سعر Bifrost اليوم

السعر المباشر لمشروع Bifrost (BNC) اليوم هو $ 0.014595، مع تغير بنسبة 0.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BNC الحالي إلى USD هو $ 0.014595 لكل BNC.

يحتل Bifrost حاليًا المرتبة #1982 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 546.44K، مع عرض متداول قدره 37.44M BNC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BNC بين $ 0.014361 (أدنى) و$ 0.014669 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.76728949718935371، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BNC بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و-5.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 28.13K.

معلومات سوق Bifrost (BNC)

التصنيف No.1982 القيمة السوقية $ 546.44K$ 546.44K $ 546.44K الحجم (24 ساعة) $ 28.13K$ 28.13K $ 28.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M إمداد دورة التداول 37.44M 37.44M 37.44M الحد الأقصى للعرض 80,000,000 80,000,000 80,000,000 إجمالي العرض 80,000,000 80,000,000 80,000,000 معدل التداول 46.80% تاريخ الإصدار 2021-10-21 00:00:00 البلوكتشين العام BNC

القيمة السوقية الحالية لـ Bifrost هي $ 546.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 28.13K. العرض المتداول لـ BNC يبلغ 37.44M، مع إجمالي عرض 80000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.17M.