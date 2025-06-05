ما هو Pundi X ( PUNDIX )

Pundi X شركة رائدة في تطوير الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوكتشين، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التجزئة من خلال حلول نقاط البيع القائمة على تقنية البلوكتشين. يتيح هذا الحل لتجار التجزئة والمستهلكين إجراء معاملات فورية داخل المتاجر عبر تقنية البلوكتشين.

متوفر Pundi X على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Pundi X الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر Pundi X

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Pundi X، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ PUNDIX؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارPundi X.

سجل أسعار Pundi X

يوفر تتبع مسار سعر PUNDIX معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ PUNDIX. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Pundi X.

كيفية شراء Pundi X ( PUNDIX )

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عملة PUNDIX إلى العملات المحلية

1 PUNDIX إلى VND ₫ 8,520.797 1 PUNDIX إلى AUD A$ 0.495414 1 PUNDIX إلى GBP ￡ 0.236374 1 PUNDIX إلى EUR € 0.281706 1 PUNDIX إلى USD $ 0.3238 1 PUNDIX إلى MYR RM 1.369674 1 PUNDIX إلى TRY ₺ 12.731816 1 PUNDIX إلى JPY ¥ 46.235402 1 PUNDIX إلى RUB ₽ 25.66115 1 PUNDIX إلى INR ₹ 27.79823 1 PUNDIX إلى IDR Rp 5,308.195872 1 PUNDIX إلى KRW ₩ 439.34803 1 PUNDIX إلى PHP ₱ 18.012994 1 PUNDIX إلى EGP ￡E. 16.079908 1 PUNDIX إلى BRL R$ 1.822994 1 PUNDIX إلى CAD C$ 0.440368 1 PUNDIX إلى BDT ৳ 39.548932 1 PUNDIX إلى NGN ₦ 511.529526 1 PUNDIX إلى UAH ₴ 13.415034 1 PUNDIX إلى VES Bs 31.4086 1 PUNDIX إلى PKR Rs 91.3116 1 PUNDIX إلى KZT ₸ 165.20276 1 PUNDIX إلى THB ฿ 10.526738 1 PUNDIX إلى TWD NT$ 9.68162 1 PUNDIX إلى AED د.إ 1.188346 1 PUNDIX إلى CHF Fr 0.262278 1 PUNDIX إلى HKD HK$ 2.538592 1 PUNDIX إلى MAD .د.م 2.975722 1 PUNDIX إلى MXN $ 6.213722

Pundi X المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Pundi X ما هو سعر Pundi X (PUNDIX) اليوم؟ سعر Pundi X (PUNDIX) المباشر هو USD 0.3238 . ما هي القيمة السوقية لعملة Pundi X (PUNDIX)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Pundi X هي $ 83.67M USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة PUNDIX في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.3238 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Pundi X (PUNDIX)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Pundi X (PUNDIX)، هو USD 258.39M . ما هو أعلى سعر لعملة Pundi X (PUNDIX)؟ اعتبارًا من 2025-06-05 ، أعلى سعر لعملة Pundi X (PUNDIX) هو USD 0.8636 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Pundi X (PUNDIX)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Pundi X (PUNDIX) هو $ 182.53K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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