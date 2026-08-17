سعر Acurast اليوم

السعر المباشر لمشروع Acurast (ACU) اليوم هو $ 0.10192، مع تغير بنسبة 17.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACU الحالي إلى USD هو $ 0.10192 لكل ACU.

يحتل Acurast حاليًا المرتبة #766 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22.12M، مع عرض متداول قدره 217.00M ACU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACU بين $ 0.10154 (أدنى) و$ 0.13029 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.3364582894557055، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0653352600137881.

على المدى القصير، تحرك ACU بمقدار -2.95% خلال الساعة الماضية و+14.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 88.77K.

معلومات سوق Acurast (ACU)

التصنيف No.766 القيمة السوقية $ 22.12M$ 22.12M $ 22.12M الحجم (24 ساعة) $ 88.77K$ 88.77K $ 88.77K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 101.92M$ 101.92M $ 101.92M إمداد دورة التداول 217.00M 217.00M 217.00M الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Acurast هي $ 22.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 88.77K. العرض المتداول لـ ACU يبلغ 217.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 101.92M.