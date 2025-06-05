شعار Pundi X

Pundi X السعر(PUNDIX)

USD

مخطط أسعار Pundi X (PUNDIX) المباشر

$0.3239
$0.3239$0.3239
-2.82%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول PUNDIX

السعر الحالي لـ Pundi X (PUNDIX) اليوم هو 0.3238 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 83.67M USD. يتم تحديث سعر من PUNDIX إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Pundi X:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 182.53K USD
- تغير سعر Pundi X خلال اليوم هو -2.82%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 258.39M USD

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PUNDIX أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Pundi X لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.009399-2.82%
30 يوم$ -0.1853-36.40%
60 يوم$ +0.0738+29.52%
90 يوم$ +0.0738+29.52%
تغير سعر Pundi X اليوم

سجل اليوم PUNDIX تغيرًا $ -0.009399 (-2.82%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Pundi X لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.1853 (-36.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Pundi X لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PUNDIX تغييرًا في $ +0.0738 (+29.52%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Pundi X لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0738 (+29.52%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

PUNDIX معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Pundi X: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.3201
$ 0.3201$ 0.3201

$ 0.3387
$ 0.3387$ 0.3387

$ 0.8636
$ 0.8636$ 0.8636

+1.12%

-2.82%

-18.32%

PUNDIX معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 83.67M
$ 83.67M$ 83.67M

$ 182.53K
$ 182.53K$ 182.53K

258.39M
258.39M 258.39M

ما هو Pundi X ( PUNDIX )

Pundi X شركة رائدة في تطوير الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوكتشين، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التجزئة من خلال حلول نقاط البيع القائمة على تقنية البلوكتشين. يتيح هذا الحل لتجار التجزئة والمستهلكين إجراء معاملات فورية داخل المتاجر عبر تقنية البلوكتشين.

متوفر Pundi X على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Pundi X الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين PUNDIXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Pundi X سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Pundi X

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Pundi X، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ PUNDIX؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارPundi X.

سجل أسعار Pundi X

يوفر تتبع مسار سعر PUNDIX معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ PUNDIX. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Pundi X.

كيفية شراء Pundi X ( PUNDIX )

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عملة PUNDIX إلى العملات المحلية

1 PUNDIX إلى VND
8,520.797
1 PUNDIX إلى AUD
A$0.495414
1 PUNDIX إلى GBP
0.236374
1 PUNDIX إلى EUR
0.281706
1 PUNDIX إلى USD
$0.3238
1 PUNDIX إلى MYR
RM1.369674
1 PUNDIX إلى TRY
12.731816
1 PUNDIX إلى JPY
¥46.235402
1 PUNDIX إلى RUB
25.66115
1 PUNDIX إلى INR
27.79823
1 PUNDIX إلى IDR
Rp5,308.195872
1 PUNDIX إلى KRW
439.34803
1 PUNDIX إلى PHP
18.012994
1 PUNDIX إلى EGP
￡E.16.079908
1 PUNDIX إلى BRL
R$1.822994
1 PUNDIX إلى CAD
C$0.440368
1 PUNDIX إلى BDT
39.548932
1 PUNDIX إلى NGN
511.529526
1 PUNDIX إلى UAH
13.415034
1 PUNDIX إلى VES
Bs31.4086
1 PUNDIX إلى PKR
Rs91.3116
1 PUNDIX إلى KZT
165.20276
1 PUNDIX إلى THB
฿10.526738
1 PUNDIX إلى TWD
NT$9.68162
1 PUNDIX إلى AED
د.إ1.188346
1 PUNDIX إلى CHF
Fr0.262278
1 PUNDIX إلى HKD
HK$2.538592
1 PUNDIX إلى MAD
.د.م2.975722
1 PUNDIX إلى MXN
$6.213722

Pundi X المورد

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مستند تقني
موقع الويب Pundi X الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

PUNDIX
PUNDIX
USD

1 PUNDIX = 0.3238 USD

تداول

USDTPUNDIX
$0.3238
$0.3238$0.3238
-4.26%

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