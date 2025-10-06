سعر Cisco Systems المباشر اليوم هو 72.97 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CSCOON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CSCOON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Cisco Systems المباشر اليوم هو 72.97 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CSCOON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CSCOON بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن CSCOON

معلومات سعر CSCOON

الموقع الرسمي لـ CSCOON

اقتصاد توكن CSCOON

توقعات سعر CSCOON

سجل CSCOON

دليل شراء CSCOON

محول عملة CSCOON إلى الفيات

CSCOON العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Cisco Systems

Cisco Systems السعر(CSCOON)

السعر المباشر لـ 1 CSCOON إلى USD:

$73
$73$73
+1.57%1D
USD
مخطط أسعار Cisco Systems (CSCOON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:41:22 (UTC+8)

معلومات سعر Cisco Systems (CSCOON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 71.47
$ 71.47$ 71.47
24 ساعة منخفض
$ 73.33
$ 73.33$ 73.33
24 ساعة مرتفع

$ 71.47
$ 71.47$ 71.47

$ 73.33
$ 73.33$ 73.33

$ 73.218238346442
$ 73.218238346442$ 73.218238346442

$ 66.14352617950215
$ 66.14352617950215$ 66.14352617950215

0.00%

+1.57%

+2.44%

+2.44%

سعر Cisco Systems (CSCOON) في الوقت الحقيقي هو $ 72.97. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CSCOON بين أدنى سعر $ 71.47 وأعلى سعر $ 73.33، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCSCOON على الإطلاق هو $ 73.218238346442، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 66.14352617950215.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CSCOON 0.00% على مدار الساعة الماضية، +1.57% على مدار 24 ساعة، و +2.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cisco Systems (CSCOON)

No.1897

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

$ 58.31K
$ 58.31K$ 58.31K

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

24.86K
24.86K 24.86K

24,859.91833841
24,859.91833841 24,859.91833841

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Cisco Systems هي $ 1.81M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.31K. العرض المتداول لـ CSCOON يبلغ 24.86K، مع إجمالي عرض 24859.91833841. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.81M.

سجل سعر Cisco Systems (CSCOON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Cisco Systems لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +1.1284+1.57%
30 يوم$ +5.53+8.19%
60 يوم$ +32.97+82.42%
90 يوم$ +32.97+82.42%
تغير سعر Cisco Systems اليوم

سجل اليوم CSCOON تغيرًا $ +1.1284 (+1.57%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Cisco Systems لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +5.53 (+8.19%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Cisco Systems لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CSCOON تغييرًا في $ +32.97 (+82.42%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Cisco Systems لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +32.97 (+82.42%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Cisco Systems (CSCOON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Cisco Systems.

ما هو Cisco Systems ( CSCOON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Cisco Systems على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Cisco Systems الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين CSCOONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Cisco Systems على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Cisco Systems سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Cisco Systems (USD)

كم ستكون قيمة Cisco Systems (CSCOON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Cisco Systems (CSCOON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Cisco Systems.

تحقق الآن من توقعات سعر Cisco Systems!

توكنوميكس Cisco Systems (CSCOON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Cisco Systems (CSCOON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CSCOON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Cisco Systems ( CSCOON )

هل تبحث عن كيفية شراء Cisco Systems؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Cisco Systems على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة CSCOON إلى العملات المحلية

1 Cisco Systems (CSCOON) إلى VND
1,920,205.55
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى AUD
A$110.1847
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى GBP
54.7275
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى EUR
62.0245
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى USD
$72.97
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى MYR
RM305.7443
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى TRY
3,061.0915
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى JPY
¥11,091.44
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى ARS
ARS$107,466.5675
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى RUB
5,782.1428
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى INR
6,441.7916
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى IDR
Rp1,216,166.1802
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى PHP
4,286.9875
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى EGP
￡E.3,458.0483
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى BRL
R$390.3895
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى CAD
C$101.4283
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى BDT
8,932.9874
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى NGN
106,215.132
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى COP
$281,737.17
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى ZAR
R.1,251.4355
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى UAH
3,072.7667
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى TZS
T.Sh.179,728.7585
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى VES
Bs15,834.49
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى CLP
$68,664.77
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى PKR
Rs20,688.4544
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى KZT
38,937.5217
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى THB
฿2,360.5795
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى TWD
NT$2,231.4226
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى AED
د.إ267.7999
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى CHF
Fr57.6463
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى HKD
HK$566.9769
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى AMD
֏27,957.7258
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى MAD
.د.م673.5131
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى MXN
$1,345.5668
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى SAR
ريال273.6375
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى ETB
Br11,067.3599
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى KES
KSh9,426.9943
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى JOD
د.أ51.73573
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى PLN
264.8811
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى RON
лв318.8789
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى SEK
kr685.1883
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى BGN
лв122.5896
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى HUF
Ft24,371.98
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى CZK
1,525.073
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى KWD
د.ك22.32882
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى ILS
237.1525
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى BOB
Bs504.2227
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى AZN
124.049
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى TJS
SM674.2428
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى GEL
198.4784
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى AOA
Kz66,517.2629
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى BHD
.د.ب27.43672
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى BMD
$72.97
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى DKK
kr468.4674
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى HNL
L1,922.0298
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى MUR
3,320.8647
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى NAD
$1,260.1919
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى NOK
kr728.9703
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى NZD
$125.5084
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى PAB
B/.72.97
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى PGK
K307.2037
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى QAR
ر.ق265.6108
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى RSD
дин.7,352.4572
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى UZS
soʻm879,156.4243
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى ALL
L6,061.6179
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى ANG
ƒ130.6163
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى AWG
ƒ131.346
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى BBD
$145.94
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى BAM
KM121.8599
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى BIF
Fr215,188.53
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى BND
$94.1313
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى BSD
$72.97
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى JMD
$11,710.2256
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى KHR
294,233.2825
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى KMF
Fr30,720.37
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى LAK
1,586,304.3161
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى LKR
රු22,225.9323
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى MDL
L1,240.49
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى MGA
Ar325,758.5116
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى MOP
P584.4897
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى MVR
1,116.441
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى MWK
MK126,683.9467
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى MZN
MT4,662.783
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى NPR
रु10,310.661
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى PYG
517,503.24
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى RWF
Fr106,025.41
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى SBD
$599.8134
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى SCR
1,044.2007
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى SRD
$2,885.2338
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى SVC
$638.4875
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى SZL
L1,260.1919
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى TMT
m255.395
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى TND
د.ت214.23992
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى TTD
$495.4663
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى UGX
Sh254,227.48
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى XAF
Fr41,155.08
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى XCD
$197.019
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى XOF
Fr41,155.08
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى XPF
Fr7,442.94
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى BWP
P1,038.3631
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى BZD
$146.6697
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى CVE
$6,908.0699
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى DJF
Fr12,988.66
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى DOP
$4,674.4582
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى DZD
د.ج9,478.803
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى FJD
$164.1825
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى GNF
Fr634,474.15
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى GTQ
Q558.9502
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى GYD
$15,281.3774
1 Cisco Systems (CSCOON) إلى ISK
kr8,975.31

Cisco Systems المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Cisco Systems، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Cisco Systems الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Cisco Systems

كم يساوي Cisco Systems (CSCOON) اليوم؟
سعر CSCOON المباشر في USD هو USD 72.97، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CSCOON إلى USD الحالي؟
سعر CSCOON إلى USD الحالي هو $ 72.97. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Cisco Systems ؟
القيمة السوقية لعملة CSCOON هي $ 1.81M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CSCOON؟
العرض المتداول لتوكن CSCOON هو 24.86K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CSCOON؟
حقق CSCOON سعرًا قياسيًا قدره 73.218238346442 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CSCOON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 66.14352617950215 CSCOON.
ما هو حجم تداول CSCOON؟
حجم تداول CSCOON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 58.31K USD.
هل سترتفع CSCOON هذا العام؟
قد يرتفع CSCOON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CSCOON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:41:22 (UTC+8)

تحديثات Cisco Systems (CSCOON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة CSCOON إلى USD

المبلغ

CSCOON
CSCOON
USD
USD

1 CSCOON = 72.97 USD

تداول CSCOON

/USDTCSCOON
$73
$73$73
+1.60%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,005.12
$113,005.12$113,005.12

-1.42%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,017.81
$4,017.81$4,017.81

-1.92%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04189
$0.04189$0.04189

-9.79%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.10
$195.10$195.10

-1.91%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4926
$3.4926$3.4926

-9.45%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,017.81
$4,017.81$4,017.81

-1.92%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,005.12
$113,005.12$113,005.12

-1.42%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.10
$195.10$195.10

-1.91%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6217
$2.6217$2.6217

-0.54%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19359
$0.19359$0.19359

-3.09%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000296
$0.0000000296$0.0000000296

+244.18%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.400
$2.400$2.400

+220.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001500
$0.00001500$0.00001500

+130.76%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000094
$0.0000000000000000094$0.0000000000000000094

+108.88%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008524
$0.0008524$0.0008524

+85.02%