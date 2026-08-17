سعر Lido DAO اليوم

السعر المباشر لمشروع Lido DAO (LDO) اليوم هو $ 0.3042، مع تغير بنسبة 1.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LDO الحالي إلى USD هو $ 0.3042 لكل LDO.

يحتل Lido DAO حاليًا المرتبة #128 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 256.39M، مع عرض متداول قدره 842.83M LDO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LDO بين $ 0.2966 (أدنى) و$ 0.3101 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 18.61975546224503545، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.24383248615867076.

على المدى القصير، تحرك LDO بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و+3.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 113.92K.

معلومات سوق Lido DAO (LDO)

التصنيف No.128 القيمة السوقية $ 256.39M$ 256.39M $ 256.39M الحجم (24 ساعة) $ 113.92K$ 113.92K $ 113.92K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 304.20M$ 304.20M $ 304.20M إمداد دورة التداول 842.83M 842.83M 842.83M إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Lido DAO هي $ 256.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 113.92K. العرض المتداول لـ LDO يبلغ 842.83M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 304.20M.