سعر Trading Payment المباشر اليوم هو 0.099 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TPTU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TPTU بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Trading Payment المباشر اليوم هو 0.099 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TPTU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TPTU بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن TPTU

معلومات سعر TPTU

الموقع الرسمي لـ TPTU

اقتصاد توكن TPTU

توقعات سعر TPTU

سجل TPTU

دليل شراء TPTU

محول عملة TPTU إلى الفيات

TPTU العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Trading Payment

Trading Payment السعر(TPTU)

السعر المباشر لـ 1 TPTU إلى USD:

$0.099
$0.099$0.099
0.00%1D
USD
مخطط أسعار Trading Payment (TPTU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:04:58 (UTC+8)

معلومات سعر Trading Payment (TPTU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.09
$ 0.09$ 0.09
24 ساعة منخفض
$ 0.106
$ 0.106$ 0.106
24 ساعة مرتفع

$ 0.09
$ 0.09$ 0.09

$ 0.106
$ 0.106$ 0.106

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-2.95%

-2.95%

سعر Trading Payment (TPTU) في الوقت الحقيقي هو $ 0.099. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TPTU بين أدنى سعر $ 0.09 وأعلى سعر $ 0.106، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTPTU على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TPTU 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و -2.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Trading Payment (TPTU)

--
----

$ 17.13K
$ 17.13K$ 17.13K

$ 594.00K
$ 594.00K$ 594.00K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

القيمة السوقية الحالية لـ Trading Payment هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 17.13K. العرض المتداول لـ TPTU يبلغ --، مع إجمالي عرض 6000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 594.00K.

سجل سعر Trading Payment (TPTU) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Trading Payment لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ -1.095-91.71%
60 يوم$ -1.043-91.34%
90 يوم$ -0.998-90.98%
تغير سعر Trading Payment اليوم

سجل اليوم TPTU تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Trading Payment لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -1.095 (-91.71%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Trading Payment لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TPTU تغييرًا في $ -1.043 (-91.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Trading Payment لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.998 (-90.98%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Trading Payment (TPTU)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Trading Payment.

ما هو Trading Payment ( TPTU )

مشروع Trading and Payment Token (TPT) —TPT هو توكن التداول والدفع لشبكة Ultima Chain. يتيح لك تفعيل التداول الآلي، والمشاركة في منظومة المنتجات، والحصول على رموز الطاقة للعمل مع سلسلة الكتل. يتيح توكن TPT للمستخدم تجميدها، وللتجميد، استلام معاملة إرجاع باستخدام رموز UENERGY. تُستخدم توكن UENERGY لدفع رسوم الشبكة بدلاً من موارد الطاقة في سلسلة كتل ULTIMA.

متوفر Trading Payment على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Trading Payment الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TPTUلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Trading Payment على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Trading Payment سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Trading Payment (USD)

كم ستكون قيمة Trading Payment (TPTU) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Trading Payment (TPTU) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Trading Payment.

تحقق الآن من توقعات سعر Trading Payment!

توكنوميكس Trading Payment (TPTU)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Trading Payment (TPTU) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TPTU والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Trading Payment ( TPTU )

هل تبحث عن كيفية شراء Trading Payment؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Trading Payment على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TPTU إلى العملات المحلية

1 Trading Payment (TPTU) إلى VND
2,605.185
1 Trading Payment (TPTU) إلى AUD
A$0.14949
1 Trading Payment (TPTU) إلى GBP
0.07425
1 Trading Payment (TPTU) إلى EUR
0.08415
1 Trading Payment (TPTU) إلى USD
$0.099
1 Trading Payment (TPTU) إلى MYR
RM0.41481
1 Trading Payment (TPTU) إلى TRY
4.15305
1 Trading Payment (TPTU) إلى JPY
¥15.048
1 Trading Payment (TPTU) إلى ARS
ARS$145.80225
1 Trading Payment (TPTU) إلى RUB
7.84575
1 Trading Payment (TPTU) إلى INR
8.73972
1 Trading Payment (TPTU) إلى IDR
Rp1,649.99934
1 Trading Payment (TPTU) إلى PHP
5.81526
1 Trading Payment (TPTU) إلى EGP
￡E.4.68963
1 Trading Payment (TPTU) إلى BRL
R$0.52965
1 Trading Payment (TPTU) إلى CAD
C$0.13761
1 Trading Payment (TPTU) إلى BDT
12.11958
1 Trading Payment (TPTU) إلى NGN
144.1044
1 Trading Payment (TPTU) إلى COP
$382.239
1 Trading Payment (TPTU) إلى ZAR
R.1.69686
1 Trading Payment (TPTU) إلى UAH
4.16889
1 Trading Payment (TPTU) إلى TZS
T.Sh.243.84195
1 Trading Payment (TPTU) إلى VES
Bs21.483
1 Trading Payment (TPTU) إلى CLP
$93.159
1 Trading Payment (TPTU) إلى PKR
Rs28.06848
1 Trading Payment (TPTU) إلى KZT
52.82739
1 Trading Payment (TPTU) إلى THB
฿3.19572
1 Trading Payment (TPTU) إلى TWD
NT$3.02643
1 Trading Payment (TPTU) إلى AED
د.إ0.36333
1 Trading Payment (TPTU) إلى CHF
Fr0.07821
1 Trading Payment (TPTU) إلى HKD
HK$0.76923
1 Trading Payment (TPTU) إلى AMD
֏37.93086
1 Trading Payment (TPTU) إلى MAD
.د.م0.91377
1 Trading Payment (TPTU) إلى MXN
$1.82556
1 Trading Payment (TPTU) إلى SAR
ريال0.37125
1 Trading Payment (TPTU) إلى ETB
Br15.01533
1 Trading Payment (TPTU) إلى KES
KSh12.78981
1 Trading Payment (TPTU) إلى JOD
د.أ0.070191
1 Trading Payment (TPTU) إلى PLN
0.35937
1 Trading Payment (TPTU) إلى RON
лв0.43263
1 Trading Payment (TPTU) إلى SEK
kr0.92862
1 Trading Payment (TPTU) إلى BGN
лв0.16632
1 Trading Payment (TPTU) إلى HUF
Ft33.05412
1 Trading Payment (TPTU) إلى CZK
2.0691
1 Trading Payment (TPTU) إلى KWD
د.ك0.030294
1 Trading Payment (TPTU) إلى ILS
0.32175
1 Trading Payment (TPTU) إلى BOB
Bs0.68409
1 Trading Payment (TPTU) إلى AZN
0.1683
1 Trading Payment (TPTU) إلى TJS
SM0.91476
1 Trading Payment (TPTU) إلى GEL
0.26928
1 Trading Payment (TPTU) إلى AOA
Kz90.24543
1 Trading Payment (TPTU) إلى BHD
.د.ب0.037224
1 Trading Payment (TPTU) إلى BMD
$0.099
1 Trading Payment (TPTU) إلى DKK
kr0.63558
1 Trading Payment (TPTU) إلى HNL
L2.60766
1 Trading Payment (TPTU) إلى MUR
4.50549
1 Trading Payment (TPTU) إلى NAD
$1.70973
1 Trading Payment (TPTU) إلى NOK
kr0.98802
1 Trading Payment (TPTU) إلى NZD
$0.17028
1 Trading Payment (TPTU) إلى PAB
B/.0.099
1 Trading Payment (TPTU) إلى PGK
K0.41679
1 Trading Payment (TPTU) إلى QAR
ر.ق0.36036
1 Trading Payment (TPTU) إلى RSD
дин.9.97326
1 Trading Payment (TPTU) إلى UZS
soʻm1,192.77081
1 Trading Payment (TPTU) إلى ALL
L8.22393
1 Trading Payment (TPTU) إلى ANG
ƒ0.17721
1 Trading Payment (TPTU) إلى AWG
ƒ0.1782
1 Trading Payment (TPTU) إلى BBD
$0.198
1 Trading Payment (TPTU) إلى BAM
KM0.16533
1 Trading Payment (TPTU) إلى BIF
Fr291.951
1 Trading Payment (TPTU) إلى BND
$0.12771
1 Trading Payment (TPTU) إلى BSD
$0.099
1 Trading Payment (TPTU) إلى JMD
$15.88752
1 Trading Payment (TPTU) إلى KHR
399.19275
1 Trading Payment (TPTU) إلى KMF
Fr41.679
1 Trading Payment (TPTU) إلى LAK
2,152.17387
1 Trading Payment (TPTU) إلى LKR
රු30.15441
1 Trading Payment (TPTU) إلى MDL
L1.683
1 Trading Payment (TPTU) إلى MGA
Ar441.96372
1 Trading Payment (TPTU) إلى MOP
P0.79299
1 Trading Payment (TPTU) إلى MVR
1.5147
1 Trading Payment (TPTU) إلى MWK
MK171.87489
1 Trading Payment (TPTU) إلى MZN
MT6.3261
1 Trading Payment (TPTU) إلى NPR
रु13.9887
1 Trading Payment (TPTU) إلى PYG
702.108
1 Trading Payment (TPTU) إلى RWF
Fr143.847
1 Trading Payment (TPTU) إلى SBD
$0.81378
1 Trading Payment (TPTU) إلى SCR
1.37412
1 Trading Payment (TPTU) إلى SRD
$3.91446
1 Trading Payment (TPTU) إلى SVC
$0.86625
1 Trading Payment (TPTU) إلى SZL
L1.70973
1 Trading Payment (TPTU) إلى TMT
m0.3465
1 Trading Payment (TPTU) إلى TND
د.ت0.290664
1 Trading Payment (TPTU) إلى TTD
$0.67221
1 Trading Payment (TPTU) إلى UGX
Sh344.916
1 Trading Payment (TPTU) إلى XAF
Fr55.836
1 Trading Payment (TPTU) إلى XCD
$0.2673
1 Trading Payment (TPTU) إلى XOF
Fr55.836
1 Trading Payment (TPTU) إلى XPF
Fr10.098
1 Trading Payment (TPTU) إلى BWP
P1.40877
1 Trading Payment (TPTU) إلى BZD
$0.19899
1 Trading Payment (TPTU) إلى CVE
$9.37233
1 Trading Payment (TPTU) إلى DJF
Fr17.622
1 Trading Payment (TPTU) إلى DOP
$6.34194
1 Trading Payment (TPTU) إلى DZD
د.ج12.8601
1 Trading Payment (TPTU) إلى FJD
$0.22275
1 Trading Payment (TPTU) إلى GNF
Fr860.805
1 Trading Payment (TPTU) إلى GTQ
Q0.75834
1 Trading Payment (TPTU) إلى GYD
$20.73258
1 Trading Payment (TPTU) إلى ISK
kr12.177

Trading Payment المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Trading Payment، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Trading Payment الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Trading Payment

كم يساوي Trading Payment (TPTU) اليوم؟
سعر TPTU المباشر في USD هو USD 0.099، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TPTU إلى USD الحالي؟
سعر TPTU إلى USD الحالي هو $ 0.099. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Trading Payment ؟
القيمة السوقية لعملة TPTU هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TPTU؟
العرض المتداول لتوكن TPTU هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TPTU؟
حقق TPTU سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TPTU؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- TPTU.
ما هو حجم تداول TPTU؟
حجم تداول TPTU المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 17.13K USD.
هل سترتفع TPTU هذا العام؟
قد يرتفع TPTU هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TPTU لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:04:58 (UTC+8)

تحديثات Trading Payment (TPTU) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة TPTU إلى USD

المبلغ

TPTU
TPTU
USD
USD

1 TPTU = 0.099 USD

تداول TPTU

/USDTTPTU
$0.099
$0.099$0.099
0.00%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,271.42
$113,271.42$113,271.42

-1.19%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,020.72
$4,020.72$4,020.72

-1.85%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04328
$0.04328$0.04328

-6.80%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.44
$195.44$195.44

-1.73%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4166
$3.4166$3.4166

-11.42%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,020.72
$4,020.72$4,020.72

-1.85%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,271.42
$113,271.42$113,271.42

-1.19%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.44
$195.44$195.44

-1.73%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6326
$2.6326$2.6326

-0.12%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19404
$0.19404$0.19404

-2.86%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.219
$2.219$2.219

+195.86%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001480
$0.00001480$0.00001480

+127.69%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000193
$0.0000000193$0.0000000193

+124.41%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000092
$0.0000000000000000092$0.0000000000000000092

+104.44%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008371
$0.0008371$0.0008371

+81.70%