سعر Lido DAO المباشر اليوم هو 0.3042 USD. القيمة السوقية لـ LDO هي 256,390,298.539340594616 USD. تابع تحديثات أسعار LDO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Lido DAO المباشر اليوم هو 0.3042 USD. القيمة السوقية لـ LDO هي 256,390,298.539340594616 USD. تابع تحديثات أسعار LDO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Lido DAO (LDO) اليوم هو $ 0.3042، مع تغير بنسبة 1.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LDO الحالي إلى USD هو $ 0.3042 لكل LDO.
يحتل Lido DAO حاليًا المرتبة #128 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 256.39M، مع عرض متداول قدره 842.83M LDO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LDO بين $ 0.2966 (أدنى) و$ 0.3101 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 18.61975546224503545، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.24383248615867076.
على المدى القصير، تحرك LDO بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و+3.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 113.92K.
معلومات سوق Lido DAO (LDO)
No.128
$ 256.39M
$ 256.39M$ 256.39M
$ 113.92K
$ 113.92K$ 113.92K
$ 304.20M
$ 304.20M$ 304.20M
842.83M
842.83M 842.83M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.01%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Lido DAO هي $ 256.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 113.92K. العرض المتداول لـ LDO يبلغ 842.83M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 304.20M.
سجل سعر Lido DAO بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.2966
$ 0.2966$ 0.2966
24 ساعة منخفض
$ 0.3101
$ 0.3101$ 0.3101
24 ساعة مرتفع
$ 0.2966
$ 0.2966$ 0.2966
$ 0.3101
$ 0.3101$ 0.3101
$ 18.61975546224503545
$ 18.61975546224503545$ 18.61975546224503545
$ 0.24383248615867076
$ 0.24383248615867076$ 0.24383248615867076
-0.10%
-1.06%
+3.92%
+3.92%
سجل سعر Lido DAO (LDO) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Lido DAO لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.00329
-1.06%
30 يوم
$ -0.0569
-15.76%
60 يوم
$ +0.0237
+8.44%
90 يوم
$ -0.0461
-13.17%
تغير سعر Lido DAO اليوم
سجل اليوم LDO تغيرًا $ -0.00329 (-1.06%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Lido DAO لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0569 (-15.76%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Lido DAO لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LDO تغييرًا في $ +0.0237 (+8.44%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Lido DAO لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0461 (-13.17%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Lido DAO (LDO)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Lido DAO الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Lido DAO اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق LDO: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الميت
K < D
انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكاز
R1 < السعر ≤ R2
بين R1-R2
فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
LDO_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.2950. يقع السعر فوق نقطة الوسط البالغة 0.2934، ويتأرجح حالياً ضمن نطاق محدد بين المقاومة R1 عند 0.2949 والدعم S1 عند 0.2921. تظهر منظومة المتوسطات المتحركة ترتيباً صعودياً، حيث تتباين المتوسطات القصيرة الأجل نحو الأعلى، بينما يبقى الاتجاه طويل الأجل مستقراً. يحافظ هيكل السعر على حركة تذبذبية فوق نقطة الوسط، مما يعكس توازناً مؤقتاً بين المشترين والبائعين عند هذا المستوى. كما تشير شبكة النقاط المحورية إلى محدودية المساحة المتاحة للأعلى، مع وضوح مستويات الدعم الواضحة في الأسفل.
أظهر مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، إذ تتقاطع الخطوط السريعة والبطيئة بالقرب من خط الصفر، فيما تحولت أعمدة قوة الحركة من السلبية إلى الإيجابية. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة المحايدة، دون أن يصل إلى أي مناطق التشبع الشرائي أو البيعي الشديد. يرافق ارتفاع السعر مؤشر KDJ الذي يتجه صعوداً أيضاً، بينما يُظهر StochRSI زيادة معتدلة في الزخم على المدى القصير. تبقى شرائط بولينجر ضيقة النطاق، ما يدل على انخفاض معدل التقلبات، مع توجه المؤشرات السريعة والبطيئة بشكل عام نحو نفس الاتجاه. يفتقر السوق إلى زخم واضح لاختراق اتجاه واحد، فيما يشهد حجم التداول انتعاشاً طفيفاً متوافقاً مع ارتفاع السعر، مما يعكس توزيعاً متوازناً نسبياً للقوة بين الجانبين.
تتمثل المقاومة القريبة عند مستوى 0.2949، وهو مستوى يبعد عن السعر الحالي بأقل من 0.5%. أما المقاومة الثانوية فتقع عند 0.2962. وعلى الجانب الآخر، يقع الدعم القريب عند 0.2921، وهو مستوى يبعد بنحو 1% عن السعر الحالي، بينما يقع الدعم الثانوي عند 0.2906. وتُعد نقطة الوسط الرئيسية عند 0.2934 مرجعًا فوريًا للمتداولين؛ فإذا انخفض السعر دون هذه النقطة، سيتجه نحو الدعم S1، وإذا تجاوز المقاومة R1، فسيستهدف R2. يتسم نطاق السعر بالتوازن والتماثل، مع حدود واضحة ومحددة بوضوح.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Lido DAO؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Lido DAO (LDO):
1. طلب إيثريوم على خدمة الـ staking - فكلما ارتفع الطلب على خدمة الـ staking لعملة ETH، زادت قيمة TVL الخاصة بـ Lido وارتفعت إيراداتها. 2. رسوم البروتوكول وتوزيع المكافآت على حاملي رمز LDO. 3. مقترحات الحوكمة والتحديثات التي تُجرى على البروتوكول. 4. المنافسة من مزودي خدمات الـ liquid staking الآخرين. 5. معنويات سوق DeFi بشكل عام. 6. التطورات التنظيمية التي تؤثر في خدمات الـ staking. 7. التحديثات التي تُجرى على شبكة إيثريوم وتغييرات قواعد الـ staking.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Lido DAO اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر Lido DAO (LDO) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات الاستثمار، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحسين مكافآت الحصص، وتحديد توقيت السوق. يحكم LDO قرارات بروتوكول حصة Ethereum، مما يجعل تحركات السعر ذات أهمية بالغة للمشاركين في مجال DeFi والتحقق من صحة الشبكة.
توقعات أسعار Lido DAO
Lido DAO (LDO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LDO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرLido DAO (LDO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Lido DAO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Lido DAO الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LDO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Lido DAO.
كيفية شراء واستثمار Lido DAO في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Lido DAO؟ شراء LDO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Lido DAO. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Lido DAO (LDO).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Lido DAO فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Lido DAO
يسمح لك امتلاك Lido DAO بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
يعتمد ليدو على رمزين رئيسيين يؤديان غرضين مختلفين: stETH وLDO. ويُصدر رمز stETH عند قيام المستخدمين بتجميد ETH عبر ليدو، حيث يمثل هذا الرمز موضع التجميد القابل للتحويل، ويمكن استخدامه أيضًا في تطبيقات التشفير الأخرى. وبما أن مكافآت التجميد تُولَّد تلقائيًّا، فإن قيمة stETH تزداد تلقائيًّا أيضًا، تمامًا كما تتراكم الفوائد في حساب توفير. أما رمز LDO فهو رمز الحوكمة، وامتلاك هذا الرمز يمنح حامله حق التصويت على القرارات المؤثرة في البروتوكول، ومنها إعدادات الرسوم والترقيات النظامية. ويطبِّق ليدو رسومًا بنسبة ١٠٪ على مكافآت التجميد، وتوزَّع هذه الرسوم بين ثلاثة جهات: ٥٪ تذهب إلى مشغِّلي العُقد، و٤٫٥٪ تُوجَّه إلى خزينة منظمة DAO، و٠٫٥٪ تُخصَّص لصندوق التأمين. ويتراوح متوسط العائد السنوي (APR) للتجميد عبر ليدو عادةً بين ٣–٥٪، رغم أنه قد يتغير تبعًا لظروف الشبكة. ويُركِّز البروتوكول على الشفافية، حيث تظهر الرسوم والمكافآت بشكلٍ واضحٍ للمستخدمين.
التكنولوجيا
تبدأ العملية عندما يُرسل المستخدم عملة الإيثريوم (ETH) إلى عقود ليدو الذكية، والتي صُمِّمت لتتعامل مع الإيداعات بشكل آمن. وبعد الإيداع مباشرةً، يتلقى المستخدم رمز stETH، وهو رمز يمثل الإيثريوم المُرسَل للتخزين (staked ETH) بالإضافة إلى مكافآت التخزين التي تتراكم بمرور الوقت. وبما أن رمز stETH سيولة عالية، فيمكن نقله أو استخدامه عبر النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة بدلًا من أن يبقى محصورًا في إعداد تخزين واحد فقط. أما العمل الفعلي للمُحقِّقين (validator work) فيتم تنفيذه بواسطة مجموعة من مشغلي العُقد (node operators) الذين تم اختيارهم بعناية، والذين يتولون المسؤوليات التشغيلية المتعلقة بتخزين الإيثريوم نيابةً عن المستخدمين. وتتم إدارة الحوكمة واتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالبروتوكول عبر منظمة ذاتية الإدارة (DAO) تقودها المجتمع، وتتولى هذه المنظمة إدارة طريقة تشغيل ليدو وكيفية تطورها. ولتعزيز المرونة، يستخدم ليدو تقنية المُحقِّق الموزَّع (Distributed Validator Technology) للحد من الاعتماد على أي مكوِّن فردي للمُحقِّق، وللمساعدة في تجنُّب نقاط الفشل المفردة. كما يُحافظ على البروتوكول عبر تحديثات مستمرة وطبقات أمنية متعددة تهدف إلى حماية أموال المستخدمين والحفاظ على كفاءة الأداء.
الفريق
لا تُدار منصة ليدو (Lido) كشركة تقليدية؛ بل تُدار عبر منظمة ليدو اللامركزية الذاتية (Lido DAO)، حيث تُتخذ القرارات عبر التصويت. وتشمل هذه المنظمة المطورين الذين يبنون البروتوكول ويديرونه، ومشغِّلي العُقد (node operators) الذين يديرون بنية التخزين الرهني (staking infrastructure)، وأعضاء المجتمع الذين يشاركون في الحوكمة ويساعدون في توجيه مسار المشروع. وقد صُمِّم هذا النموذج للحفاظ على توزيع السلطة بحيث لا يمتلك فردٌ أو مجموعة واحدة السيطرة على النظام. ووفقًا لأحدث التحديثات، ازداد عدد مشغِّلي العُقد المحترفين في منظمة ليدو لتصبح أكثر من ٣٠ مشغل عقد، يتم اختيارهم ومراقبتهم من قِبل منظمة ليدو اللامركزية الذاتية (DAO). ولا يزال مشاركة المجتمع عنصرًا جوهريًّا في تشغيل البروتوكول، مع مشاركة نشطة في قرارات الحوكمة. وتُستخدم الاجتماعات المجتمعية الدورية وقنوات الاتصال الشفافة لإبقاء المشاركين على اطلاعٍ دائمٍ بالتطورات الجارية ولتحفيزهم على المشاركة فيها.
خارطة الطريق
تتماشى خارطة طريق ليدو انسجامًا وثيقًا مع التطور المستمر لإيثريوم والتحديثات التي تؤثر على وظائف الإيداع. وبعد تحديث شابيلا لإيثريوم في أبريل ٢٠٢٣، مكّنت ليدو سحب الأموال بالكامل، ما يسمح للمستخدمين بإلغاء إيداع إيثريوم (ETH) الخاص بهم في أي وقت يرغبون فيه. ومن الأهداف الجارية الرئيسية دمج ليدو بشكل أوسع في النظام البيئي، وبخاصة في تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، حيث تُستخدم الأصول المودَعة عادةً. كما تشمل أولويات التطوير تحسين اللامركزية من خلال تقنيات التحقق المتقدمة، وتوسيع نطاق ليدو ليشمل شبكات بلوك تشين إضافية. ويتولى الفريق في الوقت نفسه تطوير ميزات تهدف إلى تحسين كفاءة الإيداع والتجربة العامة للمستخدم، ومن بينها آليات حوكمة أقوى وأدوات متطورة لإدارة المخاطر. وتواصل التحديثات المستقبلية التركيز على الأمان وسهولة الاستخدام واللامركزية والشفافية، مع إدخال تعديلات تستند إلى ملاحظات المجتمع واحتياجات السوق المتغيرة.
نظرة عامة
يُسهِّل ليدو (Lido) رهان الإيثريوم (Ethereum) من خلال إزالة جزء كبير من التعقيدات التقنية المرتبطة عادةً بتشغيل المُحقِّقين (validators). ويمكن للمستخدمين رهن الإيثريوم (ETH) عبر البروتوكول لكسب المكافآت دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية المعقدة بأنفسهم، وبلا التنازل عن مرونة موقفهم. ومقابل إيداع الإيثريوم (ETH)، يتلقى المستخدمون الرمز المميز السائل stETH، الذي يمكن الاحتفاظ به أو تداوله أو استخدامه في أماكن أخرى، بينما تقوم ليدو (Lido) بالتنسيق مع أنشطة الرهان في الخلفية. وفي عام 2024، تُعَدُّ ليدو (Lido) أكبر بروتوكول للرهان السائل، حيث تدير أكثر من ٩ ملايين إيثريوم (ETH)، أي ما يعادل نحو ٣٣٪ من إجمالي الإيثريوم (ETH) المرهون. ويسمح هذا الهيكل للمشاركين بالمساهمة في أمن شبكة الإيثريوم (Ethereum) مع الحفاظ على قابلية استخدام أصولهم.
Lido DAO المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Lido DAO، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Lido DAO سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Lido DAO المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Lido DAO اليوم؟
سعر Lido DAO اليوم هو $ 0.3042. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Lido DAO استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Lido DAO عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في LDO، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Lido DAO في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Lido DAO بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Lido DAO في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر LDO المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Lido DAO بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر LDO لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Lido DAO في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر LDO بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,659.9
+0.80%
ETH
1,906.24
+1.17%
GOLD(XAUT)
4,382.89
+0.53%
USDC
1.00096
0.00%
SOL
75.81
+0.31%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ LDO على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج LDO/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Lido DAO ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Lido DAO هذا العام؟
قد يرتفع سعر Lido DAO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Lido DAO (LDO) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:07:48 (UTC+8)
تحديثات Lido DAO (LDO) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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