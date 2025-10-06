سعر Arm Holdings PLC المباشر اليوم هو 174.84 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ARMON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ARMON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Arm Holdings PLC المباشر اليوم هو 174.84 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ARMON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ARMON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Arm Holdings PLC

Arm Holdings PLC السعر(ARMON)

السعر المباشر لـ 1 ARMON إلى USD:

$174.84
$174.84$174.84
+0.56%1D
USD
مخطط أسعار Arm Holdings PLC (ARMON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:35:26 (UTC+8)

معلومات سعر Arm Holdings PLC (ARMON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 172.81
$ 172.81$ 172.81
24 ساعة منخفض
$ 179.97
$ 179.97$ 179.97
24 ساعة مرتفع

$ 172.81
$ 172.81$ 172.81

$ 179.97
$ 179.97$ 179.97

$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928

$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566

+0.30%

+0.56%

+3.39%

+3.39%

سعر Arm Holdings PLC (ARMON) في الوقت الحقيقي هو $ 174.84. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ARMON بين أدنى سعر $ 172.81 وأعلى سعر $ 179.97، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـARMON على الإطلاق هو $ 191.8179294374928، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 130.83952449123566.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ARMON +0.30% على مدار الساعة الماضية، +0.56% على مدار 24 ساعة، و +3.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Arm Holdings PLC (ARMON)

No.2221

$ 968.25K
$ 968.25K$ 968.25K

$ 59.76K
$ 59.76K$ 59.76K

$ 968.25K
$ 968.25K$ 968.25K

5.54K
5.54K 5.54K

5,537.94623434
5,537.94623434 5,537.94623434

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Arm Holdings PLC هي $ 968.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.76K. العرض المتداول لـ ARMON يبلغ 5.54K، مع إجمالي عرض 5537.94623434. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 968.25K.

سجل سعر Arm Holdings PLC (ARMON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Arm Holdings PLC لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.9737+0.56%
30 يوم$ +34.38+24.47%
60 يوم$ +74.84+74.84%
90 يوم$ +74.84+74.84%
تغير سعر Arm Holdings PLC اليوم

سجل اليوم ARMON تغيرًا $ +0.9737 (+0.56%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Arm Holdings PLC لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +34.38 (+24.47%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Arm Holdings PLC لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ARMON تغييرًا في $ +74.84 (+74.84%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Arm Holdings PLC لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +74.84 (+74.84%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Arm Holdings PLC (ARMON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Arm Holdings PLC.

ما هو Arm Holdings PLC ( ARMON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Arm Holdings PLC على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Arm Holdings PLC الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ARMONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Arm Holdings PLC على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Arm Holdings PLC سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Arm Holdings PLC (USD)

كم ستكون قيمة Arm Holdings PLC (ARMON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Arm Holdings PLC (ARMON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Arm Holdings PLC.

تحقق الآن من توقعات سعر Arm Holdings PLC!

توكنوميكس Arm Holdings PLC (ARMON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Arm Holdings PLC (ARMON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ARMON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Arm Holdings PLC ( ARMON )

هل تبحث عن كيفية شراء Arm Holdings PLC؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Arm Holdings PLC على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ARMON إلى العملات المحلية

1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى VND
4,600,914.6
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى AUD
A$264.0084
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى GBP
131.13
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى EUR
148.614
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى USD
$174.84
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى MYR
RM732.5796
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى TRY
7,334.538
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى JPY
¥26,575.68
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى ARS
ARS$257,495.61
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى RUB
13,854.3216
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى INR
15,434.8752
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى IDR
Rp2,913,998.8344
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى PHP
10,271.85
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى EGP
￡E.8,285.6676
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى BRL
R$935.394
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى CAD
C$243.0276
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى BDT
21,403.9128
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى NGN
254,497.104
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى COP
$675,057.24
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى ZAR
R.2,998.506
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى UAH
7,362.5124
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى TZS
T.Sh.430,639.662
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى VES
Bs37,940.28
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى CLP
$164,524.44
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى PKR
Rs49,570.6368
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى KZT
93,296.3724
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى THB
฿5,656.074
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى TWD
NT$5,346.6072
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى AED
د.إ641.6628
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى CHF
Fr138.1236
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى HKD
HK$1,358.5068
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى AMD
֏66,988.1976
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى MAD
.د.م1,613.7732
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى MXN
$3,224.0496
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى SAR
ريال655.65
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى ETB
Br26,517.9828
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى KES
KSh22,587.5796
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى JOD
د.أ123.96156
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى PLN
634.6692
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى RON
лв764.0508
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى SEK
kr1,641.7476
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى BGN
лв293.7312
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى HUF
Ft58,396.56
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى CZK
3,654.156
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى KWD
د.ك53.50104
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى ILS
568.23
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى BOB
Bs1,208.1444
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى AZN
297.228
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى TJS
SM1,615.5216
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى GEL
475.5648
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى AOA
Kz159,378.8988
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى BHD
.د.ب65.73984
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى BMD
$174.84
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى DKK
kr1,122.4728
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى HNL
L4,605.2856
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى MUR
7,956.9684
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى NAD
$3,019.4868
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى NOK
kr1,746.6516
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى NZD
$300.7248
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى PAB
B/.174.84
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى PGK
K736.0764
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى QAR
ر.ق636.4176
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى RSD
дин.17,616.8784
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى UZS
soʻm2,106,505.5396
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى ALL
L14,523.9588
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى ANG
ƒ312.9636
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى AWG
ƒ314.712
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى BBD
$349.68
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى BAM
KM291.9828
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى BIF
Fr515,603.16
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى BND
$225.5436
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى BSD
$174.84
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى JMD
$28,058.3232
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى KHR
704,998.59
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى KMF
Fr73,607.64
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى LAK
3,800,869.4892
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى LKR
රු53,254.5156
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى MDL
L2,972.28
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى MGA
Ar780,534.7152
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى MOP
P1,400.4684
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى MVR
2,675.052
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى MWK
MK303,541.4724
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى MZN
MT11,172.276
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى NPR
रु24,704.892
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى PYG
1,239,965.28
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى RWF
Fr254,042.52
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى SBD
$1,437.1848
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى SCR
2,501.9604
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى SRD
$6,913.1736
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى SVC
$1,529.85
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى SZL
L3,019.4868
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى TMT
m611.94
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى TND
د.ت513.33024
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى TTD
$1,187.1636
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى UGX
Sh609,142.56
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى XAF
Fr98,609.76
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى XCD
$472.068
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى XOF
Fr98,609.76
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى XPF
Fr17,833.68
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى BWP
P2,487.9732
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى BZD
$351.4284
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى CVE
$16,552.1028
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى DJF
Fr31,121.52
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى DOP
$11,200.2504
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى DZD
د.ج22,711.716
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى FJD
$393.39
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى GNF
Fr1,520,233.8
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى GTQ
Q1,339.2744
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى GYD
$36,614.9928
1 Arm Holdings PLC (ARMON) إلى ISK
kr21,505.32

Arm Holdings PLC المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Arm Holdings PLC، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Arm Holdings PLC الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Arm Holdings PLC

كم يساوي Arm Holdings PLC (ARMON) اليوم؟
سعر ARMON المباشر في USD هو USD 174.84، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ARMON إلى USD الحالي؟
سعر ARMON إلى USD الحالي هو $ 174.84. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Arm Holdings PLC ؟
القيمة السوقية لعملة ARMON هي $ 968.25K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ARMON؟
العرض المتداول لتوكن ARMON هو 5.54K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ARMON؟
حقق ARMON سعرًا قياسيًا قدره 191.8179294374928 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ARMON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 130.83952449123566 ARMON.
ما هو حجم تداول ARMON؟
حجم تداول ARMON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 59.76K USD.
هل سترتفع ARMON هذا العام؟
قد يرتفع ARMON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ARMON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:35:26 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ARMON إلى USD

المبلغ

ARMON
ARMON
USD
USD

1 ARMON = 174.84 USD

تداول ARMON

/USDTARMON
$174.84
$174.84$174.84
+0.50%

