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سعر Bifrost المباشر اليوم هو 0.014595 USD. القيمة السوقية لـ BNC هي 546,438.04087468482705 USD. تابع تحديثات أسعار BNC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Bifrost المباشر اليوم هو 0.014595 USD. القيمة السوقية لـ BNC هي 546,438.04087468482705 USD. تابع تحديثات أسعار BNC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BNC

معلومات سعر BNC

ما هو BNC

الوثيقة البيضاء لـ BNC

الموقع الرسمي لـ BNC

اقتصاد توكن BNC

توقعات سعر BNC

سجل BNC

دليل شراء BNC

محول عملة BNC إلى الفيات

عقود BNC الفورية

BNC عقود USDT-M الآجلة

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شعار Bifrost

سعر Bifrost (BNC)

السعر المباشر لـ 1 BNC إلى USD:

$0.014595
$0.014595$0.014595
+0.68%1D
USD
مخطط أسعار Bifrost (BNC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:11:42 (UTC+8)

سعر Bifrost اليوم

السعر المباشر لمشروع Bifrost (BNC) اليوم هو $ 0.014595، مع تغير بنسبة 0.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BNC الحالي إلى USD هو $ 0.014595 لكل BNC.

يحتل Bifrost حاليًا المرتبة #1982 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 546.44K، مع عرض متداول قدره 37.44M BNC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BNC بين $ 0.014361 (أدنى) و$ 0.014669 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.76728949718935371، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BNC بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و-5.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 28.13K.

معلومات سوق Bifrost (BNC)

No.1982

$ 546.44K
$ 546.44K$ 546.44K

$ 28.13K
$ 28.13K$ 28.13K

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

37.44M
37.44M 37.44M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

80,000,000
80,000,000 80,000,000

46.80%

2021-10-21 00:00:00

BNC

القيمة السوقية الحالية لـ Bifrost هي $ 546.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 28.13K. العرض المتداول لـ BNC يبلغ 37.44M، مع إجمالي عرض 80000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.17M.

سجل سعر Bifrost بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.014361
$ 0.014361$ 0.014361
24 ساعة منخفض
$ 0.014669
$ 0.014669$ 0.014669
24 ساعة مرتفع

$ 0.014361
$ 0.014361$ 0.014361

$ 0.014669
$ 0.014669$ 0.014669

$ 6.76728949718935371
$ 6.76728949718935371$ 6.76728949718935371

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

+0.68%

-5.04%

-5.04%

سجل سعر Bifrost (BNC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Bifrost لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00009858+0.68%
30 يوم$ +0.000406+2.86%
60 يوم$ -0.006035-29.26%
90 يوم$ -0.014505-49.85%
تغير سعر Bifrost اليوم

سجل اليوم BNC تغيرًا $ +0.00009858 (+0.68%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Bifrost لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000406 (+2.86%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Bifrost لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BNC تغييرًا في $ -0.006035 (-29.26%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Bifrost لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.014505 (-49.85%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Bifrost (BNC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Bifrost.

تحليل Bifrost

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Bifrost الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Bifrost؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Bifrost (BNC):

1. معنويات السوق واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
2. اعتماد حلول الـ"ليكويد ستاكنغ" من Bifrost عبر نظام Polkadot البيئي
3. إجمالي القيمة المُقفلة (TVL) في بروتوكولات Bifrost
4. أداء شبكات parachain في Polkadot وارتباطه بسعر DOT
5. نمو قطاع DeFi والمنافسة فيه
6. فائدة الرمز ومكافآت الـ"ستاكنغ"
7. إعلانات الشراكات والتكاملات مع النظام البيئي
8. التطورات التنظيمية التي تؤثر على DeFi والـ"ستاكنغ"
9. التطورات التقنية والتحديثات البروتوكولية
10. حجم التداول والسيولة على البورصات

لماذا يريد الناس معرفة سعر Bifrost اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Bifrost (BNC) اليوم لاتخاذ قرارات التداول وإدارة المحافظ وتحديد توقيت الاستثمار. وبصفته رمزًا لبروتوكول DeFi يتيح خدمة الرهان السائل، يؤثر سعر BNC في حسابات العوائد ومكافآت الرهان. ويقوم المتداولون بمراقبة الأسعار اليومية للبحث عن نقاط الدخول والخروج.

توقعات أسعار Bifrost

Bifrost (BNC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BNC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBifrost (BNC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bifrost نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Bifrost الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BNC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Bifrost.

كيفية شراء واستثمار Bifrost في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Bifrost؟ شراء BNC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Bifrost. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Bifrost (BNC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Bifrost فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Bifrost (BNC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Bifrost

يسمح لك امتلاك Bifrost بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Bifrost ( BNC )

Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.

Bifrost المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Bifrost، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Bifrost الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Bifrost

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:11:42 (UTC+8)

تحديثات Bifrost (BNC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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قم بشراء أو بيع BNC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BNC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Bifrost (BNC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bifrost المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBNC
$0.014598
$0.014598$0.014598
+0.58%
1.94M (USDT)

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