سعر Aleph Zero اليوم

السعر المباشر لمشروع Aleph Zero (AZERO) اليوم هو $ 0.008375، مع تغير بنسبة 0.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AZERO الحالي إلى USD هو $ 0.008375 لكل AZERO.

يحتل Aleph Zero حاليًا المرتبة #1688 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.23M، مع عرض متداول قدره 266.78M AZERO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AZERO بين $ 0.0081 (أدنى) و$ 0.008697 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.0914521459781383، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00382935787030632.

على المدى القصير، تحرك AZERO بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-11.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.61K.

معلومات سوق Aleph Zero (AZERO)

التصنيف No.1688 القيمة السوقية $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M الحجم (24 ساعة) $ 56.61K$ 56.61K $ 56.61K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M إمداد دورة التداول 266.78M 266.78M 266.78M إجمالي العرض 336,231,180 336,231,180 336,231,180 البلوكتشين العام AZERO

القيمة السوقية الحالية لـ Aleph Zero هي $ 2.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.61K. العرض المتداول لـ AZERO يبلغ 266.78M، مع إجمالي عرض 336231180. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.82M.