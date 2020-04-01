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سعر THORChain المباشر اليوم هو 0.4149 USD. القيمة السوقية لـ RUNE هي 140,390,827.0065 USD. تابع تحديثات أسعار RUNE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر THORChain المباشر اليوم هو 0.4149 USD. القيمة السوقية لـ RUNE هي 140,390,827.0065 USD. تابع تحديثات أسعار RUNE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن RUNE

معلومات سعر RUNE

ما هو RUNE

الوثيقة البيضاء لـ RUNE

الموقع الرسمي لـ RUNE

اقتصاد توكن RUNE

توقعات سعر RUNE

سجل RUNE

دليل شراء RUNE

محول عملة RUNE إلى الفيات

عقود RUNE الفورية

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شعار THORChain

سعر THORChain (RUNE)

السعر المباشر لـ 1 RUNE إلى USD:

$0.4148
$0.4148$0.4148
-1.35%1D
USD
مخطط أسعار THORChain (RUNE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:20:21 (UTC+8)

سعر THORChain اليوم

السعر المباشر لمشروع THORChain (RUNE) اليوم هو $ 0.4149، مع تغير بنسبة 1.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RUNE الحالي إلى USD هو $ 0.4149 لكل RUNE.

يحتل THORChain حاليًا المرتبة #159 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 140.39M، مع عرض متداول قدره 338.37M RUNE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RUNE بين $ 0.4137 (أدنى) و$ 0.422 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 21.26140054، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00793864363964.

على المدى القصير، تحرك RUNE بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-4.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 143.18K.

معلومات سوق THORChain (RUNE)

No.159

$ 140.39M
$ 140.39M$ 140.39M

$ 143.18K
$ 143.18K$ 143.18K

$ 146.96M
$ 146.96M$ 146.96M

338.37M
338.37M 338.37M

354,208,499
354,208,499 354,208,499

354,208,499
354,208,499 354,208,499

95.52%

0.01%

2020-04-01 00:00:00

$ 0.038
$ 0.038$ 0.038

RUNE

القيمة السوقية الحالية لـ THORChain هي $ 140.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 143.18K. العرض المتداول لـ RUNE يبلغ 338.37M، مع إجمالي عرض 354208499. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 146.96M.

سجل سعر THORChain بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.4137
$ 0.4137$ 0.4137
24 ساعة منخفض
$ 0.422
$ 0.422$ 0.422
24 ساعة مرتفع

$ 0.4137
$ 0.4137$ 0.4137

$ 0.422
$ 0.422$ 0.422

$ 21.26140054
$ 21.26140054$ 21.26140054

$ 0.00793864363964
$ 0.00793864363964$ 0.00793864363964

-0.51%

-1.35%

-4.32%

-4.32%

سجل سعر THORChain (RUNE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار THORChain لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.005676-1.35%
30 يوم$ -0.0108-2.54%
60 يوم$ +0.01+2.46%
90 يوم$ -0.0271-6.14%
تغير سعر THORChain اليوم

سجل اليوم RUNE تغيرًا $ -0.005676 (-1.35%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر THORChain لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0108 (-2.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر THORChain لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RUNE تغييرًا في $ +0.01 (+2.46%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر THORChain لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0271 (-6.14%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة THORChain (RUNE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار THORChain.

تحليل THORChain

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار THORChain الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق THORChain اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق RUNE: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

RUNE_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات بين نقطة التجمع S1 عند مستوى 0.4155 والمركز المركزي عند مستوى 0.4184. يقع السعر فوق مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى، مما يحافظ على استمرارية ترتيب المضاربين على الصعود. يبتعد السعر الحالي عن المركز المركزي بنسبة 0.43% نحو الأسفل، ويقبع في المنطقة السفلى من نطاق التذبذب. لم ينجح السوق بعد في اختراق مستويات المقاومة الرئيسية، ما يعكس اتجاهًا عامًا متقاربًا. تشير مؤشرات MA وEMA إلى إشارات شراء، مع توافق واضح في اتجاه الاتجاه القصير المدى. كما شكل مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، وتغيرت أعمدة قوة الزخم من السلبية إلى الإيجابية. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، دون ظهور أي قيم متطرفة تشير إلى حالة بيع مفرط أو شراء مفرط. تعمل المؤشرات السريعة والبطيئة في اتجاه واحد، فيما تبقى معدلات التقلبات ضمن المستويات العادية. يتوزع زخم الحركة بشكل رئيسي نحو الجانب الشرائي، لكنه يفتقر إلى كميات التداول الكبيرة التي تؤكد حدوث اختراق فعلي. تقع مقاومة قريبة أعلى السعر عند مستوى R1 عند 0.4226، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.44%. أما الدعم الأول في الأسفل فيوجد عند مستوى S1 عند 0.4155، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.26%. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى الدعم البعيد عند S2 عند 0.4113، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.27%. كما يشكّل مستوى R2 عند 0.4255 مقاومةً أعلى. يقترب السعر حاليًا من دعم S1، ولذلك يجب مراقبة مدى فاعلية هذا المستوى.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار THORChain؟

تتأثر أسعار THORChain (RUNE) بعدة عوامل رئيسية:

1. القيمة الإجمالية المُقفلة (TVL) - تؤدي زيادة حِصص السيولة إلى ارتفاع الطلب على RUNE.
2. حجم التداول عبر السلاسل - كلما زاد عدد عمليات التبادل، زادت الرسوم المُحصَّلة لحاملي RUNE.
3. اعتماد الشبكة - يؤدي دمج THORChain مع شبكات بلوكشين جديدة إلى توسيع نطاق استخدامها.
4. اقتصاديات الرمز المميز - تُنشئ متطلبات ربط RUNE للعقد حالة من الندرة.
5. معنويات سوق التمويل اللامركزي - تؤثر اتجاهات التمويل اللامركزي بشكل عام في مستوى الطلب.
6. المنافسة من بروتوكولات DEX الأخرى.
7. التطورات التنظيمية التي تؤثر في عمليات التداول عبر السلاسل.
8. التحديثات التقنية وتحسينات البروتوكول.

لماذا يريد الناس معرفة سعر THORChain اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر THORChain (RUNE) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه. وبما أن RUNE يتيح السيولة عبر السلاسل والتداول اللامركزي، فإن المستثمرين يتابعون سعره للاستفادة من التقلبات، وتقييم أداء استثماراتهم، وتحديد أفضل فرص الشراء أو البيع في منظومة DeFi المتنامية.

توقعات أسعار THORChain

THORChain (RUNE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RUNE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTHORChain (RUNE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر THORChain نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر THORChain الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار RUNE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار THORChain.

كيفية شراء واستثمار THORChain في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع THORChain؟ شراء RUNE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء THORChain. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء THORChain (RUNE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة THORChain فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء THORChain (RUNE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع THORChain

يسمح لك امتلاك THORChain بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو THORChain ( RUNE )

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

مستند تقني

THORChain المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ THORChain، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب THORChain الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Bridge Governance TokensDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول THORChain

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:20:21 (UTC+8)

تحديثات THORChain (RUNE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن THORChain

RUNE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع RUNE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود RUNE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق THORChain (RUNE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر THORChain المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRUNE
$0.4146
$0.4146$0.4146
-1.35%
339.96K (USDT)
/USDCRUNE
$0.4142
$0.4142$0.4142
-1.38%
136.12K (USDT)

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