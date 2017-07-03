سعر STORJ اليوم

السعر المباشر لمشروع STORJ (STORJ) اليوم هو $ 0.04175، مع تغير بنسبة 1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STORJ الحالي إلى USD هو $ 0.04175 لكل STORJ.

يحتل STORJ حاليًا المرتبة #546 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17.74M، مع عرض متداول قدره 425.00M STORJ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STORJ بين $ 0.04036 (أدنى) و$ 0.04235 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.90788278، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0483529328365.

على المدى القصير، تحرك STORJ بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-6.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.86K.

معلومات سوق STORJ (STORJ)

التصنيف No.546 القيمة السوقية $ 17.74M$ 17.74M $ 17.74M الحجم (24 ساعة) $ 57.86K$ 57.86K $ 57.86K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.74M$ 17.74M $ 17.74M إمداد دورة التداول 425.00M 425.00M 425.00M إجمالي العرض 424,999,998.00000112 424,999,998.00000112 424,999,998.00000112 تاريخ الإصدار 2017-07-03 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.4097$ 0.4097 $ 0.4097 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ STORJ هي $ 17.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.86K. العرض المتداول لـ STORJ يبلغ 425.00M، مع إجمالي عرض 424999998.00000112. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.74M.