سعر USDP اليوم

السعر المباشر لمشروع USDP (USDP) اليوم هو $ 1.0001، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDP الحالي إلى USD هو $ 1.0001 لكل USDP.

يحتل USDP حاليًا المرتبة #561 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31.96M، مع عرض متداول قدره 31.95M USDP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDP بين $ 0.9996 (أدنى) و$ 1.0005 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.02277060708566276، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.872764435084.

على المدى القصير، تحرك USDP بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-0.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.62K.

معلومات سوق USDP (USDP)

التصنيف No.561 القيمة السوقية $ 31.96M$ 31.96M $ 31.96M الحجم (24 ساعة) $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.96M$ 31.96M $ 31.96M إمداد دورة التداول 31.95M 31.95M 31.95M إجمالي العرض 31,954,027.03052443 31,954,027.03052443 31,954,027.03052443 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ USDP هي $ 31.96M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.62K. العرض المتداول لـ USDP يبلغ 31.95M، مع إجمالي عرض 31954027.03052443. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.96M.