سعر Bifrost (BNC)
السعر المباشر لمشروع Bifrost (BNC) اليوم هو $ 0.014595، مع تغير بنسبة 0.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BNC الحالي إلى USD هو $ 0.014595 لكل BNC.
يحتل Bifrost حاليًا المرتبة #1982 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 546.44K، مع عرض متداول قدره 37.44M BNC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BNC بين $ 0.014361 (أدنى) و$ 0.014669 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.76728949718935371، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك BNC بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و-5.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 28.13K.
No.1982
46.80%
2021-10-21 00:00:00
BNC
القيمة السوقية الحالية لـ Bifrost هي $ 546.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 28.13K. العرض المتداول لـ BNC يبلغ 37.44M، مع إجمالي عرض 80000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.17M.
-0.18%
+0.68%
-5.04%
-5.04%
تتبع تغيرات أسعار Bifrost لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00009858
|+0.68%
|30 يوم
|$ +0.000406
|+2.86%
|60 يوم
|$ -0.006035
|-29.26%
|90 يوم
|$ -0.014505
|-49.85%
سجل اليوم BNC تغيرًا $ +0.00009858 (+0.68%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000406 (+2.86%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BNC تغييرًا في $ -0.006035 (-29.26%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.014505 (-49.85%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bifrost نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Bifrost، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
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