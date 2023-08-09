M87

تُطوّر Messier (M87) نظامًا بيئيًا شاملًا متعدد الطبقات للمرافق، مُصمّمًا لتوفير قيمة مستدامة لحاملي التوكن الخاصة بها ومستخدميها على حد سواء. ويرتكز هذا النظام البيئي على رؤية جريئة: دمج التمويل اللامركزي (DeFi) والمرافق الفعلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة بسلاسة في بنية تحتية واحدة مُدرّة للإيرادات.

اسم العملة المشفرةM87

التصنيفNo.616

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول884,846,293,944

إجمالي العرض884,846,293,944

إجمالي العرض884,846,293,944

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.000146502954890166,2024-12-12

أدنى سعر0.000000027472780135,2023-08-09

البلوكتشين العامETH

مقدمةتُطوّر Messier (M87) نظامًا بيئيًا شاملًا متعدد الطبقات للمرافق، مُصمّمًا لتوفير قيمة مستدامة لحاملي التوكن الخاصة بها ومستخدميها على حد سواء. ويرتكز هذا النظام البيئي على رؤية جريئة: دمج التمويل اللامركزي (DeFi) والمرافق الفعلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة بسلاسة في بنية تحتية واحدة مُدرّة للإيرادات.

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