. القيمة السوقية لـ ACU هي 22,116,640 USD. تابع تحديثات أسعار ACU إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Acurast المباشر اليوم هو 0.10192 USD. القيمة السوقية لـ ACU هي 22,116,640 USD. تابع تحديثات أسعار ACU إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ACU

معلومات سعر ACU

ما هو ACU

الوثيقة البيضاء لـ ACU

الموقع الرسمي لـ ACU

اقتصاد توكن ACU

توقعات سعر ACU

سجل ACU

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شعار Acurast

سعر Acurast (ACU)

السعر المباشر لـ 1 ACU إلى USD:

$0.10192
$0.10192$0.10192
-17.76%1D
USD
مخطط أسعار Acurast (ACU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:09:32 (UTC+8)

سعر Acurast اليوم

السعر المباشر لمشروع Acurast (ACU) اليوم هو $ 0.10192، مع تغير بنسبة 17.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACU الحالي إلى USD هو $ 0.10192 لكل ACU.

يحتل Acurast حاليًا المرتبة #766 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22.12M، مع عرض متداول قدره 217.00M ACU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACU بين $ 0.10154 (أدنى) و$ 0.13029 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.3364582894557055، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0653352600137881.

على المدى القصير، تحرك ACU بمقدار -2.95% خلال الساعة الماضية و+14.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 88.77K.

معلومات سوق Acurast (ACU)

No.766

$ 22.12M
$ 22.12M$ 22.12M

$ 88.77K
$ 88.77K$ 88.77K

$ 101.92M
$ 101.92M$ 101.92M

217.00M
217.00M 217.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Acurast هي $ 22.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 88.77K. العرض المتداول لـ ACU يبلغ 217.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 101.92M.

سجل سعر Acurast بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.10154
$ 0.10154$ 0.10154
24 ساعة منخفض
$ 0.13029
$ 0.13029$ 0.13029
24 ساعة مرتفع

$ 0.10154
$ 0.10154$ 0.10154

$ 0.13029
$ 0.13029$ 0.13029

$ 0.3364582894557055
$ 0.3364582894557055$ 0.3364582894557055

$ 0.0653352600137881
$ 0.0653352600137881$ 0.0653352600137881

-2.95%

-17.76%

+14.94%

+14.94%

سجل سعر Acurast (ACU) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Acurast لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.02201-17.76%
30 يوم$ +0.02815+38.15%
60 يوم$ +0.01776+21.10%
90 يوم$ +0.01484+17.04%
تغير سعر Acurast اليوم

سجل اليوم ACU تغيرًا $ -0.02201 (-17.76%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Acurast لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.02815 (+38.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Acurast لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ACU تغييرًا في $ +0.01776 (+21.10%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Acurast لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.01484 (+17.04%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Acurast (ACU)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Acurast.

تحليل Acurast

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Acurast الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Acurast اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ACU: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

ACU_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.12321. يقع السعر فوق نقطة التمركز R2 عند 0.1216، ويتمركز حاليًا ضمن نطاق ممتد أعلى من مركز التمركز الأساسي عند 0.11622. لا يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صاعدًا واضحًا، كما تغيب إشارات الشراء، ويشير مركز الهيكل إلى انحراف عن المركز المرجعي. مؤشر MACD يُظهر شكل تقاطع هبوطي، حيث تتفرق الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل. قراءة مؤشر RSI تقع ضمن المنطقة المحايدة، بينما لا تشير قيم KDJ وStochRSI إلى حالة تشبع شرائي. أما باند بولينجر، فتبقى الفجوة بين خطوطه مستقرة، دون أي توسع ملحوظ في معدل التذبذب. وتتجه القوة الدافعة على المدى القصير نحو الجانب الهابط، مما يعكس توزيعًا غير متوازن لقوى الشراء والبيع، مع غياب دافع فوري للارتفاع. الدعم الأولي القريب يقع عند نقطة التمركز R2 عند 0.1216، وهي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00164. أما أول دعم أسفل منه فيتواجد عند نقطة التمركز R1 عند 0.11904، والتي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00417. أما مستوى الدفاع البعيد فيحدد عند مركز التمركز الأساسي عند 0.11622، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00699. وفي حال تراجع السعر، فمن المتوقع أن يختبر المستويات المذكورة أعلاه.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Acurast؟

تتأثر أسعار Acurast (ACU) بعدة عوامل رئيسية:

1. الطلب في السوق واعتماد خدمات الحوسبة السحابية اللامركزية التي تقدمها Acurast.
2. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام وتحركات سعر البيتكوين.
3. حجم التداول والسيولة في البورصات.
4. إعلانات الشراكات وتطورات النظام البيئي.
5. المنافسة من منصات الحوسبة اللامركزية الأخرى.
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على مشاريع DeFi والبلوك تشين.
7. فائدة الرمز المميز ومكافآت الحوكمة داخل شبكة Acurast.
8. التطورات التقنية والتحديثات الخاصة بالمنصة.
9. الأوضاع الاقتصادية العامة وميل المستثمرين إلى تحمل المخاطر.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Acurast اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Acurast (ACU) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتحديد توقيت الاستثمار. يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لتنفيذ أوامر الشراء/البيع بشكل مربح. كما يتابع المستثمرون تحركات الأسعار لتقييم أداء محافظهم والاستثمار من جديد لتعديل مراكزهم الاستثمارية.

توقعات أسعار Acurast

Acurast (ACU) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ACU في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAcurast (ACU) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Acurast نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Acurast الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ACU للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Acurast.

كيفية شراء واستثمار Acurast في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Acurast؟ شراء ACU سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Acurast. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Acurast (ACU).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Acurast فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Acurast (ACU)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Acurast

يسمح لك امتلاك Acurast بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Acurast ( ACU )

شبكة حوسبة مدعومة بالهواتف. تُعيد Acurast تعريف الحوسبة باستخدام مليارات الهواتف الذكية - دون الحاجة إلى مراكز بيانات. تُمكّن هذه الشبكة، القابلة للتحقق والتوسع والسرية، المستخدمين من تشغيل تطبيقات آمنة على بنية تحتية لامركزية على نطاق واسع، دون المساس بالسرعة أو الخصوصية. وقد ضمّت Acurast بالفعل أكثر من 149,000 هاتف حول العالم إلى شبكتها التجريبية المُحفّزة، مما يجعلها شبكة الحوسبة اللامركزية الأكثر قابلية للتحقق المتاحة اليوم. هذه القدرة الحاسوبية الهائلة تُشغّل بالفعل أحمال عمل بالغة الأهمية ذات متطلبات أمان عالية وذكاء اصطناعي متقدمة. هذا ليس مجرد بروتوكول DePIN آخر، بل هو نقلة نوعية تُعيد تعريف كيفية الحوسبة في العالم.

Acurast المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Acurast، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Acurast الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Acurast

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:09:32 (UTC+8)

تحديثات Acurast (ACU) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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ACU USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ACU باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ACU USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Acurast (ACU) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Acurast المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTACU
$0.10189
$0.10189$0.10189
-17.66%
748.11K (USDT)

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1 ACU = 0.10192 USD