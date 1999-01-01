CFG

Centrifuge هو بروتوكول Web3 الرائد الذي يُركز على ربط الأصول الحقيقية (RWAs) بالتمويل اللامركزي (DeFi). مهمتنا هي إطلاق تريليون دولار إضافية من الأصول الحقيقية من خلال الاستفادة من تقنية البلوكتشين لرمزية الأصول، وتعزيز الشفافية في الأنظمة المالية، وتمكين توزيع رأس المال بكفاءة.

اسم العملة المشفرةCFG

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض675.000.000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمةCentrifuge هو بروتوكول Web3 الرائد الذي يُركز على ربط الأصول الحقيقية (RWAs) بالتمويل اللامركزي (DeFi). مهمتنا هي إطلاق تريليون دولار إضافية من الأصول الحقيقية من خلال الاستفادة من تقنية البلوكتشين لرمزية الأصول، وتعزيز الشفافية في الأنظمة المالية، وتمكين توزيع رأس المال بكفاءة.

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