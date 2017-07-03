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سعر STORJ المباشر اليوم هو 0.04175 USD. القيمة السوقية لـ STORJ هي 17,743,749.91650004676 USD. تابع تحديثات أسعار STORJ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر STORJ المباشر اليوم هو 0.04175 USD. القيمة السوقية لـ STORJ هي 17,743,749.91650004676 USD. تابع تحديثات أسعار STORJ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن STORJ

معلومات سعر STORJ

ما هو STORJ

الوثيقة البيضاء لـ STORJ

الموقع الرسمي لـ STORJ

اقتصاد توكن STORJ

توقعات سعر STORJ

سجل STORJ

دليل شراء STORJ

محول عملة STORJ إلى الفيات

عقود STORJ الفورية

STORJ عقود USDT-M الآجلة

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شعار STORJ

سعر STORJ (STORJ)

السعر المباشر لـ 1 STORJ إلى USD:

$0.04175
$0.04175$0.04175
-1.16%1D
USD
مخطط أسعار STORJ (STORJ) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:05:11 (UTC+8)

سعر STORJ اليوم

السعر المباشر لمشروع STORJ (STORJ) اليوم هو $ 0.04175، مع تغير بنسبة 1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STORJ الحالي إلى USD هو $ 0.04175 لكل STORJ.

يحتل STORJ حاليًا المرتبة #546 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17.74M، مع عرض متداول قدره 425.00M STORJ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STORJ بين $ 0.04036 (أدنى) و$ 0.04235 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.90788278، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0483529328365.

على المدى القصير، تحرك STORJ بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-6.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.86K.

معلومات سوق STORJ (STORJ)

No.546

$ 17.74M
$ 17.74M$ 17.74M

$ 57.86K
$ 57.86K$ 57.86K

$ 17.74M
$ 17.74M$ 17.74M

425.00M
425.00M 425.00M

424,999,998.00000112
424,999,998.00000112 424,999,998.00000112

2017-07-03 00:00:00

$ 0.4097
$ 0.4097$ 0.4097

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ STORJ هي $ 17.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.86K. العرض المتداول لـ STORJ يبلغ 425.00M، مع إجمالي عرض 424999998.00000112. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.74M.

سجل سعر STORJ بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.04036
$ 0.04036$ 0.04036
24 ساعة منخفض
$ 0.04235
$ 0.04235$ 0.04235
24 ساعة مرتفع

$ 0.04036
$ 0.04036$ 0.04036

$ 0.04235
$ 0.04235$ 0.04235

$ 3.90788278
$ 3.90788278$ 3.90788278

$ 0.0483529328365
$ 0.0483529328365$ 0.0483529328365

-0.51%

-1.16%

-6.35%

-6.35%

سجل سعر STORJ (STORJ) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار STORJ لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00049-1.16%
30 يوم$ -0.03215-43.51%
60 يوم$ -0.03215-43.51%
90 يوم$ -0.07478-64.18%
تغير سعر STORJ اليوم

سجل اليوم STORJ تغيرًا $ -0.00049 (-1.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر STORJ لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.03215 (-43.51%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر STORJ لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد STORJ تغييرًا في $ -0.03215 (-43.51%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر STORJ لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.07478 (-64.18%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة STORJ (STORJ)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار STORJ.

تحليل STORJ

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار STORJ الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق STORJ اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق STORJ: هبوطية، صعودية بنسبة 40% | هبوطية بنسبة 60%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

STORJ_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات تحت نقطة التمركز عند 0.04182. السعر الحالي 0.04086 يتواجد بين مستويي الدعم S2 وS1، مما يشير إلى أن السعر يقبع في الجزء السفلي من النطاق المركزي. نظام المتوسطات المتحركة يظهر ترتيبًا صعوديًا، بينما يُظهر مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا مع تباعد واضح بين الخطين السريع والبطيء، ما يعكس تركز الزخم القصير الأجل نحو الجانب الهبوطي. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، فيما تبقى معدلات التذبذب عند مستوياتها الطبيعية، مما يشير إلى توازن مؤقت بين قوى الشراء والبيع. أقرب مستوى مقاومة أعلى هو S1 عند 0.04139، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.73%. كما أن النقطة المركزية عند 0.04182 تمثل مرجعًا بعيدًا، حيث تبعد عن السعر الحالي بنسبة 2.35%. وعلى الصعيد الأسفل، أقرب مستوى دعم هو S2 عند 0.04117، وقد انخفض السعر بالفعل دون هذا المستوى. يجب الانتباه إلى مستوى الدعم النفسي عند 0.04000، إذ يُعد هذا المستوى مرجعًا مهمًا لتشكيل بنية دعم محتملة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار STORJ؟

تتأثر أسعار ستورج بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد الشبكة واستخدام منصة ستورج للتخزين السحابي اللامركزي.
2. المنافسة من مزودي الخدمات السحابية التقليديين مثل AWS وGoogle Cloud.
3. ديناميكيات المعروض من الرموز والآليات الخاصة بالاستثمار والتحكّم في الرموز.
4. المزاج العام لسوق العملات المشفرة واتجاهات بيتكوين.
5. الشراكات مع الشركات والمبرمجين.
6. التحديثات التقنية وتحسينات المنصة.
7. التطوّرات التنظيمية التي تؤثر على قطاع العملات المشفرة وتخزين البيانات.
8. نمو الطلب على التخزين في الاقتصاد الرقمي.

لماذا يريد الناس معرفة سعر STORJ اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر STORJ اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومراقبة أداء المحفظة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم اتجاهات السوق، وتقييم فرص الاستثمار. إنّ خدمة التخزين اللامركزية التي يقدّمها STORJ تزيد من مستوى التقلّب والاهتمام بالاستثمار.

توقعات أسعار STORJ

STORJ (STORJ) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STORJ في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSTORJ (STORJ) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر STORJ نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر STORJ الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار STORJ للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار STORJ.

كيفية شراء واستثمار STORJ في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع STORJ؟ شراء STORJ سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء STORJ. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء STORJ (STORJ).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة STORJ فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء STORJ (STORJ)

ماذا يمكنك أن تفعل مع STORJ

يسمح لك امتلاك STORJ بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو STORJ ( STORJ )

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

STORJ المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ STORJ، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب STORJ الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

DePINEnergi EcosystemEthereum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول STORJ

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:05:11 (UTC+8)

تحديثات STORJ (STORJ) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن STORJ

STORJ USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع STORJ باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود STORJ USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق STORJ (STORJ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر STORJ المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSTORJ
$0.04188
$0.04188$0.04188
-0.91%
1.40M (USDT)

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حاسبة STORJ إلى USD

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STORJ
STORJ
USD
USD

1 STORJ = 0.04175 USD