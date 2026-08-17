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سعر Aleph Zero المباشر اليوم هو 0.008375 USD. القيمة السوقية لـ AZERO هي 2,234,273.714625 USD. تابع تحديثات أسعار AZERO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Aleph Zero المباشر اليوم هو 0.008375 USD. القيمة السوقية لـ AZERO هي 2,234,273.714625 USD. تابع تحديثات أسعار AZERO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن AZERO

معلومات سعر AZERO

ما هو AZERO

الوثيقة البيضاء لـ AZERO

الموقع الرسمي لـ AZERO

اقتصاد توكن AZERO

توقعات سعر AZERO

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شعار Aleph Zero

سعر Aleph Zero (AZERO)

السعر المباشر لـ 1 AZERO إلى USD:

$0.008375
$0.008375$0.008375
+0.74%1D
USD
مخطط أسعار Aleph Zero (AZERO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:52:59 (UTC+8)

سعر Aleph Zero اليوم

السعر المباشر لمشروع Aleph Zero (AZERO) اليوم هو $ 0.008375، مع تغير بنسبة 0.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AZERO الحالي إلى USD هو $ 0.008375 لكل AZERO.

يحتل Aleph Zero حاليًا المرتبة #1688 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.23M، مع عرض متداول قدره 266.78M AZERO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AZERO بين $ 0.0081 (أدنى) و$ 0.008697 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.0914521459781383، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00382935787030632.

على المدى القصير، تحرك AZERO بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-11.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.61K.

معلومات سوق Aleph Zero (AZERO)

No.1688

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

$ 56.61K
$ 56.61K$ 56.61K

$ 2.82M
$ 2.82M$ 2.82M

266.78M
266.78M 266.78M

336,231,180
336,231,180 336,231,180

AZERO

القيمة السوقية الحالية لـ Aleph Zero هي $ 2.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.61K. العرض المتداول لـ AZERO يبلغ 266.78M، مع إجمالي عرض 336231180. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.82M.

سجل سعر Aleph Zero بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0081
$ 0.0081$ 0.0081
24 ساعة منخفض
$ 0.008697
$ 0.008697$ 0.008697
24 ساعة مرتفع

$ 0.0081
$ 0.0081$ 0.0081

$ 0.008697
$ 0.008697$ 0.008697

$ 3.0914521459781383
$ 3.0914521459781383$ 3.0914521459781383

$ 0.00382935787030632
$ 0.00382935787030632$ 0.00382935787030632

+0.26%

+0.74%

-11.58%

-11.58%

سجل سعر Aleph Zero (AZERO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Aleph Zero لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00006152+0.74%
30 يوم$ +0.000323+4.01%
60 يوم$ +0.002801+50.25%
90 يوم$ -0.004638-35.65%
تغير سعر Aleph Zero اليوم

سجل اليوم AZERO تغيرًا $ +0.00006152 (+0.74%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Aleph Zero لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000323 (+4.01%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Aleph Zero لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AZERO تغييرًا في $ +0.002801 (+50.25%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Aleph Zero لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.004638 (-35.65%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Aleph Zero.

تحليل Aleph Zero

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Aleph Zero الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Aleph Zero؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار أليف زيرو (AZERO):

1. اعتماد التكنولوجيا: تُحفِّز آلية الإجماع الفريدة القائمة على DAG وخصائص الخصوصية في AZERO الطلب عليها.
2. معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام بشكل كبير في تحديد أسعار AZERO.
3. إعلانات الشراكات: تُعزِّز التعاونات الاستراتيجية من ثقة المستثمرين.
4. تقدم التطوير: تُؤثِّر التحديثات على البروتوكول والتوسّع في النظام البيئي في قيمة العملة.
5. حجم التداول: تُحدِّد مستويات السيولة في البورصات مدى استقرار الأسعار.
6. الأخبار المتعلقة باللوائح: تُؤثِّر اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة في سلوك المستثمرين.
7. المنافسة: تُقيَّم الأداء مقارنةً بمشاريع البلوك تشين الأخرى التي تركز على الخصوصية.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Aleph Zero اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر أزرو اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء أو البيع، وتحليل الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم بقيمة حيازاتهم. تساعد تحركات الأسعار في تقييم معنويات السوق والأرباح/الخسائر المحتملة في الوقت الفعلي.

توقعات أسعار Aleph Zero

Aleph Zero (AZERO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AZERO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAleph Zero (AZERO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Aleph Zero نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Aleph Zero الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AZERO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Aleph Zero.

كيفية شراء واستثمار Aleph Zero في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Aleph Zero؟ شراء AZERO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Aleph Zero. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Aleph Zero (AZERO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Aleph Zero فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Aleph Zero (AZERO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Aleph Zero

يسمح لك امتلاك Aleph Zero بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Aleph Zero ( AZERO )

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Aleph Zero المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Aleph Zero، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Aleph Zero الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Layer 1 (L1)Layer 2 (L2)Privacy

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Aleph Zero

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:52:59 (UTC+8)

تحديثات Aleph Zero (AZERO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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AZERO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع AZERO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود AZERO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Aleph Zero (AZERO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Aleph Zero المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAZERO
$0.008345
$0.008345$0.008345
+0.50%
6.77M (USDT)

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