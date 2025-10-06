سعر OHO PLUS المباشر اليوم هو 0.49927 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OHO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OHO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر OHO PLUS المباشر اليوم هو 0.49927 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OHO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OHO بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن OHO

معلومات سعر OHO

الوثيقة البيضاء لـ OHO

الموقع الرسمي لـ OHO

اقتصاد توكن OHO

توقعات سعر OHO

سجل OHO

دليل شراء OHO

محول عملة OHO إلى الفيات

OHO العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار OHO PLUS

OHO PLUS السعر(OHO)

السعر المباشر لـ 1 OHO إلى USD:

$0.499303
$0.499303$0.499303
-0.13%1D
USD
مخطط أسعار OHO PLUS (OHO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:56:18 (UTC+8)

معلومات سعر OHO PLUS (OHO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.48
$ 0.48$ 0.48
24 ساعة منخفض
$ 0.504671
$ 0.504671$ 0.504671
24 ساعة مرتفع

$ 0.48
$ 0.48$ 0.48

$ 0.504671
$ 0.504671$ 0.504671

--
----

--
----

+0.27%

-0.13%

+26.27%

+26.27%

سعر OHO PLUS (OHO) في الوقت الحقيقي هو $ 0.49927. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OHO بين أدنى سعر $ 0.48 وأعلى سعر $ 0.504671، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOHO على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OHO +0.27% على مدار الساعة الماضية، -0.13% على مدار 24 ساعة، و +26.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OHO PLUS (OHO)

--
----

$ 151.98K
$ 151.98K$ 151.98K

$ 83.88M
$ 83.88M$ 83.88M

--
----

168,000,000
168,000,000 168,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ OHO PLUS هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 151.98K. العرض المتداول لـ OHO يبلغ --، مع إجمالي عرض 168000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 83.88M.

سجل سعر OHO PLUS (OHO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار OHO PLUS لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00064994-0.13%
30 يوم$ +0.009413+1.92%
60 يوم$ +0.49827+49,827.00%
90 يوم$ +0.49827+49,827.00%
تغير سعر OHO PLUS اليوم

سجل اليوم OHO تغيرًا $ -0.00064994 (-0.13%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر OHO PLUS لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.009413 (+1.92%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر OHO PLUS لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OHO تغييرًا في $ +0.49827 (+49,827.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر OHO PLUS لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.49827 (+49,827.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة OHO PLUS (OHO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار OHO PLUS.

ما هو OHO PLUS ( OHO )

توكن OHO+ هو نوع من الأصول الرقمية التي طورتها ONFA Fintech ضمن منظومة ONFA. يهدف OHO إلى أن يصبح عملة مشفرة توفر قيمة مستدامة من خلال دمج Web3 وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي وآليات الحوافز التي تشجع مساهمات المجتمع في الشبكة.

متوفر OHO PLUS على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك OHO PLUS الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين OHOلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول OHO PLUS على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء OHO PLUS سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر OHO PLUS (USD)

كم ستكون قيمة OHO PLUS (OHO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك OHO PLUS (OHO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة OHO PLUS.

تحقق الآن من توقعات سعر OHO PLUS!

توكنوميكس OHO PLUS (OHO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس OHO PLUS (OHO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OHO والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء OHO PLUS ( OHO )

هل تبحث عن كيفية شراء OHO PLUS؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء OHO PLUS على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة OHO إلى العملات المحلية

1 OHO PLUS (OHO) إلى VND
13,138.29005
1 OHO PLUS (OHO) إلى AUD
A$0.7538977
1 OHO PLUS (OHO) إلى GBP
0.3744525
1 OHO PLUS (OHO) إلى EUR
0.4243795
1 OHO PLUS (OHO) إلى USD
$0.49927
1 OHO PLUS (OHO) إلى MYR
RM2.0919413
1 OHO PLUS (OHO) إلى TRY
20.9443765
1 OHO PLUS (OHO) إلى JPY
¥75.88904
1 OHO PLUS (OHO) إلى ARS
ARS$735.2998925
1 OHO PLUS (OHO) إلى RUB
39.5571621
1 OHO PLUS (OHO) إلى INR
44.0655702
1 OHO PLUS (OHO) إلى IDR
Rp8,321.1633382
1 OHO PLUS (OHO) إلى PHP
29.3121417
1 OHO PLUS (OHO) إلى EGP
￡E.23.6504199
1 OHO PLUS (OHO) إلى BRL
R$2.6710945
1 OHO PLUS (OHO) إلى CAD
C$0.6939853
1 OHO PLUS (OHO) إلى BDT
61.1206334
1 OHO PLUS (OHO) إلى NGN
726.737412
1 OHO PLUS (OHO) إلى COP
$1,927.68147
1 OHO PLUS (OHO) إلى ZAR
R.8.5524951
1 OHO PLUS (OHO) إلى UAH
21.0242597
1 OHO PLUS (OHO) إلى TZS
T.Sh.1,229.7269735
1 OHO PLUS (OHO) إلى VES
Bs108.34159
1 OHO PLUS (OHO) إلى CLP
$469.81307
1 OHO PLUS (OHO) إلى PKR
Rs141.5530304
1 OHO PLUS (OHO) إلى KZT
266.4154647
1 OHO PLUS (OHO) إلى THB
฿16.1314137
1 OHO PLUS (OHO) إلى TWD
NT$15.2576912
1 OHO PLUS (OHO) إلى AED
د.إ1.8323209
1 OHO PLUS (OHO) إلى CHF
Fr0.3944233
1 OHO PLUS (OHO) إلى HKD
HK$3.8793279
1 OHO PLUS (OHO) إلى AMD
֏191.2903078
1 OHO PLUS (OHO) إلى MAD
.د.م4.6082621
1 OHO PLUS (OHO) إلى MXN
$9.2065388
1 OHO PLUS (OHO) إلى SAR
ريال1.8722625
1 OHO PLUS (OHO) إلى ETB
Br75.7242809
1 OHO PLUS (OHO) إلى KES
KSh64.5006913
1 OHO PLUS (OHO) إلى JOD
د.أ0.35398243
1 OHO PLUS (OHO) إلى PLN
1.8123501
1 OHO PLUS (OHO) إلى RON
лв2.1818099
1 OHO PLUS (OHO) إلى SEK
kr4.6881453
1 OHO PLUS (OHO) إلى BGN
лв0.8387736
1 OHO PLUS (OHO) إلى HUF
Ft166.6413479
1 OHO PLUS (OHO) إلى CZK
10.434743
1 OHO PLUS (OHO) إلى KWD
د.ك0.15277662
1 OHO PLUS (OHO) إلى ILS
1.6226275
1 OHO PLUS (OHO) إلى BOB
Bs3.4499557
1 OHO PLUS (OHO) إلى AZN
0.848759
1 OHO PLUS (OHO) إلى TJS
SM4.6132548
1 OHO PLUS (OHO) إلى GEL
1.3580144
1 OHO PLUS (OHO) إلى AOA
Kz455.1195539
1 OHO PLUS (OHO) إلى BHD
.د.ب0.18772552
1 OHO PLUS (OHO) إلى BMD
$0.49927
1 OHO PLUS (OHO) إلى DKK
kr3.2053134
1 OHO PLUS (OHO) إلى HNL
L13.1507718
1 OHO PLUS (OHO) إلى MUR
22.7217777
1 OHO PLUS (OHO) إلى NAD
$8.6223929
1 OHO PLUS (OHO) إلى NOK
kr4.9827146
1 OHO PLUS (OHO) إلى NZD
$0.8587444
1 OHO PLUS (OHO) إلى PAB
B/.0.49927
1 OHO PLUS (OHO) إلى PGK
K2.1019267
1 OHO PLUS (OHO) إلى QAR
ر.ق1.8173428
1 OHO PLUS (OHO) إلى RSD
дин.50.2964598
1 OHO PLUS (OHO) إلى UZS
soʻm6,015.2998213
1 OHO PLUS (OHO) إلى ALL
L41.4743589
1 OHO PLUS (OHO) إلى ANG
ƒ0.8936933
1 OHO PLUS (OHO) إلى AWG
ƒ0.898686
1 OHO PLUS (OHO) إلى BBD
$0.99854
1 OHO PLUS (OHO) إلى BAM
KM0.8337809
1 OHO PLUS (OHO) إلى BIF
Fr1,472.34723
1 OHO PLUS (OHO) إلى BND
$0.6440583
1 OHO PLUS (OHO) إلى BSD
$0.49927
1 OHO PLUS (OHO) إلى JMD
$80.1228496
1 OHO PLUS (OHO) إلى KHR
2,013.1814575
1 OHO PLUS (OHO) إلى KMF
Fr210.19267
1 OHO PLUS (OHO) إلى LAK
10,853.6954351
1 OHO PLUS (OHO) إلى LKR
රු152.0726493
1 OHO PLUS (OHO) إلى MDL
L8.48759
1 OHO PLUS (OHO) إلى MGA
Ar2,228.8810756
1 OHO PLUS (OHO) إلى MOP
P3.9991527
1 OHO PLUS (OHO) إلى MVR
7.638831
1 OHO PLUS (OHO) إلى MWK
MK866.7876397
1 OHO PLUS (OHO) إلى MZN
MT31.903353
1 OHO PLUS (OHO) إلى NPR
रु70.546851
1 OHO PLUS (OHO) إلى PYG
3,540.82284
1 OHO PLUS (OHO) إلى RWF
Fr725.43931
1 OHO PLUS (OHO) إلى SBD
$4.1039994
1 OHO PLUS (OHO) إلى SCR
6.9298676
1 OHO PLUS (OHO) إلى SRD
$19.7411358
1 OHO PLUS (OHO) إلى SVC
$4.3686125
1 OHO PLUS (OHO) إلى SZL
L8.6223929
1 OHO PLUS (OHO) إلى TMT
m1.747445
1 OHO PLUS (OHO) إلى TND
د.ت1.46585672
1 OHO PLUS (OHO) إلى TTD
$3.3900433
1 OHO PLUS (OHO) إلى UGX
Sh1,739.45668
1 OHO PLUS (OHO) إلى XAF
Fr281.58828
1 OHO PLUS (OHO) إلى XCD
$1.348029
1 OHO PLUS (OHO) إلى XOF
Fr281.58828
1 OHO PLUS (OHO) إلى XPF
Fr50.92554
1 OHO PLUS (OHO) إلى BWP
P7.1046121
1 OHO PLUS (OHO) إلى BZD
$1.0035327
1 OHO PLUS (OHO) إلى CVE
$47.2658909
1 OHO PLUS (OHO) إلى DJF
Fr88.87006
1 OHO PLUS (OHO) إلى DOP
$31.9832362
1 OHO PLUS (OHO) إلى DZD
د.ج64.855173
1 OHO PLUS (OHO) إلى FJD
$1.1233575
1 OHO PLUS (OHO) إلى GNF
Fr4,341.15265
1 OHO PLUS (OHO) إلى GTQ
Q3.8244082
1 OHO PLUS (OHO) إلى GYD
$104.5571234
1 OHO PLUS (OHO) إلى ISK
kr61.41021

OHO PLUS المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ OHO PLUS، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب OHO PLUS الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول OHO PLUS

كم يساوي OHO PLUS (OHO) اليوم؟
سعر OHO المباشر في USD هو USD 0.49927، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر OHO إلى USD الحالي؟
سعر OHO إلى USD الحالي هو $ 0.49927. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ OHO PLUS ؟
القيمة السوقية لعملة OHO هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن OHO؟
العرض المتداول لتوكن OHO هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ OHO؟
حقق OHO سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ OHO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- OHO.
ما هو حجم تداول OHO؟
حجم تداول OHO المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 151.98K USD.
هل سترتفع OHO هذا العام؟
قد يرتفع OHO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر OHO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:56:18 (UTC+8)

تحديثات OHO PLUS (OHO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة OHO إلى USD

المبلغ

OHO
OHO
USD
USD

1 OHO = 0.49927 USD

تداول OHO

/USDTOHO
$0.499303
$0.499303$0.499303
-0.13%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,336.22
$113,336.22$113,336.22

-1.13%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,027.94
$4,027.94$4,027.94

-1.68%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04374
$0.04374$0.04374

-5.81%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.72
$195.72$195.72

-1.59%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4309
$3.4309$3.4309

-11.05%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,027.94
$4,027.94$4,027.94

-1.68%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,336.22
$113,336.22$113,336.22

-1.13%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.72
$195.72$195.72

-1.59%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6336
$2.6336$2.6336

-0.09%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19433
$0.19433$0.19433

-2.72%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.311
$2.311$2.311

+208.13%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001810
$0.00001810$0.00001810

+178.46%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000192
$0.0000000192$0.0000000192

+123.25%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000096
$0.0000000000000000096$0.0000000000000000096

+113.33%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008568
$0.0008568$0.0008568

+85.97%