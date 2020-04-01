سعر THORChain اليوم

السعر المباشر لمشروع THORChain (RUNE) اليوم هو $ 0.4149، مع تغير بنسبة 1.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RUNE الحالي إلى USD هو $ 0.4149 لكل RUNE.

يحتل THORChain حاليًا المرتبة #159 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 140.39M، مع عرض متداول قدره 338.37M RUNE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RUNE بين $ 0.4137 (أدنى) و$ 0.422 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 21.26140054، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00793864363964.

على المدى القصير، تحرك RUNE بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-4.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 143.18K.

معلومات سوق THORChain (RUNE)

التصنيف No.159 القيمة السوقية $ 140.39M$ 140.39M $ 140.39M الحجم (24 ساعة) $ 143.18K$ 143.18K $ 143.18K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 146.96M$ 146.96M $ 146.96M إمداد دورة التداول 338.37M 338.37M 338.37M الحد الأقصى للعرض 354,208,499 354,208,499 354,208,499 إجمالي العرض 354,208,499 354,208,499 354,208,499 معدل التداول 95.52% الحصة السوقية 0.01% تاريخ الإصدار 2020-04-01 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.038$ 0.038 $ 0.038 البلوكتشين العام RUNE

القيمة السوقية الحالية لـ THORChain هي $ 140.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 143.18K. العرض المتداول لـ RUNE يبلغ 338.37M، مع إجمالي عرض 354208499. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 146.96M.