M87

تُطوّر Messier (M87) نظامًا بيئيًا شاملًا متعدد الطبقات للمرافق، مُصمّمًا لتوفير قيمة مستدامة لحاملي التوكن الخاصة بها ومستخدميها على حد سواء. ويرتكز هذا النظام البيئي على رؤية جريئة: دمج التمويل اللامركزي (DeFi) والمرافق الفعلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة بسلاسة في بنية تحتية واحدة مُدرّة للإيرادات.

اسم العملة المشفرةM87

التصنيفNo.616

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول884,846,293,944

إجمالي العرض884,846,293,944

إجمالي العرض884,846,293,944

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000146502954890166,2024-12-12

أدنى سعر0.000000027472780135,2023-08-09

البلوكتشين العامETH

مقدمةتُطوّر Messier (M87) نظامًا بيئيًا شاملًا متعدد الطبقات للمرافق، مُصمّمًا لتوفير قيمة مستدامة لحاملي التوكن الخاصة بها ومستخدميها على حد سواء. ويرتكز هذا النظام البيئي على رؤية جريئة: دمج التمويل اللامركزي (DeFi) والمرافق الفعلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة بسلاسة في بنية تحتية واحدة مُدرّة للإيرادات.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
M87/USDT
Messier
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (M87)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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