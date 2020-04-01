سعر THORChain المباشر اليوم هو 0.4149 USD. القيمة السوقية لـ RUNE هي 140,390,827.0065 USD. تابع تحديثات أسعار RUNE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر THORChain المباشر اليوم هو 0.4149 USD. القيمة السوقية لـ RUNE هي 140,390,827.0065 USD. تابع تحديثات أسعار RUNE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع THORChain (RUNE) اليوم هو $ 0.4149، مع تغير بنسبة 1.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RUNE الحالي إلى USD هو $ 0.4149 لكل RUNE.
يحتل THORChain حاليًا المرتبة #159 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 140.39M، مع عرض متداول قدره 338.37M RUNE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RUNE بين $ 0.4137 (أدنى) و$ 0.422 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 21.26140054، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00793864363964.
على المدى القصير، تحرك RUNE بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-4.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 143.18K.
معلومات سوق THORChain (RUNE)
No.159
$ 140.39M
$ 140.39M$ 140.39M
$ 143.18K
$ 143.18K$ 143.18K
$ 146.96M
$ 146.96M$ 146.96M
338.37M
338.37M 338.37M
354,208,499
354,208,499 354,208,499
354,208,499
354,208,499 354,208,499
95.52%
0.01%
2020-04-01 00:00:00
$ 0.038
$ 0.038$ 0.038
RUNE
القيمة السوقية الحالية لـ THORChain هي $ 140.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 143.18K. العرض المتداول لـ RUNE يبلغ 338.37M، مع إجمالي عرض 354208499. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 146.96M.
سجل سعر THORChain بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.4137
$ 0.4137$ 0.4137
24 ساعة منخفض
$ 0.422
$ 0.422$ 0.422
24 ساعة مرتفع
$ 0.4137
$ 0.4137$ 0.4137
$ 0.422
$ 0.422$ 0.422
$ 21.26140054
$ 21.26140054$ 21.26140054
$ 0.00793864363964
$ 0.00793864363964$ 0.00793864363964
-0.51%
-1.35%
-4.32%
-4.32%
سجل سعر THORChain (RUNE) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار THORChain لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.005676
-1.35%
30 يوم
$ -0.0108
-2.54%
60 يوم
$ +0.01
+2.46%
90 يوم
$ -0.0271
-6.14%
تغير سعر THORChain اليوم
سجل اليوم RUNE تغيرًا $ -0.005676 (-1.35%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر THORChain لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0108 (-2.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر THORChain لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RUNE تغييرًا في $ +0.01 (+2.46%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر THORChain لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0271 (-6.14%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة THORChain (RUNE)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار THORChain الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق THORChain اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق RUNE: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
بين S1-نقطة ارتكاز
نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA
7 شراء 0 حيادي 0 بيع
الشراء ≥ %80
تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)
أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
بين النطاق السفلي والمتوسط
ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
7 شراء 0 حيادي 0 بيع
الشراء ≥ %80
تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
RUNE_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات بين نقطة التجمع S1 عند مستوى 0.4155 والمركز المركزي عند مستوى 0.4184. يقع السعر فوق مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى، مما يحافظ على استمرارية ترتيب المضاربين على الصعود. يبتعد السعر الحالي عن المركز المركزي بنسبة 0.43% نحو الأسفل، ويقبع في المنطقة السفلى من نطاق التذبذب. لم ينجح السوق بعد في اختراق مستويات المقاومة الرئيسية، ما يعكس اتجاهًا عامًا متقاربًا.
تشير مؤشرات MA وEMA إلى إشارات شراء، مع توافق واضح في اتجاه الاتجاه القصير المدى. كما شكل مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، وتغيرت أعمدة قوة الزخم من السلبية إلى الإيجابية. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، دون ظهور أي قيم متطرفة تشير إلى حالة بيع مفرط أو شراء مفرط. تعمل المؤشرات السريعة والبطيئة في اتجاه واحد، فيما تبقى معدلات التقلبات ضمن المستويات العادية. يتوزع زخم الحركة بشكل رئيسي نحو الجانب الشرائي، لكنه يفتقر إلى كميات التداول الكبيرة التي تؤكد حدوث اختراق فعلي.
تقع مقاومة قريبة أعلى السعر عند مستوى R1 عند 0.4226، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.44%. أما الدعم الأول في الأسفل فيوجد عند مستوى S1 عند 0.4155، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.26%. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى الدعم البعيد عند S2 عند 0.4113، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.27%. كما يشكّل مستوى R2 عند 0.4255 مقاومةً أعلى. يقترب السعر حاليًا من دعم S1، ولذلك يجب مراقبة مدى فاعلية هذا المستوى.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار THORChain؟
تتأثر أسعار THORChain (RUNE) بعدة عوامل رئيسية:
1. القيمة الإجمالية المُقفلة (TVL) - تؤدي زيادة حِصص السيولة إلى ارتفاع الطلب على RUNE. 2. حجم التداول عبر السلاسل - كلما زاد عدد عمليات التبادل، زادت الرسوم المُحصَّلة لحاملي RUNE. 3. اعتماد الشبكة - يؤدي دمج THORChain مع شبكات بلوكشين جديدة إلى توسيع نطاق استخدامها. 4. اقتصاديات الرمز المميز - تُنشئ متطلبات ربط RUNE للعقد حالة من الندرة. 5. معنويات سوق التمويل اللامركزي - تؤثر اتجاهات التمويل اللامركزي بشكل عام في مستوى الطلب. 6. المنافسة من بروتوكولات DEX الأخرى. 7. التطورات التنظيمية التي تؤثر في عمليات التداول عبر السلاسل. 8. التحديثات التقنية وتحسينات البروتوكول.
لماذا يريد الناس معرفة سعر THORChain اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر THORChain (RUNE) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه. وبما أن RUNE يتيح السيولة عبر السلاسل والتداول اللامركزي، فإن المستثمرين يتابعون سعره للاستفادة من التقلبات، وتقييم أداء استثماراتهم، وتحديد أفضل فرص الشراء أو البيع في منظومة DeFi المتنامية.
توقعات أسعار THORChain
THORChain (RUNE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RUNE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTHORChain (RUNE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر THORChain نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر THORChain الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار RUNE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار THORChain.
كيفية شراء واستثمار THORChain في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع THORChain؟ شراء RUNE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء THORChain. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء THORChain (RUNE).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة THORChain فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع THORChain
يسمح لك امتلاك THORChain بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
استكشف سوق MEXC الفوري
تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.
تداول العقود الآجلة
تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.
MEXC Launchpool
قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.
تداول ما قبل السوق MEXC
قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.
التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC
شراء THORChain (RUNE) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
يُعَدّ رون (RUNE) عنصرًا محوريًّا في تصميم شبكة ثور تشين (THORChain)، ويعمل كعملة داخلية تربط النشاطات عبر الشبكة. وعندما يقوم المستخدمون بتبديل أصلٍ ما بأصلٍ آخر، فإن هذه العملية تمرّ خلف الكواليس عبر رون — فعلى سبيل المثال، يُنفَّذ تبديل البيتكوين إلى الإيثريوم على شكل: بيتكوين → رون، ثم رون → إيثريوم. ويستهدف البروتوكول تحقيق توازنٍ يُخصص فيه نحو ثلثَيْ مجموع رون للإيداعات الأمنية التي يقدّمها مشغّلو الشبكة، بينما يُخصَّص نحو الثلث المتبقي لبرك السيولة لدعم عمليات التداول، مما ينسّق بين سلامة الشبكة ووظائف السوق. ويحصل مقدّمو السيولة الذين يساهمون بأصولهم في البرك على مكافآت تُدفع لهم بالروّن، وقد تزداد هذه المكافآت مع ارتفاع حجم التداول في البرك التي يدعمونها. كما تفرض شبكة ثور تشين رسوم تبديل صغيرة تُستخدم جزئيًّا لمكافأة كلٍّ من المشغّلين ومقدّمي السيولة، حيث تدفع الصفقات الأصغر رسومًا أقل، بينما تدفع الصفقات الأكبر — والتي تؤثّر تأثيرًا أكبر على الأسعار — رسومًا أعلى. وباعتبار عام 2023، انعكست اقتصاديات رون (RUNE) واستخدامه في أكثر من 500 مليون دولار أمريكي من القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) عبر برك السيولة في شبكة ثور تشين، ما يدلّ على اعتمادٍ ملحوظٍ وفائدةٍ واضحةٍ ضمن نظام التمويل اللامركزي (DeFi).
التكنولوجيا
يُبنى نظام THORChain حول شبكة من الخزائن التي يمكنها تخزين أنواع متعددة من العملات الرقمية، على غرار صناديق الودائع الآمنة الموزَّعة عبر مواقع مختلفة. وتتولى تشغيل هذه الخزائن وحدات تشغيل تُسمَّى «العُقد» (nodes)، والتي تنسق فيما بينها لضمان استمرار تشغيل البروتوكول وفق التصميم المقصود. وبدلًا من الاعتماد على سجلات الأوامر (order books) لمطابقة البائعين والمشترين كما هو الحال في البورصات التقليدية، يستخدم نظام THORChain «برك السيولة» (liquidity pools). وتضم كل بركة رمز THORChain الأصلي RUNE مع أصلٍ آخر مثل بيتكوين أو إيثريوم، ويتم ضبط سعر التبديل تلقائيًّا استنادًا إلى الأرصدة النسبية المحتفظ بها داخل البركة. وبما أن العمليات تُنفَّذ مباشرةً مقابل هذه البرك، فلا يحتاج المستخدمون إلى انتظار قبول طرف مقابل لأي عرض؛ بل تتم عمليات التبديل تلقائيًّا، ويُسلَّم الأصل المُتبادَل فورًا. وتعزَّز الأمان عبر اشتراط تأمين العُقد لضمانٍ كبيرٍ بالعملة RUNE، مما يُشكِّل عقوبةً في حال السلوك المشبوه، وكذلك عبر تدوير مشغِّلي العُقد بشكل دوري لتقليل خطر سيطرة أي مجموعة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الموافقة على المعاملات على نموذج يتطلب مشاركة عدة مشغِّلين، بحيث لا يستطيع أي مشارك واحد تفويض الحركات بمفرده، تمامًا كما يتطلب فتح الخزينة وجود مفاتيح متعددة. ومنذ إطلاقه الأولي، تكامل نظام THORChain مع عدة شبكات بلوك تشين، منها بيتكوين وإيثريوم وسلسلة بينانس (Binance Chain) وأفالانش (Avalanche) والشبكات القائمة على كوزموس (Cosmos-based chains)، ما ساهم في تعزيز مكانته كمنصة مرنة للتشغيل عبر السلاسل المختلفة.
الفريق
يتم تنظيم شبكة THORChain لتجنب الاعتماد على أفراد محددين أو قيادة مركزية، بهدف العمل دون هيكل شركة تقليدي. ويتم تنفيذ التطوير من قِبل فرق مستقلة متعددة تُسهم في البروتوكول بطريقة مفتوحة ومحفَّزة من قِبل المجتمع، على غرار كيفية تطور المشاريع مفتوحة المصدر من خلال المساهمات القادمة من مجموعات مختلفة. وتهدف هذه البنية الموزَّعة إلى زيادة مرونة الشبكة عبر ضمان عدم اعتمادها على أي شخص أو فريق واحد لمواصلة التشغيل والتحسين. ومنذ إنشائها، جذبت شبكة THORChain مطوِّرين ومجموعات ماهرة من مختلف أنحاء العالم، مع وجود تطوير نشط يحدث عبر مستودعات متعددة وقنوات اتصال متنوعة. كما تستمر عمليات التحديثات الدورية للبروتوكول والتحسينات المُطبَّقة من خلال الحوكمة اللامركزية، ما يُظهر فعالية نهجها القائم على المجتمع.
خارطة الطريق
يركّز خارطة طريق THORChain على جعل تداول العملات الرقمية أكثر سهولةً، مع مواصلة تعزيز الأمان عبر البروتوكول. وقد دعمت الشبكة في البداية عددًا محدودًا فقط من أبرز العملات الرقمية، ثم وسّعت دعمها تدريجيًّا ليشمل سلاسل بلوكشين وأصولًا متعددة. ومن أولويات التطوير الرئيسية تحسين سرعة التداول وكفاءته، بحيث يُمكن للنظام التعامل مع نشاطٍ أعلى دون أي تباطؤ — تمامًا مثل ترقية البنية التحتية لدعم حركة مرور أكبر. أما هدفٌ آخر مستمرٌ فهو تسهيل مهمة المطوّرين الخارجيين في بناء التطبيقات التي تستخدم THORChain، وذلك عبر توفير أدوات تبسّط عمليات الدمج والتطوير. وتستمر أعمال الأمن بشكلٍ دائم، مع تحديثاتٍ منتظمة تهدف إلى تحسين السلامة والموثوقية، إلى جانب الجهود الرامية إلى جعل التجربة العامة أكثر سهولةً للمستخدمين غير المتخصّصين في مجال العملات الرقمية. ويشمل التقدّم الأخير الإطلاق الناجح للأصول الافتراضية (synthetic assets)، وتحسين التكاملات بين السلاسل المختلفة، وتعزيز إجراءات الأمان. أما الخطط المستقبلية فتشمل التوسّع لتشمل شبكات بلوكشين إضافية، وتنفيذ حلول قابلية التوسع من الطبقة الثانية (layer-2 scaling solutions)، وتطوير ميزات تداول أكثر تطورًا.
نظرة عامة
توفر منصة THORChain وسيلة لا تتطلب الثقة لتبادل العملات الرقمية، وتعمل كجسر رقمي يمكّن من إجراء عمليات التبديل الآمنة دون الاعتماد على وسيط مركزي. وهي تعمل كمنصة تداول لامركزية آلية، تسمح بعمليات مثل تبديل البيتكوين مقابل الإيثريوم (وبقية الأصول) دون استخدام منصة تداول تقليدية. ويتم دعم أمان الشبكة بواسطة مشغّلين متخصصين يؤمنون النظام عبر تقديم ضمانات مالية، بينما تُحدَّد الأسعار بواسطة آليات رياضية صُمِّمت للحفاظ على عدالة عمليات التبديل. ومنذ إطلاقها، نفذت منصة THORChain معاملات بقيمة مليارات الدولارات، وأصبحت تُعترف بها باعتبارها إحدى أبرز منصات التبديل اللامركزية بين السلاسل المختلفة.
THORChain المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ THORChain، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان THORChain سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار THORChain المحتملة وعائد ROI.
كم سعر THORChain اليوم؟
سعر THORChain اليوم هو $ 0.4149. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال THORChain استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال THORChain عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في RUNE، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ THORChain في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول THORChain بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ THORChain في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر RUNE المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ THORChain بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر RUNE لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر THORChain في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر RUNE بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,508.77
+0.56%
ETH
1,897.1
+0.68%
GOLD(XAUT)
4,367.95
+0.18%
USDC
1.001
0.00%
SOL
75.34
-0.30%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ RUNE على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج RUNE/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر THORChain ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر THORChain هذا العام؟
قد يرتفع سعر THORChain هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر THORChain (RUNE) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:20:21 (UTC+8)
تحديثات THORChain (RUNE) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر.
يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.