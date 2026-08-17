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سعر Lido DAO المباشر اليوم هو 0.3042 USD. القيمة السوقية لـ LDO هي 256,390,298.539340594616 USD. تابع تحديثات أسعار LDO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Lido DAO المباشر اليوم هو 0.3042 USD. القيمة السوقية لـ LDO هي 256,390,298.539340594616 USD. تابع تحديثات أسعار LDO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن LDO

معلومات سعر LDO

ما هو LDO

الوثيقة البيضاء لـ LDO

الموقع الرسمي لـ LDO

اقتصاد توكن LDO

توقعات سعر LDO

سجل LDO

دليل شراء LDO

محول عملة LDO إلى الفيات

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شعار Lido DAO

سعر Lido DAO (LDO)

السعر المباشر لـ 1 LDO إلى USD:

$0.3042
$0.3042$0.3042
-1.07%1D
USD
مخطط أسعار Lido DAO (LDO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:07:48 (UTC+8)

سعر Lido DAO اليوم

السعر المباشر لمشروع Lido DAO (LDO) اليوم هو $ 0.3042، مع تغير بنسبة 1.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LDO الحالي إلى USD هو $ 0.3042 لكل LDO.

يحتل Lido DAO حاليًا المرتبة #128 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 256.39M، مع عرض متداول قدره 842.83M LDO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LDO بين $ 0.2966 (أدنى) و$ 0.3101 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 18.61975546224503545، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.24383248615867076.

على المدى القصير، تحرك LDO بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و+3.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 113.92K.

معلومات سوق Lido DAO (LDO)

No.128

$ 256.39M
$ 256.39M$ 256.39M

$ 113.92K
$ 113.92K$ 113.92K

$ 304.20M
$ 304.20M$ 304.20M

842.83M
842.83M 842.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.01%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Lido DAO هي $ 256.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 113.92K. العرض المتداول لـ LDO يبلغ 842.83M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 304.20M.

سجل سعر Lido DAO بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.2966
$ 0.2966$ 0.2966
24 ساعة منخفض
$ 0.3101
$ 0.3101$ 0.3101
24 ساعة مرتفع

$ 0.2966
$ 0.2966$ 0.2966

$ 0.3101
$ 0.3101$ 0.3101

$ 18.61975546224503545
$ 18.61975546224503545$ 18.61975546224503545

$ 0.24383248615867076
$ 0.24383248615867076$ 0.24383248615867076

-0.10%

-1.06%

+3.92%

+3.92%

سجل سعر Lido DAO (LDO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Lido DAO لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00329-1.06%
30 يوم$ -0.0569-15.76%
60 يوم$ +0.0237+8.44%
90 يوم$ -0.0461-13.17%
تغير سعر Lido DAO اليوم

سجل اليوم LDO تغيرًا $ -0.00329 (-1.06%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Lido DAO لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0569 (-15.76%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Lido DAO لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LDO تغييرًا في $ +0.0237 (+8.44%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Lido DAO لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0461 (-13.17%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Lido DAO.

تحليل Lido DAO

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Lido DAO الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Lido DAO اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق LDO: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

LDO_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.2950. يقع السعر فوق نقطة الوسط البالغة 0.2934، ويتأرجح حالياً ضمن نطاق محدد بين المقاومة R1 عند 0.2949 والدعم S1 عند 0.2921. تظهر منظومة المتوسطات المتحركة ترتيباً صعودياً، حيث تتباين المتوسطات القصيرة الأجل نحو الأعلى، بينما يبقى الاتجاه طويل الأجل مستقراً. يحافظ هيكل السعر على حركة تذبذبية فوق نقطة الوسط، مما يعكس توازناً مؤقتاً بين المشترين والبائعين عند هذا المستوى. كما تشير شبكة النقاط المحورية إلى محدودية المساحة المتاحة للأعلى، مع وضوح مستويات الدعم الواضحة في الأسفل. أظهر مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، إذ تتقاطع الخطوط السريعة والبطيئة بالقرب من خط الصفر، فيما تحولت أعمدة قوة الحركة من السلبية إلى الإيجابية. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة المحايدة، دون أن يصل إلى أي مناطق التشبع الشرائي أو البيعي الشديد. يرافق ارتفاع السعر مؤشر KDJ الذي يتجه صعوداً أيضاً، بينما يُظهر StochRSI زيادة معتدلة في الزخم على المدى القصير. تبقى شرائط بولينجر ضيقة النطاق، ما يدل على انخفاض معدل التقلبات، مع توجه المؤشرات السريعة والبطيئة بشكل عام نحو نفس الاتجاه. يفتقر السوق إلى زخم واضح لاختراق اتجاه واحد، فيما يشهد حجم التداول انتعاشاً طفيفاً متوافقاً مع ارتفاع السعر، مما يعكس توزيعاً متوازناً نسبياً للقوة بين الجانبين. تتمثل المقاومة القريبة عند مستوى 0.2949، وهو مستوى يبعد عن السعر الحالي بأقل من 0.5%. أما المقاومة الثانوية فتقع عند 0.2962. وعلى الجانب الآخر، يقع الدعم القريب عند 0.2921، وهو مستوى يبعد بنحو 1% عن السعر الحالي، بينما يقع الدعم الثانوي عند 0.2906. وتُعد نقطة الوسط الرئيسية عند 0.2934 مرجعًا فوريًا للمتداولين؛ فإذا انخفض السعر دون هذه النقطة، سيتجه نحو الدعم S1، وإذا تجاوز المقاومة R1، فسيستهدف R2. يتسم نطاق السعر بالتوازن والتماثل، مع حدود واضحة ومحددة بوضوح.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Lido DAO؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Lido DAO (LDO):

1. طلب إيثريوم على خدمة الـ staking - فكلما ارتفع الطلب على خدمة الـ staking لعملة ETH، زادت قيمة TVL الخاصة بـ Lido وارتفعت إيراداتها.
2. رسوم البروتوكول وتوزيع المكافآت على حاملي رمز LDO.
3. مقترحات الحوكمة والتحديثات التي تُجرى على البروتوكول.
4. المنافسة من مزودي خدمات الـ liquid staking الآخرين.
5. معنويات سوق DeFi بشكل عام.
6. التطورات التنظيمية التي تؤثر في خدمات الـ staking.
7. التحديثات التي تُجرى على شبكة إيثريوم وتغييرات قواعد الـ staking.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Lido DAO اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Lido DAO (LDO) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات الاستثمار، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحسين مكافآت الحصص، وتحديد توقيت السوق. يحكم LDO قرارات بروتوكول حصة Ethereum، مما يجعل تحركات السعر ذات أهمية بالغة للمشاركين في مجال DeFi والتحقق من صحة الشبكة.

توقعات أسعار Lido DAO

Lido DAO (LDO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LDO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرLido DAO (LDO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Lido DAO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Lido DAO الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LDO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Lido DAO.

كيفية شراء واستثمار Lido DAO في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Lido DAO؟ شراء LDO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Lido DAO. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Lido DAO (LDO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Lido DAO فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Lido DAO (LDO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Lido DAO

يسمح لك امتلاك Lido DAO بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Lido DAO ( LDO )

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

مستند تقني

Lido DAO المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Lido DAO، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Lido DAO الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Index Coop Defi Index

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Lido DAO

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:07:48 (UTC+8)

تحديثات Lido DAO (LDO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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LDO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع LDO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود LDO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Lido DAO (LDO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Lido DAO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLDO
$0.3044
$0.3044$0.3044
-1.09%
374.26K (USDT)
/USDCLDO
$0.3042
$0.3042$0.3042
-1.13%
186.91K (USDT)

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1 LDO = 0.3042 USD